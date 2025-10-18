ATP 500 ATP, Copertina

ATP 500 Vienna: Il Tabellone Principale. Cinque azzurri al via. Possibile derby al secondo turno Sinner vs Cobolli. Match clou Musetti vs Tsitsipas

18/10/2025 14:11 16 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

AUT ATP 500 Vienna – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Jannik Sinner ITA vs Daniel Altmaier GER
Tomas Machac CZE vs Flavio Cobolli ITA
Francisco Cerundolo ARG vs Alex Michelsen USA
Alejandro Tabilo CHI vs (8) Alexander Bublik KAZ

(3) Alex de Minaur AUS vs (WC) Jurij Rodionov AUT
Camilo Ugo Carabelli ARG vs (WC) Filip Misolic AUT
Alexei Popyrin AUS vs Matteo Berrettini ITA
Cameron Norrie GBR vs (7) Andrey Rublev RUS

(6) Daniil Medvedev RUS vs Nuno Borges POR
Qualifier vs Corentin Moutet FRA
Tomas Martin Etcheverry ARG vs (WC) Nicolai Budkov Kjaer NOR
Stefanos Tsitsipas GRE vs (4) Lorenzo Musetti ITA

(5) Karen Khachanov RUS vs Tallon Griekspoor NED
Luciano Darderi ITA vs Brandon Nakashima USA
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Alexander Zverev GER

Luod 18-10-2025 16:51

Sinner

Medvedev

Rublev
Zverev

Bublik
De minaur
Musetti
Khachanov

miky85 18-10-2025 16:37

Sinner

Zverev

De minaur
Medvedev

Cerundolo
Rublev
Musetti
Nakashima

Ultraviolet 18-10-2025 16:34

Posso solo immaginare la gioia di Altmaier

brunodalla 18-10-2025 16:10

SINNER

MEDVEDEV

RUBLEV
ZVEREV

MICHELSEN
DE MINAUR
MUSETTI
NAKASHIMA

Marco M. 18-10-2025 15:41

Scritto da Manu09
Meno male che de minaur non sapeva quando sarebbe tornato ahahaha

Io sono contento del rientro di De Minaur, ora però vorrei vedere gli stessi commenti di quando si è ritirato Musetti e gli hanno detto finto infortunio o infortunio psicosomatico…

A me sembra logico che un giocatore che accusa un dolore un po’ sopra al lieve si fermi precauzionalmente. Se poi si tratta solo un eccesso di preoccupazione pazienza, può ripartire dal torneo successivo.

Comunque, per quanto è sempre corretto il buon Alex, a me fa piacere.

Donato 18-10-2025 15:39

Sinner

Zverev

Rublev
Musetti

Michelsen
De Minaur
Medvedev
Nakashima

Vae victis (Guest) 18-10-2025 15:39

Match clou… fra musetti e un .. semi ambulante

Kenobi 18-10-2025 15:14

Il vero match clou non è Tsitsipas contro Musetti ma Qualifier contro Qualifier , resa possibile solo dalla mancanza di Carlos.

MAURO (Guest) 18-10-2025 14:58

Scritto da Giampi

Scritto da Sole e Luna
Accidenti, questo poteva essere un torneo dove Cobolli poteva fare bene ma è stato sorteggiato proprio male nella fetta di tabellone del ns Jannik…
Sorteggio sfortunato anche per gli altri azzurri, che a parte Musetti, partono tutti sfavoriti

Oddio, a parte Misolic, Rodionov e Carabelli non c’era molto di meglio..

Beh i 4 qualificati ci sarebbero anche e pure il giovane norvegese

Manu09 18-10-2025 14:51

Meno male che de minaur non sapeva quando sarebbe tornato ahahaha

Giampi 18-10-2025 14:39

Scritto da Sole e Luna
Accidenti, questo poteva essere un torneo dove Cobolli poteva fare bene ma è stato sorteggiato proprio male nella fetta di tabellone del ns Jannik…
Sorteggio sfortunato anche per gli altri azzurri, che a parte Musetti, partono tutti sfavoriti

Oddio, a parte Misolic, Rodionov e Carabelli non c’era molto di meglio..

Fi (Guest) 18-10-2025 14:37

Sinner chiaro favorito per la vittoria finale, nella parte alta non ci sono giocatori in grado di impensierirlo. La sorpresa del torneo a mio avviso potrebbe essere rodionov che davanti al pubblico di casa potrebbe approfittare di un tabellone non impossibile (de minaur è infortunato, rublev è fuori forma) e arrivare in semifinale con jannik. Dall’altra parte zverev non lo vedo bene, allo stato attuale delle cose gente come nakashima o griekspoor lo possono battere tranquillamente. Musetti per me vincerà contro il relitto di tsitsipas, ma con medvedev non lo vedo favorito. È proprio il russo il più accreditato ad arrivare in finale, ma bisogna vedere quante energie ha dopo tanti tornei di fila in cui è arrivato in fondo.

Detuqueridapresencia 18-10-2025 14:31

Musetti non è andato male: 2Tsi è in un momento di debolezza e anche lui non è un amante del superveloce indoor. Obiettivo SF ma anche se si fermasse ai QF andrebbe bene: la stagione IH non è quella utile per Lorenzo.

Darderi e Berrettini li vedo male già al primo turno. Un passaggio di turno sarebbe oro. Per entrambi la superficie è poco adatta (servono spostamenti laterali rapidi, reattività, anticipo, no movimenti ampi)

Cobolli ha una partita dura. Machac soffre le partite lunghe. Al terzo set è favorito Flavio, ma Machac può dare fastidio a chiunque.

Sinner deve vincere il torneo e basta.

patrick 18-10-2025 14:25

SINNER

ZVEREV

RUBLEV
MEDVEDEV

BUBLIK
DE MINAUR
MUSETTI
KHACHANOV

brizz 18-10-2025 14:20

sinner

zverev

de minaur
medvedev

bublik
rublev
musetti
griekspoor

Sole e Luna (Guest) 18-10-2025 14:16

Accidenti, questo poteva essere un torneo dove Cobolli poteva fare bene ma è stato sorteggiato proprio male nella fetta di tabellone del ns Jannik…
Sorteggio sfortunato anche per gli altri azzurri, che a parte Musetti, partono tutti sfavoriti 🙁 🙁

