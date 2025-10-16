Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 16 Ottobre 2025. Almaty – Darderi esce di scena al debutto, Mochizuki troppo solido: 6-3 6-3

16/10/2025 10:29 42 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

Brutto stop per Luciano Darderi al suo esordio nell’ATP 250 di Almaty. Il 23enne italo-argentino, numero 26 del ranking mondiale e quarta testa di serie del torneo kazako, è stato sconfitto in due set dal giapponese Shintaro Mochizuki (n.102 ATP) con il punteggio di 6-3 6-3 in poco più di un’ora di gioco.
Per Darderi si trattava del primo confronto in carriera con il 22enne di Kawasaki, che al primo turno aveva superato il francese Arthur Cazaux con un doppio 6-4, vendicando la netta sconfitta subita pochi giorni prima nella semifinale del Challenger di Jinan.

Il match è iniziato nel migliore dei modi per l’azzurro, che nel primo set si è portato avanti 3-1 con un break di vantaggio. Da lì in poi, però, Mochizuki ha cambiato marcia, infilando cinque giochi consecutivi grazie a una maggiore precisione nei colpi da fondo e chiudendo la frazione 6-3.
Nel secondo set, Darderi ha provato a rimanere agganciato al punteggio, ma ha subito il break decisivo nel quarto game, sprecando un vantaggio di 40-30. Il giapponese ha poi mantenuto il servizio con grande solidità, portando a casa il parziale (e l’incontro) per 6-3.
Una sconfitta amara per Darderi, che lascia Almaty al secondo turno e dovrà ora cercare riscatto nei prossimi appuntamenti sul cemento, mentre Mochizuki conferma la sua crescita e si guadagna un posto nei quarti di finale del torneo kazako.

Six Kings Slam (🇸🇦 Arabia Saudita), cemento (al coperto)
SF Sinner ITA – Djokovic SRB 20:00
Il match deve ancora iniziare



BEL ATP 250 Brussels – hard indoor
R16 Musetti ITA – Hanfmann GER Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



SWE ATP 250 Stockholm – hard indoor
R16 Humbert FRA – Berrettini ITA 4° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare

R16 Sonego ITA – Kovacevic USA 2° inc. ore 12

ATP Stockholm
Lorenzo Sonego
0
7
4
Aleksandar Kovacevic
0
6
1
Mostra dettagli

QF Bolelli ITA/Vavassori ITA – Kecmanovic SRB/Muller FRA 3° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare



KAZ ATP 250 Almaty – hard
R16 Darderi ITA – Mochizuki JPN 2° inc. ore 08
ATP Almaty
Luciano Darderi [4]
3
3
Shintaro Mochizuki
6
6
Vincitore: Mochizuki
Mostra dettagli



CHN WTA 500 Ningbo – hard
2T Kudermetova RUS – Paolini ITA 2 incontro dalle 07:00

WTA Ningbo
Veronika Kudermetova
0
2
5
0
Jasmine Paolini [2]
0
6
7
0
Vincitore: Paolini
Mostra dettagli



ITA CH Olbia – hard
R32 Basile ITA – Carreno Busta ESP Inizio 10:00

ATP Olbia
Pierluigi Basile
2
7
3
Pablo Carreno Busta [6]
6
6
6
Vincitore: Carreno Busta
Mostra dettagli

R16 Fatic BIH – Caniato ITA 2° inc. ore 10

ATP Olbia
Nerman Fatic
15
3
4
Carlo Alberto Caniato
0
6
2
Mostra dettagli



BRA Rio De Janeiro WTA 125 – terra
2T Waltert SUI – Tona ITA ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

QF Smith AUS/Tona ITA – Udvardy HUN/Waltert SUI ore 23:00

Il match deve ancora iniziare



MEX Tampico WTA 125 – hard
QF Scott USA – Pieri ITA ore 00:00

Il match deve ancora iniziare

42 commenti. Lasciane uno!

