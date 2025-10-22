Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Basilea, Vienna e WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou : I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)

22/10/2025 11:17 10 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

SUI ATP 500 Basilea – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 14:00
Casper Ruud NOR vs Quentin Halys FRA
ATP Basel
Casper Ruud [4]
40
6
4
Quentin Halys
30
1
5
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Gabriel Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Valentin Vacherot MON (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Jakub Mensik CZE vs Joao Fonseca BRA

Il match deve ancora iniziare



IWB Court 1 – ore 12:00
Botic van de Zandschulp NED vs Jiri Lehecka CZE
ATP Basel
Botic van de Zandschulp
6
6
Jiri Lehecka [6]
2
2
Vincitore: van de Zandschulp
Mostra dettagli

Sebastian Korda USA vs Ugo Humbert FRA

ATP Basel
Sebastian Korda
3
4
Ugo Humbert
6
6
Vincitore: Humbert
Mostra dettagli

Rohan Bopanna IND / Ben Shelton USA vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Basel
Rohan Bopanna / Ben Shelton
0
0
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [4]
0
0
Mostra dettagli

Christian Harrison USA / Evan King USA vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare





AUT ATP 500 Vienna – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:30
Alexei Popyrin AUS vs Matteo Berrettini ITA
ATP Vienna
Alexei Popyrin
15
6
3
Matteo Berrettini
30
7
5
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Daniel Altmaier GER (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Filip Misolic AUT (Non prima 20:15)

Il match deve ancora iniziare



#glaubandich Court – ore 13:00
Tomas Machac CZE vs Flavio Cobolli ITA

ATP Vienna
Tomas Machac
6
2
Flavio Cobolli
7
6
Vincitore: Cobolli
Mostra dettagli

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Alex Michelsen USA / John Peers AUS (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

ATP Vienna
Marcelo Melo / Alexander Zverev
0
0
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
0
0
Mostra dettagli

Tallon Griekspoor NED vs Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare



Fairplay Court – ore 13:00
Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Vienna
Fernando Romboli / John-Patrick Smith [1]
7
4
4
Constantin Frantzen / Robin Haase [2]
6
6
10
Vincitore: Frantzen / Haase
Mostra dettagli

Damir Dzumhur BIH vs Corentin Moutet FRA (Non prima 14:30)

ATP Vienna
Damir Dzumhur
40
0
Corentin Moutet
15
2
Mostra dettagli

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Francisco Cerundolo ARG / Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Flavio Cobolli ITA / Corentin Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 500 Tokyo – 2° Turno – Cemento

Center Court – ore 03:30
McCartney Kessler USA vs (6) Linda Noskova CZE
WTA Tokyo
McCartney Kessler
7
3
4
Linda Noskova [6]
5
6
6
Vincitore: Noskova
Mostra dettagli

(9) Victoria Mboko CAN vs Eva Lys GER Non prima 04:30

WTA Tokyo
Victoria Mboko [9]
0
6
6
0
Eva Lys
0
1
1
0
Vincitore: Mboko
Mostra dettagli

(7) Diana Shnaider RUS vs Anna Kalinskaya RUS

WTA Tokyo
Diana Shnaider [7]
6
6
6
Anna Kalinskaya
7
2
7
Vincitore: Kalinskaya
Mostra dettagli

Maya Joint AUS vs (8) Karolina Muchova CZE Non prima 10:00

WTA Tokyo
Maya Joint
0
3
5
0
Karolina Muchova [8]
0
6
7
0
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli



Indoor Court 5 – ore 04:00
(1) Ellen Perez AUS / (1) Taylor Townsend USA vs Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA
WTA Tokyo
Ellen Perez / Taylor Townsend [1]
0
6
6
0
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0
3
4
0
Vincitore: Perez / Townsend
Mostra dettagli

Nicole Melichar-Martinez USA / Yifan Xu CHN vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE

WTA Tokyo
Nicole Melichar-Martinez / Yifan Xu
0
6
6
0
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
4
4
0
Vincitore: Melichar-Martinez / Xu
Mostra dettagli

Miyu Kato JPN / Makoto Ninomiya JPN vs Gabriela Dabrowski CAN / Sofia Kenin USA

WTA Tokyo
Miyu Kato / Makoto Ninomiya
0
3
3
0
Gabriela Dabrowski / Sofia Kenin
0
6
6
0
Vincitore: Dabrowski / Kenin
Mostra dettagli

(4) Timea Babos HUN / (4) Luisa Stefani BRA vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Tokyo
Timea Babos / Luisa Stefani [4]
6
4
10
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3
6
7
Vincitore: Babos / Stefani
Mostra dettagli





CHN WTA 250 Guangzhou – 2° Turno – Cemento

Center Court – ore 09:00
Camila Osorio COL vs (2) Ann Li USA
Il match deve ancora iniziare

Lulu Sun NZL vs Yafan Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

Xiyu Wang CHN vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang CHN vs Veronika Erjavec SLO Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:00
Leolia Jeanjean FRA / Kristina Mladenovic FRA vs Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA Inizio 08:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Emily Appleton GBR / (4) Qianhui Tang CHN vs Alexandra Eala PHI / Nadiia Kichenok UKR

Il match deve ancora iniziare

(1) Quinn Gleason USA / (1) Elena Pridankina RUS vs Camila Osorio COL / Yafan Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

10 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Silvio (Guest) 22-10-2025 15:13

Scritto da Djidji
Mi fa ridere che sul fairplay court si giochi dzumhur moutet, dovranno cambiare il nome del campo

Bellissima!

