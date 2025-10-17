Six Kings Slam, Sinner punta alla rivincita contro Alcaraz: nella finale più attesa, l’italiano parte avanti in quota
La finale dei sogni è realtà. Dopo aver battuto rispettivamente Novak Djokovic e Taylor Fritz con lo stesso punteggio di 6-4, 6-2, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nuovamente, proprio come lo scorso anno, nell’epilogo del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione – da 6 milioni di euro per il vincitore – in scena a Riyadh.
Dopo un 2025 dominato da Alcaraz nei match ufficiali tra i due (se si esclude Wimbledon), Sinner punta a confermarsi campione in carica in Arabia Saudita ed è favorito sulla lavagna dei bookmaker, come riporta Agipronews: vale infatti 1,79 il suo trionfo, con Alcaraz invece offerto a 1,92. Tra il set betting, comanda il 2-0 azzurro a 2,70, seguito dal 2-0 del numero 1 al mondo a quota 2,94. La vittoria del 24enne di San Candido con il punteggio di 2-1, risultato dello scorso anno, paga 4,01, mentre la prima volta nel Six Kings Slam del 22enne di Murcia in tre set è offerta a 4,17.
ESIBIZIONE – UOMINI
Six Kings Slam (cemento indoor) – Finali
Sabato 18 ottobre
1º/2º posto – 20:30
Alcaraz vs Sinner
3º/4º posto – 18:30
Fritz vs Djokovic
8 commenti
Su Alcaraz sono fermo ad un pezzo della finale dei recenti US Open( non ho visto tutto il match per non stare male).
Considerando solo ciò,credo che è tutt’ altro che definitivo il livello espresso dai due ai recenti US Open.
Comunque vada, Jannik è immensamente grande e spero che giocherà con spavalderia(ha i mezzi per essere spavaldo Jannik,con chiunque; deve credere in se stesso)e spensieratezza,che è comunque un qualcosa di utile anche per i successivi incontri tra i due e non solo tra i due.
P.S.
Al momento,i soli tennisti al mondo capaci di avere un rendimento così alto e costante sono Jannik a Carlos.
Questo non significa che un giocatore che sia in un ranking più indietro(ad esempio 35) non possa batterli in una loro giornata “no” ed in una sua giornata di grazia o in un torneo che ha campi con caratteristiche che gli si addicono.
In tali condizioni,anche 7-6,7-6 al doppio tie break va bene,non bisogna pretendere di vincere in proporzione al ranking.
Forza Jannik
Sulla base di cosa è favorito Jannik? Premetto che spero tantissimo vinca, ma Alcaraz è in un periodo di grandissima forma.
Esatto, le quote non sono propriamente dei pronostici.
E Wilander cosa dice ?
È assolutamente impensabile che Sinner (e lo dico da suo tifoso) possa partire da “favorito” in questa finale…
…la strategia dei bookmaker è solo quella di raccogliere più scommesse su Alcaraz in modo da equilibrare il loro rischio nell’incontro.
Forse in Spagna faranno l’opposto!
Debiti scongiuri, l’ultima volta che è partito col favore delle quote non è andata bene
Agipronews è una società italiana, quindi non mi stupisce che dia favorito Sinner.
Le quote sono infatti basate sulle scommesse in corso e immagino che molti scommettitori su questa piattaforma siano italiani.