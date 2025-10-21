Rune si è operato oggi al tendine d'Achille Copertina, Generica

Berrettini risponde a un commento sul gravissimo infortunio di Rune: “Pensare che un infortunio di questa portata possa essere la cosa migliore che possa accadere vuol dire: o essere in mala fede o capire veramente poco di questo sport e dello sport in generale”

21/10/2025 16:51 50 commenti
Rune in campo infortunato a Stoccolma
Rune in campo infortunato a Stoccolma

Matteo Berrettini ha risposto con un lungo, accorato e sincero messaggio ad un post Instagram che riportava un commento a dir poco “particolare” in merito al gravissimo infortunio subito da Holger Rune sabato scorso a Stoccolma. Nel corso di un podcast con protagonisti alcuni commentatori di Eurosport, uno di essi ha affermato che “Se Rune reagisce nel modo giusto, la rottura del tendine d’Achille è la cosa migliore che potesse accadergli”. Un parere singolare che ha suscitato moltissime reazioni, anche quella di Berrettini, nostro campione che conosce la materia “infortuni” come pochi altri. Forse proprio per questo, Matteo ha scritto di pugno un commento in risposta a questa frase provocatoria, che riportiamo integralmente.

“Ragazzi io capisco tutto eh, però sta roba è veramente agghiacciante…” scrive Berrettini nella risposta al post in questione. “pensare che un infortunio di questa portata possa essere la cosa migliore che possa accadere ad un giocatore di 22 anni 11 del mondo vuol dire: o essere in mala fede o capire veramente poco di questo sport e dello sport in generale. La maturazione agonistica e non, arriva con il tempo, con le sconfitte, con le vittorie, con le partite perse con match point o magari vinte giocando male. Questo è un infortunio che può cambiare radicalmente la vita di una persona, figuriamoci una carriera a questo livello. Io ascolto sempre e commento quasi mai, ma qui si rasenta la follia, capisco il voler parlare, dire la propria, sempre, in ogni caso, ma sentir dire “il tendine ha fatto pop” senza un minimo di compassione o sensibilità, come se stessimo raccontando di un palloncino da scoppiare alle giostre mi fa venire i brividi.
Dietro quell’infortunio ci sta sofferenza, mentale e fisica, dubbi e momenti così bui da poter compromettere la salute mentale di un ragazzo giovanissimo. Forse mi ci sono immedesimato, forse so che cosa significa vedere scivolare via determinate cose senza avere nemmeno la chance di provare a fermarle, forse so quanto è dura tornare da un infortunio, ma sono sicuro che pensandoci bene, anche voi vi sarete accorti che sta roba vi è uscita male.
Mi sbaglierò ma credo che il cambio di marcia necessario nella cultura sportiva italiana passi anche da qui, da come vengono raccontate le cose e come vengono analizzati certi argomenti. Mettere davanti i potenziali risultati di un giocatore rispetto alla sua salute credo non sia il giusto modo di guardare e commentare lo sport.
Detto questo, Holger tornerà e sarà più forte di prima, ma fidatevi, nessun atleta del mondo vorrebbe affrontare un infortunio del genere, anche se gli dicessero che grazie a quello ci sarebbe una minima chance di migliorare il suo best ranking o primato personale…”

Rune proprio oggi si è sottoposto alla delicata operazione al tendine d’Achille, come documentato da un altro post social che riportiamo.

 


Queste le prime parole di Holger, come riporta il media danese Ekstra Bladet: “L’operazione è andata bene, sono contento e supererò questo momento. Ci vorrà pazienza ma lavorerò sodo in riabilitazione ogni giorno, darò il mio massimo per ho per tornare ancor più forte”.

In bocca al lupo e forza, Holger!

 

Marco Mazzoni

 

TAG: ,

50 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

MarcoP 21-10-2025 21:53

Scritto da MarcoP

Scritto da akgul num.1
lo ha detto Jacopo Lo Monaco

A me Jacopo Lo Monaco non piace, apprezzo presuntuoso.
In Schiaffo al volo tratta come un deficiente il suo partner.

Spesso presuntuoso

 50
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 21-10-2025 21:52

Scritto da akgul num.1
lo ha detto Jacopo Lo Monaco

A me Jacopo Lo Monaco non piace, apprezzo presuntuoso.
In Schiaffo al volo tratta come un deficiente il suo partner.

 49
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 21-10-2025 21:09

Scritto da Bufalo
A me, invece, quella di Berrettini sembra la risposta di uno che non ha ascoltato tutto il discorso fatto da Lo Monaco, ma solo la parte che è stata estrapolata sui social.
Anch’io non vedo nulla di positivo da un infortunio di tale portata, ma il discorso di Lo Monaco era più ampio e articolato. E di tennis ne sa parecchio, e il loro podcast “Schiaffo al volo” è uno dei migliori, se non il migliore, sul tennis in Italia.

