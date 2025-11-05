Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 06 Novembre 2025

05/11/2025 23:22 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06
GRE ATP 250 Athens – indoor hard
QF Muller FRA – Musetti ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare



FRA ATP 250 Metz – indoor hard
QF Sonego ITA – Altmaier GER 2° inc. ore 14

Il match deve ancora iniziare

QF Berrettini ITA – Tien USA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



FIN CH Helsinki – indoor hard
R16 Durasovic NOR – Nardi ITA Inizio 12:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Vasa FIN – Travaglia ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Giustino ITA – Coppejans BEL Inizio 12:30

Il match deve ancora iniziare



🇸🇦 Wta Finals – Indoor Hard
3G Pegula USA – Paolini ITA ore 15:00

Il match deve ancora iniziare



ARG Tucuman WTA 125 – terra
2T Pieri ITA – Oliynykova UKR ore 20:00
Il match deve ancora iniziare

QF Fossa Huergo ITA/Gorgodze GEO – Tran NED/Zolotareva RUS 2 incontro dalle 20:00

Il match deve ancora iniziare

