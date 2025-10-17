Paolini in semifinale Copertina, WTA

WTA 500 Ningbo – Impresa di Jasmine Paolini: rimonta capolavoro su Bencic e semifinale conquistata dopo 3 ore e mezza

17/10/2025 10:42 44 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Una battaglia intensa quella andata in scena a Ningbo, dove Jasmine Paolini ha superato in rimonta Belinda Bencic con il punteggio di 5-7 7-5 6-3, al termine di 3 ore e 32 minuti di gioco. Un match intenso, vibrante e di straordinaria qualità, che conferma il momento di forma eccezionale della toscana e la proietta in semifinale, sempre più vicina alla qualificazione alle WTA Finals di Riad.

Primo set: equilibrio e colpi d’autore, ma Bencic piazza la zampata decisiva
Il match si apre con grande intensità da entrambe le parti. Paolini parte con determinazione, conquistando subito il break e portandosi avanti (2 a 0), ma Bencic risponde colpo su colpo. L’elvetica mostra la sua solidità da fondo campo e, dopo una lunga serie di game combattuti, riesce a recuperare lo svantaggio. Sul 5-5, la svizzera alza il livello, costringendo Jasmine a qualche errore di troppo con il rovescio: arriva così il break decisivo e poi il 7-5 che chiude un primo set equilibratissimo, durato oltre un’ora.

Secondo set – Reazione da campionessa: Jasmine ribalta tutto
Nel secondo parziale la musica sembra la stessa: Bencic parte meglio, trova il break del 5-4 e va a servire per il match. Proprio quando la partita pare segnata, Paolini cambia marcia: con un mix di grinta, difese straordinarie e grande lucidità tattica, l’azzurra infila tre game consecutivi, piazza il controbreak del 5-5 e vola fino al 7-5, approfittando del calo fisico della svizzera. Un set durissimo, oltre i 90 minuti di gioco, che riapre completamente l’incontro

Terzo set: dominio e lucidità, la toscana vola in semifinale
Nel parziale decisivo, la condizione fisica e mentale di Paolini fa la differenza. Bencic chiede un medical timeout per un problema muscolare alla coscia destra, ma Jasmine resta concentrata, martellando con il dritto e muovendo l’avversaria da un lato all’altro del campo. Sul 4-3, l’azzurra trova il break decisivo e chiude il match con una splendida prima vincente: 6-3 e semifinale conquistata.

Verso la semifinale e le Finals
In semifinale, Paolini affronterà la vincente tra Ajla Tomljanovic e Elena Rybakina. In caso di vittoria dell’australiana, l’azzurra sarebbe già matematicamente qualificata per le WTA Finals di Riad, coronando una stagione straordinaria.
Una vittoria, quella di oggi, che vale più di un semplice successo: è il simbolo della crescita e della maturità di Jasmine Paolini, capace di ribaltare una partita difficilissima con grinta, lucidità e un tennis sempre più completo.

WTA Ningbo
Belinda Bencic [6]
7
5
3
Jasmine Paolini [2]
5
7
6
Vincitore: Paolini
Mostra dettagli



Marco Rossi

44 commenti. Lasciane uno!

antoniov 17-10-2025 13:15

Al di là di qualunque altra considerazione, ancora una volta la nostra Jasmine ha comunque dimostrato di essere una tennista che merita di essere e non casualmente una top ten !

Veramente Brava !

Veramente Brava !

 44
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Egadur (Guest) 17-10-2025 12:44

Scritto da lesser
E con questo risultato è sicura d’andare alle finals brava

Non è sicuro

 43
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mats 17-10-2025 12:34

Ho visto solo il primo set, dove aveva giocato malino. Ma l’importante è vincere anche quando si gioca male. Master o non master Paolini é – di numeri e di carattere – una top10.

 42
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gianluigi74 (Guest) 17-10-2025 12:16

@ JannikUberAlles (#4499747)

Che atleta !!!!

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 17-10-2025 12:08

Fiero di una connazionale così.

 40
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., antoniov
Paul440 (Guest) 17-10-2025 12:05

Incredibile come questa fantastica ragazza riesca a demolire questi donnoni. Nello sport quasi nulla è impossibile se hai la sua grinta, la sua potenza è una tecnica che sta affinando sempre di più. Soprattutto a rete. Che spettacolo

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 17-10-2025 11:52

MEravigliosa

MEravigliosa

 38
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giovanna
giallu 17-10-2025 11:47

Scritto da Roberto
“Meglio vincere facendo tanti errori che perdere senza sbagliare”, antico proverbio cinese di Jasming Pao Lee

Ahahahah bellissima questa

 37
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Az67 (Guest) 17-10-2025 11:45

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da brunodalla
per soli 5 punti è settima nella race, davanti ad andreeva, la rubakina se vince rimane ad oltre 300 punti di distacco. direi che è fatta.
secondo anno consecutivo che si qualifica per le finals sia in singolo che in doppio.
eh ma deve tornare con furlan (cit.)
eh ma deve abbandonare il doppio (cit.)

Però prendiamo atto che negli ultimi 2 tornei con il doppio…
…prima si è ritirata ed adesso non si è neppure presentata!
Credo che ci sia anche lo zampino della stessa Errani, che ormai le fa (esplicitamente) da coach.

Credi? Ma non sono mica delle stupide, sono professioniste…..

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 17-10-2025 11:43

Scritto da Betafasan
Complimenti! Felice per la sconfitta della slava che è tignosa!

Ma ‘slava’ è utilizzato in modo dispregiativo? No, così per sapere……

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
lesser 17-10-2025 11:35

@ Tomax (#4499792)

Questo valeva per il doppio mo sembra questa regola dopo se l’hanno cambiata allora

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
omerjno 17-10-2025 11:35

@ FabioR (#4499766)

Nella rave non ci sono cambiali, solo contante.

 33
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Gualtiero
lesser 17-10-2025 11:33

Avevo sentito oeri sera che bastava vincere oggi a jasmine prr le finals su ski…..anche ski dorme ogni tanto le telecroniste

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Simo. (Guest) 17-10-2025 11:31

@ Luis88 (#4499788)

Keys è già qualificata di diritto, in quanto vincitrice di uno slam (Australian Open) e presente nei primi venti del ranking WTA, per le finals ci sono già sei posti assegnati, tra cui quattro americane (Coco,Amanda,Jessica,Madison), Arina ed Iga, ad ora di posti ne restano solo due disponibili per tre giocatrici in lizza (Jas, Elena e Mirra).

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
WTA Lover (Guest) 17-10-2025 11:28

Scritto da tajima
Ma la Andreeva non è iscritta nè a Tokyo nè a HK.
Aspetta cosa la fa la Rybakina e corre a chiedere una wild card?
Altrimenti Jas sarebbe già dentro.

corretto, è in attesa, credo sia abbastanza scontato, anche perché sarebbe una bella beffa rimanere fuori in un anno in cui è stata due volte vincitrice in un WTA1000

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 17-10-2025 11:28

Scritto da forerunner

Scritto da Tomax
@ Luis88 (#4499788)
Keys essendo vincitrice slam credo sia dentro a prescindere

no sono i primi 8 della race

keys è di diritto per aver vinto uno slam

 29
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu, Marco M., antoniov
MansourBahrami (Guest) 17-10-2025 11:28

Grande Jas, per me quest’ anno per certi versi è stato anche migliore dell’ anno scorso. E’ vero che negli slam è andata così così, ma ha vinto Roma e fatto finale a Cincinnati, ma soprattutto ha mantenuto una grande continuità ad altissimo livello. Merita le finals.

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
WTA Lover (Guest) 17-10-2025 11:28

Scritto da brunodalla
per soli 5 punti è settima nella race, davanti ad andreeva, la rubakina se vince rimane ad oltre 300 punti di distacco. direi che è fatta.
secondo anno consecutivo che si qualifica per le finals sia in singolo che in doppio.
eh ma deve tornare con furlan (cit.)
eh ma deve abbandonare il doppio (cit.)

Capisco la gioia, ma aspetterei un attimo per evitare la gufata del secolo. Oggi Rybakina avrà vita facile con Tomljanovic probabilmente, il che significa che la semifinale tra Jasmine e la kazaka diventerà cruciale: in caso di vittoria di Rybakina, sarà anche la grande favorita per il titolo, e questo porterebbe le tre candidate a stare tutte in circa 50 punti nella race.

Ora, Andreeva in tal caso chiederà wc a Tokyo, dove scarta essenzialmente zero (come Paolini), Rybakina scarterà un pesante 150 punti, ma con il giusto sorteggio non vedo difficile per questa versione di Rybakina andare nuovamente in fondo. Sta giocando abbastanza bene, e pare motivata a provarci fino alla fine. In tutto questo, Andreeva dovrebbe anche tornare a vincere un match, cosa non scontata a quanto pare.

Insomma, con il match di oggi il grosso è fatto, ma tocca restare sulle spine ancora un po’, sperando Tomljanovic possa farci un gran regalo.

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 17-10-2025 11:27

Jasmine ormai non è più una sorpresa,anzi è quasi sempre una certezza

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
forerunner 17-10-2025 11:27

Scritto da Tomax
@ Luis88 (#4499788)
Keys essendo vincitrice slam credo sia dentro a prescindere

no sono i primi 8 della race

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
lesser 17-10-2025 11:24

E con questo risultato è sicura d’andare alle finals brava

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 17-10-2025 11:24

@ Luis88 (#4499788)

Io spero che Rybakina vinca perché Paolini possa guadagnarsi il pass sul campo battendola.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Mats
-1: lesser
WTA Lover (Guest) 17-10-2025 11:23

Scritto da Tomax
Sarebbe folle per Andreeva non chiedere wc prossima settimana. Speriamo comunque in aijla così oggi chiude discorso master domani gioca libera e a Tokyo non va

Credo sia abbastanza certo che Mirra stia attendendo il match di Rybakina di oggi. In caso di vittoria della kazaka, chiederà (e le sarà data) wildcard a Tokyo. Ovviamente in caso di sconfitta di Rybakina non sarà necessario, perché Rybakina sarà matematicamente fuori.

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zawix 17-10-2025 11:21

Jasmine non finisce di stupire, grande testa, gran carattere, ma soprattutto piedi e gambe monumentali.
Da additare ai giovani tennisti come esempio: anche chi non ha il fisico della Sabalenka può emergere ad altissimo livello in questo sport

 21
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giovanna, silvano
Roberto (Guest) 17-10-2025 11:21

“Meglio vincere facendo tanti errori che perdere senza sbagliare”, antico proverbio cinese di Jasming Pao Lee

 20
Replica | Quota | 10
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: brunodalla, MarcoP, omerjno, giallu, Cogi53, tajima, Scolaretto, Mats, silvano, antoniov
Tomax (Guest) 17-10-2025 11:19

@ Luis88 (#4499788)

Keys essendo vincitrice slam credo sia dentro a prescindere

 19
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, brunodalla, omerjno, giallu, Marco M.
-1: forerunner
Luis88 (Guest) 17-10-2025 11:17

Scritto da Tomax
Sarebbe folle per Andreeva non chiedere wc prossima settimana. Speriamo comunque in aijla così oggi chiude discorso master domani gioca libera e a Tokyo non va

Io spero Rybakina vinca. Vorrei che alle Finals non ci siano 4 USA, quindi che non si qualificasse Keys

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 17-10-2025 11:14

Scritto da Silvy__89
Bravissima Jasmine! Finals ormai certe giusto?

certe ancora no. dipende dalla prossima partita della rybakina.

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
brunodalla 17-10-2025 11:11

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da brunodalla
per soli 5 punti è settima nella race, davanti ad andreeva, la rubakina se vince rimane ad oltre 300 punti di distacco. direi che è fatta.
secondo anno consecutivo che si qualifica per le finals sia in singolo che in doppio.
eh ma deve tornare con furlan (cit.)
eh ma deve abbandonare il doppio (cit.)

Però prendiamo atto che negli ultimi 2 tornei con il doppio…
…prima si è ritirata ed adesso non si è neppure presentata!
Credo che ci sia anche lo zampino della stessa Errani, che ormai le fa (esplicitamente) da coach.

ma certo, essendo estremamente intelligenti si gestiscono nel migliore dei modi. al contrario di molti commentatori qui dentro, riguardo all’intelligenza.

 16
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Gualtiero, giallu, Marco M.
Silvy__89 (Guest) 17-10-2025 11:07

Bravissima Jasmine! Finals ormai certe giusto?

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 17-10-2025 11:07

Parliamo spesso di Paolini e ce ne sarà ancora tanto da parlare, piuttosto colgo l’occasione per parlarne dell’avversaria,la cassa di risonanza Paolini comunque aiuta a mettere sotto i riflettori tenniste che in altre occasioni trascurate, perché si vede tutto attraverso le italiane, oggi molti hanno rivisto la Bencic.
E allora… partiamo.
Per dimostrare che Gaz non è né un mago ma neanche uno sprovveduto devo dire che questa stagione ha portato una cosa in mio favore,una contro.
Diciamo che mai mi sarei aspettato una tennista tornare a certi livelli post maternità,e la Bencic ha un po’ sfatato questa che sembrava diventata una cosa regolare.
La cosa pro invece è la nostra cara Victoria Azarenka,nella parte finale della scorsa stagione avevo già incominciato ad intuire da risultati e prestazioni che il 2025 sarebbe stato presumibilmente il definitivo canto del cigno di questa grandissima tennista, l’unica nei suoi momenti migliori a tenere un po’ di testa a Serena.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 17-10-2025 11:06

Scritto da brunodalla
per soli 5 punti è settima nella race, davanti ad andreeva, la rubakina se vince rimane ad oltre 300 punti di distacco. direi che è fatta.
secondo anno consecutivo che si qualifica per le finals sia in singolo che in doppio.
eh ma deve tornare con furlan (cit.)
eh ma deve abbandonare il doppio (cit.)

Però prendiamo atto che negli ultimi 2 tornei con il doppio…
…prima si è ritirata ed adesso non si è neppure presentata!

Credo che ci sia anche lo zampino della stessa Errani, che ormai le fa (esplicitamente) da coach.

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tajima, silvano
-1: forerunner
robi (Guest) 17-10-2025 11:02

SUPER DONNA…MEGA JASMINE!

 12
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giovanna, giallu
brunodalla 17-10-2025 11:01

per soli 5 punti è settima nella race, davanti ad andreeva, la rubakina se vince rimane ad oltre 300 punti di distacco. direi che è fatta.
secondo anno consecutivo che si qualifica per le finals sia in singolo che in doppio.
eh ma deve tornare con furlan (cit.)
eh ma deve abbandonare il doppio (cit.)

 11
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., sergioat, MarcoP, forerunner, andre84
FabioR (Guest) 17-10-2

Con le due mega cambiali che aveva tornare alle finals sarebbe un risultato clamoroso che da l’idea di quanto fote ormai sia la nostra Jas.

 10
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Betafasan, giovanna, sergioat, MarcoP, j, Lukaa
Tomax (Guest) 17-10-2025 10:56

Sarebbe folle per Andreeva non chiedere wc prossima settimana. Speriamo comunque in aijla così oggi chiude discorso master domani gioca libera e a Tokyo non va

 9
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., MarcoP
JannikUberAlles 17-10-2025 10:52

Scritto da Tennista dastrapazzo
E poi dicono che il tennis femminile è noioso, partita combattutissima, peccato solo per il finale, Jas monumentale soprattutto di testa!

Testa ma anche GAMBE!

Quanto ha “pedalato” oggi?

La svizzera, ad ogni punto, le faceva fare il giro dei quattro cantoni!

 8
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Mats, silvano, andre84
Betafasan 17-10-2025 10:51

Ora Jasmine è davanti a keys e Andreeva con 4525 p !!

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Guido (Guest) 17-10-2025 10:51

Se davvero la Andreeva non gioca la settimana prossima direi che Jas è già qualificata per le finals. Altrimenti si giocano 2 posti Jas, Andreeva e Rybakina. Comunque sia, seconda stagione consecutiva nelle top 10 per Jas. Forse solo la Errani ci era riuscita prima di lei.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Betafasan 17-10-2025 10:50

Complimenti! Felice per la sconfitta della slava che è tignosa!

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Intrepido (Guest) 17-10-2025 10:50

Bravissima Jas!!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennista dastrapazzo 17-10-2025 10:49

E poi dicono che il tennis femminile è noioso, partita combattutissima, peccato solo per il finale, Jas monumentale soprattutto di testa!

 3
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., MarcoP, giallu, antoniov
tajima 17-10-2025 10:48

Ma la Andreeva non è iscritta nè a Tokyo nè a HK.
Aspetta cosa la fa la Rybakina e corre a chiedere una wild card?
Altrimenti Jas sarebbe già dentro.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Gualtiero
JannikUberAlles 17-10-2025 10:45

Che D O N N A !!!!!

 1
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., sergioat, Mats, giallu, antoniov