Ho visto la trasmissione e ho pensato, “bella cazz@ta”.. poi a me sta Simpatico però mi era sembrato un ragionamento che voleva essere bizzarramente originale..se Rune fosse uscito ubriaco da un pub e si fosse schiantato con la Ferrari e magari si fosse rotto un braccio pure pure, ma di uno che mentre gioca si fa un infortunio non grave ma gravissimo, ma cosa ti viene in mente…

 48
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Sabatino (Guest) 21-10-2025 21:02

Scritto da andrewthefirst
Berrettini evidentemente non digerisce Lo Monaco…altrimenti, prima di attaccarlo, avrebbero potuto spiegarsi privatamente, visto che jacopolomonaco è conosciuto nell’ambiente da almeno 30 anni…

E quindi? Anche tu qui sei abbastanza famigerato eppure ti lasciano belare

 47
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
Sabatino (Guest) 21-10-2025 21:00

Il commento di Lo Monaco è vomitevole. Leggo velate giustificazioni basate sul fatto che il Lo Monaco di tennis “ci capisce”, con questa uscita ha dimostrato di non capire niente della vita in generale, tennis compreso!

 46
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Brufen (Guest) 21-10-2025 21:00

Scritto da enzola barbera
Belle parole quelle di Matteo Berrettini, meritano un plauso. Da quando il tennis è diventato popolare, sono aumentati i commentatori a go-go. Non sanno niente, però pontificano. Molti fra i miei amici e parenti. Conoscendo la mia passione per questo sport, da me praticato per diversi anni, mi fermano e vorrebbero intavolare discorsi. Io taglio corto, con gl’incompetenti evito di discutere, è tempo perso, sanno già tutto. Nessuno ha l’umiltà di voler apprendere da chi ne sa di più enzo

Hahahahahahahahaha

Bravo enzo! Finalmente un autoritratto candido e sincero.

 45
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 21-10-2025 20:58

Scritto da Papero
@ JannikUberAlles (#4503147)
Bisogna dire Jacopo Lo Monaco è tutto tranne che un commentatore “improvvisato”, anzi. Ed è pure uno che ha giocato ad un buon livello. Detto questo, pensiero formulato male sicuramente.

La cosa triste è proprio quella: Lo Monaco è forse uno dei meno peggio. Pensa un po’ come stiamo messi…

Sempre sia lodato il tasto “audio originale”.

 44
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bufalo (Guest) 21-10-2025 20:17

A me, invece, quella di Berrettini sembra la risposta di uno che non ha ascoltato tutto il discorso fatto da Lo Monaco, ma solo la parte che è stata estrapolata sui social.
Anch’io non vedo nulla di positivo da un infortunio di tale portata, ma il discorso di Lo Monaco era più ampio e articolato. E di tennis ne sa parecchio, e il loro podcast “Schiaffo al volo” è uno dei migliori, se non il migliore, sul tennis in Italia.

 43
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
Detuqueridapresencia 21-10-2025 20:09

Scritto da enzola barbera
Belle parole quelle di Matteo Berrettini, meritano un plauso. Da quando il tennis è diventato popolare, sono aumentati i commentatori a go-go. Non sanno niente, però pontificano. Molti fra i miei amici e parenti. Conoscendo la mia passione per questo sport, da me praticato per diversi anni, mi fermano e vorrebbero intavolare discorsi. Io taglio corto, con gl’incompetenti evito di discutere, è tempo perso, sanno già tutto. Nessuno ha l’umiltà di voler apprendere da chi ne sa di più enzo

E se lo dice il pontifex maximus …

Di cosa?

Indovina visto che sai tutto

 42
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 21-10-2025 20:06

Scritto da chase

Scritto da Giampi

Scritto da chase

Scritto da Giampi

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

Purtroppo no..Lo Monaco è non solo competente e ha giocato a un certo livello ma ha avuto lo stesso infortunio. Ha detto una sciocchezza che però la dice lunga su quanto lo sport sia diventato una sorta di religione di stato in cui la caduta di prestazioni, come nel caso di Rune, sia inaccettabile e l’infortunio quasi una punizione divina che presuppone una penitenza riparatoria per liberarsi di un peccato..ti fai male? È una colpa che potrai riparare per tornare ad essere un buon cristiano migliore di prima della caduta…adesso tocca a Sinner che sta per diventare il traditore della patria…

capisco cosa dici ma non mi sembra tanto religioso Jacopo sinceramente. l’infortunio non è casuale non nel senso che è una divina penitenza riparatoria, ma che viene anche da errori commessi, e quindi magari può far riflettere e migliorare. nel caso di Rune poi c’è bisogno proprio di una bella sterzata per com’è andato in questi due anni

