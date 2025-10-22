ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)

Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
ATP 500 Basilea – 1° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 14:00
Casper Ruud
vs Quentin Halys
ATP Basel
Casper Ruud [4]•
40
6
4
Quentin Halys
30
1
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ruud
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
Q. Halys
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
4-4 → 4-5
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Q. Halys
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Ruud
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-1 → 4-1
Q. Halys
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Felix Auger-Aliassime vs Gabriel Diallo
Il match deve ancora iniziare
Taylor Fritz vs Valentin Vacherot (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Jakub Mensik vs Joao Fonseca
Il match deve ancora iniziare
IWB Court 1 – ore 12:00
Botic van de Zandschulp
vs Jiri Lehecka
ATP Basel
Botic van de Zandschulp
6
6
Jiri Lehecka [6]
2
2
Vincitore: van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. van de Zandschulp
5-2 → 6-2
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
B. van de Zandschulp
4-1 → 5-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-1 → 4-1
B. van de Zandschulp
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
5-2 → 6-2
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
5-1 → 5-2
B. van de Zandschulp
4-1 → 5-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Sebastian Korda vs Ugo Humbert
ATP Basel
Sebastian Korda
3
4
Ugo Humbert
6
6
Vincitore: Humbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Korda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-5 → 4-5
U. Humbert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
S. Korda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
S. Korda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
S. Korda
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
U. Humbert
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Rohan Bopanna / Ben Shelton vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
ATP Basel
Rohan Bopanna / Ben Shelton
0
0
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [4]
0
0
Christian Harrison / Evan King vs Petr Nouza / Patrik Rikl
Il match deve ancora iniziare
Jenson Brooksby vs Alejandro Davidovich Fokina
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Vienna – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:30
Alexei Popyrin
vs Matteo Berrettini
ATP Vienna
Alexei Popyrin•
15
6
3
Matteo Berrettini
30
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Berrettini
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Popyrin
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
3-3 → 3-4
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Berrettini
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
1-0 → 1-1
A. Popyrin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
5-6*
df
6-6 → 6-7
A. Popyrin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
M. Berrettini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Berrettini
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
A. Popyrin
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
1-2 → 2-2
M. Berrettini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Daniil Medvedev vs Nuno Borges
Il match deve ancora iniziare
Jannik Sinner vs Daniel Altmaier (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Alex de Minaur vs Filip Misolic (Non prima 20:15)
Il match deve ancora iniziare
#glaubandich Court – ore 13:00
Tomas Machac vs Flavio Cobolli
ATP Vienna
Tomas Machac
6
2
Flavio Cobolli
7
6
Vincitore: Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-5 → 2-6
T. Machac
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
2-4 → 2-5
F. Cobolli
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-3 → 2-4
T. Machac
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
1-3 → 2-3
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
T. Machac
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
ace
3-4*
3-5*
ace
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
ace
6-6 → 6-7
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
T. Machac
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
F. Cobolli
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
T. Machac
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Alex Michelsen / John Peers (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Harri Heliovaara / Henry Patten
ATP Vienna
Marcelo Melo / Alexander Zverev
0
0
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
0
0
Tallon Griekspoor vs Brandon Nakashima
Il match deve ancora iniziare
Fairplay Court – ore 13:00
Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Constantin Frantzen / Robin Haase
ATP Vienna
Fernando Romboli / John-Patrick Smith [1]
7
4
4
Constantin Frantzen / Robin Haase [2]
6
6
10
Vincitore: Frantzen / Haase
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Frantzen / Haase
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
6-2
6-3
6-4
7-4
8-4
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-5 → 4-6
F. Romboli / Smith
3-5 → 4-5
C. Frantzen / Haase
3-4 → 3-5
F. Romboli / Smith
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
C. Frantzen / Haase
2-3 → 2-4
F. Romboli / Smith
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
C. Frantzen / Haase
2-1 → 2-2
F. Romboli / Smith
1-1 → 2-1
C. Frantzen / Haase
1-0 → 1-1
F. Romboli / Smith
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
F. Romboli / Smith
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
F. Romboli / Smith
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
F. Romboli / Smith
3-4 → 4-4
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
3-3 → 3-4
F. Romboli / Smith
2-3 → 3-3
C. Frantzen / Haase
2-2 → 2-3
F. Romboli / Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 1-2
F. Romboli / Smith
0-1 → 1-1
C. Frantzen / Haase
0-0 → 0-1
Damir Dzumhur vs Corentin Moutet (Non prima 14:30)
ATP Vienna
Damir Dzumhur•
40
0
Corentin Moutet
15
2
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Francisco Cerundolo / Camilo Ugo Carabelli
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Flavio Cobolli / Corentin Moutet
