WTA 250 Guangzhou: Il Tabellone Principale. Sono due le azzurre al via
WTA 250 Guangzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Jessica Bouzas Maneiro vs Qualifier
(WC) Yafan Wang vs Kamilla Rakhimova
Qualifier vs Caty McNally
Ajla Tomljanovic vs (5) Alycia Parks
(4) Alexandra Eala vs Qualifier
Anna Bondar vs (WC) Hanyu Guo
Ella Seidel vs Leolia Jeanjean
Qualifier vs (6) Yulia Putintseva
(8) Polina Kudermetova vs Qualifier
Lin Zhu vs Tereza Valentova
(WC) Shuai Zhang vs Anastasia Zakharova
Veronika Erjavec vs (3) Tatjana Maria
(7) Francesca Jones vs (WC) Xiyu Wang
Elisabetta Cocciaretto vs Diane Parry
Camila Osorio vs Lucia Bronzetti
Qualifier vs (2) Ann Li
