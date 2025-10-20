Vienna 500 | Hard | e2736875 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Ranking WTA: La situazione di questa settimana. +2 per Elena Rybakina
20/10/2025 09:00 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (20-10-2025)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
10390
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
8703
Punti
20
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7863
Punti
21
Tornei
4
Best: 4
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5914
Punti
21
Tornei
5
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
5183
Punti
22
Tornei
6
Best: 4
▲
2
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4525
Punti
20
Tornei
7
Best: 3
▲
2
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
4505
Punti
22
Tornei
8
Best: 5
▼
-1
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4395
Punti
20
Tornei
9
Best: 9
▼
-3
Mirra Andreeva
RUS, 0
4319
Punti
19
Tornei
10
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
3375
Punti
26
Tornei
11
Best: 4
--
0
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
3028
Punti
16
Tornei
12
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2789
Punti
24
Tornei
13
Best: 4
▲
1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2662
Punti
22
Tornei
14
Best: 3
▼
-1
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2605
Punti
19
Tornei
15
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2515
Punti
25
Tornei
16
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2497
Punti
19
Tornei
17
Best: 17
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2376
Punti
24
Tornei
18
Best: 12
--
0
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2209
Punti
23
Tornei
19
Best: 19
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
2191
Punti
27
Tornei
20
Best: 12
▲
1
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1969
Punti
23
Tornei
21
Best: 8
▼
-1
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
1888
Punti
16
Tornei
22
Best: 13
▲
5
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1869
Punti
27
Tornei
23
Best: 23
▲
1
Victoria Mboko
CAN, 0
1806
Punti
22
Tornei
24
Best: 5
▲
1
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1800
Punti
21
Tornei
25
Best: 4
▲
1
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1719
Punti
26
Tornei
26
Best: 2
▼
-3
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
1676
Punti
18
Tornei
27
Best: 16
▲
1
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1659
Punti
20
Tornei
28
Best: 21
▲
2
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1604
Punti
23
Tornei
29
Best: 29
--
0
Emma Raducanu
GBR, 0
1563
Punti
22
Tornei
30
Best: 9
▲
1
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1558
Punti
24
Tornei
31
Best: 30
▲
2
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1558
Punti
26
Tornei
32
Best: 32
▲
2
Maya Joint
AUS, 0
1479
Punti
31
Tornei
33
Best: 33
▲
2
Iva Jovic
USA, 0
1453
Punti
21
Tornei
34
Best: 6
▲
2
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1444
Punti
14
Tornei
35
Best: 8
▼
-13
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1441
Punti
24
Tornei
36
Best: 2
▼
-4
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1389
Punti
13
Tornei
37
Best: 37
▲
1
Lois Boisson
FRA, 0
1352
Punti
20
Tornei
38
Best: 11
▼
-1
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1319
Punti
21
Tornei
39
Best: 27
--
0
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1311
Punti
22
Tornei
40
Best: 40
--
0
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1309
Punti
25
Tornei
41
Best: 24
--
0
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1304
Punti
24
Tornei
42
Best: 41
▲
5
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1294
Punti
26
Tornei
43
Best: 36
--
0
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1277
Punti
36
Tornei
44
Best: 42
▼
-2
Ann Li
USA, 26-06-2000
1247
Punti
27
Tornei
45
Best: 21
▲
6
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1243
Punti
22
Tornei
46
Best: 27
▼
-1
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1240
Punti
26
Tornei
47
Best: 29
▲
1
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1229
Punti
23
Tornei
48
Best: 46
▼
-2
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
1229
Punti
31
Tornei
49
Best: 32
--
0
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
1207
Punti
22
Tornei
50
Best: 44
▼
-6
Eva Lys
GER, 12-01-2002
1190
Punti
21
Tornei
51
Best: 11
▼
-1
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1185
Punti
18
Tornei
52
Best: 21
▲
1
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1131
Punti
21
Tornei
53
Best: 53
▲
1
Alexandra Eala
PHI, 0
1131
Punti
30
Tornei
54
Best: 3
▲
1
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1116
Punti
26
Tornei
55
Best: 35
▲
5
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
1105
Punti
23
Tornei
56
Best: 19
--
0
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1089
Punti
25
Tornei
57
Best: 57
▲
21
Tereza Valentova
CZE, 0
1072
Punti
18
Tornei
58
Best: 58
▲
3
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1059
Punti
35
Tornei
59
Best: 32
▲
3
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1056
Punti
26
Tornei
60
Best: 10
▼
-8
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
1052
Punti
26
Tornei
61
Best: 22
▲
2
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1051
Punti
26
Tornei
62
Best: 47
▲
2
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1036
Punti
25
Tornei
63
Best: 23
▼
-4
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1018
Punti
24
Tornei
64
Best: 33
▲
1
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
1017
Punti
28
Tornei
65
Best: 40
▲
1
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
1015
Punti
33
Tornei
66
Best: 28
▲
1
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1013
Punti
21
Tornei
67
Best: 7
▲
1
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
996
Punti
18
Tornei
68
Best: 44
▼
-10
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
985
Punti
20
Tornei
69
Best: 69
▲
7
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
972
Punti
27
Tornei
70
Best: 70
--
0
Antonia Ruzic
CRO, 0
964
Punti
29
Tornei
71
Best: 64
--
0
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
957
Punti
21
Tornei
72
Best: 56
--
0
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
953
Punti
27
Tornei
73
Best: 51
▲
9
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
934
Punti
30
Tornei
74
Best: 72
--
0
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
912
Punti
23
Tornei
75
Best: 54
--
0
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
910
Punti
28
Tornei
76
Best: 20
▼
-7
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
894
Punti
26
Tornei
77
Best: 2
--
0
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
15
Tornei
78
Best: 50
▲
12
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
885
Punti
29
Tornei
79
Best: 17
--
0
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
882
Punti
22
Tornei
80
Best: 80
▲
18
Janice Tjen
INA, 0
870
Punti
23
Tornei
81
Best: 47
--
0
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
867
Punti
30
Tornei
82
Best: 39
▲
1
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
862
Punti
27
Tornei
83
Best: 33
▲
2
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
857
Punti
22
Tornei
84
Best: 79
▼
-4
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
852
Punti
33
Tornei
85
Best: 41
▲
1
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
850
Punti
25
Tornei
86
Best: 57
▼
-29
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
849
Punti
31
Tornei
87
Best: 34
▼
-14
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
849
Punti
29
Tornei
88
Best: 88
▲
9
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
849
Punti
27
Tornei
89
Best: 32
▲
15
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
839
Punti
25
Tornei
90
Best: 54
▼
-2
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
832
Punti
25
Tornei
91
Best: 46
▼
-7
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
828
Punti
28
Tornei
92
Best: 92
▲
9
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
825
Punti
36
Tornei
93
Best: 79
▲
3
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
803
Punti
27
Tornei
94
Best: 91
▼
-1
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
791
Punti
34
Tornei
95
Best: 29
▼
-4
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
783
Punti
27
Tornei
96
Best: 96
▼
-9
Ella Seidel
GER, 0
774
Punti
27
Tornei
97
Best: 94
▼
-3
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
771
Punti
27
Tornei
98
Best: 56
▼
-3
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
765
Punti
26
Tornei
99
Best: 51
--
0
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
757
Punti
20
Tornei
100
Best: 99
▲
5
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
745
Punti
26
Tornei
101
Best: 101
▼
-1
Sara Bejlek
CZE, 0
740
Punti
22
Tornei
102
Best: 31
▲
1
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
737
Punti
30
Tornei
103
Best: 60
▼
-1
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
731
Punti
32
Tornei
104
Best: 58
▲
2
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