Il tema della “caduta” da San Paolo in poi è interessante ma riguarda una opportunità di cambiare un percorso di vita che anche inconsciamente si sta facendo insopportabile..io ho avuto un grave incidente in un momento di crisi personale e professionale e ho riconosciuto che in questo infortunio c’era una necessità di ascoltare bene un messaggio che ancora non volevo capire..da lì un cambiamento, una nuova umiltà che mi ha dato un nuovo orizzonte di vita e di lavoro..ma i Berrettini, i Draper e i Rune che sono ragazzi giovani che lavorano duramente e con passione quale “messaggio” dovrebbero ricevere dai loro infortuni? Magari, visto che conosco i genitori di Matteo, che dovrebbe mangiare di meno? Che dovrebbe diventare un monaco e rinunciare ad altri piccoli piaceri della vita? Stai dando il 99%? No, non basta devi dare il 100%..Quale vantaggio ha avuto il povero Matteo stroncato nel miglior momento della carriera da un infortunio? Per concludere a volte le “crisi” sono opportunità altre volte degli abissi…

berretto infatti ha fatto e fa già tutto quello che può; Rune, vista anche la facilità con cui gioca e vince nonostante tutto il casino che ha avuto attorno, no (diceva anche Jacopo)

È questo il punto..fosse successo, che so, a Draper, Aliassime, o Ruud non avrebbe mai detto una cosa simile. Lo dice perché Rune per comportamenti, atteggiamenti o rendimento rispetto alle potenzialità lascia un po’ a desiderare..quindi c’è un intento, per quanto inconsapevole, moralistico basato su un “difetto” del giocatore che attraverso l’esperienza “maturante” può cambiare..nulla contro il moralismo visto che non sono un estimatore di Rune, anche se nell’ultimo anno è molto migliorato dal punto di vista comportamentale, semplicemente sembra che sia una considerazione ad hoc che il buon Jacopo non avrebbe fatto per altri giocatori..

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Losvizzero 21-10-2025 19:55

Bel post di Matteo che vedo rimane sempre un bomber
https://www.tuttosport.com/foto/gossip/2025/10/13-142314662/vanessa_bellini_chi_il_nuovo_amore_di_berrettini_da_amici_al_palco_con_elodie_e_marracash

 40
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
Betafasan 21-10-2025 18:54

Il tennis ha bisogno di grandi giocatori come Rune ! Forza biondo!

 39
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, MarcoP
Tony_65 (Guest) 21-10-2025 18:50

Quando ci vuole ci vuole! Bravo Matteo e in bocca al lupo a Rune!

 38
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Wayne (Guest) 21-10-2025 18:45

Probabilmente intendeva dire che, nella sfortuna, se reagisce nel modo giusto, potrà anche trovare risvolti positivi. Che è un concetto, se vogliamo, esatto, si cresce e si matura anche nelle disgrazie, nelle esperienze negative.
Quel “la cosa migliore che potesse capitargli” si spiega poco, in realtà. Si legge male. Ma poi, “migliore” rispetto a cosa? Infortuni più leggeri, che non lo avrebbero costretto a un lungo stop? Crisi tecniche, crisi esistenziali? Boh…

 37
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: gisva
Onurb (Guest) 21-10-2025 18:35

Scritto da chase

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

sssì, peccato che si tratta di Jacopo Lo Monaco, non proprio un commentatore comparso…
“cosa migliore che gli potesse capiatare” è esagerato, ok, ma vi volete fermare un attimo a pensare col vostro cervello o è troppo? intendeva che, siccome non si tratta di Sinner o Shelton o Bernet, per dire, che sono in pieno successo/ascesa/crescita, ma di Rune, che è in stallo da un po’, magari uno stop così lo aiuta a maturare come non avrebbe potuto senza

Si vabbè….è una dichiarazione che uno come lui NON doveva fare….punto…senza se e senza ma…prima che rune torni in campo ci vorrà quanto? 10 mesi ? Un anno? E poi riprendi la forma fisica e tutto il resto…alri 6 mesi ? Ok,ma è la cosa migliore che potesse capitarli….non ho parole

 36
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Kenobi 21-10-2025 18:35

Un grande Matteo.

