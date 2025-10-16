Six Kings Slam – Sinner dopo la vittoria: “Giocare contro Alcaraz è sempre un onore. Mi spinge a migliorare”. Djokovic si inchina a Sinner: “Mi ha distrutto, ma è colpa sua! Io ci provo ancora”. Alcaraz: “Il 2025 è il mio miglior anno. Roland Garros e Monte Carlo i momenti più belli” (Video partite)

Dopo la splendida vittoria su Novak Djokovic nella semifinale della Six Kings Slam 2025, Jannik Sinner ha parlato con la consueta lucidità e umiltà del suo percorso, della rivalità con Carlos Alcaraz e del privilegio di confrontarsi con leggende come il fuoriclasse serbo.

Alla vigilia della finale di Riad, che lo vedrà affrontare ancora una volta Alcaraz, l’altoatesino ha mostrato entusiasmo e rispetto per quella che ormai è diventata la grande rivalità della nuova generazione:

“Non vedo l’ora di affrontare di nuovo Carlos. Ogni volta che ci sfidiamo è speciale, per noi e per chi ci guarda. Sarà una grande battaglia, cercherò di essere pronto al massimo. È un onore enorme giocare contro di lui ancora una volta. Mi auguro che anche voi siate impazienti, speriamo tutti in un grande sabato sera.”

Durante l’intervista post-match, Sinner ha anche risposto con un sorriso a una battuta su Djokovic: “Smettila di essere così cattivo con gli anziani!” – gli è stato detto ridendo – e lui ha replicato con ammirazione:

“No, penso che lui abbia detto tutto. Novak è un modello incredibile per la nostra generazione. Vederlo allenarsi, competere e mantenere quella fame dopo tutto ciò che ha vinto è fantastico. Quello che ha realizzato nella sua carriera è straordinario. Lo considero un vero idolo. Giocare contro di lui è sempre un grande onore e un privilegio. Oggi sono felice per la vittoria, ma anche per poterlo incontrare nei tornei e condividere il campo con lui.”

Il numero due del mondo ha poi riflettuto sul suo percorso personale e sulla sua crescita continua:

“Per me la cosa più importante è migliorare. Alla fine della mia carriera voglio poter dire di aver fatto tutto il possibile per raggiungere il 100% di me stesso. Il successo non mi cambierà mai come persona, ed è un valore fondamentale. Le rivalità sono essenziali, ti spingono a crescere. Avere davanti giocatori come Carlos e Novak è una fortuna: Alcaraz è un talento incredibile, sa fare tutto, dalle smorzate ai colpi più potenti. Mi ispiro a loro, e questo mi motiva ogni giorno a dare di più.”

Novak Djokovic ha accettato con ironia e grande sportività la sconfitta subita da Jannik Sinner nella semifinale della Six Kings Slam 2025 a Riad. Il campione serbo, battuto in due set (6-4, 6-2), ha riconosciuto senza esitazioni la superiorità dell’altoatesino, lasciandosi andare a dichiarazioni schiette, divertenti e anche toccanti dopo il match.

“Mi dispiace che non abbiate potuto assistere a una partita più lunga oggi — ha detto con un sorriso Djokovic — ma è colpa sua, non mia! Ho provato a intimidirlo un po’ in quel punto sullo 0-15, ma non ha funzionato. Sembrava un treno in corsa, colpiva da tutte le parti del campo con una potenza incredibile. È stato semplicemente troppo forte. Complimenti a lui e buona fortuna per la finale.”

Djokovic ha poi risposto con la consueta onestà a una domanda sui giovani fenomeni Sinner e Alcaraz, e su cosa significhi continuare a sfidarli nonostante il passare degli anni:

“Come ci si sente a cercare di tenere testa a ragazzi come Jannik e Carlos? Fa male, ogni giorno. Gli allenamenti, la fatica… ma ne vale sempre la pena. L’amore per il gioco e la passione per il tennis sono ancora lì. Scusatemi il linguaggio, ma non è mai bello quando qualcuno ti prende a calci sul campo come ha fatto lui oggi! Ma allo stesso tempo è fantastico poter ancora giocare a un livello così alto. Essere tra i primi cinque o dieci del mondo è comunque una bella sensazione.”

Con il suo solito spirito, il fuoriclasse di Belgrado ha aggiunto una battuta che ha fatto sorridere tutti i presenti:

“Mi piacerebbe se qualcuno potesse scambiarmi il corpo con uno più giovane… anche solo per un anno, così potrei provare a battere questi ragazzi! Scherzi a parte, ho ancora la motivazione per continuare. So che per me sta diventando sempre più difficile vincere contro Jannik e Carlos, ma continuerò a sfidarli finché non ci riuscirò.”

Dopo la vittoria su Taylor Fritz nella semifinale della Six Kings Slam 2025, Carlos Alcaraz si è mostrato sereno e soddisfatto, pronto per la finale di Riad contro Jannik Sinner. Lo spagnolo ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua stagione, definendola senza esitazione la migliore della sua carriera.

“Ho vissuto grandi momenti, dentro e fuori dal campo. Quest’anno è stato senza dubbio il mio migliore finora. Se dovessi sceglierne uno in particolare… non lo so, è davvero difficile. La vittoria al Roland Garros è stata un momento straordinario per me. Ma anche quella di Monte Carlo: venivo da una sconfitta dura a Miami, e riuscire a reagire mentalmente e fisicamente, tornando a giocare un tennis di altissimo livello, è stato molto speciale. Direi che questi due tornei rappresentano i momenti più belli del mio 2025.”

Alcaraz, che si è imposto su Fritz con autorità (6-4, 6-2), si è poi soffermato sul prossimo incontro tra Sinner e Djokovic, ancora prima di conoscere il suo futuro avversario in finale.

“Chi penso vincerà tra Sinner e Djokovic? Beh, è una delle rivalità più belle che abbiamo oggi nel tennis. Sarà una partita fantastica e molto interessante. Io la guarderò, me la godrò. Entrambi stanno giocando alla grande. Lascio che sia il pubblico a scegliere chi vincerà il prossimo match!” – ha dichiarato sorridendo.





Francesco Paolo Villarico