L’ATP rinnova il suo logo

È il sesto logo nella storia dell'associazione

L’ATP attraverso il suo sito ufficiale, appena prima delle Finals di Torino, ha svelato il suo nuovo logo, un concept grafico che non stravolge ma attualizza quello in vigore dai diversi anni. “Il design rinnovato modernizza l’identità visiva dell’ATP, preservando al contempo la tradizione e lo spirito che definiscono il tennis professionistico maschile”, si legge nel comunicato che accompagna il lancio. È la sesta versione del logo nei 54 anni di vita dell’ATP. C’è anche una versione animata, che riportiamo dal sito ufficiale.



L’idea alla base del rinnovamento è stata quella di semplificare il logo in modo da renderlo più fruibile per l’era digitale. “Il marchio rinnovato presenta un design che trasmette l’energia di questo sport, con una linea orizzontale che riflette il movimento di una pallina da tennis in gioco” si legge nel comunicato.

“Il tennis è in continua evoluzione”, afferma Eno Polo, CEO dell’ATP. “Per stare al passo con la nostra base di fan globale, dobbiamo raccontare la nostra storia con creatività ed energia. La nostra nuova identità unisce l’emozione, la precisione e il dinamismo del tour, connettendosi con tutti gli attuali fan e ispirando al contempo le nuove generazioni a scoprire il tennis per la prima volta.”

Mario Cecchi