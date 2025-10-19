Almaty 250 | Hard | $1055255 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito Challenger Challenger, Copertina
Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
19/10/2025 09:42 Nessun commento
CHALLENGER Olbia 🇮🇹 – Finali, cemento
Cloto Arena – ore 15:00
Pablo Carreno Busta vs Luca Van Assche
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 6 🇬🇷 – Finali, cemento
Centre Court – ore 10:00
Maxim Mrva vs Harry Wendelken
ATP Hersonissos
Maxim Mrva
40
3
Harry Wendelken•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Wendelken
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-4
M. Mrva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
H. Wendelken
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
M. Mrva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
H. Wendelken
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
M. Mrva
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
H. Wendelken
15-0
30-0
40-0
0-1 → 0-2
M. Mrva
0-15
0-30
0-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER Shenzhen 4 🇨🇳 – Finali, cemento
Center Court – ore 10:00
Yi Zhou vs Kyrian Jacquet
ATP Shenzhen
Yi Zhou•
40
3
Kyrian Jacquet [3]
A
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
3-4
K. Jacquet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
Y. Zhou
15-0
30-0
40-0
2-3 → 3-3
K. Jacquet
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Y. Zhou
0-15
0-30
15-30
15-40
2-1 → 2-2
K. Jacquet
15-0
30-0
40-0
2-0 → 2-1
Y. Zhou
30-0
40-0
ace
40-15
1-0 → 2-0
K. Jacquet
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
CHALLENGER Lincoln 🇺🇸 – Finali, cemento (indoor)
Stadium – ore 20:00
Rafael Jodar vs Martin Damm
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Curitiba 🇧🇷 – Finali, terra battuta
Quadra Central – ore 16:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Pedro Boscardin Dias
Il match deve ancora iniziare
TAG: Circuito Challenger
