ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Sinner e Musetti a Vienna (LIVE)

Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
ATP 500 Basilea – Semifinali – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
Joao Fonseca vs Jaume Munar (Non prima 15:00)
Ugo Humbert vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 17:00)
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Petr Nouza / Patrik Rikl
ATP 500 Vienna – Semifinali – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:30
Jannik Sinner
vs Alex de Minaur
(Non prima 15:00)
Lorenzo Musetti vs Alexander Zverev (Non prima 16:30)
#glaubandich Court – ore 12:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
WTA 500 Tokyo – Semifinali – Cemento
Center Court – ore 06:00
WTA Tokyo
Linda Noskova [6]
Vincitore: Noskova
(5) Belinda Bencic vs (10) Sofia Kenin
WTA Tokyo
Belinda Bencic [5]
(3) Anna Danilina / (3) Aleksandra Krunic vs Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
WTA Tokyo
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3]
(1) Ellen Perez / (1) Taylor Townsend vs (4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani
WTA Tokyo
Ellen Perez / Taylor Townsend [1]
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
WTA 250 Guangzhou – Semifinali – Cemento
Center Court – ore 08:30
Katarzyna Piter
/ Janice Tjen
vs Alexandra Eala
/ Nadiia Kichenok
WTA Guangzhou
Katarzyna Piter / Janice Tjen
Lulu Sun vs Claire Liu Non prima 10:30
WTA Guangzhou
Lulu Sun
Shuai Zhang vs (2) Ann Li
WTA Guangzhou
Shuai Zhang
Se per questo a Basilea c’è solo un top 20, Davidovich, ed un top 30, Humbert, gli altri oltre la 40esima posizione. Poi qualcuno lo mena con i tornei sudamericani, ma qui siamo nella Svizzera del Maestro…
Sono ben sbilanciati i due 500 di questa settimana, a Vienna in semifinale quattro top ten, a Basilea neanche uno!
Dai, lo sketch di Crozza è divertente, è un comico, deve far ridere, con altri soggetti va giù molto più pesantemente. Altra cosa sono quei cialtroni di giornalisti.
Spero che Munar (che detesto per la scorrettezza del piagnina strategico a destabilizzare gli avvet) dia una ripassata a quel tamarro di Fonseca (la cui scorrettezza nel gridare in faccia agli avversari anche quando sbagliano un punto).
PS ovviamente le anime belle infastidite dal “pugnetto” di Jannik o dal mugolio di Sonego tacciono di fronte a queste tamarrate di Joao meravilhao (il cui talento non è in discussione)
Alcaraz lo ha fatto. Medita
@ arnaldo (#4506180)
Non prima delle 15.
Concordo su tutto.
Non e’ chiaro. Jannik gioca alle 12.30 o non prima delle 15??
Chissà se è vero che si sono scambiati questo: a me dal video non sembra una ricostruzione plausibile…
🙁
https://youtube.com/shorts/07IyJHq-J_U?si=aGRkHI44lWM3SmSc
@ Guidooddounodinoi (#4506157)
Crozza per me è stanco da tanto tempo, da quando ha cambiato autori. Da un genio surreale come Bottura è passato a un “politico” astioso come Robecchi. Prima era un comico a tutto tondo, oggi sento l’astio del grillino che almeno a me non lo fa apprezzare, un po’ perché appunto manca di leggerezza e un po’ perché a volte la satira sembra forzata.
molto, molto meglio il Sinner della Gialappa
“In quanto a italianità, Ibrahimovic rispetto a Sinner è nato al Vomero”
Interessante.
Per chi Italianità = pizza, mafia e mandolino sicuramente c’è del vero
Io preferirei che il mondo avesse un’altra idea dell’Italia (e pace per la pizza, soprattutto quella fatta a Napoli, che amo molto, quasi quanto Sinner)
….e pace pure per il mandolino, anche se preferisco quello country
Mamma mia è arrivato Catone il Censore! La dobbiamo sopprimere la libertà di satira? Crozza può legittimamente non piacere e anch’io lo trovo più “stanco” di prima ma che non possa satireggiare su Sinner perché questi ha portato lustro all’Italia mi sembra aberrante, oltreché preoccupante. È un privilegio della fama il dileggio , riservato da sempre a re e potenti. Take it easy!
@ Benzinaio deluso (#4506150)
È vero hai ragione
Sarei curioso di sapere in che cosa consiste l’italianità? Abbiamo 20 regioni ognuna con una tipologia di persone, mi piacerebbe sapere chi ci rappresenta meglio…
Domanda: a quelli che dicono “Si ma anche Djokovic e Federer hanno saltato la Davis”. Secondo voi se la fase finale si fosse svolta in Serbia o in Svizzera, avrebbero rifiutato la convocazione?? Meditate gente
Fosse e a me non sembra: a quanto ne so è nato a Malmö; Sinner a San Candido.
Perché livetennis che pubblica tutto ciò che viene detto su Sinnner, anche mezzi sconosciuti,non si occupa anche dell’ironia di comici tra i più amati?
“In quanto a italianità, Ibrahimovic rispetto a Sinner è nato al Vomero”
6h 46m in campo Bencic a Tokyo contro 2h 41m della Noskova,che nell’unico match intero che ha disputato ha avuto le sue difficoltà contro Kessler.
Dura per la Zhang venir fuori dal LiLiuSun.
Dopo che Sinner ci ha regalato una vittoria slam in ogni sede (tranne RG), 2 Davis, numerose soddisfazioni tennistiche, ci tocca vedere quel para..ulo di Crozza sbertucciarlo sulla questione italiano-tedesco. Dove può arrivare l’imbecillita’ umana e’ davvero difficile immaginarlo. Un comico cotto e stracotto, ormai penoso nel suo sinistrismo superato e decotto si permette di offendere chi abbia dato agli italiani soddisfazioni che in più di 100 anni nessun tennista ha minimamente dato. A partire dal Pietrangeli troppo avanti anche per villa arzilla a tanti meschini commenti anche su questo blog si arma un fallito della comicità per distruggere l’immagine del nostro sportivo numero 1. Pensiamoci prima di scaricare le nostre frustrazioni su queste pagine.
Come prevedibile Rybakina ha preferito staccare per darsi qualche giorno in più di pausa prima delle Finals di Riyadh. Così Noskova raggiunge la finale di Tokyo con un bye (ereditato dopo il forfait di Tauson), un ritiro e un walkover…
Quindi i gironi delle Finals saranno:
Sabalenka/Swiatek
Gauff/Anisimova
Pegula/Keys
Rybakina/Paolini
Per Jasmine sarà dura vincere più di una partita ma vediamo
Balla Belinda, Balla come sai
Balla Belinda, non fermarti.
Purtroppo domani la Noskova sarà fresca e la nostra svizzerotta da giorni sta sferragliando.
Se non mi porta a casa questo torneo poi non voglio vederla il 24 Dicembre andare in giro a chiedersi come mai c’è un nuovo babbo natale in paese che parla con accento italiano.
Lo stesso vale per Pioli,a parte il licenziamento immediato sicuro se non vince domani scriverò una lettera alla Figc a che venga radiato.
Non vedo al momento possibile alternative logiche.