 35
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
andrewthefirst 21-10-2025 18:35

Berrettini evidentemente non digerisce Lo Monaco…altrimenti, prima di attaccarlo, avrebbero potuto spiegarsi privatamente, visto che jacopolomonaco è conosciuto nell’ambiente da almeno 30 anni…

 34
Replica | Quota | -4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Taxi Driver, Detuqueridapresencia, sergioat, MarcoP
gisva 21-10-2025 18:34

Ma avete letto quello che dice berrettini, nell’altro articolo riguardo al suo infortunio?

Un infortunio, se incanalato nel modo giusto può darti energia.

Non cosa abbia detto di preciso LoMonaco e potrebbe aver espresso male il concetto (sicuramente non è una fortuna, l’infortunio), ma non mi pare un concetto completamente sballato.

Senz’altro non mi pare una cosa detta con spirito malevolo

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
chase (Guest) 21-10-2025 18:33

Scritto da Giampi

Scritto da chase

Scritto da Giampi

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

Purtroppo no..Lo Monaco è non solo competente e ha giocato a un certo livello ma ha avuto lo stesso infortunio. Ha detto una sciocchezza che però la dice lunga su quanto lo sport sia diventato una sorta di religione di stato in cui la caduta di prestazioni, come nel caso di Rune, sia inaccettabile e l’infortunio quasi una punizione divina che presuppone una penitenza riparatoria per liberarsi di un peccato..ti fai male? È una colpa che potrai riparare per tornare ad essere un buon cristiano migliore di prima della caduta…adesso tocca a Sinner che sta per diventare il traditore della patria…

capisco cosa dici ma non mi sembra tanto religioso Jacopo sinceramente. l’infortunio non è casuale non nel senso che è una divina penitenza riparatoria, ma che viene anche da errori commessi, e quindi magari può far riflettere e migliorare. nel caso di Rune poi c’è bisogno proprio di una bella sterzata per com’è andato in questi due anni

Il tema della “caduta” da San Paolo in poi è interessante ma riguarda una opportunità di cambiare un percorso di vita che anche inconsciamente si sta facendo insopportabile..io ho avuto un grave incidente in un momento di crisi personale e professionale e ho riconosciuto che in questo infortunio c’era una necessità di ascoltare bene un messaggio che ancora non volevo capire..da lì un cambiamento, una nuova umiltà che mi ha dato un nuovo orizzonte di vita e di lavoro..ma i Berrettini, i Draper e i Rune che sono ragazzi giovani che lavorano duramente e con passione quale “messaggio” dovrebbero ricevere dai loro infortuni? Magari, visto che conosco i genitori di Matteo, che dovrebbe mangiare di meno? Che dovrebbe diventare un monaco e rinunciare ad altri piccoli piaceri della vita? Stai dando il 99%? No, non basta devi dare il 100%..Quale vantaggio ha avuto il povero Matteo stroncato nel miglior momento della carriera da un infortunio? Per concludere a volte le “crisi” sono opportunità altre volte degli abissi…

berretto infatti ha fatto e fa già tutto quello che può; Rune, vista anche la facilità con cui gioca e vince nonostante tutto il casino che ha avuto attorno, no (diceva anche Jacopo)

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 21-10-2025 18:32

Belle parole quelle di Matteo Berrettini, meritano un plauso. Da quando il tennis è diventato popolare, sono aumentati i commentatori a go-go. Non sanno niente, però pontificano. Molti fra i miei amici e parenti. Conoscendo la mia passione per questo sport, da me praticato per diversi anni, mi fermano e vorrebbero intavolare discorsi. Io taglio corto, con gl’incompetenti evito di discutere, è tempo perso, sanno già tutto. Nessuno ha l’umiltà di voler apprendere da chi ne sa di più enzo

 31
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Pier no guest 21-10-2025 18:30

Scritto da giallu

Scritto da Pier no guest
Io però non critico Lo Monaco. A suo modo credo sia un incoraggiamento, l’auspicio che che questa profonda cicatrice diventi una spinta a non mollare,ad essere più forte come sportivo ma non solo.
Non intendeva certo augurare a tutti questa “prova” ma la frittata è fatta e se penso a Baggio,a quelle ferite sulle ginocchia,a quante volte si è rialzato credo che non sia un messaggio sbagliato,basta leggerlo come si dovrebbe.

