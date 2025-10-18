Challenger 100 Brest: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 4 azzurri nel Md. Nardi testa di serie n.2. Al via anche Zeppieri, Passaro e Maestrelli
Challenger 100 Brest – Tabellone Principale – Indoor Hard
(1) Laslo Djere vs Giulio Zeppieri
Kimmer Coppejans vs August Holmgren
Mark Lajal vs Qualifier
Qualifier vs (5) Eliot Spizzirri
(4) Martin Landaluce vs (WC) Dan Added
Luca Van Assche vs Sascha Gueymard Wayenburg
Vitaliy Sachko vs (PR) Emil Ruusuvuori
Qualifier vs (8) Francesco Passaro
(7) Nishesh Basavareddy vs Qualifier
Hugo Grenier vs Qualifier
Francesco Maestrelli vs (SE) Harry Wendelken
(Alt) Calvin Hemery vs (WC) (3) Hugo Gaston
(6) Otto Virtanen vs Qualifier
(WC) Mae Malige vs Rei Sakamoto
Moez Echargui vs Marco Trungelliti
Alexis Galarneau vs (2) Luca Nardi
Challenger 100 Brest – Tabellone Qualificazione – Indoor Hard
(Alt) (1) Chun-Hsin Tseng vs Jonas Forejtek
David Jorda Sanchis vs (10) Lilian Marmousez
(Alt) (2) Jaime Faria vs (WC) Constantin Bittoun Kouzmine
(WC) Arthur Bonnaud vs (8) Edas Butvilas
(Alt) (3) Colton Smith vs (WC) Evan Furness
Laurent Lokoli vs (7) Clement Tabur
(Alt) (4) Arthur Fery vs Arthur Reymond
Stuart Parker vs (9) Norbert Gombos
(5) Arthur Bouquier vs (WC) Leo Raquillet
Ricardas Berankis vs (11) Alexey Vatutin
(6) Geoffrey Blancaneaux vs Nikolay Vylegzhanin
Kenny De Schepper vs (12) Lucas Poullain
Center Court – ore 10:00
Arthur Bouquier vs Leo Raquillet
Jaime Faria vs Constantin Bittoun Kouzmine
Laurent Lokoli vs Clement Tabur
David Jorda Sanchis vs Lilian Marmousez
Kenny De Schepper vs Lucas Poullain
Geoffrey Blancaneaux vs Nikolay Vylegzhanin
Court 1 – ore 10:00
Arthur Bonnaud vs Edas Butvilas
Ricardas Berankis vs Alexey Vatutin
Colton Smith vs Evan Furness
Stuart Parker vs Norbert Gombos
Chun-Hsin Tseng vs Jonas Forejtek
Arthur Fery vs Arthur Reymond
