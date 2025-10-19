Arnaldi nel Md ATP, Copertina

Matteo Arnaldi centra il main draw di Vienna: superate le qualificazioni con grinta e carattere (con il tabellone aggiornato compresi i qualificati)

19/10/2025 17:56 6 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Missione compiuta per Matteo Arnaldi, unico italiano presente nel tabellone di qualificazioni dell’ATP 500 di Vienna. Il tennista ligure, attualmente numero 74 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone cadetto, ha conquistato oggi l’accesso al main draw grazie a una buona vittoria nel turno decisivo contro l’australiano Tristan Schoolkate (n. 96 ATP) con il punteggio di 7-6(5), 6-3.

Un match intenso, nel quale Arnaldi ha dimostrato solidità e maturità nei momenti chiave. Nel primo set, l’azzurro ha annullato tre palle break e ha mantenuto la calma nei turni di servizio più delicati, riuscendo poi a imporsi al tiebreak per 7 punti a 5 dopo aver rimontato un minibreak di svantaggio sull’1 a 3.
Nel secondo parziale, dopo aver recuperato un break nel secondo gioco, il 23enne di Sanremo ha trovato maggiore continuità in risposta. Sul 4-3, Arnaldi ha piazzato il break decisivo, chiudendo il match con autorità per 6-3, dopo aver tenuto a 30 il suo ultimo turno di battuta (dopo aver annullato proprio sul 3 pari due pericolose palle break dopo un lungo game al servizio).
Con questo successo, Matteo Arnaldi si qualifica per il main draw dell’ATP 500 di Vienna, dove proverà a proseguire la sua corsa in un tabellone di altissimo livello, ricco di top player.

ATP Vienna
Tristan Schoolkate
6
3
Matteo Arnaldi [7]
7
6
Vincitore: Arnaldi
Md
(1) Jannik Sinner ITA vs Daniel Altmaier GER
Tomas Machac CZE vs Flavio Cobolli ITA
Francisco Cerundolo ARG vs Alex Michelsen USA
Alejandro Tabilo CHI vs (8) Alexander Bublik KAZ

(3) Alex de Minaur AUS vs (WC) Jurij Rodionov AUT
Camilo Ugo Carabelli ARG vs (WC) Filip Misolic AUT
Alexei Popyrin AUS vs Matteo Berrettini ITA
Cameron Norrie GBR vs (7) Andrey Rublev RUS

(6) Daniil Medvedev RUS vs Nuno Borges POR
(Q) Damir Dzumhur BIH vs Corentin Moutet FRA
Tomas Martin Etcheverry ARG vs (WC) Nicolai Budkov Kjaer NOR
Stefanos Tsitsipas GRE vs (4) Lorenzo Musetti ITA

(5) Karen Khachanov RUS vs Tallon Griekspoor NED
Luciano Darderi ITA vs Brandon Nakashima USA
(Q) Aleksandar Kovacevic USA vs (Q) Matteo Arnaldi ITA
(Q) Jacob Fearnley GBR vs (2) Alexander Zverev GER

6 commenti

Leftwing13 19-10-2025 19:20

Qualifica che ci voleva, per la classifica e per il morale. Meglio approcciare l’imminente off season senza un sentimento dominante di sfiducia e considerando invece il 2025 come un anno di assestamento, da cui ripartire per progredire la prossima stagione.
Non male il sorteggio al primo turno: Kovacevic è avversario temibile, ma non impossibile, e l’unico precedente tra i due ha visto vincere il nostro; che sia di buon auspicio!

 6
Silver (Guest) 19-10-2025 19:00

Bravo ArNardi!

 5
Marco Tullio Cicerone 19-10-2025 18:36

Intanto bravo, poi avversario non impossibile per il primo turno e servirebbe davvero una vittoria. Speriamo che chiuda meglio possibile questo 2025 in cui le cose non sono andate benissimo e che sia pronto per un 2026 di ritorno alla grande.

 4
JannikUberAlles 19-10-2025 18:01

C’è solo da sperare che sia uno dei 2 in Q vs Q !!

 3
Luca96 19-10-2025 17:58

Bravo Matteo. Ora serve una vittoria nel MD, forza!

 2
Scolaretto 19-10-2025 17:11

Determinazione, pazienza e anche qualche challenger per fare punti. Arnaldi e’ giovane e ha i mezzi per risalire.

 1
