Challenger 100 Brest: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 4 azzurri nel Md. Nardi testa di serie n.2. Al via anche Zeppieri, Passaro e Maestrelli

18/10/2025 19:58 5 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

FRA Challenger 100 Brest – Tabellone Principale – Indoor Hard
(1) Laslo Djere SRB vs Giulio Zeppieri ITA
Kimmer Coppejans BEL vs August Holmgren DEN
Mark Lajal EST vs Qualifier
Qualifier vs (5) Eliot Spizzirri USA

(4) Martin Landaluce ESP vs (WC) Dan Added FRA
Luca Van Assche FRA vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA
Vitaliy Sachko UKR vs (PR) Emil Ruusuvuori FIN
Qualifier vs (8) Francesco Passaro ITA

(7) Nishesh Basavareddy USA vs Qualifier
Hugo Grenier FRA vs Qualifier
Francesco Maestrelli ITA vs (SE) Harry Wendelken GBR
(Alt) Calvin Hemery FRA vs (WC) (3) Hugo Gaston FRA

(6) Otto Virtanen FIN vs Qualifier
(WC) Mae Malige FRA vs Rei Sakamoto JPN
Moez Echargui TUN vs Marco Trungelliti ARG
Alexis Galarneau CAN vs (2) Luca Nardi ITA

FRA Challenger 100 Brest – Tabellone Qualificazione – Indoor Hard
(Alt) (1) Chun-Hsin Tseng TPE vs Jonas Forejtek CZE
David Jorda Sanchis ESP vs (10) Lilian Marmousez FRA

(Alt) (2) Jaime Faria POR vs (WC) Constantin Bittoun Kouzmine FRA
(WC) Arthur Bonnaud FRA vs (8) Edas Butvilas LTU

(Alt) (3) Colton Smith USA vs (WC) Evan Furness FRA
Laurent Lokoli FRA vs (7) Clement Tabur FRA

(Alt) (4) Arthur Fery GBR vs Arthur Reymond FRA
Stuart Parker GBR vs (9) Norbert Gombos SVK

(5) Arthur Bouquier FRA vs (WC) Leo Raquillet FRA
Ricardas Berankis LTU vs (11) Alexey Vatutin RUS

(6) Geoffrey Blancaneaux FRA vs Nikolay Vylegzhanin RUS
Kenny De Schepper FRA vs (12) Lucas Poullain FRA

Center Court – ore 10:00
Arthur Bouquier FRA vs Leo Raquillet FRA
Jaime Faria POR vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA
Laurent Lokoli FRA vs Clement Tabur FRA
David Jorda Sanchis ESP vs Lilian Marmousez FRA
Kenny De Schepper FRA vs Lucas Poullain FRA
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Nikolay Vylegzhanin RUS

Court 1 – ore 10:00
Arthur Bonnaud FRA vs Edas Butvilas LTU
Ricardas Berankis LTU vs Alexey Vatutin RUS
Colton Smith USA vs Evan Furness FRA
Stuart Parker GBR vs Norbert Gombos SVK
Chun-Hsin Tseng TPE vs Jonas Forejtek CZE
Arthur Fery GBR vs Arthur Reymond FRA

5 commenti

Donato 18-10-2025 21:47

Basavareddy

Spizzirri

Landaluce
Virtanen

Djere
Passaro
Gaston
Nardi

 5
kaishaku 18-10-2025 21:24

LANDALUCE

VIRTANEN

DJERE
BASAVAREDDY

LAJAL
RUUSUVUORI
GASTON
NARDI

 4
miky85 18-10-2025 20:32

Gaston

Djere

Van assche
Nardi

Q
Passaro
Q
Virtanen

 3
mattia saracino 18-10-2025 20:22

Forza zeppieri , passaro e maestrelli.

 2
patrick 18-10-2025 20:12

VIRTANEN

LAJAL

RUUSUVUORI
GASTON

DJERE
LANDALUCE
BASAVAREDDY
NARDI

 1
