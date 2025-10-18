ATP 500 Vienna: Il Tabellone Principale. Cinque azzurri al via. Possibile derby al secondo turno Sinner vs Cobolli. Match clou Musetti vs Tsitsipas
ATP 500 Vienna – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Jannik Sinner vs Daniel Altmaier
Tomas Machac vs Flavio Cobolli
Francisco Cerundolo vs Alex Michelsen
Alejandro Tabilo vs (8) Alexander Bublik
(3) Alex de Minaur vs (WC) Jurij Rodionov
Camilo Ugo Carabelli vs (WC) Filip Misolic
Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini
Cameron Norrie vs (7) Andrey Rublev
(6) Daniil Medvedev vs Nuno Borges
Qualifier vs Corentin Moutet
Tomas Martin Etcheverry vs (WC) Nicolai Budkov Kjaer
Stefanos Tsitsipas vs (4) Lorenzo Musetti
(5) Karen Khachanov vs Tallon Griekspoor
Luciano Darderi vs Brandon Nakashima
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Alexander Zverev
Sinner
Medvedev
Rublev
Zverev
Bublik
De minaur
Musetti
Khachanov
Sinner
Zverev
De minaur
Medvedev
Cerundolo
Rublev
Musetti
Nakashima
Posso solo immaginare la gioia di Altmaier
SINNER
MEDVEDEV
RUBLEV
ZVEREV
MICHELSEN
DE MINAUR
MUSETTI
NAKASHIMA
Io sono contento del rientro di De Minaur, ora però vorrei vedere gli stessi commenti di quando si è ritirato Musetti e gli hanno detto finto infortunio o infortunio psicosomatico…
A me sembra logico che un giocatore che accusa un dolore un po’ sopra al lieve si fermi precauzionalmente. Se poi si tratta solo un eccesso di preoccupazione pazienza, può ripartire dal torneo successivo.
Comunque, per quanto è sempre corretto il buon Alex, a me fa piacere.
Sinner
Zverev
Rublev
Musetti
Michelsen
De Minaur
Medvedev
Nakashima
Match clou… fra musetti e un .. semi ambulante
Il vero match clou non è Tsitsipas contro Musetti ma Qualifier contro Qualifier , resa possibile solo dalla mancanza di Carlos.
Beh i 4 qualificati ci sarebbero anche e pure il giovane norvegese
Meno male che de minaur non sapeva quando sarebbe tornato ahahaha
Oddio, a parte Misolic, Rodionov e Carabelli non c’era molto di meglio..
Sinner chiaro favorito per la vittoria finale, nella parte alta non ci sono giocatori in grado di impensierirlo. La sorpresa del torneo a mio avviso potrebbe essere rodionov che davanti al pubblico di casa potrebbe approfittare di un tabellone non impossibile (de minaur è infortunato, rublev è fuori forma) e arrivare in semifinale con jannik. Dall’altra parte zverev non lo vedo bene, allo stato attuale delle cose gente come nakashima o griekspoor lo possono battere tranquillamente. Musetti per me vincerà contro il relitto di tsitsipas, ma con medvedev non lo vedo favorito. È proprio il russo il più accreditato ad arrivare in finale, ma bisogna vedere quante energie ha dopo tanti tornei di fila in cui è arrivato in fondo.
Musetti non è andato male: 2Tsi è in un momento di debolezza e anche lui non è un amante del superveloce indoor. Obiettivo SF ma anche se si fermasse ai QF andrebbe bene: la stagione IH non è quella utile per Lorenzo.
Darderi e Berrettini li vedo male già al primo turno. Un passaggio di turno sarebbe oro. Per entrambi la superficie è poco adatta (servono spostamenti laterali rapidi, reattività, anticipo, no movimenti ampi)
Cobolli ha una partita dura. Machac soffre le partite lunghe. Al terzo set è favorito Flavio, ma Machac può dare fastidio a chiunque.
Sinner deve vincere il torneo e basta.
SINNER
ZVEREV
RUBLEV
MEDVEDEV
BUBLIK
DE MINAUR
MUSETTI
KHACHANOV
sinner
zverev
de minaur
medvedev
bublik
rublev
musetti
griekspoor
Accidenti, questo poteva essere un torneo dove Cobolli poteva fare bene ma è stato sorteggiato proprio male nella fetta di tabellone del ns Jannik…
Sorteggio sfortunato anche per gli altri azzurri, che a parte Musetti, partono tutti sfavoriti 🙁 🙁