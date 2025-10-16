Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 16 Ottobre 2025. Almaty – Darderi esce di scena al debutto, Mochizuki troppo solido: 6-3 6-3

Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Brutto stop per Luciano Darderi al suo esordio nell’ATP 250 di Almaty. Il 23enne italo-argentino, numero 26 del ranking mondiale e quarta testa di serie del torneo kazako, è stato sconfitto in due set dal giapponese Shintaro Mochizuki (n.102 ATP) con il punteggio di 6-3 6-3 in poco più di un’ora di gioco.
Per Darderi si trattava del primo confronto in carriera con il 22enne di Kawasaki, che al primo turno aveva superato il francese Arthur Cazaux con un doppio 6-4, vendicando la netta sconfitta subita pochi giorni prima nella semifinale del Challenger di Jinan.
Il match è iniziato nel migliore dei modi per l’azzurro, che nel primo set si è portato avanti 3-1 con un break di vantaggio. Da lì in poi, però, Mochizuki ha cambiato marcia, infilando cinque giochi consecutivi grazie a una maggiore precisione nei colpi da fondo e chiudendo la frazione 6-3.
Nel secondo set, Darderi ha provato a rimanere agganciato al punteggio, ma ha subito il break decisivo nel quarto game, sprecando un vantaggio di 40-30. Il giapponese ha poi mantenuto il servizio con grande solidità, portando a casa il parziale (e l’incontro) per 6-3.
Una sconfitta amara per Darderi, che lascia Almaty al secondo turno e dovrà ora cercare riscatto nei prossimi appuntamenti sul cemento, mentre Mochizuki conferma la sua crescita e si guadagna un posto nei quarti di finale del torneo kazako.
Rio De Janeiro WTA 125 – terra
2T Waltert – Tona ore 20:00
Il match deve ancora iniziare
QF Smith /Tona – Udvardy /Waltert ore 23:00
Il match deve ancora iniziare
Tampico WTA 125 – hard
QF Scott – Pieri ore 00:00
Il match deve ancora iniziare
Completamente d’accordo con la tua analisi.
Basile un diamante ancora molto grezzo, mi impressiona la facilità dei colpi, un rovescio (per me) bellissimo da vedere, anche il dritto rispetto alle ultime che l’ho visto mi sembra decisamente migliorato, da migliorare il servizio (soprattutto la seconda), la risposta e soprattutto l’atteggiamento tattico, non ho visto la partita per intero, ma solo degli spezzoni, ma gli ho visto perdere diversi scambi in cui aveva letteralmente in mano il punto e poi sbagliava sempre la scelta finale e/o cercava sempre il vincente a tutto braccio. L’ho già detto in passato, ma mi auguro che venga o verrà seguito da uno staff all’altezza, mi preoccupa un po’ la testa del giocatore (sbrocca davvero tanto), ma è ancora giovanissimo e mi auguro maturerà. Ha tutte le carte in regola per diventare il mio tennista preferito 😆
molto bravo, con fatic si conoscono bene, da qualche anno sono compagni di squadra a ravenna e scorso anno sono saliti in serie A1.
ha fatto bella figura, strappando anche un set. un po’ come leo borg ieri sera con shapovalov.
poi al terzo ha vinto il più forte ma va bene così per basile. però deve battere i giocatori da 400 in giù e deve fare bene negli itf per cercare di andare avanti in classifica.
Caniato ha prospettive serie anche sul veloce. Colpi potenti servizio già di tutto rispetto, ottimo primo set con Fatic
@ demorpurgo (#4499293)
Le risposte dell’uomo alla aria sono vuote .
Pioggia di ace nella partita di Sonego, se ne fanno anche quando fa punto chi riceve.
@ demorpurgo (#4499293)
Le sue risposte sono vuote come il « vuotissimo » della Spagna dietro ALCARAZ.
@ Massimo.bianco29@yahoo.it (#4499283)
Se il libro è criptico come tutto quello che scrivi…
I monomani genio e sregolatezza sono tra i tennisti più affascinanti.
Pigi Basile appartiene alla categoria.
Come quelle donne che sarebbe meglio evitare di sposare, ma che é difficile dimenticare.
Per dire che al terzo facilmente scioglierà, ma anche che mi ha fatto divertire per una ventina di minuti.
@ Marco M. (#4499301)
io sono in trepidante attesa che LiveTennis decida di applicare le regole che aveva preannunciato un anno fa, e che ci libererebbero di tanti inutili personaggi…
Nel mio caso 250
Sono in trepidante attesa, come del resto lo siamo tutti da quasi 4 anni mentre attendiamo il tomo definitivo sulle malefatte del faentino e di tutti gli italici, mentre i poveri panda sopravvivono da 4 anni senza il loro guru e senza neanche il conforto di una citazione su un libro!
@ Calvin (#4499216)
Io invece non capisco come si possa definire esibizione “amichevole”
un incontro che premia il vincitore con 4.500.000 euro (che
corrispondono a quanto percepisce un lavoratore medio in oltre
170 anni).
A me sembrava ne avesse vinti 4, di titoli ATP 😯
?
Forse Darderi se lo sarebbe potuto evitare questo torneo kazaco. Comunque sono felice per Mochizuki Shintaro (in Giappone si scrive prima il cognome poi il nome) tennista che seguo da anni con simpatia, a differenza di un noto quadrupede perissodattilo….
