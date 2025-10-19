WTA 125 Rio de Janeiro, Florianopolis, Rovereto, Querétaro: I risultati completi della Finale e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)
WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – Finale, terra battuta
Center Court – ore 19:00
Alice Rame vs (1) Simona Waltert
WTA 125 Rovereto – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:00
Deborah Chiesa vs (8) Radka Zelnickova
(2) Noma Noha Akugue vs Yana Morderger
Ana Tamindzic vs (5) Alevtina Ibragimova
(4) Anastasia Abbagnato vs Nika Radisic
Court 1 – ore 10:00
Nadiya Kolb vs (6) Urszula Radwanska
Maryna Kolb vs (7) Sofya Lansere
(1) Eva Guerrero Alvarez vs Aneta Laboutkova
(3) Sofia Shapatava vs Tayisiya Morderger
WTA 125 Florianópolis – 1º Turno Qualificazioni – Terra battuta
Center Court – ore 16:00
Julia Konishi Camargo Silva vs (4) Fernanda Labrana
(1) Miriana Tona vs Maria Eduarda Carbone Dos Santos Non prima 17:30
Court 1 – ore 16:00
(2) Victoria Bosio vs Noelia Zeballos
Sylvie Zund vs (3) Anastasia Zolotareva
WTA 125 Querétaro – 1º Turno Qualificazioni – Terra battuta
Estadio – ore 19:00
Daniela Martinez Guerrero vs (7) Maria Herazo
Katherine Torres Lopez vs (5) Maria Fernanda Navarro Oliva
Marian Gomez Pezuela Cano vs (6) Kristina Novak Non prima 22:30
TAG: WTA 125
