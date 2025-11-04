Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 04 Novembre 2025
ATP 250 Metz – Indoor Hard
R16 Cobolli – Sonego Non prima 18:00
R32 Passaro – Blockx 2° inc ore 12
ATP 250 Athens – Indoor hard
R16 Darderi /Tirante – Peers /Tracy 3° inc ore 14
🇸🇦 Wta Finals Riad – Indoor Hard
2G Gauff vs Paolini Non prima 15:00
CH Lima – terra
R32 Burruchaga – Cecchinato 2° inc. ore 16
CH Helsinki – indoor hard
R32 Butvilas – Nardi Inizio 12:00
R32 Durasovic – Cina 3° inc. ore 12
R32 Travaglia – Parker 4° inc. ore 12
Tucuman 125 – terra
1T Pieri – Urrutia ore 15:00
1T Ormaechea – Fossa Huergo 2 incontro dalle 15:00
