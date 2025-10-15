Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 16 Ottobre 2025
Six Kings Slam (🇸🇦 Arabia Saudita), cemento (al coperto)
SF Sinner – Djokovic 20:00
ATP 250 Brussels – hard indoor
R16 Musetti – Hanfmann Non prima 18:00
ATP 250 Stockholm – hard indoor
R16 Humbert – Berrettini 4° inc. ore 12
R16 Sonego – Kovacevic 2° inc. ore 12
QF Bolelli /Vavassori – Kecmanovic /Muller 3° inc. ore 12
ATP 250 Almaty – hard
R16 Darderi – Mochizuki 2° inc. ore 08
WTA 500 Ningbo – hard
2T Kudermetova – Paolini 2 incontro dalle 07:00
CH Olbia – hard
R32 Basile – Carreno Busta Inizio 10:00
R16 Fatic – Caniato 2° inc. ore 10
Classifica live 15.10/2025
SINNER-MUSETTI-COBOLLI-DARDERI:2-8-22-26=58
FRITZ-SHELTON-PAUL-TIAFOE. 4-6-20-29=59
ALCARAZ -FOKINA-MUNAR-BAUTISTA=1-19-42-87=149
Un ottima pieri in messico
Tantissima Italia domani!buona fortuna ragazzi