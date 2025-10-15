Bertolucci su Sinner: “È fragile fisicamente, ma resta il numero due del mondo”
Non usa mezzi termini Paolo Bertolucci per descrivere il momento di Jannik Sinner. L’ex tennista azzurro, oggi voce autorevole del commento tecnico su Sky Sport Italia, ha espresso alcune perplessità sulle condizioni fisiche del campione altoatesino, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare diversi problemi di natura fisica e mentale.
“È fragile. Ha avuto di tutto: crampi, problemi di stomaco, dolori al gomito, vesciche, fastidi all’anca… credo che la situazione stia andando un po’ troppo oltre”, ha dichiarato Bertolucci con la consueta schiettezza. “È evidente che non ha la solidità fisica di Djokovic o di Alcaraz, e non mi sorprende. In ogni caso – ha aggiunto – resta il numero due del mondo, quindi non c’è motivo di allarmarsi troppo”.
Le parole dell’ex Davisman arrivano proprio nel momento in cui Sinner è tornato a parlare pubblicamente dei crampi sofferti a Shanghai, spiegando che si erano trattati anche di un problema “psicologico” oltre che fisico. Il numero 2 ATP è ora a Riad per difendere il titolo al Six Kings Slam 2025, torneo-esibizione saudita, e ha assicurato di sentirsi “bene fisicamente e mentalmente”.
Secondo Bertolucci, il futuro di Sinner dipenderà proprio da questo: “La sua crescita non si discute, ma per restare ai vertici servirà imparare a gestire il fisico e i momenti di difficoltà. Per ora – ha concluso – il suo talento compensa tutto il resto”.
Voglio bene a Bertolucci ma è di una superficialità pari a quella di Panatta. Alcaraz ha avuto almeno quattro infortuni muscolari, di cui uno strappo addominale, un edema importante al muscolo pronatore del braccio e un paio di stiramenti muscolari al quadricipite. A questo si possono assommare almeno due distorsioni alla caviglia. In totale, non ha potuto giocare una finals, uno slam e tre mille. Sinner, con tutta la sua “fragilità” ha saltato un mille. Qualcuno, in prospettiva vuole fare a cambio con il “RoboCop” spagnolo? Va bene che la razionalità è una acquisizione recente e incerta ma insomma..
Vero che Alcaraz chiede troppo al suo fisico, come dici, però va anche detto che lui in effetti è atleticamente molto ben strutturato (grazie a Madre Natura) e che, come mi è capitato di vedere in un sito, fa certi allenamenti con una intensità paurosa, con impegno rapido ed intenso di ogni parte del corpo. E ciò gli consente di fare e sopportare parecchi gesti atletici che ad altri causerebbero sfaceli.
Ha Shanghai Sinner ha imprecato con se stesso 3/4 volte con nervosismo evidente, lui stesso di recente ha detto che i crampi sono arrivati più per una tensione interna che ambientali, perciò anch’io condivido quello che hai scritto. Va bene non dimostrare all’avversario il tuo stato d’animo ma non bisogna esagerare, urlare ogni tanto aiuta a scaricare la tensione accumulata
anche dei fisiconi come shelton e draper hanno avuto problemi fisici e ben piu seri di quelli di sinner….quindi per ora non parlerei di debolezza……
D’accordo su tutto!!!
Hai capito bene la mia idea.
Qualcosa a livello nervoso, Sinner ce l’ha. Secondo me fa parte del suo percorso. E’ tutt’altro che un “freddo” come si vuol mostrare. Lui dice che ci vuole la faccia da poker per non mostrare debolezze all’avversario. Ma l’altro lato della medaglia è che tenere dentro tutte le emozioni è impossibile e quindi queste si sfogano sull’apparato nervoso. Il malore con Medvedev, quello con Rune e quello con Alcaraz, sono segni evidenti di stress. Adesso i crampi a Shanghai in parte dovuti ad una situazione mentale oltre che ambientale difficile…. La vicenda clostebol è morta e sepolta ma dal punto di vista nervoso deve ancora consolidarsi secondo me. Forse, come tutti, deve trovare un equilibrio tra il non mostrare le emozioni e non reprimere la tensione senza che questa poi si manifesti improvvisamente con malori e crampi…
Penso di aver capito la tua idea. Mesi fa, avevo pensato che il giovane forzuto americano, prima o poi avrete avuto grossi problemi nello sforzo di battere a 240 km ora, puntualmente è successo.
Alcaraz chiede troppo al suo fisico e solo il futuro ci dirà se potrà continuare in questo modo
E’ la mia teoria da mesi, ovviamente condivido.
Ha passato un anno che definire stressante è veramente riduttivo. Aveva obiettivo del 2025 la vittoria a Wimbledon e l’ha centrata in pieno. Non bisogna aspettarsi niente da questo fine anno, se vince ancora tanto di guadagnato, ma bisogna aspettare che ricarichi davvero le energie fisiche e mentali. Vediamo dall’Australia in poi se riesce ad avere un anno normale come fu il 2023. E se pensiamo che in due anni così travagliati ha vinto 3 slam (dalla prima sospensione in poi) e ha fatto sempre finale tranne Halle e Shanghai, stiamo parlando di qualcosa di pazzesco. Il miglior Sinner deve ancora arrivare, ne sono sicuro.
