Qualificazioni Challenger Challenger, Copertina

Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

19/10/2025 09:49 Nessun commento
Jacopo Berrettini nella foto
Jacopo Berrettini nella foto

FRA Challenger Brest – 1° Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
Alternate it vs Leo Raquillet FRA
Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA

ATP Brest
Jaime Faria [2]
0
2
Constantin Bittoun Kouzmine
0
0
Mostra dettagli

Laurent Lokoli FRA vs Clement Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Lilian Marmousez FRA

Il match deve ancora iniziare

Kenny De Schepper FRA vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Nikolay Vylegzhanin RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Arthur Bonnaud FRA vs Edas Butvilas LTU

ATP Brest
Arthur Bonnaud
0
0
0
Edas Butvilas [8]
40
6
3
Mostra dettagli

Ricardas Berankis LTU vs Alexey Vatutin RUS

Il match deve ancora iniziare

Colton Smith USA vs Evan Furness FRA

Il match deve ancora iniziare

Stuart Parker GBR vs Norbert Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin KAZ vs Jonas Forejtek CZE

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Arthur Reymond FRA

Il match deve ancora iniziare





GER Challenger Hamburg – 1° Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
Maximus Jones THA vs Michael Agwi IRL
ATP Hamburg
Maximus Jones [4]
15
6
Michael Agwi
30
5
Mostra dettagli

Jacopo Berrettini ITA vs Jannik Opitz GER

Il match deve ancora iniziare

Nino Ehrenschneider GER vs Rudolf Molleker GER

Il match deve ancora iniziare

Sergio Callejon Hernando ESP vs Marvin Moeller GER

Il match deve ancora iniziare

Alastair Gray GBR vs Niklas Guttau GER

Il match deve ancora iniziare

Sander Jong NED vs Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Buvaysar Gadamauri BEL vs Florian Broska GER

ATP Hamburg
Buvaysar Gadamauri
2*
6
Florian Broska [10]
0
6
Mostra dettagli

Denis Yevseyev KAZ vs Alberto Barroso Campos ESP

Il match deve ancora iniziare

Eero Vasa FIN vs Pedro Vives Marcos ESP

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP vs Nikolai Barsukov GER

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK vs Christian Sigsgaard DEN

Il match deve ancora iniziare

Charlie Robertson GBR vs Radu Albot MDA

Il match deve ancora iniziare





BRA Challenger Costa do Sauípe – 1° Turno Qualificazioni – Terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 20:00
Andrea Collarini ARG vs Orlando Luz BRA
Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Jose Pereira BRA vs Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 1 – ore 20:00
Vitor Cunha BRA vs Bruno Kuzuhara USA

Il match deve ancora iniziare

Ryan Augusto Dos Santos BRA vs Mateus Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Victor Alvares De Castro Rocha BRA vs Alex Hernandez MEX

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 2 – ore 20:00
Facundo Diaz Acosta ARG vs Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL vs Igor Gimenez BRA

Il match deve ancora iniziare

Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Wilson Leite BRA

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 3 – ore 20:00
Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Gonzalo Villanueva ARG
Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Luis Britto BRA vs Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare





USA Challenger Sioux Falls – 1° Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 17:00
Andrew Fenty USA vs Jacob Brumm USA
Il match deve ancora iniziare

Nicolas Arseneault CAN vs Kyle Seelig USA

Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo FRA vs Maxwell Exsted USA

Il match deve ancora iniziare

Dan Martin CAN vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare

Max Wiskandt GER vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah IND vs Ozan Baris USA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 17:00
Cooper Williams USA vs Adhithya Ganesan USA

Il match deve ancora iniziare

Dante Carlos Teramo ARG vs Erik Arutiunian BLR

Il match deve ancora iniziare

Francisco Rocha POR vs Kenta Miyoshi JPN

Il match deve ancora iniziare

Noah Schachter USA vs Aidan McHugh GBR

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay USA vs Justin Boulais CAN

Il match deve ancora iniziare

Joshua Sheehy USA vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare





CHN Challenger Suzhou – 1° Turno Qualificazioni – Cemento

Center Court – ore 05:00
Maxim Zhukov RUS vs Koki Matsuda JPN
ATP Suzhou
Koki Matsuda
3
7
4
Maxim Zhukov [10]
6
6
6
Vincitore: Zhukov
Mostra dettagli

Sergey Fomin UZB vs Blake Bayldon AUS

ATP Suzhou
Blake Bayldon
3
1
Sergey Fomin [7]
6
6
Vincitore: Fomin
Mostra dettagli

Ryuki Matsuda JPN vs Evan Zhu USA

ATP Suzhou
Ryuki Matsuda [4]
30
6
3
Evan Zhu
30
7
1
Mostra dettagli

Khumoyun Sultanov UZB vs Zurui Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 05:00
Tung-Lin Wu TPE vs S D Prajwal Dev IND
ATP Suzhou
S D Prajwal Dev
1
5
Tung-Lin Wu [12]
6
7
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Yusuke Takahashi JPN vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

ATP Suzhou
Yusuke Takahashi [3]
3
6
6
Mitsuki Wei Kang Leong
6
3
4
Vincitore: Takahashi
Mostra dettagli

Seita Watanabe JPN vs Takuya Kumasaka JPN

ATP Suzhou
Seita Watanabe
0
3
0
Takuya Kumasaka [11]
0
6
0
Mostra dettagli

Nitin Kumar Sinha IND vs Egor Agafonov RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 05:00
Naoki Tajima JPN vs Kokoro Isomura JPN

ATP Suzhou
Kokoro Isomura [6]
3
4
Naoki Tajima
6
6
Vincitore: Tajima
Mostra dettagli

Kasidit Samrej THA vs Kaito Uesugi JPN

ATP Suzhou
Kasidit Samrej [2]
7
7
Kaito Uesugi
6
6
Vincitore: Samrej
Mostra dettagli

Tsung-Hao Huang TPE vs Sidharth Rawat IND

ATP Suzhou
Tsung-Hao Huang [5]
0
6
5
Sidharth Rawat
0
1
5
Mostra dettagli

Yuta Kikuchi JPN vs Dominik Palan CZE

Il match deve ancora iniziare

TAG: