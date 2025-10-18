ATP 500 Basilea: Il Tabellone Principale. Ostacolo spagnolo per Lorenzo Sonego
ATP 500 Basilea – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Taylor Fritz vs (WC) Valentin Vacherot
Sebastian Korda vs Ugo Humbert
Sebastian Baez vs Denis Shapovalov
Qualifier / Lucky Loser vs (6) Jiri Lehecka
(4) Casper Ruud vs Qualifier / Lucky Loser
Miomir Kecmanovic vs (WC) Stan Wawrinka
(PR) Jenson Brooksby vs Alexandre Muller
Lorenzo Sonego vs (8) Alejandro Davidovich Fokina
(7) Jakub Mensik vs (WC) Henry Bernet
Giovanni Mpetshi Perricard vs Joao Fonseca
(SE) Raphael Collignon vs Arthur Rinderknech
Marcos Giron vs (3) Holger Rune
(5) Felix Auger-Aliassime vs Gabriel Diallo
Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser
Qualifier / Lucky Loser vs Jaume Munar
Qualifier / Lucky Loser vs (2) Ben Shelton
Fritz
Auger
Ruud
Rinderknech
Lehecka
Brooksby
Mpetshi
Shelton
Fritz
Auger
Davidovich
Rinderknech
Shapovalov
Kecmanovic
Mensik
Q
https://x.com/atptour/status/1979554139529941064?t=UYq-lY71khk4KFlHZ4VTiQ&s=19
hai visto in diretta? com’è stata la dinamica? (me lo sono rotto anch’io)
Rune si è ritirato da Stoccolma per probabile infortunio al tendine d’Achille, mi sa che starà fuori gioco per un bel po’
SHAPOVALOV
AUGER
BROOKSBY
RINDERKNECH
FRITZ
RUUD
MPETSHI
SHELTON
Fokina ed eventualmente Brooksby …dura! 😳
Auger
Fritz
Ruud
Rune
Lehecka
Brooksby
Mpetshi
Shelton
fritz
auger
ruud
mensik
lehecka
sonego
rinderknech
shelton