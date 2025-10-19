Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Guangzhou: Il Tabellone Principale. Sono due le azzurre al via

19/10/2025 10:31 3 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
CHN WTA 250 Guangzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Qualifier
(WC) Yafan Wang CHN vs Kamilla Rakhimova RUS
Qualifier vs Caty McNally USA
Ajla Tomljanovic AUS vs (5) Alycia Parks USA

(4) Alexandra Eala PHI vs Qualifier
Anna Bondar HUN vs (WC) Hanyu Guo CHN
Ella Seidel GER vs Leolia Jeanjean FRA
Qualifier vs (6) Yulia Putintseva KAZ

(8) Polina Kudermetova RUS vs Qualifier
Lin Zhu CHN vs Tereza Valentova CZE
(WC) Shuai Zhang CHN vs Anastasia Zakharova RUS
Veronika Erjavec SLO vs (3) Tatjana Maria GER

(7) Francesca Jones GBR vs (WC) Xiyu Wang CHN
Elisabetta Cocciaretto ITA vs Diane Parry FRA
Camila Osorio COL vs Lucia Bronzetti ITA
Qualifier vs (2) Ann Li USA

3 commenti

brunodalla 19-10-2025 10:46

EALA

VALENTOVA

TOMLJANOVIC
COCCIARETTO

RAHKIMOVA
PUTINSEVA
ZAKHAROVA
BRONZETTI

 3
patrick 19-10-2025 10:44

EALA

JONES

TOMLJANOVIC
VALENTOVA

BOUZAS
PUTINTSEVA
ZAKHAROVA
LI

 2
fabio 19-10-2025 10:37

IL VEGGENTE 2025
Wta Guangzhou
Orario Scadenza prono…Lunedì 20 Ottobre ore 5 del mattino

 1
