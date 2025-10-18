Almaty 250 | Hard | $1055255 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Six Kings Slam: I risultati completi delle Finali. Oggi in campo la finalissima Sinner vs Alcaraz (LIVE)
18/10/2025 13:09 22 commenti
ESIBIZIONE – Six Kings Slam (Arabia Saudita) 🇸🇦, cemento (al coperto)
3º/4º posto – ore 18:30
Taylor Fritz 🇺🇸 vs Novak Djokovic 🇷🇸
Il match deve ancora iniziare
1º/2º posto – ore 20:00
Carlos Alcaraz 🇪🇸 vs Jannik Sinner 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
🇸🇦 Six Kings Slam — 🇺🇸 Fritz vs 🇷🇸 Djokovic
Per battere il fenomeno di El Palmar Carlitos,che da quasi 1 anno straccia tutti tranne il nostro fenomeno… Jannik,per il divino di Inniken ci vuole una prestazione top,aggiungo che nessuno mi venga a dire che sia solo una esibizione perchè il vincitore si porta a casa una cifra che si avvicina a tre vittorie slam….
Forza Benzinaio.
Come non quotare un commento così centrato ?
Il match è effettivamente incerto, con una punta di preferenza per …, ma … evito come la peste il pronostico 🙂
Esatto. Ti ricordi il gesto di stizza di Sinner quando perse il primo set? Questo dimostra quanto ci tengano a mettersi la corona in testa. Non e’ la Laver, che e’ imho piu’ circo che tennis.
Partita imperdibile, come tutte le partite dei Bigger 2. Poche palle, nessuno e li’ per far spettacolo, sono li’ per vincere, mica per ricamare. Andiammmooooooooooooooo dolomiticooooo
L’esito della finale è incerto, ma assolutamente certo è un fatto: i noti (e non noti) che non amano Jannik diranno che è stata una vittoria che non vale nulla (se avrà vinto Jannik), che la vittoria ha confermato l’irrimediabile superiorità di Alcaraz (se avrà vinto lo spagnolo).
@ Don Budge fathers (#4500421)
Se il 1000 saudita sostituisse l’osceno e inutile 1000 di Parigi sarebbe una gran cosa.
Tanto in ogni caso Sinner ne esce perdente. Se Sinner vince RadioTroll dirà che batte Alcaraz solo nelle esibizioni dove si gioca per finta. Se Sinner perde RadioTroll dirà che Alcaraz consolida la sua supremazia assoluta e non ce n’è per nessuno, e ovviamente il torneo è una cosa seria. Eventuali varianti: 1) Se Sinner vince vuol dire che Alcaraz non si è impegnato 2) Se Sinner perde è la naturale conseguenza del dominio assoluto dello spagnolo. La radio dei troll vince sempre….
Non me la sento proprio di criticare i 6 che hanno partecipato a questa esibizione, Tsitsipas ha guadagnato di più giocando una sola partita di questo torneo che non nei 8 mesi precedenti. Sfido chiudere a dire che non avrebbero accettato un simile compenso! E stasera mi godrò una grande partita tra i due magnifici del tennis. Lo scorso anno fu partita vera e un gran match, lo stesso sarà stasera, perché 6 milioni fanno davvero gola! A me interessa solo che i due diano vita a scambi spettacolari! Forza Sinner!
Commenti intrisi di stupide romanticherie. Guardatevi il coppone insieme ai tamburini, spero che Sinner e Musetti rinuncino. Cosī avrete argomenti a iosa.
Forse non si è capito che con gli Arabi ci sono tanti ma tanti di quei soldi…PIF(fondo di investimento arabo)…ARAMCO(come la nostra ENI )…che se non li accontentano questi si comprano tutto…. già si parla di un master 1000 saudita…
In tutti gli sport più diffusi succede. Tutti.
@ Wil (#4500358)
Gli arabi hanno tanti di quei soldi da non sapere come spenderli. E se non li spendi, è come non averli. Un sceicco perse una fortuna al casino. Lo videro appartarsi vicino alla finestra del casino e guardare continuamente l’orologio. . Eccellenza, si sente bene?, gli chiese preoccupato il direttore. Mi sento benissimo, sono passati 3 minuti ed ho riguadagnato quelli che ho perso. Al momento sono innamorati del tennis. enzo
@ Wil (#4500358)
Gli arabi hanno tanti di quei soldi da non sapere come spenderli. E se non li spendi, è come non averli.
Che magicamente è guarita alla vista del montepremi di questo torneo…
Forza Jannik vatti a prendere 6 bei milioncini e regala un’istruzione degna a chi non l’ha mai avuta, vero Nick?
Comunque ogni tanto uno Sciò Sciò in Famiglia non fa male … 😎
Buon per loro (i tennisti) , basta non guardarla 🙄 @ ospite1 (#4500353)
non la guarderò
Che la fiera del populismo un tanto al kg abbia inizio
Vincerà Alcaraz perché vorrà farsi gli impacchi con i petrodollari alla caviglia gonfia e dolorante.
@ ospite1 (#4500353)
Una porcheria inumana. Una sberla a mano aperta a chi tra i tennisti lotta perm sbarcare il lunario
esibizione dove vengano elargiti milioni. Vergognoso