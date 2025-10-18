Jasmine Paolini qualificata alle WTA Finals di Riad: seconda partecipazione consecutiva per l’azzurra, in singolare e in doppio
È ufficiale: Jasmine Paolini è la settima giocatrice qualificata per le WTA Finals 2025, in programma a Riad dal 1° all’8 novembre. La 29enne di Bagni di Lucca corona così una stagione straordinaria e farà il bis dell’anno scorso, qualificandosi sia nel singolare che nel doppio, dove sarà nuovamente in campo insieme alla compagna Sara Errani.
Per Paolini si tratta di un risultato storico, che premia la costanza, il talento e la crescita di una giocatrice capace di imporsi ai massimi livelli. L’azzurra ha conquistato la qualificazione grazie alle semifinali raggiunte questa settimana al WTA 500 di Ningbo, traguardo che le ha garantito matematicamente uno dei posti disponibili nel prestigioso evento di fine stagione. Con il suo ingresso nel gruppo, resta ora solo un posto ancora libero per il singolare, che sarà conteso tra Elena Rybakina e Mirra Andreeva.
Paolini raggiunge così un parterre d’eccezione composto dalla numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, da Iga Swiatek, Coco Gauff (campionessa in carica), Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. Un risultato che conferma l’azzurra tra le protagoniste assolute del tennis mondiale.
La stagione di Jasmine è stata semplicemente indimenticabile. A maggio ha scritto la storia del tennis italiano vincendo il titolo agli Internazionali BNL d’Italia, diventando la prima campionessa azzurra in singolare a Roma dopo 40 anni. Da lì in poi ha continuato a collezionare risultati di altissimo livello: la finale al WTA 1000 di Cincinnati, le semifinali a Miami e Wuhan, e altri piazzamenti che le hanno permesso di scalare la classifica della PIF WTA Race to the Finals.
Con la qualificazione ufficiale alle Finals e la certezza di partecipare anche al torneo di doppio, Paolini chiude la stagione tra le migliori del circuito, rappresentando al meglio il tennis italiano e confermandosi una delle giocatrici più complete e costanti del 2025.
TAG: Jasmine Paolini, WTA Finals 2025
Bravissima Jasmine, te lo meriti!!!
Ski aveva ragione l’altra sera bastava vincere contro bencic ed era qualificata mateticamente
Esatto, grazie per avere specificato.
Sono ancora 200 punti di differenza siete sicuri?.
Scusate se insisto: dove sono finiti quellio che dicevano che quest’anno sarebbe andata bene se fosse rimasta nelle 20? su fatevi avanti, @@, ammettete di non capirne niente di tennis!
Semplicemente FANTASTICA (*-*)
@ Tomax (#4500622)
sono d’accordo,poi il tabellone è fatto ed è la n.1
Fantastica.
Aver confermato la partecipazione dopo le decisioni prese quest’anno conferma la sua grandezza e speriamo faccia pensare dieci secondi in più i soliti conformisti appena appena maschilisti (tipo i nostri grandi nonnetti di Santiago) che non hanno fatto che ripetere “deve richiamare Furlan” ad ogni mezzzo passo falso.
Daje!
Io fossi in Jasmine andrei lo stesso a Tokyo…. Gioca mercoledì e ha un primo turno facile, mette punti in cascina e poi ha comunque tempo prima delle finals
@ JOA20 (#4500616)
Ah ok, grazie. Meglio così, felice per Jasmine
Io direi che sono più di 40 anni.
La Reggi vinse gli Internazionali a Taranto un’edizione che paragonarla ad un attuale 125 sarebbe tanto.
@ Silvy__89 (#4500610)
Andreeva non ha chiesto una WC per la prossima settimana, non giocando non potrà superare Paolini
@ Salvo (#4500605)
Rybakina anche vincendo Ningbo sta dietro ad Andreeva, dovrà fare almeno semifinale a Tokyo per completare il sorpasso
Siiiiii
Congratulazioni! Meritatissime!
Ma mi son persa…cosa è cambiato da ieri a oggi?
Quindi Andreeva ha deciso di non giocare la prossima settimana, ci sta viste le sue condizioni. Ora dipende tutto da Rybakina, se vince la finale di Ningbo per superare Mirra dovrà fare almeno semifinale a Tokyo, in caso contrario sarà obbligata a vincere in Giappone.
Paolini ha fatto una stagione splendida dopo il 2024, purtroppo il rendimento negli Slam è stato inferiore alle attese ma nei tornei WTA1000 è quarta per numero di partite vinte dietro Gauff, Swiatek e Sabalenka. Se riuscisse a combinare la stagione Slam del 2024 e quella WTA1000 del 2025 potrebbe migliorare il BR.
A questo punto sembrerebbe saggio cancellarsi da Tokyo
Poi deciderà lei
Quindi Andreeva non giocherà la settimana prossima.
Se domani Rybakina vince la finale di Ningbo, si qualificherà anche lei.
Paolini 100% si ritirerà da Tokyo e anche Rybakina se domani vince Ningbo.
EDIT.
Rybakina, anche vincesse Ningbo, dovrebbe comunque vincere 2 partite a Tokyo per superare matematicamente Andreeva.
Grande Jasmine
Bravissima!