725
Punti
19
Tornei
105
Best: 36
▲
3
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
710
Punti
26
Tornei
106
Best: 21
▲
3
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
704
Punti
23
Tornei
107
Best: 107
▲
3
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
697
Punti
28
Tornei
108
Best: 29
▲
6
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
696
Punti
24
Tornei
109
Best: 54
▲
8
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
692
Punti
32
Tornei
110
Best: 76
▲
1
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
684
Punti
32
Tornei
111
Best: 111
▼
-19
Aoi Ito
JPN, 0
677
Punti
26
Tornei
112
Best: 63
▲
19
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
671
Punti
30
Tornei
113
Best: 112
▼
-1
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
670
Punti
23
Tornei
114
Best: 60
▼
-25
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
667
Punti
29
Tornei
115
Best: 62
--
0
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
659
Punti
24
Tornei
116
Best: 39
▲
8
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
659
Punti
26
Tornei
117
Best: 46
▲
4
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
652
Punti
14
Tornei
118
Best: 36
▼
-5
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
649
Punti
18
Tornei
119
Best: 119
▼
-1
Anca Todoni
ROU, 0
646
Punti
21
Tornei
120
Best: 120
▲
5
Petra Marcinko
CRO, 0
646
Punti
24
Tornei
121
Best: 59
▼
-5
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
644
Punti
23
Tornei
122
Best: 22
▼
-3
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
641
Punti
17
Tornei
123
Best: 22
--
0
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
634
Punti
14
Tornei
124
Best: 121
▲
2
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
618
Punti
24
Tornei
125
Best: 48
▼
-18
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
615
Punti
22
Tornei
126
Best: 46
▲
1
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
615
Punti
27
Tornei
127
Best: 112
▼
-7
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
612
Punti
28
Tornei
128
Best: 71
▲
1
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
604
Punti
32
Tornei
129
Best: 129
▼
-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
602
Punti
28
Tornei
130
Best: 130
--
0
Talia Gibson
AUS, 0
592
Punti
31
Tornei
131
Best: 131
▲
1
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
585
Punti
24
Tornei
132
Best: 132
▲
1
Nikola Bartunkova
CZE, 0
582
Punti
18
Tornei
133
Best: 133
▲
1
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
576
Punti
32
Tornei
134
Best: 128
▲
1
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
566
Punti
35
Tornei
135
Best: 27
▲
1
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
565
Punti
24
Tornei
136
Best: 41
▲
3
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
565
Punti
34
Tornei
137
Best: 38
▼
-15
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
562
Punti
24
Tornei
138
Best: 138
▲
25
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
562
Punti
29
Tornei
139
Best: 136
▼
-2
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
560
Punti
26
Tornei
140
Best: 114
▲
1
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
559
Punti
22
Tornei
141
Best: 1
▼
-3
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
555
Punti
12
Tornei
142
Best: 142
▼
-2
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
553
Punti
25
Tornei
143
Best: 105
▼
-1
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
541
Punti
31
Tornei
144
Best: 140
▼
-1
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
533
Punti
15
Tornei
145
Best: 145
▲
3
Lola Radivojevic
SRB, 0
529
Punti
30
Tornei
146
Best: 93
▲
18
Maria Timofeeva
RUS, 18-11-2003
519
Punti
27
Tornei
147
Best: 147
▼
-1
Dominika Salkova
CZE, 0
505
Punti
25
Tornei
148
Best: 148
▲
20
Linda Klimovicova
POL, 0
500
Punti
18
Tornei
149
Best: 84
▼
-2
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
499
Punti
31
Tornei
150
Best: 142
▲
1
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
491
Punti
30
Tornei
151
Best: 151
▲
3
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
491
Punti
25
Tornei
152
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
490
Punti
29
Tornei
153
Best: 19
▼
-4
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
489
Punti
37
Tornei
154
Best: 85
▼
-4
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
483
Punti
30
Tornei
155
Best: 100
▼
-2
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
476
Punti
16
Tornei
156
Best: 156
▲
4
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
476
Punti
26
Tornei
157
Best: 22
▼
-2
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
475
Punti
25
Tornei
158
Best: 58
▼
-2
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
470
Punti
32
Tornei
159
Best: 25
▼
-1
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
462
Punti
16
Tornei
160
Best: 160
▲
9
Emerson Jones
AUS, 0
458
Punti
17
Tornei
161
Best: 71
▼
-17
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
458
Punti
30
Tornei
162
Best: 154
▼
-3
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
458
Punti
25
Tornei
163
Best: 49
▼
-18
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
457
Punti
19
Tornei
164
Best: 20
▼
-3
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
450
Punti
19
Tornei
165
Best: 165
▲
1
Alina Korneeva
RUS, 0
450
Punti
18
Tornei
166
Best: 166
▼
-1
Sofia Costoulas
BEL, 0
448
Punti
27
Tornei
167
Best: 112
▼
-10
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
447
Punti
27
Tornei
168
Best: 104
▼
-6
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
440
Punti
27
Tornei
169
Best: 81
▼
-2
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
437
Punti
18
Tornei
170
Best: 105
▲
4
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
435
Punti
24
Tornei
171
Best: 31
▲
48
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
428
Punti
16
Tornei
172
Best: 4
▼
-2
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
426
Punti
13
Tornei
173
Best: 173
▲
2
Lanlana Tararudee
THA, 0
417
Punti
25
Tornei
174
Best: 56
▼
-3
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
415
Punti
27
Tornei
175
Best: 172
▼
-2
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
411
Punti
23
Tornei
176
Best: 176
▲
5
Tatiana Prozorova
RUS, 0
411
Punti
23
Tornei
177
Best: 174
▼
-1
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
410
Punti
29
Tornei
178
Best: 178
▲
1
Clervie Ngounoue
USA, 0
406
Punti
22
Tornei
179
Best: 125
▲
12
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
404
Punti
22
Tornei
180
Best: 180
▲
10
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
402
Punti
22
Tornei
181
Best: 45
▼
-3
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
401
Punti
23
Tornei
182
Best: 182
▲
21
Cadence Brace
CAN, 0
401
Punti
24
Tornei
183
Best: 45
▼
-3
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
398
Punti
25
Tornei
184
Best: 167
▼
-12
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
394
Punti
26
Tornei
185
Best: 176
▼
-3
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
391
Punti
26
Tornei
186
Best: 186
▲
2
Polina Iatcenko
RUS, 0
391
Punti
22
Tornei
187
Best: 187
▼
-4
Robin Montgomery
USA, 0
389
Punti
14
Tornei
188
Best: 188
▼
-3
Celine Naef
SUI, 0
385
Punti
23
Tornei
189
Best: 189
▼
-3
Teodora Kostovic
SRB, 0
382
Punti
16
Tornei
190
Best: 178
▼
-3
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
382
Punti
31
Tornei
191
Best: 114
▲
4
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
380
Punti
23
Tornei
192
Best: 93
--
0
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
373
Punti
22
Tornei
193
Best: 176
▲
36
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
373
Punti
30
Tornei
194
Best: 97
▲
8
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
372
Punti
20
Tornei
195
Best: 108
▲
21
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
372
Punti
28
Tornei
196
Best: 147
▼
-19
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
370
Punti
21
Tornei
197
Best: 116
▼
-13
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
370
Punti
23
Tornei
198
Best: 173
▼
-5
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
370
Punti
30
Tornei
199
Best: 199
▼
-3
Gabriela Knutson
CZE, 0
368
Punti
31
Tornei
200
Best: 14
▼
-6
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
367
Punti
16
Tornei
201
Best: 164
▼
-4
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
363
Punti
25
Tornei
202
Best: 202
▼
-3
Elena Pridankina
RUS, 0
361
Punti
26
Tornei
203
Best: 203
▲
2
Taylah Preston
AUS, 0
361
Punti
26
Tornei
204
Best: 100
▼
-4
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
360
Punti
32
Tornei
205
Best: 162
▼
-4
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
358
Punti
25
Tornei
206
Best: 23
▲
2
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
353
Punti
22
Tornei
207
Best: 121
--
0
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
352
Punti
23
Tornei
208
Best: 11
▼
-4
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
350
Punti
11
Tornei
209
Best: 209
▼
-20
Barbora Palicova
CZE, 0
348
Punti
29
Tornei
210
Best: 201
▼
-4
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
348
Punti
21
Tornei
211
Best: 211
▲
