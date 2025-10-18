Circuito ATP-WTA Copertina, WTA

ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jasmine Paolini (LIVE)

18/10/2025 09:41 11 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

BEL ATP 250 Bruxelles – Semifinali – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 15:30
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Jiri Lehecka CZE
Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare





KAZ ATP 250 Almaty – Semifinali – Cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 09:00
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED
ATP Almaty
Theo Arribage / Albano Olivetti [4]
0
7
3
Constantin Frantzen / Robin Haase [2]
0
6
2
Mostra dettagli

James Duckworth AUS vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Alex Michelsen USA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





SWE ATP 250 Stoccolma – Semifinali – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA
Il match deve ancora iniziare

Holger Rune DEN vs Ugo Humbert FRA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Denis Shapovalov CAN vs Casper Ruud NOR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Adam Pavlasek CZE / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 250 Osaka – Semifinali – Cemento

Center – ore 05:00
(4) Leylah Fernandez CAN vs Sorana Cirstea ROU
WTA Osaka
Leylah Fernandez [4]
6
2
6
Sorana Cirstea
1
6
4
Vincitore: Fernandez
Mostra dettagli

Jaqueline Cristian ROU vs Tereza Valentova CZE

WTA Osaka
Jaqueline Cristian
7
4
3
Tereza Valentova
6
6
6
Vincitore: Valentova
Mostra dettagli

Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA vs (2) Kristina Mladenovic FRA / (2) Taylor Townsend USA

WTA Osaka
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0
0
Kristina Mladenovic / Taylor Townsend [2]
0
0
Mostra dettagli





CHN WTA 500 Ningbo – Semifinali – Cemento

Center Court – ore 07:00
(1) Su-Wei Hsieh TPE / (1) Katerina Siniakova CZE vs Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS Inizio 06:00
WTA Ningbo
Su-Wei Hsieh / Katerina Siniakova [1]
6
3
6
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
4
6
10
Vincitore: Melichar-Martinez / Samsonova
Mostra dettagli

(3) Elena Rybakina KAZ vs (2) Jasmine Paolini ITA Non prima 09:00

WTA Ningbo
Elena Rybakina [3]
30
6
2
Jasmine Paolini [2]
0
3
2
Mostra dettagli

(7) Diana Shnaider RUS vs (4) Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Timea Babos HUN / (4) Luisa Stefani BRA vs Ulrikke Eikeri NOR / Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

11 commenti. Lasciane uno!

Irlandero 18-10-2025 10:14

Rybakina versione Tu-95MS, Ma Jas sta giocando bene. Ho fiducia, speriamo bene sappia trovare le contromisure al bombardamento in atto 💡

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tomax (Guest) 18-10-2025 10:09

@ tajima (#4500246)

oppure la chiede per un 250 della settimana dopo

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tajima 18-10-2025 10:07

Scritto da tajima
Incredibile. Rischia di andare fuori dalle finals. Mi verrebbe quasi voglia di tifare Rybakina oggi

@ tajima (#4500226)

Comandante, sono dispiaciuto e stupito per il suo -1. Era chiaramente una iperbole.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Irlandero 18-10-2025 10:06

Scritto da Tafanus
Ma perché questo … cronista non riesce a star zitto neanche per un minuto?

I cronisti di questo tipo sono come gli spettatori che chiacchierano e rumoreggiano durante gli scambi ! 🙄

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tafanus
Luca (Guest) 18-10-2025 09:59

Oh dai che forse,dopo “appena” 46 minuti di partita,Paolini ha forse capito che Rybakina di diritto gioca sempre a incrociare,ma tipo sempre che significa proprio sempre eh

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tajima 18-10-2025 09:53

Scritto da Tomax
@ tajima (#4500226)
Sarà dura oggi ma vincere vuol dire salire al n.6….forse però mi son sbagliato perché settimana dopo potrebbe chiedere wc al 250 e andare ancora a ryahd… Rybakina se vince torneo rimane comunque 9

Penso l’ultima chance di wild card utile per le finals sia quella per il 250 di Ghuangzhou che parte cmq domani

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tajima 18-10-2025 09:53

Scritto da Tomax
@ tajima (#4500226)
Sarà dura oggi ma vincere vuol dire salire al n.6….forse però mi son sbagliato perché settimana dopo potrebbe chiedere wc al 250 e andare ancora a ryahd… Rybakina se vince torneo rimane comunque 9

Penso l’ultima chance di wild card utile per le finals sia quella per il 250 di Ghuangzhou che parte cmq domani

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tomax (Guest) 18-10-2025 09:47

@ tajima (#4500226)

Sarà dura oggi ma vincere vuol dire salire al n.6….forse però mi son sbagliato perché settimana dopo potrebbe chiedere wc al 250 e andare ancora a ryahd… Rybakina se vince torneo rimane comunque 9

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tafanus 18-10-2025 09:25

Ma perché questo … cronista non riesce a star zitto neanche per un minuto?

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Razzotto, Irlandero
-1: Marco M.
tajima 18-10-2025 09:23

Incredibile. Rischia di andare fuori dalle finals. Mi verrebbe quasi voglia di tifare Rybakina oggi

2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tomax (Guest) 18-10-2025 09:11

Andreeva niente Tokyo jasmine al master

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tajima