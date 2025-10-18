Jasmine Paolini qualificata alle WTA Finals di Riad: seconda partecipazione consecutiva per l’azzurra, in singolare e in doppio

È ufficiale: Jasmine Paolini è la settima giocatrice qualificata per le WTA Finals 2025, in programma a Riad dal 1° all’8 novembre. La 29enne di Bagni di Lucca corona così una stagione straordinaria e farà il bis dell’anno scorso, qualificandosi sia nel singolare che nel doppio, dove sarà nuovamente in campo insieme alla compagna Sara Errani.

Per Paolini si tratta di un risultato storico, che premia la costanza, il talento e la crescita di una giocatrice capace di imporsi ai massimi livelli. L’azzurra ha conquistato la qualificazione grazie alle semifinali raggiunte questa settimana al WTA 500 di Ningbo, traguardo che le ha garantito matematicamente uno dei posti disponibili nel prestigioso evento di fine stagione. Con il suo ingresso nel gruppo, resta ora solo un posto ancora libero per il singolare, che sarà conteso tra Elena Rybakina e Mirra Andreeva.

Paolini raggiunge così un parterre d’eccezione composto dalla numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, da Iga Swiatek, Coco Gauff (campionessa in carica), Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. Un risultato che conferma l’azzurra tra le protagoniste assolute del tennis mondiale.

La stagione di Jasmine è stata semplicemente indimenticabile. A maggio ha scritto la storia del tennis italiano vincendo il titolo agli Internazionali BNL d’Italia, diventando la prima campionessa azzurra in singolare a Roma dopo 40 anni. Da lì in poi ha continuato a collezionare risultati di altissimo livello: la finale al WTA 1000 di Cincinnati, le semifinali a Miami e Wuhan, e altri piazzamenti che le hanno permesso di scalare la classifica della PIF WTA Race to the Finals.

Con la qualificazione ufficiale alle Finals e la certezza di partecipare anche al torneo di doppio, Paolini chiude la stagione tra le migliori del circuito, rappresentando al meglio il tennis italiano e confermandosi una delle giocatrici più complete e costanti del 2025.