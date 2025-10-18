Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Suzhou: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

18/10/2025 13:01 1 commento
Yoshito Nishioka nella foto - Foto Getty Images
Yoshito Nishioka nella foto - Foto Getty Images

🇨🇳 Challenger 75 Suzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Yoshihito Nishioka JPN vs Yi Zhou CHN
Yuta Shimizu JPN vs Renta Tokuda JPN
Frederico Ferreira Silva POR vs Qualifier
Ilia Simakin RUS vs (8) Sho Shimabukuro JPN

(3) Henrique Rocha POR vs (Alt) Duje Ajdukovic CRO
Jie Cui CHN vs Qualifier
Qualifier vs Garrett Johns USA
Lloyd Harris RSA vs (6) Jason Kubler AUS

(5) Harold Mayot FRA vs Yasutaka Uchiyama JPN
(WC) Ye Cong Mo CHN vs (JR) Naoya Honda JPN
Qualifier vs Omar Jasika AUS
Fajing Sun CHN vs (4) Bernard Tomic AUS

(7) James McCabe AUS vs (PR) Jason Jung TPE
Qualifier vs Qualifier
(WC) Aoran Wang CHN vs (WC) Rigele Te CHN
Yu Hsiou Hsu TPE vs (2) Coleman Wong HKG

🇨🇳 Challenger 75 Suzhou – Tabellone Qualificazione – hard
Khumoyun Sultanov [1] 🇺🇿 vs Zurui Zhang [WC] 🇨🇳
Yuta Kikuchi 🇯🇵 vs Dominik Palan [9] 🇨🇿

Kasidit Samrej [2] 🇹🇭 vs Kaito Uesugi [ALT] 🇯🇵
S D Prajwal Dev [ALT] 🇮🇳 vs Tung-Lin Wu [12] 🇹🇼

Yusuke Takahashi [3] 🇯🇵 vs Mitsuki Wei Kang Leong 🇸🇬
Blake Bayldon [ALT] 🇦🇺 vs Sergey Fomin [7] 🇺🇿

Ryuki Matsuda [4] 🇯🇵 vs Evan Zhu 🇺🇸
Seita Watanabe [ALT] 🇯🇵 vs Takuya Kumasaka [11] 🇯🇵

Tsung-Hao Huang [5] 🇹🇼 vs Sidharth Rawat 🇮🇳
Nitin Kumar Sinha [ALT] 🇮🇳 vs Egor Agafonov [8] 🇷🇺

Kokoro Isomura [6] 🇯🇵 vs Naoki Tajima [ALT] 🇯🇵
Koki Matsuda 🇯🇵 vs Maxim Zhukov [10] 🇷🇺

Center Court – ore 05:00
Koki Matsuda JPN vs Maxim Zhukov RUS
Blake Bayldon AUS vs Sergey Fomin UZB
Ryuki Matsuda JPN vs Evan Zhu USA
Khumoyun Sultanov UZB vs Zurui Zhang CHN

Court 1 – ore 05:00
S D Prajwal Dev IND vs Tung-Lin Wu TPE
Yusuke Takahashi JPN vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS
Seita Watanabe JPN vs Takuya Kumasaka JPN
Nitin Kumar Sinha IND vs Egor Agafonov RUS

Court 3 – ore 05:00
Kokoro Isomura JPN vs Naoki Tajima JPN
Kasidit Samrej THA vs Kaito Uesugi JPN
Tsung-Hao Huang TPE vs Sidharth Rawat IND
Yuta Kikuchi JPN vs Dominik Palan CZE

TAG:

1 commento

brizz 18-10-2025 13:27

nishioka

wong

harris
mayot

shimabukuro
ajdukovic
tomic
mc cabe

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!