Lo Scriba 16-10-2025 14:58

Scritto da Il GUEst
Basile un diamante ancora molto grezzo, mi impressiona la facilità dei colpi, un rovescio (per me) bellissimo da vedere, anche il dritto rispetto alle ultime che l’ho visto mi sembra decisamente migliorato, da migliorare il servizio (soprattutto la seconda), la risposta e soprattutto l’atteggiamento tattico, non ho visto la partita per intero, ma solo degli spezzoni, ma gli ho visto perdere diversi scambi in cui aveva letteralmente in mano il punto e poi sbagliava sempre la scelta finale e/o cercava sempre il vincente a tutto braccio. L’ho già detto in passato, ma mi auguro che venga o verrà seguito da uno staff all’altezza, mi preoccupa un po’ la testa del giocatore (sbrocca davvero tanto), ma è ancora giovanissimo e mi auguro maturerà. Ha tutte le carte in regola per diventare il mio tennista preferito

Completamente d’accordo con la tua analisi.

 42
Il GUEst 16-10-2025 14:50

Basile un diamante ancora molto grezzo, mi impressiona la facilità dei colpi, un rovescio (per me) bellissimo da vedere, anche il dritto rispetto alle ultime che l’ho visto mi sembra decisamente migliorato, da migliorare il servizio (soprattutto la seconda), la risposta e soprattutto l’atteggiamento tattico, non ho visto la partita per intero, ma solo degli spezzoni, ma gli ho visto perdere diversi scambi in cui aveva letteralmente in mano il punto e poi sbagliava sempre la scelta finale e/o cercava sempre il vincente a tutto braccio. L’ho già detto in passato, ma mi auguro che venga o verrà seguito da uno staff all’altezza, mi preoccupa un po’ la testa del giocatore (sbrocca davvero tanto), ma è ancora giovanissimo e mi auguro maturerà. Ha tutte le carte in regola per diventare il mio tennista preferito 😆

 41
Spider 99 (Guest) 16-10-2025 14:49

Scritto da Razzotto
Caniato ha prospettive serie anche sul veloce. Colpi potenti servizio già di tutto rispetto, ottimo primo set con Fatic

molto bravo, con fatic si conoscono bene, da qualche anno sono compagni di squadra a ravenna e scorso anno sono saliti in serie A1.

 40
Spider 99 (Guest) 16-10-2025 14:48

Scritto da biglebo
I monomani genio e sregolatezza sono tra i tennisti più affascinanti.
Pigi Basile appartiene alla categoria.
Come quelle donne che sarebbe meglio evitare di sposare, ma che é difficile dimenticare.
Per dire che al terzo facilmente scioglierà, ma anche che mi ha fatto divertire per una ventina di minuti.

ha fatto bella figura, strappando anche un set. un po’ come leo borg ieri sera con shapovalov.
poi al terzo ha vinto il più forte ma va bene così per basile. però deve battere i giocatori da 400 in giù e deve fare bene negli itf per cercare di andare avanti in classifica.

 39
Razzotto 16-10-2025 14:40

Caniato ha prospettive serie anche sul veloce. Colpi potenti servizio già di tutto rispetto, ottimo primo set con Fatic

 38
Tennisforever 16-10-2025 14:23

@ demorpurgo (#4499293)

Le risposte dell’uomo alla aria sono vuote .

 37
+1: Detuqueridapresencia
MarcoP 16-10-2025 14:22

Pioggia di ace nella partita di Sonego, se ne fanno anche quando fa punto chi riceve.

 36
Tennisforever 16-10-2025 14:14

@ demorpurgo (#4499293)

Le sue risposte sono vuote come il « vuotissimo » della Spagna dietro ALCARAZ.

 35
+1: Detuqueridapresencia
sergioat 16-10-2025 13:47

@ Massimo.bianco29@yahoo.it (#4499283)

Se il libro è criptico come tutto quello che scrivi…

 34
+1: Detuqueridapresencia
biglebo (Guest) 16-10-2025 13:28

I monomani genio e sregolatezza sono tra i tennisti più affascinanti.
Pigi Basile appartiene alla categoria.
Come quelle donne che sarebbe meglio evitare di sposare, ma che é difficile dimenticare.
Per dire che al terzo facilmente scioglierà, ma anche che mi ha fatto divertire per una ventina di minuti.

