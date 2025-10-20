Frances Tiafoe sceglie Todd Martin come nuovo allenatore per rilanciare la sua carriera nel 2026

Dopo un 2025 ben al di sotto delle aspettative, Frances Tiafoe ha deciso di voltare pagina e dare una svolta alla propria carriera. Pochi giorni dopo aver interrotto la collaborazione con il suo precedente team, lo statunitense ha annunciato la scelta del suo nuovo allenatore: Todd Martin, ex numero 4 del mondo e figura di grande esperienza nel circuito ATP.

Martin, che in passato ha lavorato anche con tennisti del calibro di Novak Djokovic e ha avuto ruoli di rilievo all’interno dell’ATP e dell’International Tennis Hall of Fame, avrà il compito di guidare Tiafoe verso un vero e proprio rilancio tecnico e mentale.

L’obiettivo del nuovo binomio è chiaro: ritrovare fiducia, continuità e risultati dopo una stagione difficile, nella quale Tiafoe ha faticato a esprimere il suo talento e a mantenere la costanza che lo aveva portato nella top 10.

Con Martin al suo fianco, “Big Foe” punta a ritrovare quella scintilla che lo aveva reso uno dei giocatori più spettacolari e imprevedibili del circuito, iniziando il 2026 con nuove energie e grandi ambizioni.





Marco Rossi