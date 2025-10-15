Six Kings Slam – Sinner domina Tsitsipas: 6-2 6-3, sarà semifinale con Djokovic
Un Jannik Sinner praticamente perfetto si qualifica per le semifinali del Six Kings Slam 2025 di Riad, superando Stefanos Tsitsipas con un netto 6-2 6-3. L’azzurro, numero 2 del mondo e campione in carica, ha imposto fin dall’inizio il suo ritmo martellante, spingendo con decisione sul rovescio del greco e lasciando pochissimo margine di manovra all’avversario.
Nel primo set, Sinner parte con grande aggressività e ottiene subito il break nel gioco d’apertura, sfruttando la scarsa tenuta di Tsitsipas nei colpi in uscita dal servizio. Il dominio dell’italiano prosegue senza pause: servizio incisivo, dritto esplosivo e solidità mentale che gli consentono di chiudere il parziale per 6-2 in appena mezz’ora dopo essere stato anche sul 5 a 0.
Nel secondo set il copione non cambia: Tsitsipas accusa anche qualche fastidio alla schiena, costretto a un medical timeout sul 4-3, ma Sinner resta implacabile. L’altoatesino continua a colpire con precisione chirurgica, trova risposte vincenti e chiude i conti dopo un’ora e un quarto di gioco, approfittando di un ultimo errore del greco in uscita dal servizio per 6 a 3 e doppio break.
Per il 24enne azzurro ora arriva una delle due sfide più attese, quella contro Novak Djokovic, in programma domani in semifinale. Un duello tra i due giocatori che sono stati protagonisti della stagione e che promette spettacolo a Riad, dove Sinner difenderà il titolo conquistato lo scorso anno.
TAG: Jannik Sinner, Six King Slam 2025, Six Kings Slam
8 commenti
Ha sostituito l’infortunato Draper, che, a dire il vero, aveva ancora meno titoli per stare lì…il greco almeno è finalista slam!
Davvero, security imbarazzante.
Premettendo che il servizio di Sinner non va valutato con la risposta di Tsitsipas perché con il rovescio risponde quasi ai livelli di Perricard,io avrei voluto vedere la velocità perché ok 72% ma credo che abbia servito come con Cilic,ovvero una prima a 3/4,non mi sembrava molto veloce,peraltro neanche apriva molto gli angoli visto che il greco ci arrivava sempre sulla palla
SCOOP: nella scorsa notte c’è stato un blitz delle teste di cuoio tedesche che hanno steso una mano di resina speciale per rendere il fondo molto più veloce…
GOMPLOTTO !!!
Ma tu li organizzatori hanno risposto alla provocazione cambiando la marca delle palle, che, ormai la notizia è trapelata tra gli addetti ai lavori, sono prodotte dalla fabbrica SINCARAZ, fondata da appena 1 mese!
Mala tempora currunt: i new-Big-2 stanno monopolizzando il tennis.
Che povero disgraziato alla deriva il greco, una umiliazione dopo l’altra, asfaltato impunemente per un pugno di dollari. Che brutta fine, che squallore…
tzetzepas è diventato ormai un test poco attendibile, per non finire troppo presto jannik ha dovuto anche perdere qualche game al servizio, a parte questo l’ho visto bene col servizio ultima maniera che sembra funzionare, vedremo domani col vecchio volpone se avrà qualche problemino in più
Perché hanno invitato al greco? Per quali meriti? Qualcuno ne conosce il motivo?
Ma quel ragazzino che dopo le interviste gli ha chiesto la giacca?
Portato via di peso dalla security.