 33
+1: Il GUEst
walden 16-10-2025 12:55

@ Marco M. (#4499301)

io sono in trepidante attesa che LiveTennis decida di applicare le regole che aveva preannunciato un anno fa, e che ci libererebbero di tanti inutili personaggi…

 32
+1: Navaioh69, sergioat, Lo Scriba, Detuqueridapresencia
PeteBondurant 16-10-2025 12:54

Scritto da Dino1°
@ Calvin (#4499216)
Io invece non capisco come si possa definire esibizione “amichevole”
un incontro che premia il vincitore con 4.500.000 euro (che
corrispondono a quanto percepisce un lavoratore medio in oltre
170 anni).

Nel mio caso 250

 31
Marco M. 16-10-2025 12:43

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da Tennisforever
Classifica live 15.10/2025
SINNER-MUSETTI-COBOLLI-DARDERI:2-8-22-26=58
FRITZ-SHELTON-PAUL-TIAFOE. 4-6-20-29=59
ALCARAZ -FOKINA-MUNAR-BAUTISTA=1-19-42-87=149

Presto,moooolto presto verranno rese note le classifiche al netto di aria…

Sono in trepidante attesa, come del resto lo siamo tutti da quasi 4 anni mentre attendiamo il tomo definitivo sulle malefatte del faentino e di tutti gli italici, mentre i poveri panda sopravvivono da 4 anni senza il loro guru e senza neanche il conforto di una citazione su un libro!

 30
+1: sergioat, Lo Scriba, Detuqueridapresencia
Dino1° (Guest) 16-10-2025 12:30

@ Calvin (#4499216)
Io invece non capisco come si possa definire esibizione “amichevole”
un incontro che premia il vincitore con 4.500.000 euro (che
corrispondono a quanto percepisce un lavoratore medio in oltre
170 anni).

 29
demorpurgo (Guest) 16-10-2025 12:08

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Mochizuki è sempre quello che la competenza e l’acume di maurantonio hanno definito un prospetto scarso
Complimenti a lui, un po’ meno al Dardo oggi abbastanza scarico

Avversario scarso oggi X giudicare il vero valore di Shintaro.
Se a 22 anni e passa non ha ancora fatto una finale in un ATP tanto forte non può essere.

A me sembrava ne avesse vinti 4, di titoli ATP 😯

 28
+1: MarcoP, Detuqueridapresencia
demorpurgo (Guest) 16-10-2025 12:06

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da Tennisforever
Classifica live 15.10/2025
SINNER-MUSETTI-COBOLLI-DARDERI:2-8-22-26=58
FRITZ-SHELTON-PAUL-TIAFOE. 4-6-20-29=59
ALCARAZ -FOKINA-MUNAR-BAUTISTA=1-19-42-87=149

Presto,moooolto presto verranno rese note le classifiche al netto di aria…

?

 27
+1: MarcoP, Detuqueridapresencia
walden 16-10-2025 11:57

Forse Darderi se lo sarebbe potuto evitare questo torneo kazaco. Comunque sono felice per Mochizuki Shintaro (in Giappone si scrive prima il cognome poi il nome) tennista che seguo da anni con simpatia, a differenza di un noto quadrupede perissodattilo….

 26
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 16-10-2025 11:41

Scritto da Detuqueridapresencia
Mochizuki è sempre quello che la competenza e l’acume di maurantonio hanno definito un prospetto scarso
Complimenti a lui, un po’ meno al Dardo oggi abbastanza scarico

Era privo di aria.

 25
-1: Marco M., Navaioh69, Alain, Detuqueridapresencia
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 16-10-2025 11:39

Scritto da Tennisforever
Classifica live 15.10/2025
SINNER-MUSETTI-COBOLLI-DARDERI:2-8-22-26=58
FRITZ-SHELTON-PAUL-TIAFOE. 4-6-20-29=59
ALCARAZ -FOKINA-MUNAR-BAUTISTA=1-19-42-87=149

Presto,moooolto presto verranno rese note le classifiche al netto di aria…

 24
-1: Marco M., Navaioh69, sergioat, Alain, MarcoP, Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 16-10-2025 11:32

Scritto da Detuqueridapresencia
Mochizuki è sempre quello che la competenza e l’acume di maurantonio hanno definito un prospetto scarso
Complimenti a lui, un po’ meno al Dardo oggi abbastanza scarico

Avversario scarso oggi X giudicare il vero valore di Shintaro.
Se a 22 anni e passa non ha ancora fatto una finale in un ATP tanto forte non può essere.