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aio051174 22-10-2025 15:03

Humbert on fire
Cobolli bravissimo
Berrettini bravo per me passa il turno
In ottica finals :
Ruud è stanco morto oggi..
Lehecka ha lasciato le poche possibilità che aveva.
Diallo facci sognare

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aio051174 22-10-2025 15:03

Humbert on fire
Cobolli bravissimo
Berrettini bravo per me passa il turno
In ottica finals :
Ruud è stanco morto oggi..
Lehecka ha lasciato le poche possibilità che aveva.
Diallo facci sognare

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Djidji (Guest) 22-10-2025 14:00

Mi fa ridere che sul fairplay corto si giochi dzumhur moutet,dovranno cambiare il nome del campo

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 22-10-2025 12:00

Scritto da JannikUberAlles
A parte i nostri ragazzi, sarà molto interessante la partita di Mensik vs Fonseca…
…chi futuro #1 o #2 ??
La parola ai talent-scout di LT (*-^)

Magari 4/5, sperando in Musetti al n. 3 🙂
Entrambi sembrano lontani dal livello di Sinner e Alcaraz, ma hanno ancora molti margini, soprattutto Fonseca è ancora agli albori della carriera. Mensik sembra già più delineato come giocatore. Mi sembra una versione migliore dell’attuale Fritz. Big server potentissimo ma con una fase difensiva non eccezionale data la stazza.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
zedarioz 22-10-2025 11:57

Oggi curiosità per Vacherot, almeno vedere se ha smaltito la sbornia per l’incredibile successo.
Ma il clou è Mensik-Fonseca, un antipasto di futuro altissimo livello.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 22-10-2025 11:08

Una Kalinskaya che ha capitalizzato al massimo.
Un paio di settimane fa la pagina dei live dei tornei asiatici usciva in tarda serata,ora quando molti match femminili sono conclusi.
Di conseguenza mi porto già su un match di domani.
Il caso giochereccio ci dà la possibilità di un’immediato confronto tra le due vincitrici della settimana scorsa,non ricordo sia successo in passato,in verità la Rybakina deve ancora superare la prova Tommasi, affrontando chi? proprio la Fernandez,che ha il vantaggio di averla superata e non sembra voler tirare i remi in barca, però quì è un caso anomalo,in quanto la Rybakina sarà motivata dal traguardo Finals, quindi un match tutto da scoprire,la Fernandez data molto alta dai bookmakers, di conseguenza per non sapere ne leggere,ne scrivete,ne fare un’autopsia,mi prendo un suo set.
Intanto la quota iniziale della Sonobe a 4.10 è ora a 3.35 e credo scenderà ulteriormente nelle prossime 15 ore.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dr House (Guest) 22-10-2025 09:23

@ Gaz (#4503426)

Sulla Mboko ti dò ragione: ha vinto un 1000, seppure con un po’ di fortuna (incontrare Rybakina e poi OSaka tenuto conto degli alti e bassi che le caratterizzano è certo meglio che incontrare Pegula e Gauff) ma è giovanissima ed è normale che subisca il contraccolpo della popolarità immediata. La Lys dal canto suo è molto sopravvalutata, mi pare la Kostyuk bis, ma con molta meno tigna.
La Noskova mi pare una certezza, è ancora molto giovane e già nelle 20, e nessuna gioca sempre bene, neppure la Swiatek…

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 22-10-2025 09:01

A parte i nostri ragazzi, sarà molto interessante la partita di Mensik vs Fonseca…

…chi futuro #1 o #2 ??

La parola ai talent-scout di LT (*-^)

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Gaz (Guest) 22-10-2025 08:52

Un Gaz che ci ha visto giusto dai soli 5 minuti di Highlights dei rispettivi match di ieri di Mboko e Lys,date alla pari dai bookmakers e quota della canadese che era anche in salita da 1.85 a 2.10 per la preferenza degli scommettitori sulla tedesca.
Noskova si è riposata un po e questa settimana magari andava riconsiderata,non certo la settimana dopo Pechino e Wuhan.
Un noto incompetente,altro ossessionato dal sottoscritto,le due cose viaggiano quasi sempre parallele,poche settimane fa scriveva:
“Dopo le sorelle Fruhvirtova e Noskova si sta sgonfiando anche Mboko”
Innanzitutto le sorelle non si sono mai gonfiate,e lo avevo già leggermente intuito e scritto dopo averle viste al
Bonfiglio.
È vero che la Noskova si stava un po’ eclissando da quella finale contro Sabalenka avvenuta troppo presto,ma proprio la settimana dopo questo commento infelice ha raggiunto la finale a Pechino,per quanto riguarda la Mboko aveva perso solo 3 partite, parliamo di una ragazzina che attraverserà certamente ancora alti e bassi ma, definirla già sgonfiata vuol dire proprio non vedere l’ora di dire fesserie.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!