Oddio, fragile uno che nel 2024 ha letteralmente dominato lo scenario mondiale del tennis, uno che è stato n. 1 per molto più di un anno e che ora è “semplicemente” n. 2, uno che ha vinto 4 slam (fra cui Wimbledon pochissimo tempo fa) e perso per un misero 15 il Roland Garros? Allora mi viene da dire VIVA I FRAGILI!
Parla di fragilità in generale.
Problemi di mal di stomaco, vesciche, tonsillite ecc…ec… non sono a mio avviso inquadrabili come problemi legati a una fragilità fisica allarmante.
Insomma quella fragilità preoccupante che ti fa pensare a lunghi periodi di pausa, legati soprattutto a un tipo di gioco (moderno) oramai talmente intenso che chiamarlo spossante è poco.
I problemi al gomito, all’anca o qualche fastidio muscolare, compresi i crampi si. Anche se sui crampi si potrebbe fare qualche distinguo, non solo perché l’ha dichiarato Sinner in questi giorni, ma perché ho sotto gli occhi quella semifinale del Roland Garros tra Alcaraz e Djokovic persa dallo spagnolo per crampi, non legati sicuramente solo allo sforzo fisico ma alla tensione che aveva addosso.
Siccome i problemi al gomito, spalla, anca li hanno quasi tutti non mi sembra che Sinner sia fuori linea rispetto a tutti gli altri.
Se si vuole fare sempre il solito confronto fra Alcaraz e Sinner per capire chi, tra i due, ha avuto più problemi legati all’apparato muscolo-scheletrico mi sa che se la giocano. Anzi penso che il murciano sia messo peggio. Facendo una ricerca mi sono ritrovato una lista, proprio su un post di livetennis.it dove elenca 12 infortuni muscolo-scheletrici dello spagnolo tra l’agosto 2021 e il maggio 2024 (33 mesi di tennis). Praticamente un infortunio ogni 3 mesi scarsi. Per quanto riguarda Sinner non ho trovato un elenco preciso dei problemi muscolo-scheletrici.
https://www.livetennis.it/post/412717/lincredibile-serie-di-infortuni-sofferti-da-alcaraz/
Sicuramente se per infortuni vengono considerate le tonsilliti, i mal di pancia (compresi quelli del lungo periodo di attesa del verdetto del TAS), vesciche, malori vari, crampi, stanchezza ecc…ecc… si può affermare che a spanne Sinner come numero penso ne abbia avuto di più. Per quanto riguarda i problemi muscolo-scheletrici penso che Alcaraz sia avanti.
Tra le due situazioni, per avere una carriera vincente e longeva allo stesso tempo non so quale tra le due sia la situazione migliore. Io ho la mia idea.
Mi pare che i problemi fisici siano stati causati dalle condizioni climatiche estreme…che poi Jannik non abbia il fisico di Alcaraz é risaputo…
Mi hai anticipato di 4 minuti. Del resto …. lo scriba …. ubi maior ….
In pratica Bertolucci ha espresso un mio pensiero scritto stamattina.
Sinner vuole tornare velocemente numero uno per vari motivi: Prestigio e sponsorizzazioni economiche maggiori. Farà tornei in base al suo fisico, da tecnico potrò valutare che fisico ha in base a quanti tornei farà per tornare numero uno, credo che Alcaraz per gli stessi motivi farà di tutto per rimanere numero uno….. Il tutto diventa interessante per valutare meglio questi due fenomeni anche a livello fisico
Finalmente abbiamo scoperto chi si cela dietro Enzo: il mitico Pasta kid.
Ma quante sciocchezze…Decine di giocatori hanno avuto e hanno problemi fisici più gravi dei suoi. Anzi, toccandosi i gemelli di famiglia, di problemi veramente gravi non ne ha avuti. Forse il peggiore è stato quello all’anca ma è da un po’ che non a ne sente più parlare.
Se guardi giocare Bertolucci ai suoi tempi… sicuramente ti viene da pensare che lui era un atleta ROBUSTO (*-^)
Sinner ha passato un anno tostissimo per vicende risapute, mi sembra normale che dopo la vittoria di Wimbledon abbia avuto un rilassamento mentale e di conseguenza anche fisico.
In realtà di problemi fisici seri, da 2 anni a questa parte diciamo, ha avuto solo lo stop di 1 mese per l’anca, il resto sono stati tanti malesseri psicosomatici come in Australia quest’anno e Wimbledon l’anno passato… sicuramente, dal post trionfo londinese mi pare un Sinner un po’ scarico fisicamente, poco brillante per i suoi standard ( é talmente forte che comunque lo batte anche così solo Alcaraz) mentre a Shanghai i crampi sono venuti a più di qualcuno mi sembra per cui, tutto sommato, vero che complessivamente dà un’idea di fragilità Jannik, ma con qualche asterisco