Sinner batte Djokovic 6-4 6-2 e conquista la finale della Six Kings Slam 2025
Jannik Sinner continua a incantare e conquista la finale della Six Kings Slam 2025 di Riad con una prestazione da fuoriclasse assoluto. L’altoatesino ha sconfitto Novak Djokovic con un netto 6-4, 6-2, offrendo un tennis brillante, concreto e potente, che non ha lasciato scampo al campione serbo.
Il match, attesissimo per il valore dei protagonisti, ha confermato ancora una volta la superiorità di Sinner, capace di mantenere costantemente il controllo del gioco grazie a un servizio impeccabile e a un rovescio lungolinea devastante. L’azzurro ha iniziato con determinazione, strappando il servizio a Djokovic già nel terzo game e mantenendo il vantaggio fino al termine del primo set, chiuso con autorità sul 6-4.
Nel secondo parziale il dominio di Sinner è diventato ancora più evidente: l’italiano ha messo a segno dieci ace, servendo con un impressionante 81% di prime in campo e vincendo oltre il 71% dei punti con la prima. Djokovic, pur lottando con l’esperienza e l’orgoglio di sempre, non è riuscito a contenere la pressione costante dell’avversario, che ha trovato due break e ha chiuso il match con una prima vincente.
Con questa vittoria, Sinner raggiunge la finale della Six Kings Slam, dove affronterà Carlos Alcaraz, protagonista dell’altra semifinale vinta contro Taylor Fritz.
Sarà dunque la sfida delle nuove generazioni, l’ennesimo capitolo di una rivalità destinata a segnare il futuro del tennis mondiale. Dopo aver dominato Djokovic, Jannik Sinner si candida con forza al trono del torneo per il secondo anno consecutivo e conferma ancora una volta di essere uno dei giocatori più in forma e completi del panorama internazionale.
Appuntamento fissato per sabato sera (non prima delle 20:30), in diretta streaming su Netflix: Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz, una finale che promette spettacolo e grande tennis.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jannik Sinner, Six King Slam 2025, Six Kings Slam
“Premesso che è un esibizione”che ti da però se la vinci 6 milioni di dollari. Ma se neanche negli “importantissimi” 250/500 ha mai
raggiunto tali cifre.
Il livello attuale di Nole lo potremo valutare “concretamente” nella prossima “finalina” (*-^)
Impressionante la sua sicurezza e consapevolezza di sé davanti alle quali ogni tennista si sente già battuto. Tranne Alcaraz che solo Sinner può vincere.
Oddio, sulla seconda è settimo al mondo all time..
io ci ho provato a guardare il match ma dopo 3 games consecutivi di riprese dal basso ci ho rinunciato.
peccato perché da quel che vedo ora è stata una partita avvincente, combattuta punto su punto.
al cardiopalma come si dice.
Il prossimo anno faranno a two king slam montepremi 10 milioni chi vince 2 partite su 3 si porta via il montepremi. Indovinate chi sono i due re?
Il più grande di tutti: Jannik Sinner.
In finale si ripeterà.
Premesso che è un esibizione e quindi è più facile servire così a braccio sciolto e mente libera (anche se la percentuale nel secondoset è scesa sotto il 60%l,Djokovic non è più quello di una volta in risposta,manca di riflessi e reattività,dagli Us Open poi sembra avere un frigorifero sulla schiena negli spostamenti.L’ultima versione buona di Djokovic per fare un confronto tra i 2,Sinner lo ha affrontato in Coppa Davis 2 anni fa,adesso più si incontreranno e più andrà sempre peggio
Oggi favoloso al servizio
Stupisce assolutamente di più il rendimento della seconda al 85%.
Quando verrà pubblicato lo scout della partita si spiegheranno molte cose:
– 10 ace
– 71% di prime
– 81% vinti con prima
– 85% vinti con seconda
– 27 vincenti (vs 10)
– 5 unforced (vs 5)
– 2/2 b-p salvati
– 3/3 b-p trasformati
Spaventoso!
Se batte sempre così sono volatili amari. Oggi il miglior risponditore al mondo guardava con aria esteferatta le prime di servizio di jannik.
Mai visto servire così bene un mostro