Si Pier, magari hai ragione, ma nel caso comunque un tantino superficialotto su in infortunio tra i più gravi, di quelli che ti lasciano il timore che, anche dopo perfettamente guarito, ti ri può succede. Prima non ci pensi, dopo ci pensi sempre. Matteo B. credo sappia bene di che parla purtroppo

Di fronte a certe “tragedie” sportive mi rifiuto di pensare che un appassionato come Lo Monaco non abbia avuto i brividi e l’intento non può che essere questo,quello di incoraggiare il ragazzo a vedere in tutto questo un’opportunità. Non c’è superficialità perché si sa che il rischio di carriera finita,di recidiva o anche solo di paura ci sia ma non si può fare altro. Se penso a Lauda,che rischio più di una carriera,che rinunciò a proseguire sotto il diluvio in Giappone dopo un incredibile ritorno e che nonostante tutto questo vinse ancora il titolo mondiale significa che in certi casi si deve dare un incoraggiamento deciso anche se assurdo.Il motivo? C’è chi ha mollato,chi si è trovato incapace di tornare anche solo a vivere serenamente.
Magari non tornerà più forte nei risultati ma ogni giorno di fatica,di fisioterapia,di lavoro sarà comunque più importante e con più valore di quello fatto prima,e penso alla storia del pugile Vinny Pazienza.
Credo ci sia in gioco più del risultato sportivo perché l’infortunio è di quelli davvero brutti.

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Casual 21-10-2025 18:17

Scritto da chase

Scritto da Casual

Scritto da chase

Scritto da chase

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

sssì, peccato che si tratta di Jacopo Lo Monaco, non proprio un commentatore comparso…
“cosa migliore che gli potesse capiatare” è esagerato, ok, ma vi volete fermare un attimo a pensare col vostro cervello o è troppo? intendeva che, siccome non si tratta di Sinner o Shelton o Bernet, per dire, che sono in pieno successo/ascesa/crescita, ma di Rune, che è in stallo da un po’, magari uno stop così lo aiuta a maturare come non avrebbe potuto senza

ricordiamo che NON gli hanno sparato dalla tribuna, un infortunio così è anche figlio di cattiva preparazione e scelte scellerate, tipo giocare nonostante una lesione di primo grado per provare ad andare a Torino

Prima dici agli altri di accendere il cervello, però non metti mai in conto che Rune potrebbe benissimo non tornare mai ai livelli di prima proprio per questo infortunio, quindi la carriera sarebbe finita

innanzitutto “potrebbe non tornare ai livelli di prima” = “cartiera finita” è un errore logico, poi certo che può succedere che torni peggio di prima, può succedere anche che si rompa le palle e smetta, però che % gli vuoi dare a queste opzioni, 5%? con la scienza di oggi direi che è anche troppo, abbiamo visto Zverev ultimamente poi…

Un tennista come Rune, per cui la velocità di movimento è sempre stata una dei suoi punti di forza, perdere anche un 5% di esplosività può significare passare dal ridosso della top 10 al numero 50 in classifica, carriera non finita ma ad altissimi livelli sì.

Poi sembra che l’infortunio sia avvenuto nella parte peggiore del tendine, anche casi recenti in altri sport, con atleti totalmente guariti, non erano infortuni nella stessa zona del corpo

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Antonella B. 21-10-2025 18:08

Matteo secondo me ha ragione.. ma perché hanno dato un microfono a qualcuno che non è in grado di evitare una bestialità simile

 28
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Dancas (Guest) 21-10-2025 18:08

Bravo Matteo e auguri a Holger per una completa guarigione!

 27
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, MarcoP
giallu 21-10-2025 18:06

Scritto da Pier no guest
Io però non critico Lo Monaco. A suo modo credo sia un incoraggiamento, l’auspicio che che questa profonda cicatrice diventi una spinta a non mollare,ad essere più forte come sportivo ma non solo.
Non intendeva certo augurare a tutti questa “prova” ma la frittata è fatta e se penso a Baggio,a quelle ferite sulle ginocchia,a quante volte si è rialzato credo che non sia un messaggio sbagliato,basta leggerlo come si dovrebbe.

Si Pier, magari hai ragione, ma nel caso comunque un tantino superficialotto su in infortunio tra i più gravi, di quelli che ti lasciano il timore che, anche dopo perfettamente guarito, ti ri può succede. Prima non ci pensi, dopo ci pensi sempre. Matteo B. credo sappia bene di che parla purtroppo

 26
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Giampi 21-10-2025 17:58

Scritto da chase

Scritto da Giampi

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

Purtroppo no..Lo Monaco è non solo competente e ha giocato a un certo livello ma ha avuto lo stesso infortunio. Ha detto una sciocchezza che però la dice lunga su quanto lo sport sia diventato una sorta di religione di stato in cui la caduta di prestazioni, come nel caso di Rune, sia inaccettabile e l’infortunio quasi una punizione divina che presuppone una penitenza riparatoria per liberarsi di un peccato..ti fai male? È una colpa che potrai riparare per tornare ad essere un buon cristiano migliore di prima della caduta…adesso tocca a Sinner che sta per diventare il traditore della patria…

capisco cosa dici ma non mi sembra tanto religioso Jacopo sinceramente. l’infortunio non è casuale non nel senso che è una divina penitenza riparatoria, ma che viene anche da errori commessi, e quindi magari può far riflettere e migliorare. nel caso di Rune poi c’è bisogno proprio di una bella sterzata per com’è andato in questi due anni

