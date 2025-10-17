WTA 500 Ningbo – Impresa di Jasmine Paolini: rimonta capolavoro su Bencic e semifinale conquistata dopo 3 ore e mezza
Una battaglia intensa quella andata in scena a Ningbo, dove Jasmine Paolini ha superato in rimonta Belinda Bencic con il punteggio di 5-7 7-5 6-3, al termine di 3 ore e 32 minuti di gioco. Un match intenso, vibrante e di straordinaria qualità, che conferma il momento di forma eccezionale della toscana e la proietta in semifinale, sempre più vicina alla qualificazione alle WTA Finals di Riad.
Primo set: equilibrio e colpi d’autore, ma Bencic piazza la zampata decisiva
Il match si apre con grande intensità da entrambe le parti. Paolini parte con determinazione, conquistando subito il break e portandosi avanti (2 a 0), ma Bencic risponde colpo su colpo. L’elvetica mostra la sua solidità da fondo campo e, dopo una lunga serie di game combattuti, riesce a recuperare lo svantaggio. Sul 5-5, la svizzera alza il livello, costringendo Jasmine a qualche errore di troppo con il rovescio: arriva così il break decisivo e poi il 7-5 che chiude un primo set equilibratissimo, durato oltre un’ora.
Secondo set – Reazione da campionessa: Jasmine ribalta tutto
Nel secondo parziale la musica sembra la stessa: Bencic parte meglio, trova il break del 5-4 e va a servire per il match. Proprio quando la partita pare segnata, Paolini cambia marcia: con un mix di grinta, difese straordinarie e grande lucidità tattica, l’azzurra infila tre game consecutivi, piazza il controbreak del 5-5 e vola fino al 7-5, approfittando del calo fisico della svizzera. Un set durissimo, oltre i 90 minuti di gioco, che riapre completamente l’incontro
Terzo set: dominio e lucidità, la toscana vola in semifinale
Nel parziale decisivo, la condizione fisica e mentale di Paolini fa la differenza. Bencic chiede un medical timeout per un problema muscolare alla coscia destra, ma Jasmine resta concentrata, martellando con il dritto e muovendo l’avversaria da un lato all’altro del campo. Sul 4-3, l’azzurra trova il break decisivo e chiude il match con una splendida prima vincente: 6-3 e semifinale conquistata.
Verso la semifinale e le Finals
In semifinale, Paolini affronterà la vincente tra Ajla Tomljanovic e Elena Rybakina. In caso di vittoria dell’australiana, l’azzurra sarebbe già matematicamente qualificata per le WTA Finals di Riad, coronando una stagione straordinaria.
Una vittoria, quella di oggi, che vale più di un semplice successo: è il simbolo della crescita e della maturità di Jasmine Paolini, capace di ribaltare una partita difficilissima con grinta, lucidità e un tennis sempre più completo.
Marco Rossi
Al di là di qualunque altra considerazione, ancora una volta la nostra Jasmine ha comunque dimostrato di essere una tennista che merita di essere e non casualmente una top ten !
Veramente Brava !
Non è sicuro
Ho visto solo il primo set, dove aveva giocato malino. Ma l’importante è vincere anche quando si gioca male. Master o non master Paolini é – di numeri e di carattere – una top10.
@ JannikUberAlles (#4499747)
Che atleta !!!!
Fiero di una connazionale così.
Incredibile come questa fantastica ragazza riesca a demolire questi donnoni. Nello sport quasi nulla è impossibile se hai la sua grinta, la sua potenza è una tecnica che sta affinando sempre di più. Soprattutto a rete. Che spettacolo
MEravigliosa
Ahahahah bellissima questa
Credi? Ma non sono mica delle stupide, sono professioniste…..
Ma ‘slava’ è utilizzato in modo dispregiativo? No, così per sapere……
@ Tomax (#4499792)
Questo valeva per il doppio mo sembra questa regola dopo se l’hanno cambiata allora
@ FabioR (#4499766)
Nella rave non ci sono cambiali, solo contante.
Avevo sentito oeri sera che bastava vincere oggi a jasmine prr le finals su ski…..anche ski dorme ogni tanto le telecroniste
@ Luis88 (#4499788)
Keys è già qualificata di diritto, in quanto vincitrice di uno slam (Australian Open) e presente nei primi venti del ranking WTA, per le finals ci sono già sei posti assegnati, tra cui quattro americane (Coco,Amanda,Jessica,Madison), Arina ed Iga, ad ora di posti ne restano solo due disponibili per tre giocatrici in lizza (Jas, Elena e Mirra).
corretto, è in attesa, credo sia abbastanza scontato, anche perché sarebbe una bella beffa rimanere fuori in un anno in cui è stata due volte vincitrice in un WTA1000
keys è di diritto per aver vinto uno slam
Grande Jas, per me quest’ anno per certi versi è stato anche migliore dell’ anno scorso. E’ vero che negli slam è andata così così, ma ha vinto Roma e fatto finale a Cincinnati, ma soprattutto ha mantenuto una grande continuità ad altissimo livello. Merita le finals.
Capisco la gioia, ma aspetterei un attimo per evitare la gufata del secolo. Oggi Rybakina avrà vita facile con Tomljanovic probabilmente, il che significa che la semifinale tra Jasmine e la kazaka diventerà cruciale: in caso di vittoria di Rybakina, sarà anche la grande favorita per il titolo, e questo porterebbe le tre candidate a stare tutte in circa 50 punti nella race.
Ora, Andreeva in tal caso chiederà wc a Tokyo, dove scarta essenzialmente zero (come Paolini), Rybakina scarterà un pesante 150 punti, ma con il giusto sorteggio non vedo difficile per questa versione di Rybakina andare nuovamente in fondo. Sta giocando abbastanza bene, e pare motivata a provarci fino alla fine. In tutto questo, Andreeva dovrebbe anche tornare a vincere un match, cosa non scontata a quanto pare.
Insomma, con il match di oggi il grosso è fatto, ma tocca restare sulle spine ancora un po’, sperando Tomljanovic possa farci un gran regalo.
Jasmine ormai non è più una sorpresa,anzi è quasi sempre una certezza
no sono i primi 8 della race
E con questo risultato è sicura d’andare alle finals brava
@ Luis88 (#4499788)
Io spero che Rybakina vinca perché Paolini possa guadagnarsi il pass sul campo battendola.
Credo sia abbastanza certo che Mirra stia attendendo il match di Rybakina di oggi. In caso di vittoria della kazaka, chiederà (e le sarà data) wildcard a Tokyo. Ovviamente in caso di sconfitta di Rybakina non sarà necessario, perché Rybakina sarà matematicamente fuori.
Jasmine non finisce di stupire, grande testa, gran carattere, ma soprattutto piedi e gambe monumentali.
Da additare ai giovani tennisti come esempio: anche chi non ha il fisico della Sabalenka può emergere ad altissimo livello in questo sport
“Meglio vincere facendo tanti errori che perdere senza sbagliare”, antico proverbio cinese di Jasming Pao Lee
@ Luis88 (#4499788)
Keys essendo vincitrice slam credo sia dentro a prescindere
Io spero Rybakina vinca. Vorrei che alle Finals non ci siano 4 USA, quindi che non si qualificasse Keys
certe ancora no. dipende dalla prossima partita della rybakina.
ma certo, essendo estremamente intelligenti si gestiscono nel migliore dei modi. al contrario di molti commentatori qui dentro, riguardo all’intelligenza.
Bravissima Jasmine! Finals ormai certe giusto?
Parliamo spesso di Paolini e ce ne sarà ancora tanto da parlare, piuttosto colgo l’occasione per parlarne dell’avversaria,la cassa di risonanza Paolini comunque aiuta a mettere sotto i riflettori tenniste che in altre occasioni trascurate, perché si vede tutto attraverso le italiane, oggi molti hanno rivisto la Bencic.
E allora… partiamo.
Per dimostrare che Gaz non è né un mago ma neanche uno sprovveduto devo dire che questa stagione ha portato una cosa in mio favore,una contro.
Diciamo che mai mi sarei aspettato una tennista tornare a certi livelli post maternità,e la Bencic ha un po’ sfatato questa che sembrava diventata una cosa regolare.
La cosa pro invece è la nostra cara Victoria Azarenka,nella parte finale della scorsa stagione avevo già incominciato ad intuire da risultati e prestazioni che il 2025 sarebbe stato presumibilmente il definitivo canto del cigno di questa grandissima tennista, l’unica nei suoi momenti migliori a tenere un po’ di testa a Serena.
Però prendiamo atto che negli ultimi 2 tornei con il doppio…
…prima si è ritirata ed adesso non si è neppure presentata!
Credo che ci sia anche lo zampino della stessa Errani, che ormai le fa (esplicitamente) da coach.
SUPER DONNA…MEGA JASMINE!
per soli 5 punti è settima nella race, davanti ad andreeva, la rubakina se vince rimane ad oltre 300 punti di distacco. direi che è fatta.
secondo anno consecutivo che si qualifica per le finals sia in singolo che in doppio.
eh ma deve tornare con furlan (cit.)
eh ma deve abbandonare il doppio (cit.)
Con le due mega cambiali che aveva tornare alle finals sarebbe un risultato clamoroso che da l’idea di quanto fote ormai sia la nostra Jas.
Sarebbe folle per Andreeva non chiedere wc prossima settimana. Speriamo comunque in aijla così oggi chiude discorso master domani gioca libera e a Tokyo non va
Testa ma anche GAMBE!
Quanto ha “pedalato” oggi?
La svizzera, ad ogni punto, le faceva fare il giro dei quattro cantoni!
Ora Jasmine è davanti a keys e Andreeva con 4525 p !!
Se davvero la Andreeva non gioca la settimana prossima direi che Jas è già qualificata per le finals. Altrimenti si giocano 2 posti Jas, Andreeva e Rybakina. Comunque sia, seconda stagione consecutiva nelle top 10 per Jas. Forse solo la Errani ci era riuscita prima di lei.
Complimenti! Felice per la sconfitta della slava che è tignosa!
Bravissima Jas!!
E poi dicono che il tennis femminile è noioso, partita combattutissima, peccato solo per il finale, Jas monumentale soprattutto di testa!
Ma la Andreeva non è iscritta nè a Tokyo nè a HK.
Aspetta cosa la fa la Rybakina e corre a chiedere una wild card?
Altrimenti Jas sarebbe già dentro.
Che D O N N A !!!!!