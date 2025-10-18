Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Basilea e Vienna: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Bellucci fuori all'esordio nelle qualificazioni, Arnaldi avanza al turno decisivo

18/10/2025 19:45
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

Si conclude al primo turno l’avventura di Mattia Bellucci nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Basilea. Il 24enne mancino di Busto Arsizio, numero 71 del ranking mondiale e quinta testa di serie del tabellone cadetto, è stato sconfitto all’esordio dall’olandese Botic van de Zandschulp (n.86 ATP) con il punteggio di 7-6(6), 6-4.
Bellucci ha lottato nel primo set, riuscendo a procurarsi anche una palla set nel tiebreak, ma non è riuscito a concretizzarla. Nel secondo parziale è andato subito sotto 1-5, ha tentato una rimonta accorciando sul 4-5, ma alla fine l’olandese ha chiuso con autorità. Una sconfitta amara per l’azzurro, che lascia Basilea al primo turno di qualificazione.

In Austria in corsa Matteo Arnaldi, numero 74 ATP e settima testa di serie delle qualificazioni. Il ligure ha superato l’olandese Jesper De Jong (n.82) con il punteggio di 6-4, 7-6(5), mostrando un buon livello di gioco e solidità nei momenti chiave.
Nel turno decisivo, Arnaldi sfiderà l’australiano Tristan Schoolkate (n.96 ATP), già battuto dal ligure quest’estate al Masters 1000 di Toronto. In caso di vittoria, Matteo centrerebbe la seconda partecipazione al main draw di Vienna, dopo quella di due anni fa, quando entrò direttamente in tabellone e raggiunse gli ottavi di finale.

SUI ATP 500 Basilea – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
Valentin Royer FRA vs Marc-Andrea Huesler SUI
ATP Basel
Valentin Royer [4]
7
6
Marc-Andrea Huesler
6
1
Vincitore: Royer
Mostra dettagli

Adrian Mannarino FRA vs Remy Bertola SUI

ATP Basel
Adrian Mannarino [1]
1
2
Remy Bertola
6
6
Vincitore: Bertola
Mostra dettagli

Reilly Opelka USA vs Mika Brunold SUI

ATP Basel
Reilly Opelka [2]
6
7
7
Mika Brunold
7
6
5
Vincitore: Opelka
Mostra dettagli

Marin Cilic CRO vs Adam Walton AUS

ATP Basel
Marin Cilic
6
6
Adam Walton [7]
4
1
Vincitore: Cilic
Mostra dettagli



IWB Court 1 – ore 11:00
Pedro Martinez ESP vs Kamil Majchrzak POL

ATP Basel
Pedro Martinez
4
4
Kamil Majchrzak [6]
6
6
Vincitore: Majchrzak
Mostra dettagli

Alexander Shevchenko KAZ vs Quentin Halys FRA

ATP Basel
Alexander Shevchenko
3
7
6
Quentin Halys [8]
6
6
7
Vincitore: Halys
Mostra dettagli

Francisco Comesana ARG vs David Goffin BEL

ATP Basel
Francisco Comesana [3]
2
6
David Goffin
6
7
Vincitore: Goffin
Mostra dettagli

Botic van de Zandschulp NED vs Mattia Bellucci ITA

ATP Basel
Botic van de Zandschulp
7
6
Mattia Bellucci [5]
6
4
Vincitore: van de Zandschulp
Mostra dettagli





AUT ATP 500 Vienna – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Terence Atmane FRA vs Mcdonald USA 3-6 1-6

Lukas Neumayer AUT vs Aleksandar Kovacevic USA

ATP Vienna
Lukas Neumayer
6
6
6
Aleksandar Kovacevic [5]
7
3
7
Vincitore: Kovacevic
Mostra dettagli

Hamad Medjedovic SRB vs Joel Schwaerzler AUT (Non prima 15:00)

ATP Vienna
Hamad Medjedovic [2]
6
6
Joel Schwaerzler
2
4
Vincitore: Medjedovic
Mostra dettagli



#glaubandich Court – ore 12:00
Vit Kopriva CZE vs Ethan Quinn USA

ATP Vienna
Vit Kopriva
6
1
1
Ethan Quinn [6]
4
6
6
Vincitore: Quinn
Mostra dettagli

Jesper de Jong NED vs Matteo Arnaldi ITA

ATP Vienna
Jesper de Jong
4
6
Matteo Arnaldi [7]
6
7
Vincitore: Arnaldi
Mostra dettagli

Marton Fucsovics HUN vs Tristan Schoolkate AUS (Non prima 15:00)

ATP Vienna
Lukas Klein
6
6
Tristan Schoolkate
7
7
Vincitore: Schoolkate
Mostra dettagli



Fairplay Court – ore 14:00
Damir Dzumhur BIH vs Aleksandar Vukic AUS

ATP Vienna
Damir Dzumhur [4]
6
4
7
Aleksandar Vukic
1
6
6
Vincitore: Dzumhur
Mostra dettagli

Dalibor Svrcina CZE vs Jacob Fearnley GBR

ATP Vienna
Dalibor Svrcina
4
5
Jacob Fearnley [8]
6
7
Vincitore: Fearnley
Mostra dettagli

5 commenti

Fabilandia 18-10-2025 21:01

Primo set di Bellucci combattuto alla pari. Anche il tie-break ma alla fine l’ha perso per un punto. Nel secondo set ha perso la concentrazione, forse ha pensato troppo al set perso e ha preso due break, sul 5-1 ha provato a rimontare ma ormai era troppo tardi. Peccato. Forza Mattia, prova a rifarti a Parigi!

 5
walden 18-10-2025 20:26

Scritto da JOA20
Bene Arnaldi, domani gioca contro Klein o Schoolkate, si può fare. Vediamo Bellucci

Ho visto il secondo set di Bellucci, battuta sempre un problema, questa volta anche la prima… anche per lui riflessioni da fare a fine stagione…

 4
walden 18-10-2025 20:25

Scritto da ospite1
Kopriva ha perso giovedì in poco più di un ora a Olbia (……)non è il primo né l’ultimo che guarda al torneo successivo . Ma qualcosa bisognerebbe regolamentare .

intanto ha perso anche oggi..

 3
JOA20 (Guest) 18-10-2025 16:29

Bene Arnaldi, domani gioca contro Klein o Schoolkate, si può fare. Vediamo Bellucci

 2
ospite1 (Guest) 18-10-2025 12:22

Kopriva ha perso giovedì in poco più di un ora a Olbia (……)non è il primo né l’ultimo che guarda al torneo successivo . Ma qualcosa bisognerebbe regolamentare .

 1