Il tema della “caduta” da San Paolo in poi è interessante ma riguarda una opportunità di cambiare un percorso di vita che anche inconsciamente si sta facendo insopportabile..io ho avuto un grave incidente in un momento di crisi personale e professionale e ho riconosciuto che in questo infortunio c’era una necessità di ascoltare bene un messaggio che ancora non volevo capire..da lì un cambiamento, una nuova umiltà che mi ha dato un nuovo orizzonte di vita e di lavoro..ma i Berrettini, i Draper e i Rune che sono ragazzi giovani che lavorano duramente e con passione quale “messaggio” dovrebbero ricevere dai loro infortuni? Magari, visto che conosco i genitori di Matteo, che dovrebbe mangiare di meno? Che dovrebbe diventare un monaco e rinunciare ad altri piccoli piaceri della vita? Stai dando il 99%? No, non basta devi dare il 100%..Quale vantaggio ha avuto il povero Matteo stroncato nel miglior momento della carriera da un infortunio? Per concludere a volte le “crisi” sono opportunità altre volte degli abissi…

 25
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
giorgione (Guest) 21-10-2025 17:53

Scritto da chase

Scritto da chase

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

sssì, peccato che si tratta di Jacopo Lo Monaco, non proprio un commentatore comparso…
“cosa migliore che gli potesse capiatare” è esagerato, ok, ma vi volete fermare un attimo a pensare col vostro cervello o è troppo? intendeva che, siccome non si tratta di Sinner o Shelton o Bernet, per dire, che sono in pieno successo/ascesa/crescita, ma di Rune, che è in stallo da un po’, magari uno stop così lo aiuta a maturare come non avrebbe potuto senza

ricordiamo che NON gli hanno sparato dalla tribuna, un infortunio così è anche figlio di cattiva preparazione e scelte scellerate, tipo giocare nonostante una lesione di primo grado per provare ad andare a Torino

aveva una lesione al tendine d’achille?

 24
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
chase (Guest) 21-10-2025 17:49

Scritto da Casual

Scritto da chase

Scritto da chase

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

sssì, peccato che si tratta di Jacopo Lo Monaco, non proprio un commentatore comparso…
“cosa migliore che gli potesse capiatare” è esagerato, ok, ma vi volete fermare un attimo a pensare col vostro cervello o è troppo? intendeva che, siccome non si tratta di Sinner o Shelton o Bernet, per dire, che sono in pieno successo/ascesa/crescita, ma di Rune, che è in stallo da un po’, magari uno stop così lo aiuta a maturare come non avrebbe potuto senza

ricordiamo che NON gli hanno sparato dalla tribuna, un infortunio così è anche figlio di cattiva preparazione e scelte scellerate, tipo giocare nonostante una lesione di primo grado per provare ad andare a Torino

Prima dici agli altri di accendere il cervello, però non metti mai in conto che Rune potrebbe benissimo non tornare mai ai livelli di prima proprio per questo infortunio, quindi la carriera sarebbe finita

innanzitutto “potrebbe non tornare ai livelli di prima” = “cartiera finita” è un errore logico, poi certo che può succedere che torni peggio di prima, può succedere anche che si rompa le palle e smetta, però che % gli vuoi dare a queste opzioni, 5%? con la scienza di oggi direi che è anche troppo, abbiamo visto Zverev ultimamente poi…

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Chemical (Guest) 21-10-2025 17:45

@ zedarioz (#4503181)

Sicuramente si, hai ragione, le parole sono importanti (cit) ma credo che lui partisse da un’altra prospettiva e cioè dal fatto che oramai l’infortunio era purtroppo assodato e che l’unica via a disposizione di Rune per reagire è ottimizzare questo tempo per maturare. Poi lungi da me fare l’avvocato del diavolo e tanto più di Lo Monaco che non è la persona più simpatica ed empatica del mondo.

