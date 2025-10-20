Notizie dal mondo ATP, Copertina, Generica

Frances Tiafoe sceglie Todd Martin come nuovo allenatore per rilanciare la sua carriera nel 2026

20/10/2025 10:24 1 commento
Francis Tiafoe nella foto - Foto getty images
Francis Tiafoe nella foto - Foto getty images

Dopo un 2025 ben al di sotto delle aspettative, Frances Tiafoe ha deciso di voltare pagina e dare una svolta alla propria carriera. Pochi giorni dopo aver interrotto la collaborazione con il suo precedente team, lo statunitense ha annunciato la scelta del suo nuovo allenatore: Todd Martin, ex numero 4 del mondo e figura di grande esperienza nel circuito ATP.
Martin, che in passato ha lavorato anche con tennisti del calibro di Novak Djokovic e ha avuto ruoli di rilievo all’interno dell’ATP e dell’International Tennis Hall of Fame, avrà il compito di guidare Tiafoe verso un vero e proprio rilancio tecnico e mentale.

L’obiettivo del nuovo binomio è chiaro: ritrovare fiducia, continuità e risultati dopo una stagione difficile, nella quale Tiafoe ha faticato a esprimere il suo talento e a mantenere la costanza che lo aveva portato nella top 10.
Con Martin al suo fianco, “Big Foe” punta a ritrovare quella scintilla che lo aveva reso uno dei giocatori più spettacolari e imprevedibili del circuito, iniziando il 2026 con nuove energie e grandi ambizioni.



Marco Rossi

TAG: ,

1 commento

JannikUberAlles 20-10-2025 10:29

Martin si è preso una bella “gatta da pelare” perché non sarà facile incidere sulla testa di Ben…

…auguri!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!