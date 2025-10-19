WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi della Finale e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

19/10/2025 10:02 Nessun commento
Anastasia Abbagnato nella foto
WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – Finale, terra battuta

Center Court – ore 19:00
Alice Rame FRA vs (1) Simona Waltert SUI
Il match deve ancora iniziare





ITA WTA 125 Rovereto – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
Deborah Chiesa ITA vs (8) Radka Zelnickova SVK
WTA Rovereto 125
Deborah Chiesa
30
6
2
Radka Zelnickova [8]
15
1
2
Mostra dettagli

(2) Noma Noha Akugue GER vs Yana Morderger GER

Il match deve ancora iniziare

Ana Tamindzic ITA vs (5) Alevtina Ibragimova RUS

Il match deve ancora iniziare

(4) Anastasia Abbagnato ITA vs Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Nadiya Kolb UKR vs (6) Urszula Radwanska POL

WTA Rovereto 125
Nadiya Kolb
0
3
Urszula Radwanska [6]
30
5
Mostra dettagli

Maryna Kolb UKR vs (7) Sofya Lansere RUS

Il match deve ancora iniziare

(1) Eva Guerrero Alvarez ESP vs Aneta Laboutkova CZE

Il match deve ancora iniziare

(3) Sofia Shapatava GEO vs Tayisiya Morderger GER

Il match deve ancora iniziare





BRA WTA 125 Florianópolis – 1º Turno Qualificazioni – Terra battuta

Center Court – ore 16:00
Julia Konishi Camargo Silva BRA vs (4) Fernanda Labrana CHI
Il match deve ancora iniziare

(1) Miriana Tona ITA vs Maria Eduarda Carbone Dos Santos BRA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
(2) Victoria Bosio ARG vs Noelia Zeballos BOL
Il match deve ancora iniziare

Sylvie Zund LIE vs (3) Anastasia Zolotareva RUS

Il match deve ancora iniziare





MEX WTA 125 Querétaro – 1º Turno Qualificazioni – Terra battuta

Estadio – ore 19:00
Daniela Martinez Guerrero MEX vs (7) Maria Herazo COL
Il match deve ancora iniziare

Katherine Torres Lopez MEX vs (5) Maria Fernanda Navarro Oliva MEX

Il match deve ancora iniziare

Marian Gomez Pezuela Cano MEX vs (6) Kristina Novak SLO Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