 23
-1: Alain, MarcoP, Detuqueridapresencia
enzo+ (Guest) 16-10-2025 11:26

Ho la sensazione che cinesi e giapponesi si stanno infilando prepotentemente nel circuito. Gli asiatici sono predisposti di natura a fare grandi sacrifici per raggiungere l’obiettivo, vedi i kamikaze. E’ una cosa buona, sicuramente renderanno più interessanti i tornei. enzo

 22
-1: Detuqueridapresencia
Andrea04 (Guest) 16-10-2025 11:20

Forza Lorenzo, oggi non è facile come può sembrare dalla classifica. Forza !!!

 21
JOA20 (Guest) 16-10-2025 11:05

Scritto da Massimo
Ottima Jas, a grandi passi verso le finale.
Se non ho calcolato male, se la Rybakina perdesse oggi o anche domani sarebbe matematicamente fuori.

Giocano anche a Tokyo la prossima settimana. Se Lena perde prima della semifinale a Ningbo non guadagna punti, ma sarebbe ancora in gioco se Jas non superasse Bencic (sarebbe obbligata a vincere in Giappone con Paolini eliminata al debutto)

 20
+1: puffo65
Giallo Naso (Guest) 16-10-2025 10:56

ormai jas regola tenniste forti come kudermetova anche in due set, in 3 a cincinnati. che brava! speriamo che domani bencic sia ancora affaticata dal durissimo match vinto contro starodubtseva. se jas vincesse domani, avrebbe un piede e mezzo dentro le finals, speriamo bene!

 19
+1: Marco M., Scolaretto, Tennista dastrapazzo, Navaioh69
Massimo (Guest) 16-10-2025 10:48

Ottima Jas, a grandi passi verso le finale.
Se non ho calcolato male, se la Rybakina perdesse oggi o anche domani sarebbe matematicamente fuori.

 18
Ozzastru (Guest) 16-10-2025 10:44

Bene Jasmine, batte la kudermetova e si avvicina alle Finals…

 17
+1: Marco M., Scolaretto
Casual 16-10-2025 10:42

Vista dal 3-1 del primo set, Luciano completamente sovrastato, incapace di leggere il servizio avversario, mentre il suo sembrava un libro aperto, Shintaro corre come una lepre e copre la rete benissimo, unica pecca è stato il non aver lottato bene fino alla fine, un po’ di palle colpite più con frustrazione che con idee

 16
JOA20 (Guest) 16-10-2025 10:42

Brava Jas, Bencic non sarà un’avversaria facile ma intanto ha guadagnato 107 punti su Rybakina che anche vincendo il suo ottavo non guadagnerà niente. Certo che nello swing asiatico Baozong sta giocando benone

 15
+1: Scolaretto, Navaioh69
demorpurgo (Guest) 16-10-2025 10:41

Che solidità Jasmine. Ah già, deve richiamare Furlan però…

 14
PeteBondurant 16-10-2025 10:41

Brava Jas !!!

 13
+1: Marco M.
Detuqueridapresencia 16-10-2025 10:36

Mochizuki è sempre quello che la competenza e l’acume di maurantonio hanno definito un prospetto scarso

Complimenti a lui, un po’ meno al Dardo oggi abbastanza scarico

 12
+1: Marco M., pablito
Detuqueridapresencia 16-10-2025 10:34

Scritto da Tennista dastrapazzo

Scritto da Tennisforever
@ Tennista dastrapazzo (#4499198)
ITALIA : 24-23-23-23
USA :27-23-28-27
SPAGNA :22-26-28-37

Grazie! Siamo gli unici under 100

Ah quindi gli esperti da divano, i rosiconi, i disgiati, gli esterofili da strapazzo, i federal-dietro-sinner-il-vuoto, i maurantonio, gli alzatori di gomito, i bamba, i ciucciapanda, i bec, i lo fiasco, gli incompetenti, ………… tutti costoro ci hanno raccontato scemenze a nastro finora?

