WTA 500 Tokyo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

17/10/2025 13:07 Nessun commento
Maria Sakkari GRE, 25-07-1995 - Foto Getty Images
JPN WTA 500 Tokyo – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Marie Bouzkova CZE vs Kimberly Birrell AUS
Anna Blinkova RUS vs (8) Katie Boulter GBR

(2) Eva Lys GER vs Yuliia Starodubtseva UKR
(WC) Sae Noguchi JPN vs (9) Viktorija Golubic SUI

(3) Emiliana Arango COL vs Varvara Gracheva FRA
Elena-Gabriela Ruse ROU vs (10) Hailey Baptiste USA

(4) Ashlyn Krueger USA vs Dalma Galfi HUN
(WC) Nao Hibino JPN vs (12) Cristina Bucsa ESP

(ALT) Alina Charaeva RUS vs (WC) Himeno Sakatsume JPN
(WC) Ena Shibahara JPN vs (11) Rebecca Sramkova SVK

(6) Maria Sakkari GRE vs Zeynep Sonmez TUR
Aliaksandra Sasnovich BLR vs (7) Suzan Lamens NED

Center Court – ore 03:30
(1) Marie Bouzkova CZE vs Kimberly Birrell AUS
Nao Hibino JPN vs (12) Cristina Bucsa ESP
Ena Shibahara JPN vs (11) Rebecca Sramkova SVK
Alina Charaeva RUS vs Himeno Sakatsume JPN

Show Court – ore 03:30
Anna Blinkova RUS vs (8) Katie Boulter GBR
(4) Ashlyn Krueger USA vs Dalma Galfi HUN
Sae Noguchi JPN vs (9) Viktorija Golubic SUI
(6) Maria Sakkari GRE vs Zeynep Sonmez TUR

Court 1 – ore 03:30
(3) Emiliana Arango COL vs Varvara Gracheva FRA
Elena-Gabriela Ruse ROU vs (10) Hailey Baptiste USA
(2) Eva Lys GER vs Yuliia Starodubtseva UKR
Aliaksandra Sasnovich BLR vs (7) Suzan Lamens NED

