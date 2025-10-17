WTA 500 Tokyo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani
WTA 500 Tokyo – Tabellone Qualificazione – hard
Center Court – ore 03:30
(1) Marie Bouzkova vs Kimberly Birrell
Nao Hibino vs (12) Cristina Bucsa
Ena Shibahara vs (11) Rebecca Sramkova
Alina Charaeva vs Himeno Sakatsume
Show Court – ore 03:30
Anna Blinkova vs (8) Katie Boulter
(4) Ashlyn Krueger vs Dalma Galfi
Sae Noguchi vs (9) Viktorija Golubic
(6) Maria Sakkari vs Zeynep Sonmez
Court 1 – ore 03:30
(3) Emiliana Arango vs Varvara Gracheva
Elena-Gabriela Ruse vs (10) Hailey Baptiste
(2) Eva Lys vs Yuliia Starodubtseva
Aliaksandra Sasnovich vs (7) Suzan Lamens
