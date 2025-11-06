WTA Finals 2025 - Riad Copertina, WTA

WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Sesta giornata. Jasmine Paolini alla caccia della prima vittoria (LIVE)

06/11/2025 08:31 Nessun commento
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 6° Giornata, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
(3) Gabriela Dabrowski CAN / (3) Erin Routliffe NZL vs (7) Timea Babos HUN / (7) Luisa Stefani BRA Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare

(5) Jessica Pegula USA vs (8) Jasmine Paolini ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs (3) Coco Gauff USA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

(2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA vs (5) Mirra Andreeva RUS / (5) Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka 2v 0s
🇺🇸 Cori Gauff 1v 1s
🇺🇸 Jessica Pegula 1v 1s
🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 2s

Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 2s
🇺🇸 Amanda Anisimova 2v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 3v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 2s
Ekaterina Alexandrova RUS 0v 1s

🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 2s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 2v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 3v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 3s

🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 2v 0s
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 1s
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 2s
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 1v 1s