46
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
347
Punti
25
Tornei
212
Best: 204
▲
2
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
346
Punti
29
Tornei
213
Best: 170
▼
-4
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
344
Punti
25
Tornei
214
Best: 143
▼
-4
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
341
Punti
33
Tornei
215
Best: 97
▼
-4
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
340
Punti
26
Tornei
216
Best: 196
▼
-4
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
339
Punti
33
Tornei
217
Best: 217
▲
18
Carol Young Suh Lee
USA, 0
338
Punti
23
Tornei
218
Best: 218
▼
-5
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
336
Punti
19
Tornei
219
Best: 219
▲
5
Tara Wuerth
CRO, 0
333
Punti
22
Tornei
220
Best: 70
▲
13
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
325
Punti
22
Tornei
221
Best: 209
▲
7
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
324
Punti
24
Tornei
222
Best: 222
▼
-4
Laura Samson
CZE, 0
324
Punti
21
Tornei
223
Best: 153
▼
-6
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
321
Punti
34
Tornei
224
Best: 177
▼
-26
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
316
Punti
27
Tornei
225
Best: 119
▼
-4
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
315
Punti
27
Tornei
226
Best: 226
▼
-3
Kayla Cross
CAN, 0
314
Punti
31
Tornei
227
Best: 43
▼
-1
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
314
Punti
26
Tornei
228
Best: 152
▲
4
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
313
Punti
31
Tornei
229
Best: 151
▼
-2
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
313
Punti
21
Tornei
230
Best: 164
▲
16
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
313
Punti
27
Tornei
231
Best: 231
--
0
Lilli Tagger
AUT, 0
309
Punti
15
Tornei
232
Best: 83
▼
-2
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
306
Punti
26
Tornei
233
Best: 168
▲
1
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
304
Punti
31
Tornei
234
Best: 168
▲
9
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
304
Punti
31
Tornei
235
Best: 165
▲
12
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
304
Punti
29
Tornei
236
Best: 176
▲
19
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
304
Punti
26
Tornei
237
Best: 207
▲
1
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
301
Punti
33
Tornei
238
Best: 96
▼
-16
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
299
Punti
33
Tornei
239
Best: 212
▲
11
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
299
Punti
27
Tornei
240
Best: 240
▼
-3
Hina Inoue
USA, 0
298
Punti
29
Tornei
241
Best: 88
▼
-5
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
298
Punti
28
Tornei
242
Best: 220
▲
10
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
298
Punti
24
Tornei
243
Best: 61
▼
-4
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
295
Punti
24
Tornei
244
Best: 32
▼
-4
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
295
Punti
11
Tornei
245
Best: 105
▼
-4
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
295
Punti
29
Tornei
246
Best: 246
▼
-4
Sayaka Ishii
JPN, 0
294
Punti
18
Tornei
247
Best: 247
▲
6
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
294
Punti
33
Tornei
248
Best: 248
▼
-4
Amarissa Toth
HUN, 0
294
Punti
19
Tornei
249
Best: 90
▼
-1
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
289
Punti
29
Tornei
250
Best: 97
▲
14
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
288
Punti
26
Tornei
251
Best: 251
▲
9
Ayana Akli
USA, 0
288
Punti
27
Tornei
252
Best: 213
▲
10
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
288
Punti
31
Tornei
253
Best: 153
▼
-2
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
285
Punti
35
Tornei
254
Best: 26
▼
-34
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
281
Punti
17
Tornei
255
Best: 205
▲
31
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
281
Punti
22
Tornei
256
Best: 135
--
0
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
277
Punti
29
Tornei
257
Best: 257
▼
-3
Renata Jamrichova
SVK, 0
277
Punti
22
Tornei
258
Best: 169
▼
-9
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
273
Punti
32
Tornei
259
Best: 213
▼
-1
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
273
Punti
23
Tornei
260
Best: 214
▼
-1
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
268
Punti
31
Tornei
261
Best: 38
▼
-46
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
264
Punti
19
Tornei
262
Best: 262
▲
3
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
262
Punti
32
Tornei
263
Best: 263
▲
3
Wakana Sonobe
JPN, 0
262
Punti
14
Tornei
264
Best: 189
▲
8
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
262
Punti
16
Tornei
265
Best: 265
▼
-40
Sara Saito
JPN, 0
261
Punti
29
Tornei
266
Best: 254
▲
1
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
261
Punti
36
Tornei
267
Best: 222
▲
1
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
260
Punti
22
Tornei
268
Best: 105
▼
-5
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
259
Punti
29
Tornei
269
Best: 250
▲
2
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
258
Punti
30
Tornei
270
Best: 270
--
0
Mia Ristic
SRB, 0
256
Punti
30
Tornei
271
Best: 139
▲
7
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
254
Punti
27
Tornei
272
Best: 233
▼
-27
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
251
Punti
24
Tornei
273
Best: 273
▲
50
Priska Nugroho
INA, 0
249
Punti
24
Tornei
274
Best: 227
--
0
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
248
Punti
24
Tornei
275
Best: 84
▲
9
Kayla Day
USA, 28-09-1999
247
Punti
15
Tornei
276
Best: 136
▲
7
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
247
Punti
27
Tornei
277
Best: 277
▼
-2
Luisina Giovannini
ARG, 0
246
Punti
16
Tornei
278
Best: 278
▲
4
Julia Avdeeva
RUS, 0
244
Punti
22
Tornei
279
Best: 204
▼
-2
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
243
Punti
21
Tornei
280
Best: 168
▼
-4
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
241
Punti
27
Tornei
281
Best: 131
▼
-1
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
239
Punti
29
Tornei
282
Best: 110
▼
-3
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
239
Punti
25
Tornei
283
Best: 283
▼
-14
Fiona Crawley
USA, 0
238
Punti
17
Tornei
284
Best: 132
▲
12
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
238
Punti
24
Tornei
285
Best: 144
▲
7
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
236
Punti
34
Tornei
286
Best: 286
▲
1
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
233
Punti
12
Tornei
287
Best: 82
▲
1
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
231
Punti
23
Tornei
288
Best: 266
▼
-3
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
231
Punti
27
Tornei
289
Best: 289
▼
-16
Nastasja Schunk
GER, 0
231
Punti
23
Tornei
290
Best: 288
--
0
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
227
Punti
19
Tornei
291
Best: 236
▲
9
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
226
Punti
17
Tornei
292
Best: 292
▼
-1
Kristina Dmitruk
BLR, 0
225
Punti
17
Tornei
293
Best: 136
--
0
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
225
Punti
21
Tornei
294
Best: 158
--
0
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
224
Punti
31
Tornei
295
Best: 295
▼
-6
Amarni Banks
GBR, 0
220
Punti
21
Tornei
296
Best: 31
▼
-35
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
220
Punti
21
Tornei
297
Best: 280
--
0
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
220
Punti
23
Tornei
298
Best: 294
--
0
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
220
Punti
22
Tornei
299
Best: 299
▲
4
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
219
Punti
19
Tornei
300
Best: 69
▼
-5
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
218
Punti
33
Tornei
301
Best: 104
▼
-20
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
217
Punti
20
Tornei
302
Best: 56
▼
-1
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
216
Punti
22
Tornei
303
Best: 221
▼
-1
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
216
Punti
21
Tornei
304
Best: 237
--
0
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
215
Punti
25
Tornei
305
Best: 52
--
0
Claire Liu
USA, 25-05-2000
213
Punti
17
Tornei
306
Best: 4
▲
1
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
211
Punti
9
Tornei
307
Best: 307
▲
1
Lia Karatancheva
BUL, 0
210
Punti
32
Tornei
308
Best: 154
▲
1
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
209
Punti
31
Tornei
309
Best: 203
▼
-10
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
207
Punti
29
Tornei
310
Best: 310
--
0
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
207
Punti
21
Tornei
311
Best: 311
--
0
Han Shi
CHN, 0
205
Punti
26
Tornei
312
Best: 266
--
0
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
205
Punti
16
Tornei
313
Best: 293
▲
18
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
204
Punti
20
Tornei
314
Best: 314
▼
-1
Laura Hietaranta
FIN, 0
204
Punti
21
Tornei
315
Best: 315
▼
-1
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
202
Punti
25
Tornei
316
Best: 316
▼
-1
Ariana Geerlings
ESP, 0
201
Punti
22
Tornei
317
Best: 226
▲
20
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
201
Punti
22
Tornei
318
Best: 318
▼
-1
Xinxin Yao
CHN, 0
200
Punti
30
Tornei
319
Best: 60
▼
-1
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
200
Punti
25
Tornei
320
Best: 292
▼
-1
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
23
Tornei
321
Best: 299
▼
-1
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
198
Punti
20
Tornei
322
Best: 158
--
0
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
197
Punti
28
Tornei
323
Best: 133
▼
-7
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
196
Punti
24
Tornei
324
Best: 211
▲
10
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
195
Punti
30
Tornei
325
Best: 311
--
0
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
194
Punti
19
Tornei
326
Best: 190
--
0
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
193
Punti
27
Tornei
327
Best: 318
--
0
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
193
Punti
18
Tornei
328
Best: 151
▲
7
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
193
Punti
32
Tornei
329
Best: 150
▼
-1
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
193
Punti
19
Tornei
330
Best: 231
▼
-1
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
192
Punti
31
Tornei
331
Best: 175
▼
-1
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
192
Punti
20
Tornei
332
Best: 47
--
0
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
191
Punti
10
Tornei
333
Best: 333
▲
34
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
191
Punti
28
Tornei
334
Best: 334
▼
-1
Erika Andreeva
RUS, 0
190
Punti
20
Tornei
335
Best: 335
▲
1
Noma Noha Akugue
GER, 0
189
Punti
29
Tornei
336
Best: 292
▲
2
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
189
Punti
25
Tornei
337
Best: 328
▲
12
Lea Ma
USA, 01-02-2001
188
Punti
23
Tornei
338
Best: 338
▲
9
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
188
Punti
23
Tornei
339
Best: 339
▼
-33
Aliona Falei
BLR, 0
186
Punti
22
Tornei
340
Best: 340
▲
12
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
186
Punti
18
Tornei
341
Best: 328
▲
1
Lian Tran
NED, 19-07-2002
185
Punti
28
Tornei
342
Best: 338
▼
-1
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
184
Punti
20
Tornei
343
Best: 343
--
0
Saki Imamura
JPN, 0
184
Punti
23
Tornei
344
Best: 318
▼
-20
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
183
Punti
17
Tornei
345
Best: 305
▼
-1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
182
Punti
18
Tornei
346
Best: 322
▼
-6
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
180
Punti
23
Tornei
347
Best: 221
▲
15
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
180
Punti
19
Tornei
348
Best: 118
▲
2
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
178
Punti
12
Tornei
349
Best: 349
▲
2
Monika Ekstrand
USA, 0
178
Punti
13
Tornei
350
Best: 162
▲
3
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
177
Punti
27
Tornei
351
Best: 310
▲
17
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
19
Tornei
352
Best: 352
▲
2
Giorgia Pedone
ITA, 0
175
Punti
26
Tornei
353
Best: 291
▲
2
Alana Smith
USA, 09-11-1999
174
Punti
24
Tornei
354
Best: 354
▲
4
Samira De Stefano
ITA, 0
172
Punti
21
Tornei
355
Best: 355
▲
95
Alexis Blokhina
USA, 0
170
Punti
16
Tornei
356
Best: 317
▲
3
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
168
Punti
24
Tornei
357
Best: 314
▲
3
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
168
Punti
28
Tornei
358
Best: 320
▼
-12
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
166
Punti
17
Tornei
359
Best: 359
▼
-20
Julieta Pareja
USA, 0
165
Punti
7
Tornei
360
Best: 360
▲
3
Miho Kuramochi
JPN, 0
165
Punti
23
Tornei
361
Best: 361
▲
3
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
164
Punti
24
Tornei
362
Best: 362
▼
-5
Denislava Glushkova
BUL, 0
164
Punti
25
Tornei
363
Best: 347
▼
-15
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
163
Punti
20
Tornei
364
Best: 364
▲
57
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
163
Punti
11
Tornei
365
Best: 365
▼
-4
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
163
Punti
27
Tornei
366
Best: 366
--
0
Vendula Valdmannova
CZE, 0
163
Punti
12
Tornei
367
Best: 214
▼
-22
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
162
Punti
17
Tornei
368
Best: 362
▲
14
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
162
Punti
25
Tornei
369
Best: 369
▲
1
Mayu Crossley
JPN, 0
162
Punti
16
Tornei
370
Best: 370
▲
1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
161
Punti
19
Tornei
371
Best: 348
▲
2
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
160
Punti
18
Tornei
372
Best: 305
▼
-7
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
158
Punti
20
Tornei
373
Best: 373
▼
-4
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
158
Punti
22
Tornei
374
Best: 280
▼
-2
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
155
Punti
29
Tornei
375
Best: 350
▲
10
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
155
Punti
18
Tornei
376
Best: 374
▼
-2
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
155
Punti
23
Tornei
377
Best: 351
▼
-2
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
154
Punti
26
Tornei
378
Best: 378
--
0
Mary Stoiana
USA, 0
153
Punti
15
Tornei
379
Best: 379
▲
16
Federica Urgesi
ITA, 0
152
Punti
26
Tornei
380
Best: 380
--
0
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
151
Punti
24
Tornei
381
Best: 381
▼
-25
Mingge Xu
GBR, 0
150
Punti
15
Tornei
382
Best: 216
▲
1
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
147
Punti
24
Tornei
383
Best: 317
▲
1
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
147
Punti
24
Tornei
384
Best: 365
▲
3
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
146
Punti
24
Tornei
385
Best: 385
▲
19
Elena Micic
AUS, 0
145
Punti
20
Tornei
386
Best: 386
▲
26
Akasha Urhobo
USA, 0
145
Punti
18
Tornei
387
Best: 387
▼
-6
Karina Miller
USA, 0
145
Punti
14
Tornei
388
Best: 300
▼
-11
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
144
Punti
18
Tornei
389
Best: 240
▼
-1
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
144
Punti
19
Tornei
390
Best: 390
▼
-1
Malaika Rapolu
USA, 0
144
Punti
16
Tornei
391
Best: 296
▼
-1
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
143
Punti
21
Tornei
392
Best: 392
▼
-1
Diletta Cherubini
ITA, 0
142
Punti
29
Tornei
393
Best: 253
▼
-1
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
142
Punti
34
Tornei
394
Best: 342
▼
-8
Maria Kozyreva
RUS, 22-05-1999
141
Punti
20
Tornei
395
Best: 331
▼
-2
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
141
Punti
19
Tornei
396
Best: 309
▼
-2
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
140
Punti
21
Tornei
397
Best: 163
▼
-1
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
139
Punti
31
Tornei
398
Best: 127
▲
31
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
139
Punti
13
Tornei
399
Best: 243
▲
18
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
139
Punti
18
Tornei
400
Best: 186
▼
-3
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
139
Punti
28
Tornei
401
Best: 143
▼
-3
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
139
Punti
25
Tornei
402
Best: 402
▼
-3
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
138
Punti
21
Tornei
403
Best: 179
▼
-24
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
138
Punti
20
Tornei
404
Best: 404
▲
14
Eryn Cayetano
USA, 0
138
Punti
18
Tornei
405
Best: 39
▼
-4
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
137
Punti
8
Tornei
406
Best: 406
▼
-30
Martina Okalova
SVK, 0
137
Punti
19
Tornei
407
Best: 103
▲
12
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
137
Punti
21
Tornei
408
Best: 399
▲
24
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
137
Punti
20
Tornei
409
Best: 409
▼
-6
Natalija Senic
SRB, 0
137
Punti
17
Tornei
410
Best: 410
▼
-5
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
136
Punti
23
Tornei
411
Best: 379
▲
44
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
136
Punti
16
Tornei
412
Best: 137
▼
-6
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
136
Punti
20
Tornei
413
Best: 413
▲
44
Kira Pavlova
RUS, 0
136
Punti
20
Tornei
414
Best: 414
▼
-14
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
136
Punti
21
Tornei
415
Best: 415
▲
7
Madison Sieg
USA, 0
135
Punti
20
Tornei
416
Best: 416
▼
-7
Mathilde Lollia
FRA, 0
135
Punti
23
Tornei
417
Best: 417
▼
-10
Alina Granwehr
SUI, 0
135
Punti
15
Tornei
418
Best: 418
▼
-4
Carolyn Ansari
USA, 0
135
Punti
21
Tornei
419
Best: 419
▼
-8
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
134
Punti
21
Tornei
420
Best: 420
▼
-7
Amelia Rajecki
GBR, 0
134
Punti
24
Tornei
421
Best: 421
▼
-13
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
133
Punti
28
Tornei
422
Best: 200
▲
46
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
133
Punti
29
Tornei
423
Best: 230
▲
3
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
133
Punti
21
Tornei
424
Best: 342
▼
-14
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
133
Punti
22
Tornei
425
Best: 149
▲
42
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
132
Punti
18
Tornei
426
Best: 426
▼
-2
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
131
Punti
22
Tornei
427
Best: 427
▲
6
Veronika Podrez
UKR, 0
131
Punti
20
Tornei
428
Best: 428
▼
-13
Vittoria Paganetti
ITA, 0
130
Punti
18
Tornei
429
Best: 429
▼
-9
Elizara Yaneva
BUL, 0
129
Punti
10
Tornei
430
Best: 430
▼
-2
Victoria Hu
USA, 0
128
Punti
28
Tornei
431
Best: 199
▼
-8
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
128
Punti
17
Tornei
432
Best: 432
▼
-16
Martha Matoula
GRE, 0
128
Punti
23
Tornei
433
Best: 430
▼
-3
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
127
Punti
21
Tornei
434
Best: 434
▼
-7
Julia Adams
USA, 0
126
Punti
25
Tornei
435
Best: 39
▼
-114
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
125
Punti
11
Tornei
436
Best: 436
▲
9
Fangran Tian
CHN, 0
124
Punti
16
Tornei
437
Best: 437
▼
-12
Olivia Lincer
POL, 0
124
Punti
15
Tornei
438
Best: 438
▲
4
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
124
Punti
18
Tornei
439
Best: 439
▼
-8
Ranah Stoiber
GBR, 0
123
Punti
23
Tornei
440
Best: 404
▲
44
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
123
Punti
24
Tornei
441
Best: 441
▼
-7
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
123
Punti
8
Tornei
442
Best: 319
▲
2
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
123
Punti
18
Tornei
443
Best: 296
▼
-8
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
122
Punti
24
Tornei
444
Best: 35
▲
33
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
120
Punti
13
Tornei
445
Best: 445
▼
-5
Noemi Basiletti
ITA, 0
120
Punti
18
Tornei
446
Best: 446
▼
-3
Hayu Kinoshita
JPN, 0
120
Punti
20
Tornei
447
Best: 421
▼
-6
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
120
Punti
9
Tornei
448
Best: 448
▼
-2
Zongyu Li
CHN, 0
118
Punti
18
Tornei
449
Best: 317
--
0
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
118
Punti
22
Tornei
450
Best: 160
▲
8
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
117
Punti
23
Tornei
451
Best: 304
▲
1
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
117
Punti
25
Tornei
452
Best: 39
▲
1
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
115
Punti
12
Tornei
453
Best: 338
▼
-14
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
115
Punti
17
Tornei
454
Best: 434
▲
2
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
115
Punti
22
Tornei
455
Best: 455
▲
33
Amandine Monnot
FRA, 0
115
Punti
19
Tornei
456
Best: 456
▲
5
Ana Candiotto
BRA, 0
114
Punti
18
Tornei
457
Best: 410
▼
-20
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
113
Punti
23
Tornei
458
Best: 320
▲
4
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
113
Punti
15
Tornei
459
Best: 210
▲
31
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
113
Punti
18
Tornei
460
Best: 352
▲
3
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
113
Punti
21
Tornei
461
Best: 149
▲
116
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
112
Punti
11
Tornei
462
Best: 462
▲
10
Lucie Havlickova
CZE, 0
112
Punti
7
Tornei
463
Best: 226
▲
3
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
112
Punti
16
Tornei
464
Best: 464
▲
67
Alexandra Shubladze
RUS, 0
112
Punti
10
Tornei
465
Best: 190
▲
37
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
111
Punti
12
Tornei
466
Best: 219
▼
-12
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
111
Punti
7
Tornei
467
Best: 367
▼
-31
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
111
Punti
25
Tornei
468
Best: 200
▲
2
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
111
Punti
18
Tornei
469
Best: 380
▼
-5
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
111
Punti
22
Tornei
470
Best: 470
▲
75
Dasha Plekhanova
CAN, 0
110
Punti
11
Tornei
471
Best: 442
▲
3
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
110
Punti
20
Tornei
472
Best: 10
▼
-1
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
109
Punti
9
Tornei
473
Best: 473
▼
-22
Petra Hule
AUS, 0
109
Punti
17
Tornei
474
Best: 147
▼
-27
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
109
Punti
10
Tornei
475
Best: 46
▼
-73
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
109
Punti
8
Tornei
476
Best: 476
▲
2
Yufei Ren
CHN, 0
108
Punti
22
Tornei
477
Best: 283
▲
3
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
108
Punti
7
Tornei
478
Best: 478
▲
8
Maria Urrutia
ARG, 0
108
Punti
17
Tornei
479
Best: 479
▲
2
Jeline Vandromme
BEL, 0
108
Punti
10
Tornei
480
Best: 18
▲
2
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
107
Punti
10
Tornei
481
Best: 481
▲
27
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
107
Punti
23
Tornei
482
Best: 29
▼
-34
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
107
Punti
21
Tornei
483
Best: 332
--
0
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
107
Punti
15
Tornei
484
Best: 339
▲
11
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
107
Punti
19
Tornei
485
Best: 485
▲
127
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
107
Punti
18
Tornei
486
Best: 486
▼
-17
Rositsa Dencheva
BUL, 0
107
Punti
15
Tornei
487
Best: 487
▲
4
Weronika Ewald
POL, 0
105
Punti
15
Tornei
488
Best: 488
▲
11
Angelina Voloshchuk
POR, 0
104
Punti
15
Tornei
489
Best: 489
▲
134
Francesca Pace
ITA, 0
104
Punti
16
Tornei
490
Best: 490
▲
3
Hikaru Sato
JPN, 0
104
Punti
17
Tornei
491
Best: 442
▲
1
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
104
Punti
21
Tornei
492
Best: 296
▲
2
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
102
Punti
13
Tornei
493
Best: 356
▲
3
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
102
Punti
19
Tornei
494
Best: 494
▲
3
Josy Daems
GER, 0
102
Punti
18
Tornei
495
Best: 495
▲
11
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
102
Punti
22
Tornei
496
Best: 493
▲
5
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
101
Punti
21
Tornei
497
Best: 489
▼
-8
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
101
Punti
18
Tornei
498
Best: 498
▲
2
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
99
Punti
23
Tornei
499
Best: 368
▼
-14
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
99
Punti
15
Tornei
500
Best: 343
▲
19
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
99
Punti
23
Tornei
501
Best: 501
▲
2
Johanne Svendsen
DEN, 0
99
Punti
13
Tornei
502
Best: 502
▲
2
Anja Stankovic
SRB, 0
99
Punti
17
Tornei
503
Best: 71
▼
-43
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
98
Punti
13
Tornei
504
Best: 40
▲
3
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
98
Punti
12
Tornei
505
Best: 505
▲
38
Julie Struplova
CZE, 0
98
Punti
13
Tornei
506
Best: 506
▲
3
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
98
Punti
18
Tornei
507
Best: 2
▲
3
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
508
Best: 201
▲
3
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
97
Punti
23
Tornei
509
Best: 335
▲
3
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
97
Punti
28
Tornei
510
Best: 510
▲
4
Nina Vargova
SVK, 0
97
Punti
22
Tornei
511
Best: 222
▼
-73
Stacey Fung
CAN, 06-02-1997
97
Punti
10
Tornei
512
Best: 512
▲
3
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
97
Punti
15
Tornei
513
Best: 362
▲
5
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
96
Punti
18
Tornei
514
Best: 132
▲
3
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
95
Punti
17
Tornei
515
Best: 405
▼
-42
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
95
Punti
16
Tornei
516
Best: 169
▲
14
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
95
Punti
22
Tornei
517
Best: 517
▲
61
Gina Dittmann
GER, 0
95
Punti
15
Tornei
518
Best: 377
▼
-13
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
95
Punti
19
Tornei
519
Best: 466
▼
-3
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
94
Punti
16
Tornei
520
Best: 520
--
0
Carolina Kuhl
GER, 0
94
Punti
15
Tornei
521
Best: 521
--
0
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
94
Punti
17
Tornei
522
Best: 522
--
0
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
93
Punti
13
Tornei
523
Best: 523
▼
-44
Alessandra Mazzola
ITA, 0
93
Punti
17
Tornei
524
Best: 317
▼
-1
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
525
Best: 525
▼
-1
Monika Stankiewicz
POL, 0
93
Punti
14
Tornei
526
Best: 478
▲
30
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
93
Punti
18
Tornei
527
Best: 527
--
0
Kristiana Sidorova
RUS, 0
93
Punti
19
Tornei
528
Best: 528
▲
18
Radka Zelnickova
SVK, 0
93
Punti
23
Tornei
529
Best: 527
▲
3
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
530
Best: 530
▼
-2
Arina Bulatova
RUS, 0
92
Punti
19
Tornei
531
Best: 181
▲
9
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
91
Punti
13
Tornei
532
Best: 26
▼
-3
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
91
Punti
7
Tornei
533
Best: 533
▼
-35
Yara Bartashevich
FRA, 0
91
Punti
21
Tornei
534
Best: 284
▲
1
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
91
Punti
17
Tornei
535
Best: 535
▲
1
Maria Sara Popa
ROU, 0
91
Punti
19
Tornei
536
Best: 536
▼
-49
Rada Zolotareva
RUS, 0
91
Punti
8
Tornei
537
Best: 537
--
0
Alicia Dudeney
GBR, 0
91
Punti
9
Tornei
538
Best: 538
--
0
Camilla Zanolini
ITA, 0
91
Punti
14
Tornei
539
Best: 449
▼
-13
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
91
Punti
17
Tornei
540
Best: 540
▲
7
Sarah Van Emst
NED, 0
90
Punti
18
Tornei
541
Best: 456
▲
1
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
90
Punti
11
Tornei
542
Best: 542
▲
2
Hibah Shaikh
USA, 0
90
Punti
16
Tornei
543
Best: 427
▼
-78
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
89
Punti
13
Tornei
544
Best: 544
▼
-3
Hannah Klugman
GBR, 0
89
Punti
11
Tornei
545
Best: 545
▲
66
Evialina Laskevich
BLR, 0
89
Punti
14
Tornei
546
Best: 546
▼
-7
Stefania Bojica
ROU, 0
89
Punti
17
Tornei
547
Best: 547
▼
-13
Jenny Lim
FRA, 0
88
Punti
21
Tornei
548
Best: 548
▲
40
Jana Kovackova
CZE, 0
88
Punti
10
Tornei
549
Best: 549
▼
-1
Lidia Encheva
BUL, 0
88
Punti
17
Tornei
550
Best: 550
▼
-1
Bianca Barbulescu
ROU, 0
88
Punti
18
Tornei
551
Best: 551
▲
10
Arianna Zucchini
ITA, 0
87
Punti
17
Tornei
552
Best: 552
▼
-2
Alana Subasic
AUS, 0
87
Punti
15
Tornei
553
Best: 487
▼
-2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
87
Punti
22
Tornei
554
Best: 554
▼
-1
Mariella Thamm
GER, 0
87
Punti
12
Tornei
555
Best: 555
▼
-1
Joy De Zeeuw
NED, 0
87
Punti
19
Tornei
556
Best: 556
▲
13
Kristina Kroitor
RUS, 0
87
Punti
12
Tornei
557
Best: 114
▼
-2
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
87
Punti
15
Tornei
558
Best: 487
▼
-1
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
87
Punti
18
Tornei
559
Best: 559
▲
7
Ella Mcdonald
GBR, 0
86
Punti
19
Tornei
560
Best: 348
▲
7
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
86
Punti
13
Tornei
561
Best: 561
▲
45
Britt Du Pree
NED, 0
86
Punti
17
Tornei
562
Best: 493
▲
1
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
85
Punti
15
Tornei
563
Best: 73
▲
11
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
84
Punti
8
Tornei
564
Best: 114
▲
28
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
84
Punti
15
Tornei
565
Best: 565
▲
17
Nahia Berecoechea
FRA, 0
84
Punti
18
Tornei
566
Best: 566
▼
-4
Rinko Matsuda
JPN, 0
84
Punti
22
Tornei
567
Best: 567
▼
-3
Varvara Panshina
RUS, 0
84
Punti
14
Tornei
568
Best: 352
▼
-8
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
84
Punti
15
Tornei
569
Best: 470
▼
-4
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
84
Punti
16
Tornei
570
Best: 570
▲
14
Marine Szostak
FRA, 0
84
Punti
19
Tornei
571
Best: 5
▼
-95
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
83
Punti
9
Tornei
572
Best: 572
▼
-13
Makenna Jones
USA, 0
83
Punti
19
Tornei
573
Best: 511
▼
-5
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
83
Punti
16
Tornei
574
Best: 574
▲
23
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
83
Punti
19
Tornei
575
Best: 575
▲
26
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
82
Punti
16
Tornei
576
Best: 205
▼
-3
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
82
Punti
17
Tornei
577
Best: 577
▼
-7
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
81
Punti
12
Tornei
578
Best: 578
▼
-7
Lavinia Tanasie
ROU, 0
81
Punti
17
Tornei
579
Best: 560
▲
7
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
81
Punti
23
Tornei
580
Best: 1
▼
-5
Venus Williams
USA, 17-06-1980
80
Punti
3
Tornei
581
Best: 322
▼
-68
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
80
Punti
14
Tornei
582
Best: 463
▼
-10
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
80
Punti
16
Tornei
583
Best: 346
▼
-3
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
80
Punti
18
Tornei
584
Best: 566
▲
1
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
80
Punti
22
Tornei
585
Best: 585
▲
193
Julie Pastikova
CZE, 0
79
Punti
10
Tornei
586
Best: 254
▼
-3
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
79
Punti
10
Tornei
587
Best: 579
▼
-8
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
79
Punti
15
Tornei
588
Best: 20
▼
-1
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
78
Punti
21
Tornei
589
Best: 589
▲
68
Angella Okutoyi
KEN, 0
78
Punti
10
Tornei
590
Best: 590
▼
-1
Victoria Osuigwe
USA, 0
78
Punti
12
Tornei
591
Best: 591
▼
-1
Laura Mair
ITA, 0
78
Punti
14
Tornei
592
Best: 592
▼
-11
Jenna Defalco
USA, 0
78
Punti
18
Tornei
593
Best: 593
▼
-35
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
78
Punti
19
Tornei
594
Best: 594
▼
-1
Ellie Schoppe
USA, 0
77
Punti
17
Tornei
595
Best: 595
▲
4
Chenting Zhu
CHN, 0
76
Punti
15
Tornei
596
Best: 596
▼
-2
Dana Guzman
PER, 0
76
Punti
5
Tornei
597
Best: 597
▼
-2
Rachel Gailis
USA, 0
76
Punti
7
Tornei
598
Best: 598
▲
49
Sara Dols
ESP, 0
76
Punti
19
Tornei
599
Best: 46
▼
-1
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
75
Punti
4
Tornei
600
Best: 600
--
0
Melisa Ercan
AUS, 0
75
Punti
16
Tornei
601
Best: 601
▲
1
Marie Vogt
GER, 0
75
Punti
21
Tornei
602
Best: 555
▲
1
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
75
Punti
21
Tornei
603
Best: 603
▼
-128
Amelia Honer
USA, 0
74
Punti
7
Tornei
604
Best: 604
▼
-13
Loes Ebeling Koning
NED, 0
74
Punti
17
Tornei
605
Best: 605
▼
-1
Alyssa Reguer
FRA, 0
74
Punti
22
Tornei
606
Best: 445
▼
-10
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
74
Punti
16
Tornei
607
Best: 607
▲
6
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
74
Punti
18
Tornei
608
Best: 190
▼
-1
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
73
Punti
22
Tornei
609
Best: 609
▼
-84
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
73
Punti
14
Tornei
610
Best: 263
▼
-2
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
73
Punti
17
Tornei
611
Best: 611
▲
9
Alena Kovackova
CZE, 0
72
Punti
9
Tornei
612
Best: 440
▼
-3
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
72
Punti
18
Tornei
613
Best: 613
▼
-8
Maria Golovina
RUS, 0
72
Punti
13
Tornei
614
Best: 614
▲
2
Amelie Van Impe
BEL, 0
72
Punti
16
Tornei
615
Best: 309
▲
110
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
71
Punti
14
Tornei
616
Best: 616
▼
-1
Sarah Iliev
FRA, 0
71
Punti
17
Tornei
617
Best: 617
▲
142
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
71
Punti
8
Tornei
618
Best: 618
▲
73
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
71
Punti
16
Tornei
619
Best: 613
▼
-2
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
71
Punti
17
Tornei
620
Best: 191
▼
-2
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
70
Punti
10
Tornei
621
Best: 621
▲
17
Luiza Fullana
BRA, 0
70
Punti
18
Tornei
622
Best: 114
▼
-3
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
69
Punti
6
Tornei
623
Best: 130
▲
12
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
69
Punti
12
Tornei
624
Best: 624
▼
-3
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
69
Punti
20
Tornei
625
Best: 625
▼
-49
Adelina Lachinova
LAT, 0
69
Punti
14
Tornei
626
Best: 213
▼
-4
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
69
Punti
16
Tornei
627
Best: 466
▲
13
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
69
Punti
12
Tornei
628
Best: 628
▼
-3
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
69
Punti
20
Tornei
629
Best: 188
▼
-96
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
68
Punti
8
Tornei
630
Best: 212
▼
-4
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
68
Punti
9
Tornei
631
Best: 631
▲
33
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
68
Punti
9
Tornei
632
Best: 497
▼
-5
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
68
Punti
13
Tornei
633
Best: 633
▲
19
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
68
Punti
15
Tornei
634
Best: 623
▼
-6
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
68
Punti
20
Tornei
635
Best: 635
▼
-21
Monique Barry
NZL, 0
67
Punti
15
Tornei
636
Best: 636
▲
7
Jiaqi Wang
CHN, 0
67
Punti
20
Tornei
637
Best: 637
▼
-8
Ena Koike
JPN, 0
67
Punti
16
Tornei
638
Best: 504
▼
-4
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
67
Punti
22
Tornei
639
Best: 639
▼
-3
Valentina Steiner
GER, 0
66
Punti
12
Tornei
640
Best: 640
▼
-3
Gina Feistel
POL, 0
66
Punti
11
Tornei
641
Best: 641
▼
-31
Luca Udvardy
HUN, 0
66
Punti
12
Tornei
642
Best: 377
▼
-12
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
65
Punti
16
Tornei
643
Best: 135
▲
29
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
65
Punti
14
Tornei
644
Best: 150
▼
-20
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
65
Punti
19
Tornei
645
Best: 645
▼
-14
Astrid Cirotte
FRA, 0
65
Punti
19
Tornei
646
Best: 492
▼
-14
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
65
Punti
20
Tornei
647
Best: 42
▼
-6
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
64
Punti
4
Tornei
648
Best: 648
▼
-6
Alexis Nguyen
USA, 0
63
Punti
12
Tornei
649
Best: 649
▼
-5
Isabella Maria Serban
ITA, 0
63
Punti
11
Tornei
650
Best: 450
▲
13
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
63
Punti
20
Tornei
651
Best: 515
▼
-3
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
62
Punti
17
Tornei
652
Best: 652
▼
-3
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
62
Punti
4
Tornei
653
Best: 653
▼
-3
Mia Pohankova
SVK, 0
62
Punti
4
Tornei
654
Best: 604
▼
-3
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
62
Punti
15
Tornei
655
Best: 374
▼
-16
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
62
Punti
9
Tornei
656
Best: 180
▼
-197
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
62
Punti
13
Tornei
657
Best: 531
▼
-11
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
62
Punti
14
Tornei
658
Best: 347
▲
172
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
61
Punti
14
Tornei
659
Best: 603
▼
-4
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
61
Punti
15
Tornei
660
Best: 179
▼
-4
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
61
Punti
7
Tornei
661
Best: 34
▼
-1
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
60
Punti
10
Tornei
662
Best: 278
▼
-1
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
60
Punti
16
Tornei
663
Best: 663
▼
-1
Vaishnavi Adkar
IND, 0
60
Punti
14
Tornei
664
Best: 664
▲
19
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
59
Punti
12
Tornei
665
Best: 665
--
0
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
59
Punti
9
Tornei
666
Best: 523
▲
1
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
59
Punti
13
Tornei
667
Best: 398
▼
-34
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
59
Punti
20
Tornei
668
Best: 668
▲
104
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
58
Punti
5
Tornei
669
Best: 143
▼
-15
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
58
Punti
12
Tornei
670
Best: 504
--
0
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
58
Punti
10
Tornei
671
Best: 658
▼
-13
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
58
Punti
14
Tornei
672
Best: 672
▲
1
Daria Yesypchuk
UKR, 0
58
Punti
18
Tornei
673
Best: 673
▲
1
Dimitra Pavlou
GRE, 0
57
Punti
9
Tornei
674
Best: 674
▲
1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
57
Punti
13
Tornei
675
Best: 351
▲
44
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
57
Punti
11
Tornei
676
Best: 612
--
0
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
57
Punti
13
Tornei
677
Best: 497
▼
-18
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
57
Punti
14
Tornei
678
Best: 678
▼
-1
Marie Weckerle
LUX, 0
57
Punti
14
Tornei
679
Best: 668
▲
30
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
57
Punti
16
Tornei
680
Best: 356
▼
-2
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
57
Punti
18
Tornei
681
Best: 681
▲
14
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
56
Punti
13
Tornei
682
Best: 682
▲
23
Merna Refaat
EGY, 0
56
Punti
7
Tornei
683
Best: 461
▲
66
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
56
Punti
8
Tornei
684
Best: 26
▼
-18
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
56
Punti
10
Tornei
685
Best: 685
▲
12
Berta Bonardi
ARG, 0
56
Punti
12
Tornei
686
Best: 686
▼
-33
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
56
Punti
13
Tornei
687
Best: 652
▲
11
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
56
Punti
14
Tornei
688
Best: 601
▼
-20
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
56
Punti
16
Tornei
689
Best: 468
▼
-8
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
56
Punti
16
Tornei
690
Best: 690
▼
-8
Ziva Falkner
SLO, 0
56
Punti
16
Tornei
691
Best: 691
▼
-3
Milana Zhabrailova
RUS, 0
56
Punti
20
Tornei
692
Best: 692
▼
-8
Beatrise Zeltina
LAT, 0
55
Punti
9
Tornei
693
Best: 693
▲
44
Jana Otzipka
BEL, 0
55
Punti
12
Tornei
694
Best: 694
▼
-9
Iva Ivanova
BUL, 0
55
Punti
14
Tornei
695
Best: 525
▼
-9
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
55
Punti
14
Tornei
696
Best: 696
▲
20
Mary Lewis
USA, 0
55
Punti
16
Tornei
697
Best: 685
▼
-10
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
55
Punti
16
Tornei
698
Best: 698
▲
114
Tian Jialin
CHN, 0
54
Punti
14
Tornei
699
Best: 607
▼
-9
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
54
Punti
15
Tornei
700
Best: 286
▲
27
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
53
Punti
16
Tornei
701
Best: 549
▼
-7
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
53
Punti
24
Tornei
702
Best: 383
▼
-23
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
53
Punti
14
Tornei
703
Best: 703
▼
-7
Candela Vazquez
ARG, 0
53
Punti
7
Tornei
704
Best: 704
▼
-15
Maria Sholokhova
RUS, 0
53
Punti
8
Tornei
705
Best: 685
▲
10
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
53
Punti
14
Tornei
706
Best: 411
▲
38
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
52
Punti
12
Tornei
707
Best: 707
▼
-8
Anna Petkovic
GER, 0
52
Punti
14
Tornei
708
Best: 708
▼
-156
Matilde Paoletti
ITA, 0
52
Punti
7
Tornei
709
Best: 199
▼
-16
Kaylah Mcphee
AUS, 04-02-1998
52
Punti
11
Tornei
710
Best: 710
▼
-10
Daria Egorova
RUS, 0
52
Punti
6
Tornei
711
Best: 711
▼
-40
Patricija Paukstyte
LTU, 0
52
Punti
11
Tornei
712
Best: 712
▼
-11
Junhan Zhang
CHN, 0
52
Punti
13
Tornei
713
Best: 713
▼
-33
Mia Horvit
USA, 0
52
Punti
14
Tornei
714
Best: 714
▼
-8
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
715
Best: 715
▼
-8
Stefani Webb
AUS, 0
51
Punti
13
Tornei
716
Best: 716
▲
46
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
51
Punti
13
Tornei
717
Best: 269
▼
-3
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
51
Punti
13
Tornei
718
Best: 718
▲
25
Mio Mushika
JPN, 0
51
Punti
15
Tornei
719
Best: 719
▲
19
Kayo Nishimura
JPN, 0
51
Punti
17
Tornei
720
Best: 720
▼
-17
Alyssa Ahn
USA, 0
50
Punti
9
Tornei
721
Best: 721
▼
-11
Ksenia Efremova
FRA, 0
50
Punti
12
Tornei
722
Best: 23
▼
-11
Lesia Tsurenko
UKR, 30-05-1989
50
Punti
2
Tornei
723
Best: 584
▲
3
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
50
Punti
22
Tornei
724
Best: 724
▼
-12
Eva Bennemann
GER, 0
50
Punti
6
Tornei
725
Best: 725
▲
27
Onyu Choi
KOR, 0
50
Punti
11
Tornei
726
Best: 726
▼
-13
Christasha Mcneil
USA, 0
50
Punti
12
Tornei
727
Best: 12
▼
-10
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
728
Best: 728
▲
45
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 17-01-2002
49
Punti
12
Tornei
729
Best: 188
▼
-11
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
49
Punti
8
Tornei
730
Best: 626
▼
-28
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
49
Punti
13
Tornei
731
Best: 731
▼
-10
Yuno Kitahara
JPN, 0
49
Punti
15
Tornei
732
Best: 732
▼
-10
Ya Yi Yang
TPE, 0
49
Punti
15
Tornei
733
Best: 433
▼
-9
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
49
Punti
17
Tornei
734
Best: 468
▲
46
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
49
Punti
18
Tornei
735
Best: 735
▲
28
Ruien Zhang
CHN, 0
48
Punti
11
Tornei
736
Best: 736
▼
-6
Gaeul Jang
KOR, 0
48
Punti
10
Tornei
737
Best: 737
▲
5
Meng-Yi Chen
CHN, 0
48
Punti
14
Tornei
738
Best: 738
▼
-6
Briana Szabo
ROU, 0
48
Punti
17
Tornei
739
Best: 720
▼
-4
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
48
Punti
11
Tornei
740
Best: 740
▼
-4
Nina Radovanovic
FRA, 0
48
Punti
11
Tornei
741
Best: 741
▼
-21
Carla Markus
ARG, 0
48
Punti
13
Tornei
742
Best: 546
▼
-3
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
48
Punti
19
Tornei
743
Best: 743
▼
-3
Beatrice Ricci
ITA, 0
47
Punti
13
Tornei
744
Best: 744
▼
-3
Victoria Milovanova
RUS, 0
47
Punti
10
Tornei
745
Best: 317
▼
-17
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
46
Punti
20
Tornei
746
Best: 698
▲
1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
46
Punti
15
Tornei
747
Best: 319
▼
-78
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
46
Punti
16
Tornei
748
Best: 748
▲
113
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
46
Punti
5
Tornei
749
Best: 749
▼
-1
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
46
Punti
7
Tornei
750
Best: 750
▼
-17
Edda Mamedova
RUS, 0
46
Punti
7
Tornei
751
Best: 648
▼
-1
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
46
Punti
10
Tornei
752
Best: 752
▼
-1
Chloe Noel
FRA, 0
46
Punti
10
Tornei
753
Best: 753
▲
8
Anita Sahdiieva
UKR, 0
46
Punti
13
Tornei
754
Best: 754
--
0
Jiayi Wang
CHN, 0
46
Punti
14
Tornei
755
Best: 755
▼
-63
Mara Guth
GER, 0
46
Punti
15
Tornei
756
Best: 756
▼
-33
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
46
Punti
15
Tornei
757
Best: 708
▼
-2
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
46
Punti
18
Tornei
758
Best: 123
▼
-2
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
45
Punti
5
Tornei
759
Best: 759
▼
-2
Giulia Safina Popa
ROU, 0
45
Punti
7
Tornei
760
Best: 217
▼
-15
Sophie Chang
USA, 28-05-1997
45
Punti
14
Tornei
761
Best: 747
▲
34
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
45
Punti
20
Tornei
762
Best: 762
▼
-58
Anastasiia Gureva
RUS, 0
45
Punti
14
Tornei
763
Best: 763
▲
44
Brooke Black
GBR, 0
45
Punti
10
Tornei
764
Best: 764
▼
-33
Akanksha Nitture
IND, 0
45
Punti
13
Tornei
765
Best: 765
▼
-7
Eliska Tichackova
CZE, 0
45
Punti
3
Tornei
766
Best: 766
▼
-6
Anamaria Oana
ROU, 0
45
Punti
10
Tornei
767
Best: 297
▼
-3
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
44
Punti
11
Tornei
768
Best: 380
▼
-3
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
44
Punti
15
Tornei
769
Best: 619
▼
-23
Demi Tran
NED, 26-11-2000
44
Punti
16
Tornei
770
Best: 770
▼
-4
Julia Stusek
GER, 0
44
Punti
10
Tornei
771
Best: 628
▼
-2
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
44
Punti
14
Tornei
772
Best: 752
▼
-2
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
44
Punti
15
Tornei
773
Best: 36
▼
-2
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
43
Punti
3
Tornei
774
Best: 382
--
0
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
43
Punti
6
Tornei
775
Best: 775
--
0
Maria Teixido Garcia
ESP, 0
43
Punti
7
Tornei
776
Best: 776
▲
1
Yiming Dang
CHN, 0
43
Punti
9
Tornei
777
Best: 728
▼
-10
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
43
Punti
9
Tornei
778
Best: 548
▼
-25
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
43
Punti
11
Tornei
779
Best: 779
▼
-71
Yujia Huang
CHN, 0
43
Punti
13
Tornei
780
Best: 780
▼
-1
Daria Zelinskaya
RUS, 0
43
Punti
13
Tornei
781
Best: 674
▲
6
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
43
Punti
17
Tornei
782
Best: 782
▲
4
Maria Kalyakina
RUS, 0
43
Punti
17
Tornei
783
Best: 783
▼
-49
Klaudija Bubelyte
LTU, 0
42
Punti
8
Tornei
784
Best: 784
▼
-2
Gaia Maduzzi
ITA, 0
42
Punti
9
Tornei
785
Best: 410
▼
-1
Bunyawi Thamchaiwat
THA, 29-07-1998
42
Punti
11
Tornei
786
Best: 786
▲
2
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
41
Punti
6
Tornei
787
Best: 704
▼
-4
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
41
Punti
9
Tornei
788
Best: 788
▼
-3
Yasmin Ezzat
EGY, 0
41
Punti
12
Tornei
789
Best: 375
▼
-144
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
41
Punti
13
Tornei
790
Best: 359
▼
-22
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
41
Punti
13
Tornei
791
Best: 330
--
0
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
40
Punti
10
Tornei
792
Best: 283
▼
-63
Alexandra Bozovic
AUS, 15-02-1999
40
Punti
6
Tornei
793
Best: 793
▲
22
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
40
Punti
5
Tornei
794
Best: 794
▼
-2
Yujin Kim
KOR, 0
40
Punti
11
Tornei
795
Best: 196
▲
44
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
40
Punti
15
Tornei
796
Best: 796
▼
-2
Madelief Hageman
NED, 0
40
Punti
17
Tornei
797
Best: 797
▲
6
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
39
Punti
8
Tornei
798
Best: 159
▼
-2
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
39
Punti
12
Tornei
799
Best: 799
▼
-2
Viola Turini
ITA, 0
39
Punti
14
Tornei
800
Best: 800
▲
14
Anastasiya Lopata
UKR, 0
39
Punti
3
Tornei
801
Best: 801
▲
8
Vlada Mincheva
RUS, 0
39
Punti
11
Tornei
802
Best: 802
▼
-9
Mara Gae
ROU, 0
39
Punti
12
Tornei
803
Best: 803
▼
-3
Suana Tucakovic
BIH, 0
39
Punti
12
Tornei
804
Best: 192
▼
-2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
805
Best: 766
▲
28
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
38
Punti
19
Tornei
806
Best: 806
▼
-7
Belle Thompson
AUS, 0
38
Punti
9
Tornei
807
Best: 190
▲
17
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
38
Punti
11
Tornei
808
Best: 627
▼
-19
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
38
Punti
13
Tornei
809
Best: 809
▲
19
Eleejah Inisan
FRA, 0
37
Punti
7
Tornei
810
Best: 679
▲
32
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
37
Punti
17
Tornei
811
Best: 811
▼
-5
Yuhan Wang
CHN, 0
37
Punti
9
Tornei
812
Best: 812
▼
-4
Kristina Liutova
RUS, 0
37
Punti
6
Tornei
813
Best: 813
▼
-32
Victoria Gomez
ESP, 0
37
Punti
8
Tornei
814
Best: 739
▼
-4
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
37
Punti
11
Tornei
815
Best: 815
▼
-14
Ana Grubor
CAN, 0
37
Punti
16
Tornei
816
Best: 5
▼
-3
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
817
Best: 807
▲
27
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
36
Punti
15
Tornei
818
Best: 818
▼
-2
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
36
Punti
7
Tornei
819
Best: 819
▲
34
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
7
Tornei
820
Best: 590
▼
-3
Funa Kozaki
JPN, 27-06-2001
36
Punti
7
Tornei
821
Best: 145
▼
-3
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
36
Punti
9
Tornei
822
Best: 729
▼
-11
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
36
Punti
11
Tornei
823
Best: 823
▼
-4
Salma Drugdova
SVK, 0
36
Punti
11
Tornei
824
Best: 824
▼
-4
Elena Korokozidi
GRE, 0
36
Punti
13
Tornei
825
Best: 175
▼
-4
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
35
Punti
12
Tornei
826
Best: 548
▲
5
Ines Murta
POR, 31-05-1997
35
Punti
14
Tornei
827
Best: 827
▼
-5
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
35
Punti
12
Tornei
828
Best: 828
▲
24
Sofia Rojas
USA, 0
35
Punti
6
Tornei
829
Best: 151
▼
-6
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
830
Best: 830
▼
-5
Luciana Moyano
ARG, 0
35
Punti
11
Tornei
831
Best: 831
▼
-5
Lan Mi
CHN, 0
35
Punti
12
Tornei
832
Best: 832
▼
-5
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
833
Best: 833
▼
-43
Lilian Poling
USA, 0
35
Punti
16
Tornei
834
Best: 834
▼
-2
Sae Noguchi
JPN, 0
34
Punti
8
Tornei
835
Best: 835
▼
-1
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
836
Best: 836
▼
-60
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
34
Punti
7
Tornei
837
Best: 837
▼
-1
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
34
Punti
9
Tornei
838
Best: 838
▼
-1
Tamila Gadamauri
BEL, 0
34
Punti
10
Tornei
839
Best: 424
▼
-1
Sina Herrmann
GER, 24-10-2001
34
Punti
12
Tornei
840
Best: 537
--
0
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
34
Punti
13
Tornei
841
Best: 212
--
0
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
33
Punti
7
Tornei
842
Best: 842
▲
1
Sonja Zhenikhova
GER, 0
33
Punti
7
Tornei
843
Best: 387
▼
-45
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
33
Punti
8
Tornei
844
Best: 720
▲
3
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
33
Punti
9
Tornei
845
Best: 693
▲
3
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
33
Punti
12
Tornei
846
Best: 846
▲
3
Camilla Gennaro
ITA, 0
33
Punti
13
Tornei
847
Best: 847
▲
40
Sofia Da Cruz Mendonca
BRA, 0
32
Punti
11
Tornei
848
Best: 848
▲
3
Kira Matushkina
RUS, 0
32
Punti
2
Tornei
849
Best: 849
▲
5
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
32
Punti
6
Tornei
850
Best: 850
▲
5
Dune Vaissaud
FRA, 0
32
Punti
7
Tornei
851
Best: 184
▼
-6
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
7
Tornei
852
Best: 429
▲
4
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
32
Punti
11
Tornei
853
Best: 662
▲
5
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
32
Punti
12
Tornei
854
Best: 658
▼
-4
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
32
Punti
15
Tornei
855
Best: 855
▲
5
Lexington Reed
USA, 0
31
Punti
4
Tornei
856
Best: 856
▲
6
Petra Konjikusic
SRB, 0
31
Punti
6
Tornei
857
Best: 857
▲
6
Rinon Okuwaki
JPN, 0
31
Punti
8
Tornei
858
Best: 858
▲
6
Lucie Urbanova
CZE, 0
31
Punti
9
Tornei
859
Best: 859
▲
33
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
31
Punti
10
Tornei
860
Best: 860
▼
-3
Chelsea Fontenel
SUI, 0
31
Punti
11
Tornei
861
Best: 330
▲
4
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
31
Punti
11
Tornei
862
Best: 862
▲
4
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
31
Punti
12
Tornei
863
Best: 500
▲
4
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
31
Punti
14
Tornei
864
Best: 864
▲
4
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
865
Best: 738
▲
4
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
30
Punti
10
Tornei
866
Best: 644
▲
4
Kylie Mckenzie
USA, 21-03-1999
30
Punti
3
Tornei
867
Best: 867
▲
4
Nadia Lagaev
CAN, 0
30
Punti
6
Tornei
868
Best: 186
▲
4
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
30
Punti
6
Tornei
869
Best: 552
▲
4
Sofia Milatova
SVK, 08-11-2000
30
Punti
6
Tornei
870
Best: 379
▲
4
Ekaterina Shalimova
RUS, 01-06-2000
30
Punti
7
Tornei
871
Best: 690
▼
-25
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
30
Punti
8
Tornei
872
Best: 872
▲
3
Ella Haavisto
FIN, 0
30
Punti
9
Tornei
873
Best: 873
▲
5
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
30
Punti
14
Tornei
874
Best: 874
▲
5
Noemi Maines
ITA, 0
30
Punti
17
Tornei
875
Best: 81
▲
5
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
29
Punti
7
Tornei
876
Best: 547
▲
5
Shuo Feng
CHN, 15-01-1998
29
Punti
8
Tornei
877
Best: 877
▲
5
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
878
Best: 878
▲
10
Dj Bennett
USA, 0
29
Punti
5
Tornei
879
Best: 879
▲
4
Ava Hrastar
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
880
Best: 880
▲
4
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
881
Best: 881
▲
10
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
29
Punti
9
Tornei
882
Best: 838
▲
3
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
29
Punti
10
Tornei
883
Best: 714
▼
-78
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
29
Punti
10
Tornei
884
Best: 317
▲
2
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
29
Punti
10
Tornei
885
Best: 885
▼
-9
Tanisha Kashyap
IND, 0
29
Punti
11
Tornei
886
Best: 451
▼
-9
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
29
Punti
12
Tornei
887
Best: 887
▲
30
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
28
Punti
13
Tornei
888
Best: 888
▲
237
Reina Goto
JPN, 0
28
Punti
5
Tornei
889
Best: 889
▲
55
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
28
Punti
5
Tornei
890
Best: 890
▼
-1
Lily Taylor
AUS, 0
28
Punti
7
Tornei
891
Best: 207
▼
-1
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
28
Punti
7
Tornei
892
Best: 892
▲
1
Sylvie Zund
LIE, 0
28
Punti
9
Tornei
893
Best: 893
▲
1
Sarah Rokusek
AUS, 0
28
Punti
11
Tornei
894
Best: 894
▲
1
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
28
Punti
14
Tornei
895
Best: 895
▲
1
Celine Simunyu
IRL, 0
27
Punti
6
Tornei
896
Best: 699
▲
15
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
27
Punti
14
Tornei
897
Best: 897
▲
81
Ophelie Boullay
FRA, 0
27
Punti
3
Tornei
898
Best: 898
▲
10
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
899
Best: 856
▼
-1
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
900
Best: 900
▼
-1
Kate Mansfield
USA, 0
27
Punti
7
Tornei
