WTA Finals – Riyadh: I risultati completi con il dettaglio della Quarta giornata. In campo anche Jasmine Paolini alla caccia della prima vittoria (LIVE)
WTA Finals – Riyadh (🇸🇦 Arabia Saudita) – 4° Giornata, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
(2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend vs (3) Gabriela Dabrowski / (3) Erin Routliffe Inizio 13:00
(3) Coco Gauff vs (8) Jasmine Paolini Non prima 15:00
(1) Aryna Sabalenka vs (5) Jessica Pegula Non prima 16:30
(5) Mirra Andreeva / (5) Diana Shnaider vs (7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani
Gruppo Steffi Graf 🇩🇪
🇧🇾 Aryna Sabalenka 1v 0s
🇺🇸 Cori Gauff 0v 1s
🇺🇸 Jessica Pegula 1v 0s
🇮🇹 Jasmine Paolini 0v 1s
Gruppo Serena Williams 🇺🇸
🇵🇱 Iga Swiatek 1v 1s
🇺🇸 Amanda Anisimova 1v 1s
🇰🇿 Elena Rybakina 2v 0s
🇺🇸 Madison Keys 0v 2s
🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 1s
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪 1v 1s
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻 2v 0s
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱 0v 2s
🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸 1v 0s
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿 1v 0s
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺 0v 1s
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷 0v 1s
TAG: WTA Finals, WTA Finals 2025, WTA Finals Riyadh, WTA Finals Riyadh 2025
@ Martin Landaluce (#4514924)
Giusta precisazione!
“Lo scopriremo solo vivendo” Lucio BATTISTI
Ero pronto a criticare la Keys con un’altra stesa,ma il match di ieri ha comunque un po dato credito alla sua venuta a Riyadh,ora l’obbiettivo potrebbe spostarsi su Paolini,se perde netto anche questa perché sta male,o addirittura la febbre, credo che sia lei a dover finire nel mirino dell’egoismo.
Gli ultimi 2 confronti recenti tra Sabalenka e Pegula sono state due battaglie,agli US Open Sabalenka 6-4 al terzo ma a Wuhan rivincita di Pegula 7-6 al terzo,tra l’altro sporcando il record della Bielo nei tie break in stagione,ora 22-2.
Quota di partenza dell’americana a 3.90,scesa in queste 12 ore a 3.15.
Sarà ancora un match serrato?
Lo scopriremo soltanto vivendo,come del resto cantava l’indimenticabile Lucio Dalla.
Per Jasmine, a giudicare da come ha giocato male ieri, la vedo molto nera. Ieri nel primo set le nostre hanno collezionato 10 gratuiti contro DUE vincenti, giocando malissimo. Peccato
Purtroppo Jasmine sembra malconcia (influenza? Sicuramente ha la febbre!) e pure stanca… peccato!
Le considerazioni,come sempre molte, che un vero appassionato ricava Senza sforzo o troppo pensiero , riguarda la qualificazioni di Rybakina.
Una vittoria importante ieri e attenzione perché la storia degli ultimi anni ci dice che hanno vinto coloro che si sono qualificate all’ultimo momento.
Radwanska 2015 Cibulkova 16 Wozniacki 17 Svitolina 18 Muguruza 21 Garcia 22.
Ci sono due fattori principali, questo torneo lo vince che ci arriva meglio,essere impegnate e vincere sin a ridosso della competizione ti aiuta a presentarti con una forma migliore da chi ha un po staccato mentalmente,e poi c’è una questione di entusiasmo,chi fino a poche settimane prima non aveva ancora la certezza di esserci si presenta con questo entusiasmo di avercela fatta e se la gode l’avventura.
Credo che Rybakina sia all’ottava o nona vittoria consecutiva.
In questo caso la domanda da un milione di pesetas è se conviene una partita disimpegnata per scaricare un po di stress,che non vuol dire perdere volontariamente,ma giocare senza il cruccio di vincere, oppure, anche nell’ultimo match tenere il piede sull’acceleratore per non perdere la frequenza.
Ragioniamoci sopra,il contributo di Gaz è quello di portare la gente a riflettere sulle cose,in questo caso uno sport del quale ci occupiamo.
Non sono qua’ per scrivere “forza Paolini”
Che contributo sarebbe? Nonostante spero vinca.
Contro Gauff sarà una sfida da dentro o fuori
Forza Jas, sperando stia bene
Forza jasmine.