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Tokyo – 2° Turno – Cemento
Center Court – ore 03:30
McCartney Kessler
vs (6) Linda Noskova
WTA Tokyo
McCartney Kessler
7
3
4
Linda Noskova [6]
5
6
6
Vincitore: Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
McCartney Kessler
2-2 → 3-2
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
McCartney Kessler
1-1 → 2-1
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
McCartney Kessler
1-4 → 2-4
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
McCartney Kessler
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Linda Noskova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
McCartney Kessler
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
McCartney Kessler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
McCartney Kessler
0-1 → 1-1
Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(9) Victoria Mboko vs Eva Lys Non prima 04:30
WTA Tokyo
Victoria Mboko [9]•
0
6
6
0
Eva Lys
0
1
1
0
Vincitore: Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Eva Lys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Lys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Eva Lys
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(7) Diana Shnaider vs Anna Kalinskaya
WTA Tokyo
Diana Shnaider [7]
6
6
6
Anna Kalinskaya
7
2
7
Vincitore: Kalinskaya
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
1-3*
1-4*
2*-4
3*-4
3-5*
3-6*
4*-6
5*-6
6-6 → 6-7
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
1*-3
1*-4
2-4*
3-4*
3*-5
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Maya Joint vs (8) Karolina Muchova Non prima 10:00
WTA Tokyo
Maya Joint•
0
3
5
0
Karolina Muchova [8]
0
6
7
0
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Muchova
5-5 → 5-6
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Karolina Muchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Karolina Muchova
3-3 → 3-4
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Karolina Muchova
1-1 → 1-2
Karolina Muchova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Karolina Muchova
3-4 → 3-5
Maya Joint
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Karolina Muchova
2-3 → 2-4
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Karolina Muchova
2-1 → 2-2
Maya Joint
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Karolina Muchova
1-0 → 2-0
Maya Joint
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Indoor Court 5 – ore 04:00
(1) Ellen Perez
/ (1) Taylor Townsend
vs Storm Hunter
/ Desirae Krawczyk
WTA Tokyo
Ellen Perez / Taylor Townsend [1]•
0
6
6
0
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0
3
4
0
Vincitore: Perez / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ellen Perez / Taylor Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
4-4 → 5-4
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
3-3 → 3-4
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Ellen Perez / Taylor Townsend
1-2 → 2-2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-1 → 1-1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ellen Perez / Taylor Townsend
5-3 → 6-3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Ellen Perez / Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
2-1 → 2-2
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
1-0 → 1-1
Ellen Perez / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
WTA Tokyo
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu•
0
6
6
0
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
4
4
0
Vincitore: Melichar-Martinez / Xu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
5-4 → 6-4
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
5-3 → 5-4
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 3-2
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
2-1 → 3-1
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
1-0 → 2-0
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
5-4 → 6-4
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
3-2 → 4-2
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-0 → 0-1
Miyu Kato / Makoto Ninomiya vs Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
WTA Tokyo
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0
3
3
0
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
0
6
6
0
Vincitore: Dabrowski / Kenin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
3-5 → 3-6
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
2-5 → 3-5
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
1-5 → 2-5
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
1-4 → 1-5
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0-1 → 0-2
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
3-5 → 3-6
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
3-4 → 3-5
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
2-3 → 2-4
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
WTA Tokyo
Timea Babos / Luisa Stefani [4]
6
4
10
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3
6
7
Vincitore: Babos / Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Timea Babos / Luisa Stefani
Timea Babos / Luisa Stefani
1-0
2-0
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
4-4
5-4
6-4
6-5
7-5
8-5
8-6
8-7
9-7
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
4-5 → 4-6
Timea Babos / Luisa Stefani
4-4 → 4-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
4-3 → 4-4
Timea Babos / Luisa Stefani
3-3 → 4-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-2 → 3-3
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
2-1 → 2-2
Timea Babos / Luisa Stefani
1-1 → 2-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Timea Babos / Luisa Stefani
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-0 → 0-1
WTA 250 Guangzhou – 2° Turno – Cemento
Center Court – ore 09:00
Camila Osorio
vs (2) Ann Li
Il match deve ancora iniziare
Lulu Sun vs Yafan Wang
Il match deve ancora iniziare
Xiyu Wang vs Elisabetta Cocciaretto
Il match deve ancora iniziare
Shuai Zhang vs Veronika Erjavec Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:00
Leolia Jeanjean
/ Kristina Mladenovic
vs Katarzyna Piter
/ Janice Tjen Inizio 08:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Emily Appleton / (4) Qianhui Tang vs Alexandra Eala / Nadiia Kichenok
Il match deve ancora iniziare
(1) Quinn Gleason / (1) Elena Pridankina vs Camila Osorio / Yafan Wang
Il match deve ancora iniziare
Bellissima!
Humbert on fire
Cobolli bravissimo
Berrettini bravo per me passa il turno
In ottica finals :
Ruud è stanco morto oggi..
Lehecka ha lasciato le poche possibilità che aveva.
Diallo facci sognare
Humbert on fire
Cobolli bravissimo
Berrettini bravo per me passa il turno
In ottica finals :
Ruud è stanco morto oggi..
Lehecka ha lasciato le poche possibilità che aveva.
Diallo facci sognare
Mi fa ridere che sul fairplay corto si giochi dzumhur moutet,dovranno cambiare il nome del campo
Magari 4/5, sperando in Musetti al n. 3 🙂
Entrambi sembrano lontani dal livello di Sinner e Alcaraz, ma hanno ancora molti margini, soprattutto Fonseca è ancora agli albori della carriera. Mensik sembra già più delineato come giocatore. Mi sembra una versione migliore dell’attuale Fritz. Big server potentissimo ma con una fase difensiva non eccezionale data la stazza.
Oggi curiosità per Vacherot, almeno vedere se ha smaltito la sbornia per l’incredibile successo.
Ma il clou è Mensik-Fonseca, un antipasto di futuro altissimo livello.
Una Kalinskaya che ha capitalizzato al massimo.
Un paio di settimane fa la pagina dei live dei tornei asiatici usciva in tarda serata,ora quando molti match femminili sono conclusi.
Di conseguenza mi porto già su un match di domani.
Il caso giochereccio ci dà la possibilità di un’immediato confronto tra le due vincitrici della settimana scorsa,non ricordo sia successo in passato,in verità la Rybakina deve ancora superare la prova Tommasi, affrontando chi? proprio la Fernandez,che ha il vantaggio di averla superata e non sembra voler tirare i remi in barca, però quì è un caso anomalo,in quanto la Rybakina sarà motivata dal traguardo Finals, quindi un match tutto da scoprire,la Fernandez data molto alta dai bookmakers, di conseguenza per non sapere ne leggere,ne scrivete,ne fare un’autopsia,mi prendo un suo set.
Intanto la quota iniziale della Sonobe a 4.10 è ora a 3.35 e credo scenderà ulteriormente nelle prossime 15 ore.
@ Gaz (#4503426)
Sulla Mboko ti dò ragione: ha vinto un 1000, seppure con un po’ di fortuna (incontrare Rybakina e poi OSaka tenuto conto degli alti e bassi che le caratterizzano è certo meglio che incontrare Pegula e Gauff) ma è giovanissima ed è normale che subisca il contraccolpo della popolarità immediata. La Lys dal canto suo è molto sopravvalutata, mi pare la Kostyuk bis, ma con molta meno tigna.
La Noskova mi pare una certezza, è ancora molto giovane e già nelle 20, e nessuna gioca sempre bene, neppure la Swiatek…
A parte i nostri ragazzi, sarà molto interessante la partita di Mensik vs Fonseca…
…chi futuro #1 o #2 ??
La parola ai talent-scout di LT (*-^)
Un Gaz che ci ha visto giusto dai soli 5 minuti di Highlights dei rispettivi match di ieri di Mboko e Lys,date alla pari dai bookmakers e quota della canadese che era anche in salita da 1.85 a 2.10 per la preferenza degli scommettitori sulla tedesca.
Noskova si è riposata un po e questa settimana magari andava riconsiderata,non certo la settimana dopo Pechino e Wuhan.
Un noto incompetente,altro ossessionato dal sottoscritto,le due cose viaggiano quasi sempre parallele,poche settimane fa scriveva:
“Dopo le sorelle Fruhvirtova e Noskova si sta sgonfiando anche Mboko”
Innanzitutto le sorelle non si sono mai gonfiate,e lo avevo già leggermente intuito e scritto dopo averle viste al
Bonfiglio.
È vero che la Noskova si stava un po’ eclissando da quella finale contro Sabalenka avvenuta troppo presto,ma proprio la settimana dopo questo commento infelice ha raggiunto la finale a Pechino,per quanto riguarda la Mboko aveva perso solo 3 partite, parliamo di una ragazzina che attraverserà certamente ancora alti e bassi ma, definirla già sgonfiata vuol dire proprio non vedere l’ora di dire fesserie.