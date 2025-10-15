Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 16 Ottobre 2025

15/10/2025 23:22 3 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

Six Kings Slam (🇸🇦 Arabia Saudita), cemento (al coperto)
SF Sinner ITA – Djokovic SRB 20:00

Il match deve ancora iniziare



BEL ATP 250 Brussels – hard indoor
R16 Musetti ITA – Hanfmann GER Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



SWE ATP 250 Stockholm – hard indoor
R16 Humbert FRA – Berrettini ITA 4° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare

R16 Sonego ITA – Kovacevic USA 2° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

QF Bolelli ITA/Vavassori ITA – Kecmanovic SRB/Muller FRA 3° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare



KAZ ATP 250 Almaty – hard
R16 Darderi ITA – Mochizuki JPN 2° inc. ore 08
Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 500 Ningbo – hard
2T Kudermetova RUS – Paolini ITA 2 incontro dalle 07:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH Olbia – hard
R32 Basile ITA – Carreno Busta ESP Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Fatic BIH – Caniato ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

3 commenti

Tennisforever 16-10-2025 00:36

Classifica live 15.10/2025

SINNER-MUSETTI-COBOLLI-DARDERI:2-8-22-26=58

FRITZ-SHELTON-PAUL-TIAFOE. 4-6-20-29=59

ALCARAZ -FOKINA-MUNAR-BAUTISTA=1-19-42-87=149

 3
3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 16-10-2025 00:33

Un ottima pieri in messico

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
libbio78 15-10-2025 23:46

Tantissima Italia domani!buona fortuna ragazzi

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90