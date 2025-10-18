ATP 500 Basilea e Vienna: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Bellucci fuori all’esordio nelle qualificazioni, Arnaldi avanza al turno decisivo

Si conclude al primo turno l’avventura di Mattia Bellucci nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Basilea. Il 24enne mancino di Busto Arsizio, numero 71 del ranking mondiale e quinta testa di serie del tabellone cadetto, è stato sconfitto all’esordio dall’olandese Botic van de Zandschulp (n.86 ATP) con il punteggio di 7-6(6), 6-4.

Bellucci ha lottato nel primo set, riuscendo a procurarsi anche una palla set nel tiebreak, ma non è riuscito a concretizzarla. Nel secondo parziale è andato subito sotto 1-5, ha tentato una rimonta accorciando sul 4-5, ma alla fine l’olandese ha chiuso con autorità. Una sconfitta amara per l’azzurro, che lascia Basilea al primo turno di qualificazione.

In Austria in corsa Matteo Arnaldi, numero 74 ATP e settima testa di serie delle qualificazioni. Il ligure ha superato l’olandese Jesper De Jong (n.82) con il punteggio di 6-4, 7-6(5), mostrando un buon livello di gioco e solidità nei momenti chiave.

Nel turno decisivo, Arnaldi sfiderà l’australiano Tristan Schoolkate (n.96 ATP), già battuto dal ligure quest’estate al Masters 1000 di Toronto. In caso di vittoria, Matteo centrerebbe la seconda partecipazione al main draw di Vienna, dopo quella di due anni fa, quando entrò direttamente in tabellone e raggiunse gli ottavi di finale.

Valentin Royervs Marc-Andrea Huesler

Adrian Mannarino vs Remy Bertola



Reilly Opelka vs Mika Brunold



Marin Cilic vs Adam Walton



IWB Court 1 – ore 11:00

Pedro Martinez vs Kamil Majchrzak



Alexander Shevchenko vs Quentin Halys



Francisco Comesana vs David Goffin



Botic van de Zandschulp vs Mattia Bellucci



ATP 500 Vienna – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Lukas Neumayer vs Aleksandar Kovacevic



Hamad Medjedovic vs Joel Schwaerzler (Non prima 15:00)



#glaubandich Court – ore 12:00

Vit Kopriva vs Ethan Quinn



Jesper de Jong vs Matteo Arnaldi



Marton Fucsovics vs Tristan Schoolkate (Non prima 15:00)



Fairplay Court – ore 14:00

Damir Dzumhur vs Aleksandar Vukic



Dalibor Svrcina vs Jacob Fearnley

