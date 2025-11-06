WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Sesta giornata. Jasmine Paolini alla caccia della prima vittoria (LIVE)
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 6° Giornata, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
(3) Gabriela Dabrowski / (3) Erin Routliffe vs (7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani Inizio 13:00
(5) Jessica Pegula vs (8) Jasmine Paolini Non prima 15:00
(1) Aryna Sabalenka vs (3) Coco Gauff Non prima 16:30
(2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend vs (5) Mirra Andreeva / (5) Diana Shnaider
Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka 2v 0s
🇺🇸 Cori Gauff 1v 1s
🇺🇸 Jessica Pegula 1v 1s
Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 2s
🇺🇸 Amanda Anisimova 2v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 3v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 2s
Ekaterina Alexandrova 0v 1s
🏆 Gruppo Martina Navratilova
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 2v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 3v 0s
🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 2v 0s
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 1s
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 2s
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 1v 1s
