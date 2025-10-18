Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Basilea: Il Tabellone Principale. Ostacolo spagnolo per Lorenzo Sonego

18/10/2025 15:44 9 commenti
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
SUI ATP 500 Basilea – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Taylor Fritz USA vs (WC) Valentin Vacherot MON
Sebastian Korda USA vs Ugo Humbert FRA
Sebastian Baez ARG vs Denis Shapovalov CAN
Qualifier / Lucky Loser vs (6) Jiri Lehecka CZE

(4) Casper Ruud NOR vs Qualifier / Lucky Loser
Miomir Kecmanovic SRB vs (WC) Stan Wawrinka SUI
(PR) Jenson Brooksby USA vs Alexandre Muller FRA
Lorenzo Sonego ITA vs (8) Alejandro Davidovich Fokina ESP

(7) Jakub Mensik CZE vs (WC) Henry Bernet SUI
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Joao Fonseca BRA
(SE) Raphael Collignon BEL vs Arthur Rinderknech FRA
Marcos Giron USA vs (3) Holger Rune DEN

(5) Felix Auger-Aliassime CAN vs Gabriel Diallo CAN
Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser
Qualifier / Lucky Loser vs Jaume Munar ESP
Qualifier / Lucky Loser vs (2) Ben Shelton USA

Luod 18-10-2025 16:54

Fritz

Auger

Ruud
Rinderknech

Lehecka
Brooksby
Mpetshi
Shelton

 9
miky85 18-10-2025 16:40

Fritz

Auger

Davidovich
Rinderknech

Shapovalov
Kecmanovic
Mensik
Q

 8
JOA20 (Guest) 18-10-2025 16:35

Scritto da brunodalla

Scritto da JOA20
Rune si è ritirato da Stoccolma per probabile infortunio al tendine d’Achille, mi sa che starà fuori gioco per un bel po’

hai visto in diretta? com’è stata la dinamica? (me lo sono rotto anch’io)

https://x.com/atptour/status/1979554139529941064?t=UYq-lY71khk4KFlHZ4VTiQ&s=19

 7
brunodalla 18-10-2025 16:30

Scritto da JOA20
Rune si è ritirato da Stoccolma per probabile infortunio al tendine d’Achille, mi sa che starà fuori gioco per un bel po’

hai visto in diretta? com’è stata la dinamica? (me lo sono rotto anch’io)

 6
JOA20 (Guest) 18-10-2025 16:28

Rune si è ritirato da Stoccolma per probabile infortunio al tendine d’Achille, mi sa che starà fuori gioco per un bel po’

 5
brunodalla 18-10-2025 16:25

SHAPOVALOV

AUGER

BROOKSBY
RINDERKNECH

FRITZ
RUUD
MPETSHI
SHELTON

 4
Henry (Guest) 18-10-2025 16:04

Fokina ed eventualmente Brooksby …dura! 😳

 3
Donato 18-10-2025 16:00

Auger

Fritz

Ruud
Rune

Lehecka
Brooksby
Mpetshi
Shelton

 2
brizz 18-10-2025 15:54

fritz

auger

ruud
mensik

lehecka
sonego
rinderknech
shelton

 1
