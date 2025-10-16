Sinner batte Djokovic 6-4 6-2 e conquista la finale della Six Kings Slam 2025

Jannik Sinner continua a incantare e conquista la finale della Six Kings Slam 2025 di Riad con una prestazione da fuoriclasse assoluto. L’altoatesino ha sconfitto Novak Djokovic con un netto 6-4, 6-2, offrendo un tennis brillante, concreto e potente, che non ha lasciato scampo al campione serbo.

Il match, attesissimo per il valore dei protagonisti, ha confermato ancora una volta la superiorità di Sinner, capace di mantenere costantemente il controllo del gioco grazie a un servizio impeccabile e a un rovescio lungolinea devastante. L’azzurro ha iniziato con determinazione, strappando il servizio a Djokovic già nel terzo game e mantenendo il vantaggio fino al termine del primo set, chiuso con autorità sul 6-4.

Nel secondo parziale il dominio di Sinner è diventato ancora più evidente: l’italiano ha messo a segno dieci ace, servendo con un impressionante 81% di prime in campo e vincendo oltre il 71% dei punti con la prima. Djokovic, pur lottando con l’esperienza e l’orgoglio di sempre, non è riuscito a contenere la pressione costante dell’avversario, che ha trovato due break e ha chiuso il match con una prima vincente.

Con questa vittoria, Sinner raggiunge la finale della Six Kings Slam, dove affronterà Carlos Alcaraz, protagonista dell’altra semifinale vinta contro Taylor Fritz.

Sarà dunque la sfida delle nuove generazioni, l’ennesimo capitolo di una rivalità destinata a segnare il futuro del tennis mondiale. Dopo aver dominato Djokovic, Jannik Sinner si candida con forza al trono del torneo per il secondo anno consecutivo e conferma ancora una volta di essere uno dei giocatori più in forma e completi del panorama internazionale.

Appuntamento fissato per sabato sera (non prima delle 20:30), in diretta streaming su Netflix: Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz, una finale che promette spettacolo e grande tennis.

Six Kings Slam Sinner Sinner 6 6 Djokovic Djokovic 4 2 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Sinner 5-2 → 6-2 D. Djokovic 5-1 → 5-2 S. Sinner 4-1 → 5-1 D. Djokovic 2-0 S. Sinner 1-0 → 2-0 D. Djokovic 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Sinner 5-4 → 6-4 S. Sinner 4-3 D. Djokovic 4-2 → 4-3 D. Djokovic 1-1 Risultato 0-0





Francesco Paolo Villarico