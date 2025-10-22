Jacopo Vasamì parte con il piede giusto alle ITF World Tennis Tour Junior Finals di Chengdu
Inizia bene il suo cammino Jacopo Vasamì alle ITF World Tennis Tour Junior Finals, il prestigioso evento che riunisce gli otto migliori giocatori e le otto migliori giocatrici del mondo juniores, considerato l’equivalente giovanile delle Nitto ATP Finals e delle WTA Finals.
A Chengdu, dove il torneo si disputa fino al 26 ottobre, il giovane azzurro ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso, imponendosi per 6-3 7-6(4) sul finlandese Oskar Paldanius dopo una battaglia di oltre un’ora e mezza. Vasamì ha mostrato grande solidità nei momenti chiave del match, riuscendo a salvare un set point nel secondo parziale e rimontando da 0-3 nel tie-break per poi chiudere con determinazione per 7 punti a 4 infilando un parziale di 7 punti a 1.
Il 18enne italiano ha costruito il successo soprattutto grazie al suo servizio potente e preciso, colpo su cui ha lavorato molto negli ultimi mesi:
“Il servizio è il mio colpo migliore, sono contento che oggi mi abbia aiutato. Ci ho lavorato molto per migliorarlo,” ha dichiarato Vasamì nell’intervista post-partita.
I numeri confermano le sue parole: 9 ace a 3, 82% di punti vinti con la prima di servizio e un solido 50% con la seconda. Dati che testimoniano l’efficacia di un fondamentale ormai maturo per competere ad alto livello.
Con questa vittoria, Vasamì parte col piede giusto nel suo girone e si candida tra i protagonisti di queste Finals giovanili.
Marco Rossi
TAG: Jacopo Vasamì
Visto un po’ del secondo set
Bella partita
@ Razzotto (#4503494)
Paldanius e’ il mio preferito..
Daltanius Paldanius futuro top ten..naturalmente a braccetto con Vasami’
Di sicuro! e avrà bisogno di un bel lavoro fisico di lungo termine perchè è un po’ ingessato…
Se si giocasse per dire a Stoccarda, credi che ci sarebbero tanti più spettatori?
La gente manco va a vedere i challenger… 🙄
Almeno è trasmesso, che è già tanto per chi conosce questi ragazzi solo seguendo i tabelloni degli u18 e così ha una occasione di vedere come giocano.
Ma questo master per gli Under18 non si potrebbe svolgere altrove e non sempre in Cina?
Ho visto qualche video e si gioca sempre con gli spalti praticamente vuoti.
Desolazione assoluta!
Bravo Jacopo, ha vinto un match molto duro. Sono un attento osservatore del tennis giovanile ma mi fermo ai 2008 e questo Tuomolin mi manca. Forse è 2009-2010?
Jacopo è un giovane MOLTO interessante ma se vuole diventare un campione deve lavorare sodo ed ancora per MOLTO tempo.
In bocca alla volpe (*-^)
Aggiungerei anche Alex Tuomolin, tra i finlandesi di prospettiva
Bene Jacopo, così si chiude con gli u18 e l’anno prossimo si inizia seriamente a scalare…
Per me a fine 2026 è già vincente a livello challenger e non tanto lontano dai 100.
Bravissimo Jacopo ! Sei un grande!
VasamIRADIDDIO è tornato!
ottima vittoria contro il giocatore finlandese che è un più che discreto prospetto, candidato a raggiungere la top 100, come hanno fatto Ruusuvuori e Virtanen, tra qualche anno.
Paldanius giocatore tutt’altro che banale, ragazzo molto promettente. Bravissimo Jacopo