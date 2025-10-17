WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

17/10/2025 08:41 3 commenti
Martina Colmegna nella foto
WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 20:00
(1) Simona Waltert SUI vs Tara Wuerth CRO
Il match deve ancora iniziare

(3) Julia Grabher AUT vs (6) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

(1) Ingrid Martins BRA / (1) Laura Pigossi BRA vs (3) Leyre Romero Gormaz ESP / (3) Tara Wuerth CRO Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 20:00
Sada Nahimana BDI vs Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare

Alice Rame FRA vs Martina Colmegna ITA

Il match deve ancora iniziare

(4) Irene Burillo ESP / (4) Ekaterine Gorgodze GEO vs Tina Smith AUS / Miriana Tona ITA Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Tampico 🇲🇽 – Semifinali, cemento

Center Court – ore 01:00
(5) Hanne Vandewinkel BEL vs (8) Harriet Dart GBR
Il match deve ancora iniziare

Jessica Pieri ITA vs (6) Cadence Brace CAN Non prima 03:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Harriet Dart GBR / (1) Anastasia Tikhonova RUS vs (4) Weronika Falkowska POL / (4) Kristina Novak SLO

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Jinan 🇨🇳 – Semifinali, cemento

Indoor 1 – ore 08:00
(6) Lulu Sun NZL vs (3) Janice Tjen INA
WTA Jinan 125
Lulu Sun [6]
6
6
4
Janice Tjen [3]
4
7
6
Vincitore: Tjen
Mostra dettagli

Priska Nugroho INA vs (2) Anna Bondar HUN

WTA Jinan 125
Priska Nugroho
0
4
0
0
Anna Bondar [2]
0
6
6
0
Vincitore: Bondar
Mostra dettagli



Indoor 2 – ore 09:00
Elena Pridankina RUS / Ekaterina Reyngold RUS vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA Inizio 08:00

WTA Jinan 125
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0
6
6
0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0
4
3
0
Vincitore: Pridankina / Reyngold
Mostra dettagli

(4) Eudice Chong HKG / (4) Shuo Feng CHN vs Rutuja Bhosale IND / Wushuang Zheng CHN Non prima 09:30

WTA Jinan 125
Eudice Chong / Shuo Feng [4]
4
6
6
Rutuja Bhosale / Wushuang Zheng
6
0
10
Vincitore: Bhosale / Zheng
Mostra dettagli

3 commenti

Guido (Guest) 17-10-2025 13:20

Sono 2 situazioni molto diverse però. La Colmegna sembrava avesse quasi smesso. Invece la Pieri ha avuto un’ottima stagione con solo alcuni momenti di calo e ultimamente sta giocando solo 125 riuscendo anche a vincere diverse partite. Si meriterebbe di tornare a giocare le quali slam.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dizzo (Guest) 17-10-2025 12:24

Se Pieri dovesse vincere nella notte, arriverebbe molto vicina al rigiocare le quali Slam dopo anni di assenza: Brace la sovrasta in tutto, ma chissà che allungando lo scambio e cercando di farla muovere per quanto possibile, non possa centrare un’altra ottima vittoria.
Benissimo anche Colmegna, che da seguito alla vittoria su Carlè e giustamente contro Rame non parte chiusa, se la può decisamente giocare

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Cip (Guest) 17-10-2025 09:12

Settimana incredibile per Colmegna e Pieri. La prima dopo una stagione difficile trova 2 ottime vittorie e con Rame non è poi così chiusa, anche se parte nettamente sfavorita. Pieri è sulla buona strada per tornare a giocarsi un slam, per altro semifinale raggiunta sul cemento, risultato tutt’altro che banale.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: j