Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 04 Novembre 2025

04/11/2025 08:33 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

FRA ATP 250 Metz – Indoor Hard
R16 Cobolli ITA – Sonego ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Passaro ITA – Blockx BEL 2° inc ore 12

Il match deve ancora iniziare



GRE ATP 250 Athens – Indoor hard
R16 Darderi ITA/Tirante ARG – Peers AUS/Tracy USA 3° inc ore 14

Il match deve ancora iniziare



🇸🇦 Wta Finals Riad – Indoor Hard
2G Gauff USA vs Paolini ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare



PER CH Lima – terra
R32 Burruchaga ARG – Cecchinato ITA 2° inc. ore 16

Il match deve ancora iniziare



FIN CH Helsinki – indoor hard
R32 Butvilas LTU – Nardi ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Durasovic NOR – Cina ITA 3° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

R32 Travaglia ITA – Parker GBR 4° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare



ARG Tucuman 125 – terra
1T Pieri ITA – Urrutia ARG ore 15:00
Il match deve ancora iniziare

1T Ormaechea ARG – Fossa Huergo ITA 2 incontro dalle 15:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: