Italiani ATP, Copertina

Classifica ATP Italiani: +2 per Sonego, Arnaldi e Berrettini. -6 per Mattia Bellucci

20/10/2025 09:07 6 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

Classifica Atp Entry System Singolo (20-10-2025)

2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10000
Punti
17
Tornei
8
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3685
Punti
21
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1975
Punti
29
Tornei
26
Best: 26
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1649
Punti
35
Tornei
45
Best: 35
2
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1130
Punti
29
Tornei
59
Best: 6
2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
905
Punti
21
Tornei
72
Best: 29
2
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
818
Punti
26
Tornei
77
Best: 63
-6
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
783
Punti
29
Tornei
83
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
747
Punti
26
Tornei
139
Best: 118
2
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
462
Punti
23
Tornei
143
Best: 126
1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
446
Punti
23
Tornei
150
Best: 125
-3
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
21
Tornei
153
Best: 149
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
384
Punti
28
Tornei
157
Best: 157
3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
375
Punti
21
Tornei
227
Best: 202
-1
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
247
Punti
25
Tornei
233
Best: 60
-13
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
245
Punti
23
Tornei
265
Best: 16
1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
204
Punti
21
Tornei
273
Best: 127
-1
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
200
Punti
34
Tornei
303
Best: 303
10
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
176
Punti
25
Tornei
313
Best: 108
-3
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
170
Punti
25
Tornei
335
Best: 309
-1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
151
Punti
21
Tornei
343
Best: 128
-27
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
351
Best: 345
4
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
141
Punti
23
Tornei
357
Best: 357
7
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
137
Punti
30
Tornei
382
Best: 382
1
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
128
Punti
31
Tornei
388
Best: 183
4
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
124
Punti
25
Tornei
392
Best: 357
-2
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
123
Punti
25
Tornei
394
Best: 368
-1
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
123
Punti
34
Tornei
399
Best: 332
1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
121
Punti
25
Tornei
425
Best: 372
1
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
24
Tornei
429
Best: 429
13
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
105
Punti
27
Tornei
445
Best: 445
21
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
99
Punti
22
Tornei
459
Best: 459
10
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
95
Punti
31
Tornei
468
Best: 315
18
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
92
Punti
22
Tornei
479
Best: 285
-2
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
90
Punti
27
Tornei
487
Best: 479
-5
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
89
Punti
24
Tornei
499
Best: 426
-3
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
87
Punti
26
Tornei
507
Best: 439
-7
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
85
Punti
21
Tornei
511
Best: 402
-3
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
84
Punti
26
Tornei
534
Best: 121
-5
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
77
Punti
10
Tornei
537
Best: 509
-3
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
18
Tornei
545
Best: 517
-1
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
73
Punti
14
Tornei
561
Best: 503
-2
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
68
Punti
15
Tornei
579
Best: 523
-3
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
64
Punti
22
Tornei
580
Best: 387
-5
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
64
Punti
23
Tornei
583
Best: 540
--
0
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
64
Punti
27
Tornei
593
Best: 561
-3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
62
Punti
19
Tornei
609
Best: 443
4
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
59
Punti
25
Tornei
624
Best: 575
6
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
56
Punti
27
Tornei
643
Best: 635
1
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
647
Best: 640
47
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
53
Punti
27
Tornei
653
Best: 653
2
Pierluigi Basile
ITA, 0
51
Punti
9
Tornei
657
Best: 657
2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
673
Best: 673
3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
48
Punti
24
Tornei
679
Best: 677
3
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
12
Tornei
682
Best: 678
4
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
46
Punti
19
Tornei
693
Best: 693
4
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
44
Punti
20
Tornei
720
Best: 456
-3
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
739
Best: 709
-2
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
25
Tornei
753
Best: 741
-10
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
36
Punti
24
Tornei
754
Best: 666
-2
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
36
Punti
30
Tornei
788
Best: 605
-3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
33
Punti
27
Tornei
816
Best: 403
-2
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
30
Punti
20
Tornei
821
Best: 599
--
0
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
29
Punti
21
Tornei
897
Best: 887
4
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
22
Punti
26
Tornei
899
Best: 62
-161
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
6
Tornei
907
Best: 377
2
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
21
Punti
20
Tornei
927
Best: 927
3
Matteo Covato
ITA, 0
20
Punti
23
Tornei
928
Best: 827
19
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
20
Punti
23
Tornei
935
Best: 738
2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
19
Punti
10
Tornei
958
Best: 784
3
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
18
Punti
25
Tornei
976
Best: 959
3
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
28
Tornei
981
Best: 981
4
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
16
Punti
9
Tornei
1006
Best: 985
2
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
22
Tornei
1011
Best: 902
1
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
14
Punti
6
Tornei
1020
Best: 999
23
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
14
Punti
17
Tornei
1021
Best: 942
25
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
14
Punti
18
Tornei
1026
Best: 912
3
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
14
Punti
26
Tornei
1031
Best: 910
1
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
13
Punti
6
Tornei
1035
Best: 439
-217
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
13
Punti
12
Tornei
1036
Best: 938
--
0
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
12
Tornei
1051
Best: 906
-1
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
13
Punti
21
Tornei
1052
Best: 1051
-1
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1053
Best: 1053
-1
Lorenzo Angelini
ITA, 0
13
Punti
23
Tornei
1072
Best: 1072
29
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
12
Punti
16
Tornei
1106
Best: 812
10
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
23
Tornei
1118
Best: 1118
8
Andrea Meduri
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1139
Best: 1139
6
Samuele Seghetti
ITA, 0
10
Punti
23
Tornei
1143
Best: 1110
-23
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
9
Punti
4
Tornei
1163
Best: 739
6
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
9
Punti
16
Tornei
1166
Best: 1166
7
Maximilian Figl
ITA, 0
9
Punti
19
Tornei
1196
Best: 1196
1
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1209
Best: 1095
2
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
8
Punti
14
Tornei
1235
Best: 873
-1
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1237
Best: 1237
1
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1257
Best: 1257
-3
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
16
Tornei
1292
Best: 1154
-2
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
6
Punti
9
Tornei
1302
Best: 1235
-1
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
6
Punti
11
Tornei
1318
Best: 756
-1
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
16
Tornei
1338
Best: 1338
-1
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1357
Best: 1357
-1
Edoardo Zanada
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1359
Best: 1359
98
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1376
Best: 1071
-2
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
5
Punti
12
Tornei
1385
Best: 1156
-3
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
5
Punti
13
Tornei
1387
Best: 1037
-3
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
14
Tornei
1390
Best: 1390
-3
Nicolo Toffanin
ITA, 0
5
Punti
16
Tornei
1392
Best: 1392
--
0
Filippo Mazzola
ITA, 0
5
Punti
17
Tornei
1402
Best: 309
-1
Julian Ocleppo
ITA, 01-08-1997
4
Punti
2
Tornei
1419
Best: 1419
-2
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1423
Best: 1423
-2
Gilberto Ravasio
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1459
Best: 1214
-2
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
4
Punti
7
Tornei
1479
Best: 1479
-10
Lorenzo Comino
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1482
Best: 1482
-1
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
10
Tornei
1493
Best: 1231
2
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
4
Punti
12
Tornei
1495
Best: 1495
-1
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
4
Punti
13
Tornei
1498
Best: 1498
1
Alessandro Battiston
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1514
Best: 800
-93
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
3
Tornei
1544
Best: 1040
-3
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
4
Tornei
1551
Best: 1551
-1
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1559
Best: 1559
--
0
Leonardo Angeloni
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1568
Best: 1508
-18
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
6
Tornei
1568
Best: 1568
-3
Nicola Rispoli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1581
Best: 1038
6
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
3
Punti
7
Tornei
1588
Best: 1588
-15
Sebastiano Cocola
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1592
Best: 1170
-4
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
3
Punti
8
Tornei
1592
Best: 1592
-4
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1599
Best: 1599
-4
Gabriele Volpi
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1625
Best: 1588
-10
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
3
Punti
12
Tornei
1669
Best: 1669
-2
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1679
Best: 1002
-5
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1679
Best: 1679
-5
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1711
Best: 223
-5
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
2
Punti
4
Tornei
1711
Best: 1711
-5
Michele Mecarelli
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1711
Best: 1711
-5
Mattia Nannelli
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1730
Best: 1730
-2
Alberto Morolli
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1734
Best: 1734
327
Edoardo De Filippo
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1734
Best: 1729
-2
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
5
Tornei
1734
Best: 1642
-28
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
5
Tornei
1734
Best: 1734
-2
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1761
Best: 1667
-6
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
6
Tornei
1772
Best: 1499
-8
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1786
Best: 1215
-191
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
8
Tornei
1794
Best: 1705
-7
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
9
Tornei
1794
Best: 1453
-14
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
2
Punti
9
Tornei
1819
Best: 906
-9
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
15
Tornei
1820
Best: 1820
--
0
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
1
Tornei
1820
Best: 1811
-9
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1820
Best: 1772
-9
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1820
Best: 1807
-9
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1820
Best: 1764
-9
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1917
Best: 1917
-11
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1917
Best: 1815
-11
Leonardo Iemmi
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1917
Best: 1519
-11
Leonardo Taddia
ITA, 29-01-2000
1
Punti
2
Tornei
1997
Best: 1997
-4
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1997
Best: 1903
-4
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
1997
Best: 1997
-4
Filippo Callerio
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2066
Best: 2066
-5
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2112
Best: 2053
-4
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2112
Best: 1006
-4
Giovanni Calvano
ITA, 29-01-1998
1
Punti
5
Tornei
2112
Best: 2112
-4
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2144
Best: 2144
-6
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2159
Best: 2159
-4
Simone Agostini
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2178
Best: 2178
-391
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
9
Tornei
2185
Best: 2185
-4
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
1
Punti
12
Tornei
TAG:

6 commenti

walden 20-10-2025 10:29

Musetti deve evitare di farsi prendere dal panico, il vantaggio su i diretti inseguitori (Ruud e FAA, credo poco in Medvedev, peraltro sino al 16°, Lehecka, sono teoricamente candidabili ai primi 8) è ancora significativo, deve giocare partita su partita senza guardare gli avversari. FAA, fra l’altro, ha già giocato due tornei di seguito, prima o poi si dovrà fermare. Guardando a chi sta davanti, DeMinaur e Shelton sono un rebus, l’australiano è in cattive condizioni, ed è notoria l’allergia dello statunitense per l’indoor europeo (unico risultato di rilievo lo scorso anno finale Basilea persa contro Mpetshi Perricard). Mi fido poco di quanto afferma Djokovic, se gli gira a queste Finals alla fine non rinuncia, è l’unico torneo di alto livello, assieme ai Masters, dove potrebbe ancora giocarsela, a mio parere Parigi ed Atene saranno il test, se andranno bene lo vedremo (per l’ultima volta? Chissà?) a Torino.
Quindi Lorenzo punti a salire, più che a guardarsi dietro, giocando bene, concentrato e senza vittimismo.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Detuqueridapresencia 20-10-2025 10:07

Il miglior classe 2000+ francese sarebbe il quinto miglior classe 2000+ italiano

Per trovare il secondo miglior classe 2000+ spagnolo dovrete inabissarvi molto in classifica

Ma lo tavernello dice che il movimento italiano è scarso, gonfiato dai challenger italici, e quello francese e spagnolo è in ottima salute

E lo tavernello, diceva Antonio, è un uomo d’onore

Spoiler, Antonio di Shakespeare non è il compare di Mauro della coppia Maurantonio, quello che diceva che Bellucci non avrebbe mai vinto una partita di un challenger avendo solo il livello future

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 20-10-2025 10:04

Comunque, entro i primi 1.000 (dove ci vogliono più punti per scalare posizioni), il miglior saldo positivo (che di solito la redazione evidenzia nel titolo) l’ha avuto Carboni.
Speriamo perseveri in questa tendenza.

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Scolaretto
tinapica 20-10-2025 10:00

Da festeggiare con un bello strudel con 10.000 candeline

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 20-10-2025 09:25

X la Redazione…Sonego best 21, Zeppieri best 135.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 20-10-2025 09:19

Da qui fino a Torino è più interessante la RACE della classifica… credo!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!