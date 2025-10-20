Vienna 500 | Hard | e2736875 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: +2 per Sonego, Arnaldi e Berrettini. -6 per Mattia Bellucci
20/10/2025 09:07 6 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (20-10-2025)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10000
Punti
17
Tornei
8
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3685
Punti
21
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1975
Punti
29
Tornei
26
Best: 26
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1649
Punti
35
Tornei
45
Best: 35
▲
2
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1130
Punti
29
Tornei
59
Best: 6
▲
2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
905
Punti
21
Tornei
72
Best: 29
▲
2
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
818
Punti
26
Tornei
77
Best: 63
▼
-6
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
783
Punti
29
Tornei
83
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
747
Punti
26
Tornei
139
Best: 118
▲
2
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
462
Punti
23
Tornei
143
Best: 126
▲
1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
446
Punti
23
Tornei
150
Best: 125
▼
-3
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
21
Tornei
153
Best: 149
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
384
Punti
28
Tornei
157
Best: 157
▲
3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
375
Punti
21
Tornei
227
Best: 202
▼
-1
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
247
Punti
25
Tornei
233
Best: 60
▼
-13
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
245
Punti
23
Tornei
265
Best: 16
▲
1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
204
Punti
21
Tornei
273
Best: 127
▼
-1
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
200
Punti
34
Tornei
303
Best: 303
▲
10
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
176
Punti
25
Tornei
313
Best: 108
▼
-3
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
170
Punti
25
Tornei
335
Best: 309
▼
-1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
151
Punti
21
Tornei
343
Best: 128
▼
-27
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
351
Best: 345
▲
4
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
141
Punti
23
Tornei
357
Best: 357
▲
7
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
137
Punti
30
Tornei
382
Best: 382
▲
1
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
128
Punti
31
Tornei
388
Best: 183
▲
4
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
124
Punti
25
Tornei
392
Best: 357
▼
-2
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
123
Punti
25
Tornei
394
Best: 368
▼
-1
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
123
Punti
34
Tornei
399
Best: 332
▲
1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
121
Punti
25
Tornei
425
Best: 372
▲
1
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
24
Tornei
429
Best: 429
▲
13
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
105
Punti
27
Tornei
445
Best: 445
▲
21
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
99
Punti
22
Tornei
459
Best: 459
▲
10
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
95
Punti
31
Tornei
468
Best: 315
▲
18
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
92
Punti
22
Tornei
479
Best: 285
▼
-2
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
90
Punti
27
Tornei
487
Best: 479
▼
-5
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
89
Punti
24
Tornei
499
Best: 426
▼
-3
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
87
Punti
26
Tornei
507
Best: 439
▼
-7
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
85
Punti
21
Tornei
511
Best: 402
▼
-3
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
84
Punti
26
Tornei
534
Best: 121
▼
-5
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
77
Punti
10
Tornei
537
Best: 509
▼
-3
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
18
Tornei
545
Best: 517
▼
-1
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
73
Punti
14
Tornei
561
Best: 503
▼
-2
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
68
Punti
15
Tornei
579
Best: 523
▼
-3
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
64
Punti
22
Tornei
580
Best: 387
▼
-5
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
64
Punti
23
Tornei
583
Best: 540
--
0
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
64
Punti
27
Tornei
593
Best: 561
▼
-3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
62
Punti
19
Tornei
609
Best: 443
▲
4
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
59
Punti
25
Tornei
624
Best: 575
▲
6
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
56
Punti
27
Tornei
643
Best: 635
▲
1
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
647
Best: 640
▲
47
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
53
Punti
27
Tornei
653
Best: 653
▲
2
Pierluigi Basile
ITA, 0
51
Punti
9
Tornei
657
Best: 657
▲
2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
673
Best: 673
▲
3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
48
Punti
24
Tornei
679
Best: 677
▲
3
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
12
Tornei
682
Best: 678
▲
4
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
46
Punti
19
Tornei
693
Best: 693
▲
4
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
44
Punti
20
Tornei
720
Best: 456
▼
-3
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
739
Best: 709
