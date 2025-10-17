ATP 500 Basilea e Vienna: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Alcuni azzurri al via
Atp500 Basilea – Tabellone Qualificazione- indoor hard
(1) Adrian Mannarino vs (WC) Remy Bertola
Alexander Shevchenko vs (8) Quentin Halys
(2) Reilly Opelka vs (WC) Mika Brunold
Botic van de Zandschulp vs (5) Mattia Bellucci
(3) Francisco Comesana vs David Goffin
Marin Cilic vs (7) Adam Walton
(4) Valentin Royer vs (WC) Marc-Andrea Huesler
Pedro Martinez vs (6) Kamil Majchrzak
Center Court – ore 11:00
Valentin Royer vs Marc-Andrea Huesler
Adrian Mannarino vs Remy Bertola
Reilly Opelka vs Mika Brunold
Marin Cilic vs Adam Walton
IWB Court 1 – ore 11:00
Pedro Martinez vs Kamil Majchrzak
Alexander Shevchenko vs Quentin Halys
Francisco Comesana vs David Goffin
Botic van de Zandschulp vs Mattia Bellucci
Atp 500 Vienna – Tabellone Qualificazioni- indoor hard
(1) Marton Fucsovics vs Tristan Schoolkate
Jesper de Jong vs (7) Matteo Arnaldi
(2) Hamad Medjedovic vs (WC) Joel Schwaerzler
Dalibor Svrcina vs (8) Jacob Fearnley
(3) Terence Atmane vs (WC) Nicolai Budkov Kjaer
(WC) Lukas Neumayer vs (5) Aleksandar Kovacevic
(4) Damir Dzumhur vs Aleksandar Vukic
Vit Kopriva vs (6) Ethan Quinn
Center Court – ore 12:00
Terence Atmane vs Nicolai Budkov Kjaer
Lukas Neumayer vs Aleksandar Kovacevic
Hamad Medjedovic vs Joel Schwaerzler (Non prima 15:00)
#glaubandich Court – ore 12:00
Vit Kopriva vs Ethan Quinn vs Matteo Arnaldi
Marton Fucsovics vs Tristan Schoolkate (Non prima 15:00)
Fairplay Court – ore 14:00
Damir Dzumhur vs Aleksandar Vukic
Dalibor Svrcina vs Jacob Fearnley
3 commenti
Arnaldo contro chi gioca?
Arnaldi dovrebbe essere in grado di andare in MD
Bellucci non credo
Anche a me piace la Head radical…difficile all’inizio ma poi spettacolo…