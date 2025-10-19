Matteo Arnaldi centra il main draw di Vienna: superate le qualificazioni con grinta e carattere (con il tabellone aggiornato compresi i qualificati)

Missione compiuta per Matteo Arnaldi, unico italiano presente nel tabellone di qualificazioni dell’ATP 500 di Vienna. Il tennista ligure, attualmente numero 74 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone cadetto, ha conquistato oggi l’accesso al main draw grazie a una buona vittoria nel turno decisivo contro l’australiano Tristan Schoolkate (n. 96 ATP) con il punteggio di 7-6(5), 6-3.

Un match intenso, nel quale Arnaldi ha dimostrato solidità e maturità nei momenti chiave. Nel primo set, l’azzurro ha annullato tre palle break e ha mantenuto la calma nei turni di servizio più delicati, riuscendo poi a imporsi al tiebreak per 7 punti a 5 dopo aver rimontato un minibreak di svantaggio sull’1 a 3.

Nel secondo parziale, dopo aver recuperato un break nel secondo gioco, il 23enne di Sanremo ha trovato maggiore continuità in risposta. Sul 4-3, Arnaldi ha piazzato il break decisivo, chiudendo il match con autorità per 6-3, dopo aver tenuto a 30 il suo ultimo turno di battuta (dopo aver annullato proprio sul 3 pari due pericolose palle break dopo un lungo game al servizio).

Con questo successo, Matteo Arnaldi si qualifica per il main draw dell’ATP 500 di Vienna, dove proverà a proseguire la sua corsa in un tabellone di altissimo livello, ricco di top player.

ATP Vienna Tristan Schoolkate Tristan Schoolkate 6 3 Matteo Arnaldi [7] Matteo Arnaldi [7] 7 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 T. Schoolkate 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Schoolkate 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 T. Schoolkate 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Schoolkate 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Md

(1) Jannik Sinner vs Daniel Altmaier

Tomas Machac vs Flavio Cobolli

Francisco Cerundolo vs Alex Michelsen

Alejandro Tabilo vs (8) Alexander Bublik

(3) Alex de Minaur vs (WC) Jurij Rodionov

Camilo Ugo Carabelli vs (WC) Filip Misolic

Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini

Cameron Norrie vs (7) Andrey Rublev

(6) Daniil Medvedev vs Nuno Borges

(Q) Damir Dzumhur vs Corentin Moutet

Tomas Martin Etcheverry vs (WC) Nicolai Budkov Kjaer

Stefanos Tsitsipas vs (4) Lorenzo Musetti

(5) Karen Khachanov vs Tallon Griekspoor

Luciano Darderi vs Brandon Nakashima

(Q) Aleksandar Kovacevic vs (Q) Matteo Arnaldi

(Q) Jacob Fearnley vs (2) Alexander Zverev