ATP 500 Basilea e Vienna: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Alcuni azzurri al via

Atp500 Basilea – Tabellone Qualificazione- indoor hard

(1) Adrian Mannarino vs (WC) Remy Bertola

Alexander Shevchenko vs (8) Quentin Halys

(2) Reilly Opelka vs (WC) Mika Brunold

Botic van de Zandschulp vs (5) Mattia Bellucci

(3) Francisco Comesana vs David Goffin

Marin Cilic vs (7) Adam Walton

(4) Valentin Royer vs (WC) Marc-Andrea Huesler

Pedro Martinez vs (6) Kamil Majchrzak

IWB Court 1 – ore 11:00

Pedro Martinez vs Kamil Majchrzak

Alexander Shevchenko vs Quentin Halys

Francisco Comesana vs David Goffin

Botic van de Zandschulp vs Mattia Bellucci

Atp 500 Vienna – Tabellone Qualificazioni- indoor hard

(1) Marton Fucsovics vs Tristan Schoolkate

Jesper de Jong vs (7) Matteo Arnaldi

(2) Hamad Medjedovic vs (WC) Joel Schwaerzler

Dalibor Svrcina vs (8) Jacob Fearnley

(3) Terence Atmane vs (WC) Nicolai Budkov Kjaer

(WC) Lukas Neumayer vs (5) Aleksandar Kovacevic

(4) Damir Dzumhur vs Aleksandar Vukic

Vit Kopriva vs (6) Ethan Quinn

Center Court – ore 12:00

Terence Atmane vs Nicolai Budkov Kjaer

Lukas Neumayer vs Aleksandar Kovacevic

Hamad Medjedovic vs Joel Schwaerzler (Non prima 15:00)

#glaubandich Court – ore 12:00

Vit Kopriva vs Ethan Quinn vs Matteo Arnaldi

Marton Fucsovics vs Tristan Schoolkate (Non prima 15:00)

Fairplay Court – ore 14:00

Damir Dzumhur vs Aleksandar Vukic

Dalibor Svrcina vs Jacob Fearnley