Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 16 Ottobre 2025. Almaty – Darderi esce di scena al debutto, Mochizuki troppo solido: 6-3 6-3

Brutto stop per Luciano Darderi al suo esordio nell’ATP 250 di Almaty. Il 23enne italo-argentino, numero 26 del ranking mondiale e quarta testa di serie del torneo kazako, è stato sconfitto in due set dal giapponese Shintaro Mochizuki (n.102 ATP) con il punteggio di 6-3 6-3 in poco più di un’ora di gioco.

Per Darderi si trattava del primo confronto in carriera con il 22enne di Kawasaki, che al primo turno aveva superato il francese Arthur Cazaux con un doppio 6-4, vendicando la netta sconfitta subita pochi giorni prima nella semifinale del Challenger di Jinan.

Il match è iniziato nel migliore dei modi per l’azzurro, che nel primo set si è portato avanti 3-1 con un break di vantaggio. Da lì in poi, però, Mochizuki ha cambiato marcia, infilando cinque giochi consecutivi grazie a una maggiore precisione nei colpi da fondo e chiudendo la frazione 6-3.

Nel secondo set, Darderi ha provato a rimanere agganciato al punteggio, ma ha subito il break decisivo nel quarto game, sprecando un vantaggio di 40-30. Il giapponese ha poi mantenuto il servizio con grande solidità, portando a casa il parziale (e l’incontro) per 6-3.

Una sconfitta amara per Darderi, che lascia Almaty al secondo turno e dovrà ora cercare riscatto nei prossimi appuntamenti sul cemento, mentre Mochizuki conferma la sua crescita e si guadagna un posto nei quarti di finale del torneo kazako.

