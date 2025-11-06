WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Sesta giornata. Sabalenka vince il gruppo. Jasmine Paolini perde netto. Pegula vince in due set ed è in semifinale (ecco le semifinali)

Semifinali WTA Finals (Riad 2025)

Aryna Sabalenka 🇧🇾 vs Amanda Anisimova 🇺🇸

Elena Rybakina 🇰🇿 vs Jessica Pegula 🇺🇸

Jessica Pegula continua a confermarsi come una delle giocatrici più solide e costanti dell’intero circuito WTA. Arrivata alle WTA Finals 2025 senza troppo clamore mediatico, l’americana ha saputo ancora una volta imporsi con la sua proverbiale regolarità, conquistando un posto in semifinale grazie a un autoritario successo su Jasmine Paolini: 6-2, 6-3 nella giornata conclusiva della fase a gironi.Un match mai realmente in discussione: Pegula ha preso il controllo dello scambio fin dai primi game, imponendo il suo ritmo, la sua profondità di palla e la sua straordinaria capacità di leggere il gioco. Paolini ha provato a variare, a spingere e a trovare traiettorie alternative, ma l’americana è stata semplicemente più solida in ogni ambito del gioco.Con questa vittoria, Jess firma la sua 53ª affermazione stagionale, un traguardo che la rende la prima statunitense trentenne a raggiungere tale cifra dai tempi di Serena Williams nel 2015. Un dato che descrive perfettamente la continuità e la maturità raggiunte da Pegula, oggi una certezza del circuito e una delle giocatrici più difficili da scalfire sul cemento indoor.Il successo dell’americana, inoltre, aggiunge pepe alla sfida tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff: una vittoria della statunitense in tre set aprirebbe infatti un clamoroso scenario di qualificazione tramite percentuale di giochi vinti, trasformando la sfida in un vero e proprio “duello alla sopravvivenza” stile Giochi dell’Hunger Games. Ma non è stato così perchè la Sabalenka ha vinto in due set conquistando il primo posto e portando la Pegula in seconda posizione.

WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 6° Giornata, cemento (al coperto)

(3) Gabriela Dabrowski/ (3) Erin Routliffevs (7) Timea Babos/ (7) Luisa Stefani

(5) Jessica Pegula vs (8) Jasmine Paolini Non prima 15:00



(1) Aryna Sabalenka vs (3) Coco Gauff Non prima 16:30



(2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend vs (5) Mirra Andreeva / (5) Diana Shnaider



🇺🇸 Cori Gauff 1v 2s

🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 3s

Gruppo Serena Williams 🇺🇸

🇵🇱 Iga Swiatek 1v 2s

🇺🇸 Amanda Anisimova 2v 1s

🇰🇿 Elena Rybakina 3v 0s

🇺🇸 Madison Keys 0v 2s

Ekaterina Alexandrova 0v 1s

Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 2s

Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 3s

🏆 Gruppo Liezel Huber

Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 2v 0s

Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 1s

Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 2s

Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 1v 1s