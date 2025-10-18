ATP 500 Basilea e Vienna: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Bellucci fuori all’esordio nelle qualificazioni, Arnaldi avanza al turno decisivo

Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Si conclude al primo turno l’avventura di Mattia Bellucci nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Basilea. Il 24enne mancino di Busto Arsizio, numero 71 del ranking mondiale e quinta testa di serie del tabellone cadetto, è stato sconfitto all’esordio dall’olandese Botic van de Zandschulp (n.86 ATP) con il punteggio di 7-6(6), 6-4.
Bellucci ha lottato nel primo set, riuscendo a procurarsi anche una palla set nel tiebreak, ma non è riuscito a concretizzarla. Nel secondo parziale è andato subito sotto 1-5, ha tentato una rimonta accorciando sul 4-5, ma alla fine l’olandese ha chiuso con autorità. Una sconfitta amara per l’azzurro, che lascia Basilea al primo turno di qualificazione.
In Austria in corsa Matteo Arnaldi, numero 74 ATP e settima testa di serie delle qualificazioni. Il ligure ha superato l’olandese Jesper De Jong (n.82) con il punteggio di 6-4, 7-6(5), mostrando un buon livello di gioco e solidità nei momenti chiave.
Nel turno decisivo, Arnaldi sfiderà l’australiano Tristan Schoolkate (n.96 ATP), già battuto dal ligure quest’estate al Masters 1000 di Toronto. In caso di vittoria, Matteo centrerebbe la seconda partecipazione al main draw di Vienna, dopo quella di due anni fa, quando entrò direttamente in tabellone e raggiunse gli ottavi di finale.
ATP 500 Basilea – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
Adrian Mannarino vs Remy Bertola
Reilly Opelka vs Mika Brunold
Marin Cilic vs Adam Walton
IWB Court 1 – ore 11:00
Pedro Martinez vs Kamil Majchrzak
Alexander Shevchenko vs Quentin Halys
Vincitore: Halys
Francisco Comesana vs David Goffin
Botic van de Zandschulp vs Mattia Bellucci
ATP 500 Vienna – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
3-6 1-6
Lukas Neumayer vs Aleksandar Kovacevic
Hamad Medjedovic vs Joel Schwaerzler
Vincitore: Medjedovic
#glaubandich Court – ore 12:00
Vit Kopriva vs Ethan Quinn
Jesper de Jong vs Matteo Arnaldi
Marton Fucsovics vs Tristan Schoolkate (Non prima 15:00)
Fairplay Court – ore 14:00
Damir Dzumhur vs Aleksandar Vukic
Dalibor Svrcina vs Jacob Fearnley
5 commenti
Primo set di Bellucci combattuto alla pari. Anche il tie-break ma alla fine l’ha perso per un punto. Nel secondo set ha perso la concentrazione, forse ha pensato troppo al set perso e ha preso due break, sul 5-1 ha provato a rimontare ma ormai era troppo tardi. Peccato. Forza Mattia, prova a rifarti a Parigi!
Ho visto il secondo set di Bellucci, battuta sempre un problema, questa volta anche la prima… anche per lui riflessioni da fare a fine stagione…
intanto ha perso anche oggi..
Bene Arnaldi, domani gioca contro Klein o Schoolkate, si può fare. Vediamo Bellucci
Kopriva ha perso giovedì in poco più di un ora a Olbia (……)non è il primo né l’ultimo che guarda al torneo successivo . Ma qualcosa bisognerebbe regolamentare .