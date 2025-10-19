Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 20 Ottobre 2025

19/10/2025 22:38 Nessun commento
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
SUI ATP 500 Basel – hard indoor
R32 Sonego ITA – Davidovich Fokina ESP 2° inc. ore 14

Il match deve ancora iniziare



AUT ATP 500 Vienna – hard indoor
R32 Darderi ITA – Nakashima USA Inizio 13:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Kovacevic USA – Arnaldi ITA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare



GER CH Hamburg
R32 Mackenzie GER – Forti ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 250 Guangzhou – hard
1T Cocciaretto ITA – Parry FRA 2 incontro dalle 09:00

Il match deve ancora iniziare



ITA Rovereto WTA 125 – hard indoor
TDQ Abbagnato ITA – Ibragimova RUS 2 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

1T Gjorcheska MKD – Brancaccio ITA ore 19:30

Il match deve ancora iniziare



BRA Florianopolis WTA 125 – terra
1T Zamarripa USA/Zamarripa USA – Tona ITA/Zeballos BOL 2 incontro dalle 19:00

Il match deve ancora iniziare