Era privo di aria.
Presto,moooolto presto verranno rese note le classifiche al netto di aria…
Avversario scarso oggi X giudicare il vero valore di Shintaro.
Se a 22 anni e passa non ha ancora fatto una finale in un ATP tanto forte non può essere.
Ho la sensazione che cinesi e giapponesi si stanno infilando prepotentemente nel circuito. Gli asiatici sono predisposti di natura a fare grandi sacrifici per raggiungere l’obiettivo, vedi i kamikaze. E’ una cosa buona, sicuramente renderanno più interessanti i tornei. enzo
Forza Lorenzo, oggi non è facile come può sembrare dalla classifica. Forza !!!
Giocano anche a Tokyo la prossima settimana. Se Lena perde prima della semifinale a Ningbo non guadagna punti, ma sarebbe ancora in gioco se Jas non superasse Bencic (sarebbe obbligata a vincere in Giappone con Paolini eliminata al debutto)
ormai jas regola tenniste forti come kudermetova anche in due set, in 3 a cincinnati. che brava! speriamo che domani bencic sia ancora affaticata dal durissimo match vinto contro starodubtseva. se jas vincesse domani, avrebbe un piede e mezzo dentro le finals, speriamo bene!
Ottima Jas, a grandi passi verso le finale.
Se non ho calcolato male, se la Rybakina perdesse oggi o anche domani sarebbe matematicamente fuori.
Bene Jasmine, batte la kudermetova e si avvicina alle Finals…
Vista dal 3-1 del primo set, Luciano completamente sovrastato, incapace di leggere il servizio avversario, mentre il suo sembrava un libro aperto, Shintaro corre come una lepre e copre la rete benissimo, unica pecca è stato il non aver lottato bene fino alla fine, un po’ di palle colpite più con frustrazione che con idee
Brava Jas, Bencic non sarà un’avversaria facile ma intanto ha guadagnato 107 punti su Rybakina che anche vincendo il suo ottavo non guadagnerà niente. Certo che nello swing asiatico Baozong sta giocando benone
Che solidità Jasmine. Ah già, deve richiamare Furlan però…
Brava Jas !!!
Mochizuki è sempre quello che la competenza e l’acume di maurantonio hanno definito un prospetto scarso
Complimenti a lui, un po’ meno al Dardo oggi abbastanza scarico
Ah quindi gli esperti da divano, i rosiconi, i disgiati, gli esterofili da strapazzo, i federal-dietro-sinner-il-vuoto, i maurantonio, gli alzatori di gomito, i bamba, i ciucciapanda, i bec, i lo fiasco, gli incompetenti, ………… tutti costoro ci hanno raccontato scemenze a nastro finora?
Domanda retorica ovviamente ………….
Tanto o non risponderanno, o continueranno a scrivere idiozie, o si faranno guidare da disonestà intellettuale e tireranno in ballo giustificazioni ipocrite gabellate per dati oggettivi (che non esistono perchè i dati oggettivi sono i tuoi e quelli che io ed altri ci ostiniamo ancora ad offrire alla comunità sperando che la maggioranza rimanga quella di gente appassionata e compoetente)
Con un paio di vittorie Paolini potrebbe scavalcare pure Andreeva nella race, portandosi al numero 7 e Madison Key in classifica portandosi al numero 6.
Veramente molto impressionante per me che dopo l’anno scorso credevo che si sarebbe confermata massimo in top 15. Grande Jas, contentissimo die ssermi sbagliato
Grazie! Siamo gli unici under 100 😉
@ Calvin (#4499216)
Ciao! Domanda che rispondiamo senza problemi. La risposta è che il programma non prevede le esibizioni e l’abbiamo inserita manualmente inserendola come prima in uno script a parte perchè è più semplice gestirla. Un abbraccio
@ Tennista dastrapazzo (#4499198)
ITALIA : 24-23-23-23
USA :27-23-28-27
SPAGNA :22-26-28-37
Faccio fatica a capire perché una esibizione amichevole sia messa prima di tornei ATP veri.
Giuro che non lo dico per polemica e se la scelta è questa è lecita, ma da persona che ama il tennis non ne capisco la ratio.
@ Tennisforever (#4499178)
È difficile leggere i dati statistici in casi come questi.
Ovviamente qualcosa vogliono dire ma ad esempio Francia e Usa hanno 12 tennisti nei primi 70, ma quasi tutti sembrano essere arrivati al top della carriera.
La Spagna ad eccezione di alcaraz non mi pare abbia tennisti di rilievo.
L’Italia a mio parere ha tutti i primi 4 tennisti che per motivi diversi sembrano valere qualcosa di più in classifica.
Tennispersempre, riesci a fare anche l’età della classifica live? Grazie <3
Classifica live 15.10/2025
SINNER-MUSETTI-COBOLLI-DARDERI:2-8-22-26=58
FRITZ-SHELTON-PAUL-TIAFOE. 4-6-20-29=59
ALCARAZ -FOKINA-MUNAR-BAUTISTA=1-19-42-87=149
Un ottima pieri in messico
Tantissima Italia domani!buona fortuna ragazzi