Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 06 Novembre 2025
ATP 250 Athens – indoor hard
QF Muller – Musetti Non prima 14:00
ATP 250 Metz – indoor hard
QF Sonego – Altmaier 2° inc. ore 14
QF Berrettini – Tien Non prima 18:00
CH Helsinki – indoor hard
R16 Durasovic – Nardi Inizio 12:30
R16 Vasa – Travaglia Non prima 14:00
R16 Giustino – Coppejans Inizio 12:30
🇸🇦 Wta Finals – Indoor Hard
3G Pegula – Paolini ore 15:00
Tucuman WTA 125 – terra
2T Pieri – Oliynykova ore 20:00
QF Fossa Huergo /Gorgodze – Tran /Zolotareva 2 incontro dalle 20:00
TAG: Italiani in campo
