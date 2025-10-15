Six Kings Slam – Sinner domina Tsitsipas: 6-2 6-3, sarà semifinale con Djokovic

Un Jannik Sinner praticamente perfetto si qualifica per le semifinali del Six Kings Slam 2025 di Riad, superando Stefanos Tsitsipas con un netto 6-2 6-3. L’azzurro, numero 2 del mondo e campione in carica, ha imposto fin dall’inizio il suo ritmo martellante, spingendo con decisione sul rovescio del greco e lasciando pochissimo margine di manovra all’avversario.

Nel primo set, Sinner parte con grande aggressività e ottiene subito il break nel gioco d’apertura, sfruttando la scarsa tenuta di Tsitsipas nei colpi in uscita dal servizio. Il dominio dell’italiano prosegue senza pause: servizio incisivo, dritto esplosivo e solidità mentale che gli consentono di chiudere il parziale per 6-2 in appena mezz’ora dopo essere stato anche sul 5 a 0.

Nel secondo set il copione non cambia: Tsitsipas accusa anche qualche fastidio alla schiena, costretto a un medical timeout sul 4-3, ma Sinner resta implacabile. L’altoatesino continua a colpire con precisione chirurgica, trova risposte vincenti e chiude i conti dopo un’ora e un quarto di gioco, approfittando di un ultimo errore del greco in uscita dal servizio per 6 a 3 e doppio break.

Per il 24enne azzurro ora arriva una delle due sfide più attese, quella contro Novak Djokovic, in programma domani in semifinale. Un duello tra i due giocatori che sono stati protagonisti della stagione e che promette spettacolo a Riad, dove Sinner difenderà il titolo conquistato lo scorso anno.