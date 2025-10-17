Atp 500 ATP, Copertina

ATP 500 Basilea e Vienna: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Alcuni azzurri al via

17/10/2025 19:45 3 commenti
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Getty Images
Atp500 Basilea – Tabellone Qualificazione- indoor hard
(1) Adrian Mannarino FRA vs (WC) Remy Bertola SUI
Alexander Shevchenko KAZ vs (8) Quentin Halys FRA

(2) Reilly Opelka USA vs (WC) Mika Brunold SUI
Botic van de Zandschulp NED vs (5) Mattia Bellucci ITA

(3) Francisco Comesana ARG vs David Goffin BEL
Marin Cilic CRO vs (7) Adam Walton AUS

(4) Valentin Royer FRA vs (WC) Marc-Andrea Huesler SUI
Pedro Martinez ESP vs (6) Kamil Majchrzak POL

Center Court – ore 11:00
Valentin Royer FRA vs Marc-Andrea Huesler SUI
Adrian Mannarino FRA vs Remy Bertola SUI
Reilly Opelka USA vs Mika Brunold SUI
Marin Cilic CRO vs Adam Walton AUS

IWB Court 1 – ore 11:00
Pedro Martinez ESP vs Kamil Majchrzak POL
Alexander Shevchenko KAZ vs Quentin Halys FRA
Francisco Comesana ARG vs David Goffin BEL
Botic van de Zandschulp NED vs Mattia Bellucci ITA

Atp 500 Vienna – Tabellone Qualificazioni- indoor hard
(1) Marton Fucsovics HUN vs Tristan Schoolkate AUS
Jesper de Jong NED vs (7) Matteo Arnaldi ITA

(2) Hamad Medjedovic SRB vs (WC) Joel Schwaerzler AUT
Dalibor Svrcina CZE vs (8) Jacob Fearnley GBR

(3) Terence Atmane FRA vs (WC) Nicolai Budkov Kjaer NOR
(WC) Lukas Neumayer AUT vs (5) Aleksandar Kovacevic USA

(4) Damir Dzumhur BIH vs Aleksandar Vukic AUS
Vit Kopriva CZE vs (6) Ethan Quinn USA

Center Court – ore 12:00
Terence Atmane FRA vs Nicolai Budkov Kjaer NOR
Lukas Neumayer AUT vs Aleksandar Kovacevic USA
Hamad Medjedovic SRB vs Joel Schwaerzler AUT (Non prima 15:00)

#glaubandich Court – ore 12:00
Vit Kopriva CZE vs Ethan Quinn USA
Jesper de Jong NED vs Matteo Arnaldi ITA
Marton Fucsovics HUN vs Tristan Schoolkate AUS (Non prima 15:00)

Fairplay Court – ore 14:00
Damir Dzumhur BIH vs Aleksandar Vukic AUS
Dalibor Svrcina CZE vs Jacob Fearnley GBR

Ozzastru (Guest) 17-10-2025 21:09

Arnaldo contro chi gioca?

Detuqueridapresencia 17-10-2025 20:19

Arnaldi dovrebbe essere in grado di andare in MD

Bellucci non credo

andrewthefirst 17-10-2025 19:50

Anche a me piace la Head radical…difficile all’inizio ma poi spettacolo…