 22
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Casual 21-10-2025 17:44

Scritto da chase

Scritto da chase

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

sssì, peccato che si tratta di Jacopo Lo Monaco, non proprio un commentatore comparso…
“cosa migliore che gli potesse capiatare” è esagerato, ok, ma vi volete fermare un attimo a pensare col vostro cervello o è troppo? intendeva che, siccome non si tratta di Sinner o Shelton o Bernet, per dire, che sono in pieno successo/ascesa/crescita, ma di Rune, che è in stallo da un po’, magari uno stop così lo aiuta a maturare come non avrebbe potuto senza

ricordiamo che NON gli hanno sparato dalla tribuna, un infortunio così è anche figlio di cattiva preparazione e scelte scellerate, tipo giocare nonostante una lesione di primo grado per provare ad andare a Torino

Prima dici agli altri di accendere il cervello, però non metti mai in conto che Rune potrebbe benissimo non tornare mai ai livelli di prima proprio per questo infortunio, quindi la carriera sarebbe finita

 21
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
chase (Guest) 21-10-2025 17:40

Scritto da Pier no guest
Io però non critico Lo Monaco. A suo modo credo sia un incoraggiamento, l’auspicio che che questa profonda cicatrice diventi una spinta a non mollare,ad essere più forte come sportivo ma non solo.
Non intendeva certo augurare a tutti questa “prova” ma la frittata è fatta e se penso a Baggio,a quelle ferite sulle ginocchia,a quante volte si è rialzato credo che non sia un messaggio sbagliato,basta leggerlo come si dovrebbe.

menomale che c’è qualcuno così. ma poi c’è passato lui stesso da quell’infortunio

 20
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
chase (Guest) 21-10-2025 17:38

Scritto da Giampi

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

Purtroppo no..Lo Monaco è non solo competente e ha giocato a un certo livello ma ha avuto lo stesso infortunio. Ha detto una sciocchezza che però la dice lunga su quanto lo sport sia diventato una sorta di religione di stato in cui la caduta di prestazioni, come nel caso di Rune, sia inaccettabile e l’infortunio quasi una punizione divina che presuppone una penitenza riparatoria per liberarsi di un peccato..ti fai male? È una colpa che potrai riparare per tornare ad essere un buon cristiano migliore di prima della caduta…adesso tocca a Sinner che sta per diventare il traditore della patria…

capisco cosa dici ma non mi sembra tanto religioso Jacopo sinceramente. l’infortunio non è casuale non nel senso che è una divina penitenza riparatoria, ma che viene anche da errori commessi, e quindi magari può far riflettere e migliorare. nel caso di Rune poi c’è bisogno proprio di una bella sterzata per com’è andato in questi due anni

 19
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
zedarioz 21-10-2025 17:38

Scritto da Chemical
@ MarcoP (#4503140)
In realtà se hai ascoltato il podcast è veramente la terza che hai detto, se prendi le parole in sè ovvio che abbiano un altro significato

Ha comunque detto una scempiaggine assoluta.
Per un giornalista che deve saper usare le parole per professione è una cosa grave.
Probabilmente intendeva che uno stop lungo può focalizzare davvero Rune sulle cose davvero importanti nella sua professione, costringerlo ad avere pazienza e non disperdere inutilmente energie in cose poco utili al suo sviluppo. Ma il tendine è una mazzata e questo infortunio è una disdetta pesantissima. Poi per fortuna siamo nel 2025 e ci si riprende ormai da quasi tutte le rotture. Gli fosse successo negli anni 70/80 avrebbe forse finito la carriera.

 18
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Betafasan, sergioat, MarcoP
Pier no guest 21-10-2025 17:31

Io però non critico Lo Monaco. A suo modo credo sia un incoraggiamento, l’auspicio che che questa profonda cicatrice diventi una spinta a non mollare,ad essere più forte come sportivo ma non solo.
Non intendeva certo augurare a tutti questa “prova” ma la frittata è fatta e se penso a Baggio,a quelle ferite sulle ginocchia,a quante volte si è rialzato credo che non sia un messaggio sbagliato,basta leggerlo come si dovrebbe.

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tennista dastrapazzo
andrewthefirst 21-10-2025 17:29

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

Quel ragazzo è una vera miniera!

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Chemical (Guest) 21-10-2025 17:25

@ MarcoP (#4503140)

In realtà se hai ascoltato il podcast è veramente la terza che hai detto, se prendi le parole in sè ovvio che abbiano un altro significato

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 21-10-2025 17:24

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

Purtroppo no..Lo Monaco è non solo competente e ha giocato a un certo livello ma ha avuto lo stesso infortunio. Ha detto una sciocchezza che però la dice lunga su quanto lo sport sia diventato una sorta di religione di stato in cui la caduta di prestazioni, come nel caso di Rune, sia inaccettabile e l’infortunio quasi una punizione divina che presuppone una penitenza riparatoria per liberarsi di un peccato..ti fai male? È una colpa che potrai riparare per tornare ad essere un buon cristiano migliore di prima della caduta…adesso tocca a Sinner che sta per diventare il traditore della patria…