▼
-2
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
25
Tornei
753
Best: 741
▼
-10
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
36
Punti
24
Tornei
754
Best: 666
▼
-2
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
36
Punti
30
Tornei
788
Best: 605
▼
-3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
33
Punti
27
Tornei
816
Best: 403
▼
-2
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
30
Punti
20
Tornei
821
Best: 599
--
0
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
29
Punti
21
Tornei
897
Best: 887
▲
4
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
22
Punti
26
Tornei
899
Best: 62
▼
-161
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
6
Tornei
907
Best: 377
▲
2
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
21
Punti
20
Tornei
927
Best: 927
▲
3
Matteo Covato
ITA, 0
20
Punti
23
Tornei
928
Best: 827
▲
19
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
20
Punti
23
Tornei
935
Best: 738
▲
2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
19
Punti
10
Tornei
958
Best: 784
▲
3
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
18
Punti
25
Tornei
976
Best: 959
▲
3
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
17
Punti
28
Tornei
981
Best: 981
▲
4
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
16
Punti
9
Tornei
1006
Best: 985
▲
2
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
22
Tornei
1011
Best: 902
▲
1
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
14
Punti
6
Tornei
1020
Best: 999
▲
23
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
14
Punti
17
Tornei
1021
Best: 942
▲
25
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
14
Punti
18
Tornei
1026
Best: 912
▲
3
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
14
Punti
26
Tornei
1031
Best: 910
▲
1
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
13
Punti
6
Tornei
1035
Best: 439
▼
-217
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
13
Punti
12
Tornei
1036
Best: 938
--
0
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
12
Tornei
1051
Best: 906
▼
-1
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
13
Punti
21
Tornei
1052
Best: 1051
▼
-1
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1053
Best: 1053
▼
-1
Lorenzo Angelini
ITA, 0
13
Punti
23
Tornei
1072
Best: 1072
▲
29
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
12
Punti
16
Tornei
1106
Best: 812
▲
10
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
23
Tornei
1118
Best: 1118
▲
8
Andrea Meduri
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1139
Best: 1139
▲
6
Samuele Seghetti
ITA, 0
10
Punti
23
Tornei
1143
Best: 1110
▼
-23
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
9
Punti
4
Tornei
1163
Best: 739
▲
6
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
9
Punti
16
Tornei
1166
Best: 1166
▲
7
Maximilian Figl
ITA, 0
9
Punti
19
Tornei
1196
Best: 1196
▲
1
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1209
Best: 1095
▲
2
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
8
Punti
14
Tornei
1235
Best: 873
▼
-1
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1237
Best: 1237
▲
1
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1257
Best: 1257
▼
-3
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
16
Tornei
1292
Best: 1154
▼
-2
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
6
Punti
9
Tornei
1302
Best: 1235
▼
-1
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
6
Punti
11
Tornei
1318
Best: 756
▼
-1
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
16
Tornei
1338
Best: 1338
▼
-1
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1357
Best: 1357
▼
-1
Edoardo Zanada
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1359
Best: 1359
▲
98
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
8
Tornei
1376
Best: 1071
▼
-2
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
5
Punti
12
Tornei
1385
Best: 1156
▼
-3
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
5
Punti
13
Tornei
1387
Best: 1037
▼
-3
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
14
Tornei
1390
Best: 1390
▼
-3
Nicolo Toffanin
ITA, 0
5
Punti
16
Tornei
1392
Best: 1392
--
0
Filippo Mazzola
ITA, 0
5
Punti
17
Tornei
1402
Best: 309
▼
-1
Julian Ocleppo
ITA, 01-08-1997
4
Punti
2
Tornei
1419
Best: 1419
▼
-2
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1423
Best: 1423
▼
-2
Gilberto Ravasio
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1459
Best: 1214
▼
-2
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
4
Punti
7
Tornei
1479
Best: 1479
▼
-10
Lorenzo Comino
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1482
Best: 1482
▼
-1
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
10
Tornei
1493
Best: 1231
▲
2
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
4
Punti
12
Tornei
1495
Best: 1495
▼
-1
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
4
Punti
13
Tornei
1498
Best: 1498
▲
1
Alessandro Battiston
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1514
Best: 800
▼
-93
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
3
Tornei
1544
Best: 1040
▼
-3
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
4
Tornei
1551
Best: 1551
▼
-1
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1559
Best: 1559
--
0
Leonardo Angeloni
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1568
Best: 1508
▼
-18
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
6
Tornei
1568
Best: 1568
▼
-3
Nicola Rispoli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1581
Best: 1038
▲
6
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
3
Punti
7
Tornei
1588
Best: 1588
▼
-15
Sebastiano Cocola
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1592
Best: 1170
▼
-4
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
3
Punti
8
Tornei
1592
Best: 1592
▼
-4
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1599
Best: 1599
▼
-4
Gabriele Volpi
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1625
Best: 1588
▼
-10
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
3
Punti
12
Tornei
1669
Best: 1669
▼
-2
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1679
Best: 1002
▼
-5
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1679
Best: 1679
▼
-5
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1711
Best: 223
▼
-5
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
2
Punti
4
Tornei
1711
Best: 1711
▼
-5
Michele Mecarelli
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1711
Best: 1711
▼
-5
Mattia Nannelli
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1730
Best: 1730
▼
-2
Alberto Morolli
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1734
Best: 1734
▲
327
Edoardo De Filippo
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1734
Best: 1729
▼
-2
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
5
Tornei
1734
Best: 1642
▼
-28
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
5
Tornei
1734
Best: 1734
▼
-2
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1761
Best: 1667
▼
-6
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
6
Tornei
1772
Best: 1499
▼
-8
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1786
Best: 1215
▼
-191
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
8
Tornei
1794
Best: 1705
▼
-7
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
9
Tornei
1794
Best: 1453
▼
-14
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
2
Punti
9
Tornei
1819
Best: 906
▼
-9
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
15
Tornei
1820
Best: 1820
--
0
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
1
Tornei
1820
Best: 1811
▼
-9
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1820
Best: 1772
▼
-9
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1820
Best: 1807
▼
-9
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1820
Best: 1764
▼
-9
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1917
Best: 1917
▼
-11
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1917
Best: 1815
▼
-11
Leonardo Iemmi
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1917
Best: 1519
▼
-11
Leonardo Taddia
ITA, 29-01-2000
1
Punti
2
Tornei
1997
Best: 1997
▼
-4
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
1997
Best: 1903
▼
-4
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
1997
Best: 1997
▼
-4
Filippo Callerio
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2066
Best: 2066
▼
-5
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2112
Best: 2053
▼
-4
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2112
Best: 1006
▼
-4
Giovanni Calvano
ITA, 29-01-1998
1
Punti
5
Tornei
2112
Best: 2112
▼
-4
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2144
Best: 2144
▼
-6
Silvio Mencaglia
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2159
Best: 2159
▼
-4
Simone Agostini
ITA, 0
1
Punti
7
Tornei
2178
Best: 2178
▼
-391
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
9
Tornei
2185
Best: 2185
▼
-4
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
1
Punti
12
Tornei
TAG: Italiani
6 commenti
Musetti deve evitare di farsi prendere dal panico, il vantaggio su i diretti inseguitori (Ruud e FAA, credo poco in Medvedev, peraltro sino al 16°, Lehecka, sono teoricamente candidabili ai primi 8) è ancora significativo, deve giocare partita su partita senza guardare gli avversari. FAA, fra l’altro, ha già giocato due tornei di seguito, prima o poi si dovrà fermare. Guardando a chi sta davanti, DeMinaur e Shelton sono un rebus, l’australiano è in cattive condizioni, ed è notoria l’allergia dello statunitense per l’indoor europeo (unico risultato di rilievo lo scorso anno finale Basilea persa contro Mpetshi Perricard). Mi fido poco di quanto afferma Djokovic, se gli gira a queste Finals alla fine non rinuncia, è l’unico torneo di alto livello, assieme ai Masters, dove potrebbe ancora giocarsela, a mio parere Parigi ed Atene saranno il test, se andranno bene lo vedremo (per l’ultima volta? Chissà?) a Torino.
Quindi Lorenzo punti a salire, più che a guardarsi dietro, giocando bene, concentrato e senza vittimismo.
Il miglior classe 2000+ francese sarebbe il quinto miglior classe 2000+ italiano
Per trovare il secondo miglior classe 2000+ spagnolo dovrete inabissarvi molto in classifica
Ma lo tavernello dice che il movimento italiano è scarso, gonfiato dai challenger italici, e quello francese e spagnolo è in ottima salute
E lo tavernello, diceva Antonio, è un uomo d’onore
Spoiler, Antonio di Shakespeare non è il compare di Mauro della coppia Maurantonio, quello che diceva che Bellucci non avrebbe mai vinto una partita di un challenger avendo solo il livello future
Comunque, entro i primi 1.000 (dove ci vogliono più punti per scalare posizioni), il miglior saldo positivo (che di solito la redazione evidenzia nel titolo) l’ha avuto Carboni.
Speriamo perseveri in questa tendenza.
Da festeggiare con un bello strudel con 10.000 candeline
X la Redazione…Sonego best 21, Zeppieri best 135.
Da qui fino a Torino è più interessante la RACE della classifica… credo!