Domanda retorica ovviamente ………….

Tanto o non risponderanno, o continueranno a scrivere idiozie, o si faranno guidare da disonestà intellettuale e tireranno in ballo giustificazioni ipocrite gabellate per dati oggettivi (che non esistono perchè i dati oggettivi sono i tuoi e quelli che io ed altri ci ostiniamo ancora ad offrire alla comunità sperando che la maggioranza rimanga quella di gente appassionata e compoetente)

 11
+1: Marco M., andrewthefirst, Massi, von Hayek, Navaioh69, Etor
Calvin (Guest) 16-10-2025 10:12

Con un paio di vittorie Paolini potrebbe scavalcare pure Andreeva nella race, portandosi al numero 7 e Madison Key in classifica portandosi al numero 6.

Veramente molto impressionante per me che dopo l’anno scorso credevo che si sarebbe confermata massimo in top 15. Grande Jas, contentissimo die ssermi sbagliato

 10
+1: Marco M., puffo65, Navaioh69, Il cubo di Bublik
Tennista dastrapazzo 16-10-2025 09:44

Scritto da Tennisforever
@ Tennista dastrapazzo (#4499198)
ITALIA : 24-23-23-23
USA :27-23-28-27
SPAGNA :22-26-28-37

Grazie! Siamo gli unici under 100 😉

 9
+1: Detuqueridapresencia
LiveTennis.it Staff 16-10-2025 09:05

@ Calvin (#4499216)

Ciao! Domanda che rispondiamo senza problemi. La risposta è che il programma non prevede le esibizioni e l’abbiamo inserita manualmente inserendola come prima in uno script a parte perchè è più semplice gestirla. Un abbraccio

 8
+1: Marco M., sergioat, puffo65, Navaioh69, MarcoP
Tennisforever 16-10-2025 08:40

@ Tennista dastrapazzo (#4499198)

ITALIA : 24-23-23-23

USA :27-23-28-27

SPAGNA :22-26-28-37

 7
+1: Detuqueridapresencia, sergioat, Navaioh69, Il cubo di Bublik
Calvin (Guest) 16-10-2025 08:40

Faccio fatica a capire perché una esibizione amichevole sia messa prima di tornei ATP veri.

Giuro che non lo dico per polemica e se la scelta è questa è lecita, ma da persona che ama il tennis non ne capisco la ratio.

 6
+1: MarcoP
Maxyzzz (Guest) 16-10-2025 07:23

@ Tennisforever (#4499178)
È difficile leggere i dati statistici in casi come questi.
Ovviamente qualcosa vogliono dire ma ad esempio Francia e Usa hanno 12 tennisti nei primi 70, ma quasi tutti sembrano essere arrivati al top della carriera.
La Spagna ad eccezione di alcaraz non mi pare abbia tennisti di rilievo.
L’Italia a mio parere ha tutti i primi 4 tennisti che per motivi diversi sembrano valere qualcosa di più in classifica.

 5
Tennista dastrapazzo 16-10-2025 06:23

Scritto da Tennisforever
Classifica live 15.10/2025
SINNER-MUSETTI-COBOLLI-DARDERI:2-8-22-26=58
FRITZ-SHELTON-PAUL-TIAFOE. 4-6-20-29=59
ALCARAZ -FOKINA-MUNAR-BAUTISTA=1-19-42-87=149

Tennispersempre, riesci a fare anche l’età della classifica live? Grazie <3

 4
+1: Detuqueridapresencia
Tennisforever 16-10-2025 00:36

Classifica live 15.10/2025

SINNER-MUSETTI-COBOLLI-DARDERI:2-8-22-26=58

FRITZ-SHELTON-PAUL-TIAFOE. 4-6-20-29=59

ALCARAZ -FOKINA-MUNAR-BAUTISTA=1-19-42-87=149

 3
+1: Detuqueridapresencia
Vasco90 16-10-2025 00:33

Un ottima pieri in messico

 2
libbio78 15-10-2025 23:46

Tantissima Italia domani!buona fortuna ragazzi

 1
+1: Vasco90, Tennista dastrapazzo, Marco M., Navaioh69