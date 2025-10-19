Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 20 Ottobre 2025
ATP 500 Basel – hard indoor
R32 Sonego – Davidovich Fokina 2° inc. ore 14
ATP 500 Vienna – hard indoor
R32 Darderi – Nakashima Inizio 13:30
R32 Kovacevic – Arnaldi Inizio 16:00
CH Hamburg
R32 Mackenzie – Forti Non prima 15:00
WTA 250 Guangzhou – hard
1T Cocciaretto – Parry 2 incontro dalle 09:00
Rovereto WTA 125 – hard indoor
TDQ Abbagnato – Ibragimova 2 incontro dalle 10:30
1T Gjorcheska – Brancaccio ore 19:30
Florianopolis WTA 125 – terra
1T Zamarripa /Zamarripa – Tona /Zeballos 2 incontro dalle 19:00
