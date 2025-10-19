Challenger Costa do Sauipe, Brest, Sioux Falls, Hamburg e Suzhou: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Jacopo Berrettini nella foto
Challenger Brest – 1° Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:00
Alternate
vs Leo Raquillet
Il match deve ancora iniziare
Jaime Faria vs Constantin Bittoun Kouzmine
ATP Brest
Jaime Faria [2]
0
2
Constantin Bittoun Kouzmine•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Bittoun Kouzmine
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Laurent Lokoli vs Clement Tabur
Il match deve ancora iniziare
David Jorda Sanchis vs Lilian Marmousez
Il match deve ancora iniziare
Kenny De Schepper vs Lucas Poullain
Il match deve ancora iniziare
Geoffrey Blancaneaux vs Nikolay Vylegzhanin
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Arthur Bonnaud vs Edas Butvilas
ATP Brest
Arthur Bonnaud
0
0
0
Edas Butvilas [8]•
40
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bonnaud
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
A. Bonnaud
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bonnaud
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
E. Butvilas
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-40
0-3 → 0-4
A. Bonnaud
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Ricardas Berankis vs Alexey Vatutin
Il match deve ancora iniziare
Colton Smith vs Evan Furness
Il match deve ancora iniziare
Stuart Parker vs Norbert Gombos
Il match deve ancora iniziare
Mikhail Kukushkin vs Jonas Forejtek
Il match deve ancora iniziare
Arthur Fery vs Arthur Reymond
Il match deve ancora iniziare
Challenger Hamburg – 1° Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:00
Maximus Jones
vs Michael Agwi
ATP Hamburg
Maximus Jones [4]
15
6
Michael Agwi•
30
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Jones
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Agwi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-4 → 5-5
M. Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
M. Agwi
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Jones
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Jacopo Berrettini vs Jannik Opitz
Il match deve ancora iniziare
Nino Ehrenschneider vs Rudolf Molleker
Il match deve ancora iniziare
Sergio Callejon Hernando vs Marvin Moeller
Il match deve ancora iniziare
Alastair Gray vs Niklas Guttau
Il match deve ancora iniziare
Sander Jong vs Daniel Masur
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Buvaysar Gadamauri vs Florian Broska
ATP Hamburg
Buvaysar Gadamauri
2*
6
Florian Broska [10]
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Broska
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
B. Gadamauri
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
F. Broska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
B. Gadamauri
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
B. Gadamauri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
Denis Yevseyev vs Alberto Barroso Campos
Il match deve ancora iniziare
Eero Vasa vs Pedro Vives Marcos
Il match deve ancora iniziare
Miguel Damas vs Nikolai Barsukov
Il match deve ancora iniziare
Milos Karol vs Christian Sigsgaard
Il match deve ancora iniziare
Charlie Robertson vs Radu Albot
Il match deve ancora iniziare
Challenger Costa do Sauípe – 1° Turno Qualificazioni – Terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 20:00
Andrea Collarini
vs Orlando Luz
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs Eduardo Ribeiro
Il match deve ancora iniziare
Jose Pereira vs Mariano Kestelboim
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 1 – ore 20:00
Vitor Cunha vs Bruno Kuzuhara
Il match deve ancora iniziare
Ryan Augusto Dos Santos vs Mateus Alves
Il match deve ancora iniziare
Victor Alvares De Castro Rocha vs Alex Hernandez
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 2 – ore 20:00
Facundo Diaz Acosta vs Miguel Tobon
Il match deve ancora iniziare
Murkel Dellien vs Igor Gimenez
Il match deve ancora iniziare
Matheus Pucinelli De Almeida vs Wilson Leite
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 3 – ore 20:00
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Sebastian Gima
Il match deve ancora iniziare
Luis Britto vs Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
Challenger Sioux Falls – 1° Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
Sioux Falls Ford Lincoln Stadium – ore 17:00
Andrew Fenty
vs Jacob Brumm
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Arseneault vs Kyle Seelig
Il match deve ancora iniziare
Antoine Ghibaudo vs Maxwell Exsted
Il match deve ancora iniziare
Dan Martin vs Strong Kirchheimer
Il match deve ancora iniziare
Max Wiskandt vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Aryan Shah vs Ozan Baris
Il match deve ancora iniziare
Stadium 2 – ore 17:00
Cooper Williams vs Adhithya Ganesan
Il match deve ancora iniziare
Dante Carlos Teramo vs Erik Arutiunian
Il match deve ancora iniziare
Francisco Rocha vs Kenta Miyoshi
Il match deve ancora iniziare
Noah Schachter vs Aidan McHugh
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Kittay vs Justin Boulais
Il match deve ancora iniziare
Joshua Sheehy vs Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
Challenger Suzhou – 1° Turno Qualificazioni – Cemento
Center Court – ore 05:00
Maxim Zhukov
vs Koki Matsuda
ATP Suzhou
Koki Matsuda
3
7
4
Maxim Zhukov [10]
6
6
6
Vincitore: Zhukov
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Zhukov
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
K. Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
M. Zhukov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
K. Matsuda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
M. Zhukov
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
K. Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Zhukov
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-0 → 3-1
K. Matsuda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-0 → 3-0
M. Zhukov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
M. Zhukov
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-5 → 5-6
M. Zhukov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
K. Matsuda
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-5 → 3-5
K. Matsuda
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
1-4 → 2-4
M. Zhukov
0-15
df
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Matsuda
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
K. Matsuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Zhukov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Sergey Fomin vs Blake Bayldon
ATP Suzhou
Blake Bayldon
3
1
Sergey Fomin [7]
6
6
Vincitore: Fomin