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 21-10-2025 17:24

Un commento stupido e folle
Bravo Matteo

 13
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Antonella B., MarcoP
chase (Guest) 21-10-2025 17:21

Scritto da chase

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

sssì, peccato che si tratta di Jacopo Lo Monaco, non proprio un commentatore comparso…
“cosa migliore che gli potesse capiatare” è esagerato, ok, ma vi volete fermare un attimo a pensare col vostro cervello o è troppo? intendeva che, siccome non si tratta di Sinner o Shelton o Bernet, per dire, che sono in pieno successo/ascesa/crescita, ma di Rune, che è in stallo da un po’, magari uno stop così lo aiuta a maturare come non avrebbe potuto senza

ricordiamo che NON gli hanno sparato dalla tribuna, un infortunio così è anche figlio di cattiva preparazione e scelte scellerate, tipo giocare nonostante una lesione di primo grado per provare ad andare a Torino

 12
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
chase (Guest) 21-10-2025 17:18

Scritto da JannikUberAlles
Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.
Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

sssì, peccato che si tratta di Jacopo Lo Monaco, non proprio un commentatore comparso…
“cosa migliore che gli potesse capiatare” è esagerato, ok, ma vi volete fermare un attimo a pensare col vostro cervello o è troppo? intendeva che, siccome non si tratta di Sinner o Shelton o Bernet, per dire, che sono in pieno successo/ascesa/crescita, ma di Rune, che è in stallo da un po’, magari uno stop così lo aiuta a maturare come non avrebbe potuto senza

 11
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
Papero 21-10-2025 17:17

@ JannikUberAlles (#4503147)

Bisogna dire Jacopo Lo Monaco è tutto tranne che un commentatore “improvvisato”, anzi. Ed è pure uno che ha giocato ad un buon livello. Detto questo, pensiero formulato male sicuramente.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giorgione (Guest) 21-10-2025 17:14

ma esattamente chi avrebbe detto quelle bestialità? giornalisti o ex giocatori? nel primo caso va beh, cosa vuoi farci, devono pur scrivere qualcosa o imbrattare carte, nel secondo invece sarebbe molto grave.

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Sole e Luna (Guest) 21-10-2025 17:11

Grandissimo Matteo, commento articolato e soprattutto non offensivo, che se ne leggono già tanti così sui social al giorno d’oggi…
Diciamo che il commentatore, seppur non l’abbia fatto con cattiveria, poteva sicuramente risparmiarsi di dire quella frase visto la gravità dell’infortunio

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
JannikUberAlles 21-10-2025 17:07

@ JannikUberAlles (#4503147)

PS: a Rune (che pure non amo per certi atteggiamenti immaturi in campo) auguro una perfetta ripresa, perché il tennis ha sempre bisogno di talenti cristallini come lui!

Forza H O L G E R !!!

 7
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Betafasan, Detuqueridapresencia, MarcoP
ospite1 (Guest) 21-10-2025 17:04

Forza Rune prima di tutto. Berrettini ha ragione al 1000 per cento e chi ha scritto detto quella assurdità non capisce nulla di sport ,tanto meno di tennis . Aggiungo troppi ora chiacchierano a caso . Bravo Matteo parole scritte con il cuore e cognizione di causa .

 6
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Betafasan, Detuqueridapresencia, MarcoP
JannikUberAlles 21-10-2025 17:04

Dopo l’esplosione dell’interesse sul tennis… sono comparsi dozzine di commentatori tanto improvvisati quanto chiaramente INCOMPETENTI… non solo di tennis ma di sport agonistico e di sport in genere, che forse non hanno mai praticato a livello amatoriale.

Io seguo solo “Intuitive Tennis” dove il conduttore è veramente competente e ben aggiornato.

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: andrewthefirst, Marco M.
Il GUEst 21-10-2025 17:03

Standing ovation Matteo, un commento da antologia

 4
Replica | Quota | 9
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tajima, Sonj, Marco M., giallu, Antonella B., Detuqueridapresencia, sergioat, Amleto, MarcoP
MarcoP 21-10-2025 17:00

Attendiamo la rettifica del commentatore di Eurosport:
– Non ho detto quanto riportato dai media
– Sono stato frainteso
– Frase estrapolata da un contesto più ampio

Standing ovation per il commento di Matteo.
Spero che Rune lo legga.

 3
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone, Sonj, guido Guest, Marco M., Antonella B., renzopii, sergioat, Amleto
akgul num.1 21-10-2025 16:58

lo ha detto Jacopo Lo Monaco

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 21-10-2025 16:56

se leggesse quello che scrive superW…

 1
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia