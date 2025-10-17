WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Martina Colmegna nella foto
WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 20:00
(1) Simona Waltert
vs Tara Wuerth
Il match deve ancora iniziare
(3) Julia Grabher vs (6) Sinja Kraus
Il match deve ancora iniziare
(1) Ingrid Martins / (1) Laura Pigossi vs (3) Leyre Romero Gormaz / (3) Tara Wuerth Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 20:00
Sada Nahimana vs Ekaterine Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
Alice Rame vs Martina Colmegna
Il match deve ancora iniziare
(4) Irene Burillo / (4) Ekaterine Gorgodze vs Tina Smith / Miriana Tona Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Tampico 🇲🇽 – Semifinali, cemento
Center Court – ore 01:00
(5) Hanne Vandewinkel
vs (8) Harriet Dart
Il match deve ancora iniziare
Jessica Pieri vs (6) Cadence Brace Non prima 03:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Harriet Dart / (1) Anastasia Tikhonova vs (4) Weronika Falkowska / (4) Kristina Novak
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Jinan 🇨🇳 – Semifinali, cemento
Indoor 1 – ore 08:00
(6) Lulu Sun
vs (3) Janice Tjen
WTA Jinan 125
Lulu Sun [6]
6
6
4
Janice Tjen [3]
4
7
6
Vincitore: Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
3-1*
4-1*
5*-1
5*-2
5-3*
5-4*
6*-4
6*-5
6-6*
6-7*
7*-7
7*-8
6-6 → 6-7
Janice Tjen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Priska Nugroho vs (2) Anna Bondar
WTA Jinan 125
Priska Nugroho
0
4
0
0
Anna Bondar [2]
0
6
6
0
Vincitore: Bondar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Priska Nugroho
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Priska Nugroho
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Priska Nugroho
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Priska Nugroho
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Priska Nugroho
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Indoor 2 – ore 09:00
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold vs Alicia Barnett / Elixane Lechemia Inizio 08:00
WTA Jinan 125
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0
6
6
0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia•
0
4
3
0
Vincitore: Pridankina / Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
5-3 → 6-3
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
4-3 → 5-3
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
4-2 → 4-3
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
3-2 → 4-2
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
1-1 → 2-1
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
5-4 → 6-4
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-2 → 5-3
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
5-1 → 5-2
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
4-1 → 5-1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
3-0 → 3-1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
2-0 → 3-0
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(4) Eudice Chong / (4) Shuo Feng vs Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng Non prima 09:30
WTA Jinan 125
Eudice Chong / Shuo Feng [4]
4
6
6
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
6
0
10
Vincitore: Bhosale / Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
4-2
5-2
5-3
6-3
7-3
8-3
8-4
8-5
8-6
9-6
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
5-0 → 6-0
Eudice Chong / Shuo Feng
4-0 → 5-0
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Eudice Chong / Shuo Feng
2-0 → 3-0
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Eudice Chong / Shuo Feng
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
4-5 → 4-6
Eudice Chong / Shuo Feng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 3-5
Eudice Chong / Shuo Feng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-5 → 2-5
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Eudice Chong / Shuo Feng
0-4 → 1-4
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-3 → 0-4
Eudice Chong / Shuo Feng
0-2 → 0-3
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
0-1 → 0-2
Eudice Chong / Shuo Feng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
3 commenti
Sono 2 situazioni molto diverse però. La Colmegna sembrava avesse quasi smesso. Invece la Pieri ha avuto un’ottima stagione con solo alcuni momenti di calo e ultimamente sta giocando solo 125 riuscendo anche a vincere diverse partite. Si meriterebbe di tornare a giocare le quali slam.
Se Pieri dovesse vincere nella notte, arriverebbe molto vicina al rigiocare le quali Slam dopo anni di assenza: Brace la sovrasta in tutto, ma chissà che allungando lo scambio e cercando di farla muovere per quanto possibile, non possa centrare un’altra ottima vittoria.
Benissimo anche Colmegna, che da seguito alla vittoria su Carlè e giustamente contro Rame non parte chiusa, se la può decisamente giocare
Settimana incredibile per Colmegna e Pieri. La prima dopo una stagione difficile trova 2 ottime vittorie e con Rame non è poi così chiusa, anche se parte nettamente sfavorita. Pieri è sulla buona strada per tornare a giocarsi un slam, per altro semifinale raggiunta sul cemento, risultato tutt’altro che banale.