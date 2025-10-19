Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

19/10/2025 09:42 Nessun commento
Luca Van Assche FRA, 11-05-2004

CHALLENGER Olbia 🇮🇹 – Finali, cemento

Cloto Arena – ore 15:00
Pablo Carreno Busta ESP vs Luca Van Assche FRA
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 6 🇬🇷 – Finali, cemento

Centre Court – ore 10:00
Maxim Mrva CZE vs Harry Wendelken GBR
ATP Hersonissos
Maxim Mrva
40
3
Harry Wendelken
40
4
Mostra dettagli





CHALLENGER Shenzhen 4 🇨🇳 – Finali, cemento

Center Court – ore 10:00
Yi Zhou CHN vs Kyrian Jacquet FRA
ATP Shenzhen
Yi Zhou
40
3
Kyrian Jacquet [3]
A
4
Mostra dettagli





CHALLENGER Lincoln 🇺🇸 – Finali, cemento (indoor)

Stadium – ore 20:00
Rafael Jodar ESP vs Martin Damm USA
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Curitiba 🇧🇷 – Finali, terra battuta

Quadra Central – ore 16:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Pedro Boscardin Dias BRA
Il match deve ancora iniziare

