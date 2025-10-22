Mondo Junior Copertina, Generica, Junior

Jacopo Vasamì parte con il piede giusto alle ITF World Tennis Tour Junior Finals di Chengdu

22/10/2025 10:20 15 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

Inizia bene il suo cammino Jacopo Vasamì alle ITF World Tennis Tour Junior Finals, il prestigioso evento che riunisce gli otto migliori giocatori e le otto migliori giocatrici del mondo juniores, considerato l’equivalente giovanile delle Nitto ATP Finals e delle WTA Finals.
A Chengdu, dove il torneo si disputa fino al 26 ottobre, il giovane azzurro ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso, imponendosi per 6-3 7-6(4) sul finlandese Oskar Paldanius dopo una battaglia di oltre un’ora e mezza. Vasamì ha mostrato grande solidità nei momenti chiave del match, riuscendo a salvare un set point nel secondo parziale e rimontando da 0-3 nel tie-break per poi chiudere con determinazione per 7 punti a 4 infilando un parziale di 7 punti a 1.

Il 18enne italiano ha costruito il successo soprattutto grazie al suo servizio potente e preciso, colpo su cui ha lavorato molto negli ultimi mesi:
“Il servizio è il mio colpo migliore, sono contento che oggi mi abbia aiutato. Ci ho lavorato molto per migliorarlo,” ha dichiarato Vasamì nell’intervista post-partita.

I numeri confermano le sue parole: 9 ace a 3, 82% di punti vinti con la prima di servizio e un solido 50% con la seconda. Dati che testimoniano l’efficacia di un fondamentale ormai maturo per competere ad alto livello.
Con questa vittoria, Vasamì parte col piede giusto nel suo girone e si candida tra i protagonisti di queste Finals giovanili.



Marco Rossi

Sebastiano (Guest) 22-10-2025 14:56

Visto un po’ del secondo set
Bella partita

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aio051174 22-10-2025 14:52

@ Razzotto (#4503494)

Paldanius e’ il mio preferito..

Daltanius Paldanius futuro top ten..naturalmente a braccetto con Vasami’

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
cataflic 22-10-2025 14:25

Scritto da JannikUberAlles
Jacopo è un giovane MOLTO interessante ma se vuole diventare un campione deve lavorare sodo ed ancora per MOLTO tempo.
In bocca alla volpe (*-^)

Di sicuro! e avrà bisogno di un bel lavoro fisico di lungo termine perchè è un po’ ingessato…

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
cataflic 22-10-2025 14:23

Scritto da alex83
Ma questo master per gli Under18 non si potrebbe svolgere altrove e non sempre in Cina?
Ho visto qualche video e si gioca sempre con gli spalti praticamente vuoti.
Desolazione assoluta!

Se si giocasse per dire a Stoccarda, credi che ci sarebbero tanti più spettatori?
La gente manco va a vedere i challenger… 🙄
Almeno è trasmesso, che è già tanto per chi conosce questi ragazzi solo seguendo i tabelloni degli u18 e così ha una occasione di vedere come giocano.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
alex83 22-10-2025 12:50

Ma questo master per gli Under18 non si potrebbe svolgere altrove e non sempre in Cina?
Ho visto qualche video e si gioca sempre con gli spalti praticamente vuoti.
Desolazione assoluta!

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mozz 22 (Guest) 22-10-2025 12:34

Scritto da italo

Scritto da Alain
ottima vittoria contro il giocatore finlandese che è un più che discreto prospetto, candidato a raggiungere la top 100, come hanno fatto Ruusuvuori e Virtanen, tra qualche anno.

Aggiungerei anche Alex Tuomolin, tra i finlandesi di prospettiva

Bravo Jacopo, ha vinto un match molto duro. Sono un attento osservatore del tennis giovanile ma mi fermo ai 2008 e questo Tuomolin mi manca. Forse è 2009-2010?

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 22-10-2025 11:33

Jacopo è un giovane MOLTO interessante ma se vuole diventare un campione deve lavorare sodo ed ancora per MOLTO tempo.

In bocca alla volpe (*-^)

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
italo (Guest) 22-10-2025 11:27

Scritto da Alain
ottima vittoria contro il giocatore finlandese che è un più che discreto prospetto, candidato a raggiungere la top 100, come hanno fatto Ruusuvuori e Virtanen, tra qualche anno.

Aggiungerei anche Alex Tuomolin, tra i finlandesi di prospettiva

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
cataflic 22-10-2025 11:11

Bene Jacopo, così si chiude con gli u18 e l’anno prossimo si inizia seriamente a scalare…
Per me a fine 2026 è già vincente a livello challenger e non tanto lontano dai 100.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
Mariano (Guest) 22-10-2025 10:56

Bravissimo Jacopo ! Sei un grande!

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
Detuqueridapresencia 22-10-2025 10:34

VasamIRADIDDIO è tornato!

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
Alain 22-10-2025 10:34

ottima vittoria contro il giocatore finlandese che è un più che discreto prospetto, candidato a raggiungere la top 100, come hanno fatto Ruusuvuori e Virtanen, tra qualche anno.

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Aio051174
Razzotto 22-10-2025 10:29

Paldanius giocatore tutt’altro che banale, ragazzo molto promettente. Bravissimo Jacopo

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Alain, Detuqueridapresencia, Aio051174