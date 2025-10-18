Challenger 75 Suzhou: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
🇨🇳 Challenger 75 Suzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Yoshihito Nishioka vs Yi Zhou
Yuta Shimizu vs Renta Tokuda
Frederico Ferreira Silva vs Qualifier
Ilia Simakin vs (8) Sho Shimabukuro
(3) Henrique Rocha vs (Alt) Duje Ajdukovic
Jie Cui vs Qualifier
Qualifier vs Garrett Johns
Lloyd Harris vs (6) Jason Kubler
(5) Harold Mayot vs Yasutaka Uchiyama
(WC) Ye Cong Mo vs (JR) Naoya Honda
Qualifier vs Omar Jasika
Fajing Sun vs (4) Bernard Tomic
(7) James McCabe vs (PR) Jason Jung
Qualifier vs Qualifier
(WC) Aoran Wang vs (WC) Rigele Te
Yu Hsiou Hsu vs (2) Coleman Wong
🇨🇳 Challenger 75 Suzhou – Tabellone Qualificazione – hard
Khumoyun Sultanov [1] 🇺🇿 vs Zurui Zhang [WC] 🇨🇳
Yuta Kikuchi 🇯🇵 vs Dominik Palan [9] 🇨🇿
Kasidit Samrej [2] 🇹🇭 vs Kaito Uesugi [ALT] 🇯🇵
S D Prajwal Dev [ALT] 🇮🇳 vs Tung-Lin Wu [12] 🇹🇼
Yusuke Takahashi [3] 🇯🇵 vs Mitsuki Wei Kang Leong 🇸🇬
Blake Bayldon [ALT] 🇦🇺 vs Sergey Fomin [7] 🇺🇿
Ryuki Matsuda [4] 🇯🇵 vs Evan Zhu 🇺🇸
Seita Watanabe [ALT] 🇯🇵 vs Takuya Kumasaka [11] 🇯🇵
Tsung-Hao Huang [5] 🇹🇼 vs Sidharth Rawat 🇮🇳
Nitin Kumar Sinha [ALT] 🇮🇳 vs Egor Agafonov [8] 🇷🇺
Kokoro Isomura [6] 🇯🇵 vs Naoki Tajima [ALT] 🇯🇵
Koki Matsuda 🇯🇵 vs Maxim Zhukov [10] 🇷🇺
Center Court – ore 05:00
Koki Matsuda vs Maxim Zhukov
Blake Bayldon vs Sergey Fomin
Ryuki Matsuda vs Evan Zhu
Khumoyun Sultanov vs Zurui Zhang
Court 1 – ore 05:00
S D Prajwal Dev vs Tung-Lin Wu
Yusuke Takahashi vs Mitsuki Wei Kang Leong
Seita Watanabe vs Takuya Kumasaka
Nitin Kumar Sinha vs Egor Agafonov
Court 3 – ore 05:00
Kokoro Isomura vs Naoki Tajima
Kasidit Samrej vs Kaito Uesugi
Tsung-Hao Huang vs Sidharth Rawat
Yuta Kikuchi vs Dominik Palan
