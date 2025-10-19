Matteo Arnaldi centra il main draw di Vienna: superate le qualificazioni con grinta e carattere (con il tabellone aggiornato compresi i qualificati)
Missione compiuta per Matteo Arnaldi, unico italiano presente nel tabellone di qualificazioni dell’ATP 500 di Vienna. Il tennista ligure, attualmente numero 74 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone cadetto, ha conquistato oggi l’accesso al main draw grazie a una buona vittoria nel turno decisivo contro l’australiano Tristan Schoolkate (n. 96 ATP) con il punteggio di 7-6(5), 6-3.
Un match intenso, nel quale Arnaldi ha dimostrato solidità e maturità nei momenti chiave. Nel primo set, l’azzurro ha annullato tre palle break e ha mantenuto la calma nei turni di servizio più delicati, riuscendo poi a imporsi al tiebreak per 7 punti a 5 dopo aver rimontato un minibreak di svantaggio sull’1 a 3.
Nel secondo parziale, dopo aver recuperato un break nel secondo gioco, il 23enne di Sanremo ha trovato maggiore continuità in risposta. Sul 4-3, Arnaldi ha piazzato il break decisivo, chiudendo il match con autorità per 6-3, dopo aver tenuto a 30 il suo ultimo turno di battuta (dopo aver annullato proprio sul 3 pari due pericolose palle break dopo un lungo game al servizio).
Con questo successo, Matteo Arnaldi si qualifica per il main draw dell’ATP 500 di Vienna, dove proverà a proseguire la sua corsa in un tabellone di altissimo livello, ricco di top player.
Md
(1) Jannik Sinner vs Daniel Altmaier
Tomas Machac vs Flavio Cobolli
Francisco Cerundolo vs Alex Michelsen
Alejandro Tabilo vs (8) Alexander Bublik
(3) Alex de Minaur vs (WC) Jurij Rodionov
Camilo Ugo Carabelli vs (WC) Filip Misolic
Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini
Cameron Norrie vs (7) Andrey Rublev
(6) Daniil Medvedev vs Nuno Borges
(Q) Damir Dzumhur vs Corentin Moutet
Tomas Martin Etcheverry vs (WC) Nicolai Budkov Kjaer
Stefanos Tsitsipas vs (4) Lorenzo Musetti
(5) Karen Khachanov vs Tallon Griekspoor
Luciano Darderi vs Brandon Nakashima
(Q) Aleksandar Kovacevic vs (Q) Matteo Arnaldi
(Q) Jacob Fearnley vs (2) Alexander Zverev
TAG: ATP 500 Vienna, ATP 500 Vienna 2025, Matteo Arnaldi
Qualifica che ci voleva, per la classifica e per il morale. Meglio approcciare l’imminente off season senza un sentimento dominante di sfiducia e considerando invece il 2025 come un anno di assestamento, da cui ripartire per progredire la prossima stagione.
Non male il sorteggio al primo turno: Kovacevic è avversario temibile, ma non impossibile, e l’unico precedente tra i due ha visto vincere il nostro; che sia di buon auspicio!
Bravo ArNardi!
Intanto bravo, poi avversario non impossibile per il primo turno e servirebbe davvero una vittoria. Speriamo che chiuda meglio possibile questo 2025 in cui le cose non sono andate benissimo e che sia pronto per un 2026 di ritorno alla grande.
C’è solo da sperare che sia uno dei 2 in Q vs Q !!
Bravo Matteo. Ora serve una vittoria nel MD, forza!
Determinazione, pazienza e anche qualche challenger per fare punti. Arnaldi e’ giovane e ha i mezzi per risalire.