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bayldon
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-5 → 1-5
B. Bayldon
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-3 → 0-4
S. Fomin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
B. Bayldon
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bayldon
0-15
0-30
0-40
df
15-40
df
3-5 → 3-6
S. Fomin
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
S. Fomin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
B. Bayldon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
Ryuki Matsuda vs Evan Zhu
ATP Suzhou
Ryuki Matsuda [4]•
30
6
3
Evan Zhu
30
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
1*-5
1-6*
2-6*
3*-6
6-6 → 6-7
R. Matsuda
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
E. Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
E. Zhu
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 4-5
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
E. Zhu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
2-4 → 3-4
R. Matsuda
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
E. Zhu
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Khumoyun Sultanov vs Zurui Zhang
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 05:00
Tung-Lin Wu
vs S D Prajwal Dev
ATP Suzhou
S D Prajwal Dev
1
5
Tung-Lin Wu [12]
6
7
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. D Prajwal Dev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
T. Wu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. D Prajwal Dev
4-5 → 5-5
S. D Prajwal Dev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
S. D Prajwal Dev
3-2 → 3-3
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
T. Wu
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-0 → 2-1
S. D Prajwal Dev
1-0 → 2-0
T. Wu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-4 → 1-5
S. D Prajwal Dev
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
T. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
S. D Prajwal Dev
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
T. Wu
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 0-2
S. D Prajwal Dev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Yusuke Takahashi vs Mitsuki Wei Kang Leong
ATP Suzhou
Yusuke Takahashi [3]
3
6
6
Mitsuki Wei Kang Leong
6
3
4
Vincitore: Takahashi
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Wei Kang Leong
5-3 → 5-4
Y. Takahashi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
M. Wei Kang Leong
3-3 → 4-3
Y. Takahashi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
M. Wei Kang Leong
2-2 → 2-3
M. Wei Kang Leong
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-1 → 2-1
M. Wei Kang Leong
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Y. Takahashi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-3 → 4-3
M. Wei Kang Leong
3-2 → 3-3
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 2-1
M. Wei Kang Leong
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Y. Takahashi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
M. Wei Kang Leong
1-3 → 1-4
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
1-0 → 1-1
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
40-A
0-0 → 1-0
Seita Watanabe vs Takuya Kumasaka
ATP Suzhou
Seita Watanabe•
0
3
0
Takuya Kumasaka [11]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kumasaka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
S. Watanabe
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
3-4 → 3-5
S. Watanabe
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
T. Kumasaka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
T. Kumasaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
S. Watanabe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Nitin Kumar Sinha vs Egor Agafonov
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 05:00
Naoki Tajima vs Kokoro Isomura
ATP Suzhou
Kokoro Isomura [6]
3
4
Naoki Tajima
6
6
Vincitore: Tajima
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Tajima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 4-6
N. Tajima
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
K. Isomura
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-4 → 3-4
N. Tajima
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
2-3 → 2-4
K. Isomura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-3 → 2-3
N. Tajima
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 1-3
N. Tajima
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Tajima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
K. Isomura
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
N. Tajima
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
2-4 → 2-5
K. Isomura
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
N. Tajima
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 2-3
K. Isomura
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Kasidit Samrej vs Kaito Uesugi
ATP Suzhou
Kasidit Samrej [2]
7
7
Kaito Uesugi
6
6
Vincitore: Samrej
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
ace
5-1*
5*-2
6*-2
6-3*
6-6 → 7-6
K. Uesugi
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
K. Uesugi
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
K. Samrej
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
K. Uesugi
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
K. Samrej
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-1 → 3-2
K. Samrej
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-0 → 2-1
K. Uesugi
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-0 → 2-0
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
K. Samrej
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
6-5 → 6-6
K. Uesugi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
K. Samrej
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
K. Uesugi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
3-4 → 4-4
K. Uesugi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 1-1
K. Uesugi
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Tsung-Hao Huang vs Sidharth Rawat
ATP Suzhou
Tsung-Hao Huang [5]
0
6
5
Sidharth Rawat•
0
1
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Huang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
S. Rawat
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
3-3 → 4-3
T. Huang
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-2 → 2-2
S. Rawat
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Huang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Huang
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
S. Rawat
15-0
15-15
15-30
df
15-40
4-1 → 5-1
S. Rawat
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
T. Huang
15-0
15-15
15-30
df
15-40
2-0 → 2-1
S. Rawat
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Yuta Kikuchi vs Dominik Palan
Il match deve ancora iniziare
