ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Sinner e Musetti a Vienna (LIVE)

25/10/2025 11:03 22 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
SUI ATP 500 Basilea – Semifinali – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Rohan Bopanna IND / Ben Shelton USA vs Adam Pavlasek CZE / Jan Zielinski POL
ATP Basel
Rohan Bopanna / Ben Shelton
40
0
Adam Pavlasek / Jan Zielinski
40
0
Mostra dettagli

Joao Fonseca BRA vs Jaume Munar ESP (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare





AUT ATP 500 Vienna – Semifinali – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:30
Jannik Sinner ITA vs Alex de Minaur AUS (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



#glaubandich Court – ore 12:30
Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

ATP Vienna
Yuki Bhambri / Andre Goransson
15
4
Francisco Cabral / Lucas Miedler
15
4
Mostra dettagli

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 500 Tokyo – Semifinali – Cemento

Center Court – ore 06:00
WTA Tokyo
Linda Noskova [6]
0
0
Elena Rybakina [2]
0
0
Vincitore: Noskova
Mostra dettagli

(5) Belinda Bencic SUI vs (10) Sofia Kenin USA

WTA Tokyo
Belinda Bencic [5]
7
3
6
Sofia Kenin [10]
6
6
2
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli

(3) Anna Danilina KAZ / (3) Aleksandra Krunic SRB vs Shuko Aoyama JPN / Cristina Bucsa ESP

WTA Tokyo
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3]
0
6
6
0
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
0
2
3
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Mostra dettagli

(1) Ellen Perez AUS / (1) Taylor Townsend USA vs (4) Timea Babos HUN / (4) Luisa Stefani BRA

WTA Tokyo
Ellen Perez / Taylor Townsend [1]
7
3
5
Timea Babos / Luisa Stefani [4]
6
6
10
Vincitore: Babos / Stefani
Mostra dettagli





CHN WTA 250 Guangzhou – Semifinali – Cemento

Center Court – ore 08:30
Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA vs Alexandra Eala PHI / Nadiia Kichenok UKR
WTA Guangzhou
Katarzyna Piter / Janice Tjen
6
6
10
Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
7
3
5
Vincitore: Piter / Tjen
Mostra dettagli

Lulu Sun NZL vs Claire Liu USA Non prima 10:30

WTA Guangzhou
Lulu Sun
0
6
7
0
Claire Liu
0
0
6
0
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

Shuai Zhang CHN vs (2) Ann Li USA

WTA Guangzhou
Shuai Zhang
0
2
Ann Li [2]
0
3
Mostra dettagli

walden 25-10-2025 13:12

Scritto da mariola
Sono ben sbilanciati i due 500 di questa settimana, a Vienna in semifinale quattro top ten, a Basilea neanche uno!

Se per questo a Basilea c’è solo un top 20, Davidovich, ed un top 30, Humbert, gli altri oltre la 40esima posizione. Poi qualcuno lo mena con i tornei sudamericani, ma qui siamo nella Svizzera del Maestro…

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mariola 25-10-2025 13:04

Sono ben sbilanciati i due 500 di questa settimana, a Vienna in semifinale quattro top ten, a Basilea neanche uno!

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 25-10-2025 13:03

Scritto da Vecchiogiovi
Dopo che Sinner ci ha regalato una vittoria slam in ogni sede (tranne RG), 2 Davis, numerose soddisfazioni tennistiche, ci tocca vedere quel para..ulo di Crozza sbertucciarlo sulla questione italiano-tedesco. Dove può arrivare l’imbecillita’ umana e’ davvero difficile immaginarlo. Un comico cotto e stracotto, ormai penoso nel suo sinistrismo superato e decotto si permette di offendere chi abbia dato agli italiani soddisfazioni che in più di 100 anni nessun tennista ha minimamente dato. A partire dal Pietrangeli troppo avanti anche per villa arzilla a tanti meschini commenti anche su questo blog si arma un fallito della comicità per distruggere l’immagine del nostro sportivo numero 1. Pensiamoci prima di scaricare le nostre frustrazioni su queste pagine.

Dai, lo sketch di Crozza è divertente, è un comico, deve far ridere, con altri soggetti va giù molto più pesantemente. Altra cosa sono quei cialtroni di giornalisti.

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 25-10-2025 13:00

Spero che Munar (che detesto per la scorrettezza del piagnina strategico a destabilizzare gli avvet) dia una ripassata a quel tamarro di Fonseca (la cui scorrettezza nel gridare in faccia agli avversari anche quando sbagliano un punto).

PS ovviamente le anime belle infastidite dal “pugnetto” di Jannik o dal mugolio di Sonego tacciono di fronte a queste tamarrate di Joao meravilhao (il cui talento non è in discussione)

 19
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone, pablito
Pheanes (Guest) 25-10-2025 11:59

Scritto da Benzinaio deluso
Domanda: a quelli che dicono “Si ma anche Djokovic e Federer hanno saltato la Davis”. Secondo voi se la fase finale si fosse svolta in Serbia o in Svizzera, avrebbero rifiutato la convocazione?? Meditate gente

Alcaraz lo ha fatto. Medita

 18
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, pablito, Boga88
LiveTennis.it Staff 25-10-2025 11:48

@ arnaldo (#4506180)

Non prima delle 15.

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 25-10-2025 11:45

Scritto da Italojeck
“In quanto a italianità, Ibrahimovic rispetto a Sinner è nato al Vomero”
Interessante.
Per chi Italianità = pizza, mafia e mandolino sicuramente c’è del vero
Io preferirei che il mondo avesse un’altra idea dell’Italia (e pace per la pizza, soprattutto quella fatta a Napoli, che amo molto, quasi quanto Sinner)
….e pace pure per il mandolino, anche se preferisco quello country

Concordo su tutto.

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Boga88
arnaldo (Guest) 25-10-2025 11:37

Non e’ chiaro. Jannik gioca alle 12.30 o non prima delle 15??

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 25-10-2025 11:35

Chissà se è vero che si sono scambiati questo: a me dal video non sembra una ricostruzione plausibile…
🙁

https://youtube.com/shorts/07IyJHq-J_U?si=aGRkHI44lWM3SmSc

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italojeck (Guest) 25-10-2025 10:57

@ Guidooddounodinoi (#4506157)

Crozza per me è stanco da tanto tempo, da quando ha cambiato autori. Da un genio surreale come Bottura è passato a un “politico” astioso come Robecchi. Prima era un comico a tutto tondo, oggi sento l’astio del grillino che almeno a me non lo fa apprezzare, un po’ perché appunto manca di leggerezza e un po’ perché a volte la satira sembra forzata.
molto, molto meglio il Sinner della Gialappa

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italojeck (Guest) 25-10-2025 10:50

“In quanto a italianità, Ibrahimovic rispetto a Sinner è nato al Vomero”

Interessante.
Per chi Italianità = pizza, mafia e mandolino sicuramente c’è del vero

Io preferirei che il mondo avesse un’altra idea dell’Italia (e pace per la pizza, soprattutto quella fatta a Napoli, che amo molto, quasi quanto Sinner)

….e pace pure per il mandolino, anche se preferisco quello country

 12
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: miomao, Boga88, walden
Guidooddounodinoi (Guest) 25-10-2025 10:49

Scritto da Vecchiogiovi
Dopo che Sinner ci ha regalato una vittoria slam in ogni sede (tranne RG), 2 Davis, numerose soddisfazioni tennistiche, ci tocca vedere quel para..ulo di Crozza sbertucciarlo sulla questione italiano-tedesco. Dove può arrivare l’imbecillita’ umana e’ davvero difficile immaginarlo. Un comico cotto e stracotto, ormai penoso nel suo sinistrismo superato e decotto si permette di offendere chi abbia dato agli italiani soddisfazioni che in più di 100 anni nessun tennista ha minimamente dato. A partire dal Pietrangeli troppo avanti anche per villa arzilla a tanti meschini commenti anche su questo blog si arma un fallito della comicità per distruggere l’immagine del nostro sportivo numero 1. Pensiamoci prima di scaricare le nostre frustrazioni su queste pagine.

Mamma mia è arrivato Catone il Censore! La dobbiamo sopprimere la libertà di satira? Crozza può legittimamente non piacere e anch’io lo trovo più “stanco” di prima ma che non possa satireggiare su Sinner perché questi ha portato lustro all’Italia mi sembra aberrante, oltreché preoccupante. È un privilegio della fama il dileggio , riservato da sempre a re e potenti. Take it easy!

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: miomao, gbuttit
-1: pablito
beta 25-10-2025 10:41

@ Benzinaio deluso (#4506150)

È vero hai ragione

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 25-10-2025 10:30

Sarei curioso di sapere in che cosa consiste l’italianità? Abbiamo 20 regioni ognuna con una tipologia di persone, mi piacerebbe sapere chi ci rappresenta meglio…

 9
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Kenobi, Boga88
Benzinaio deluso (Guest) 25-10-2025 10:29

Domanda: a quelli che dicono “Si ma anche Djokovic e Federer hanno saltato la Davis”. Secondo voi se la fase finale si fosse svolta in Serbia o in Svizzera, avrebbero rifiutato la convocazione?? Meditate gente

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: beta, Manu09
-1: Detuqueridapresencia
piper 25-10-2025 10:20

Scritto da Gaz
“In quanto a italianità, Ibrahimovic rispetto a Sinner è nato al Vomero”

Fosse e a me non sembra: a quanto ne so è nato a Malmö; Sinner a San Candido.

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Gaz (Guest) 25-10-2025 09:36

Perché livetennis che pubblica tutto ciò che viene detto su Sinnner, anche mezzi sconosciuti,non si occupa anche dell’ironia di comici tra i più amati?

“In quanto a italianità, Ibrahimovic rispetto a Sinner è nato al Vomero”

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 25-10-2025 09:30

6h 46m in campo Bencic a Tokyo contro 2h 41m della Noskova,che nell’unico match intero che ha disputato ha avuto le sue difficoltà contro Kessler.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 25-10-2025 08:46

Dura per la Zhang venir fuori dal LiLiuSun.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vecchiogiovi (Guest) 25-10-2025 08:43

Dopo che Sinner ci ha regalato una vittoria slam in ogni sede (tranne RG), 2 Davis, numerose soddisfazioni tennistiche, ci tocca vedere quel para..ulo di Crozza sbertucciarlo sulla questione italiano-tedesco. Dove può arrivare l’imbecillita’ umana e’ davvero difficile immaginarlo. Un comico cotto e stracotto, ormai penoso nel suo sinistrismo superato e decotto si permette di offendere chi abbia dato agli italiani soddisfazioni che in più di 100 anni nessun tennista ha minimamente dato. A partire dal Pietrangeli troppo avanti anche per villa arzilla a tanti meschini commenti anche su questo blog si arma un fallito della comicità per distruggere l’immagine del nostro sportivo numero 1. Pensiamoci prima di scaricare le nostre frustrazioni su queste pagine.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, pablito
-1: gbuttit
JOA20 (Guest) 25-10-2025 08:42

Come prevedibile Rybakina ha preferito staccare per darsi qualche giorno in più di pausa prima delle Finals di Riyadh. Così Noskova raggiunge la finale di Tokyo con un bye (ereditato dopo il forfait di Tauson), un ritiro e un walkover…
Quindi i gironi delle Finals saranno:
Sabalenka/Swiatek
Gauff/Anisimova
Pegula/Keys
Rybakina/Paolini
Per Jasmine sarà dura vincere più di una partita ma vediamo

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 25-10-2025 08:33

Balla Belinda, Balla come sai
Balla Belinda, non fermarti.
Purtroppo domani la Noskova sarà fresca e la nostra svizzerotta da giorni sta sferragliando.
Se non mi porta a casa questo torneo poi non voglio vederla il 24 Dicembre andare in giro a chiedersi come mai c’è un nuovo babbo natale in paese che parla con accento italiano.
Lo stesso vale per Pioli,a parte il licenziamento immediato sicuro se non vince domani scriverò una lettera alla Figc a che venga radiato.
Non vedo al momento possibile alternative logiche.

 1
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.