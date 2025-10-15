Bertolucci su Sinner: “È fragile fisicamente, ma resta il numero due del mondo”

Non usa mezzi termini Paolo Bertolucci per descrivere il momento di Jannik Sinner. L’ex tennista azzurro, oggi voce autorevole del commento tecnico su Sky Sport Italia, ha espresso alcune perplessità sulle condizioni fisiche del campione altoatesino, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare diversi problemi di natura fisica e mentale.

“È fragile. Ha avuto di tutto: crampi, problemi di stomaco, dolori al gomito, vesciche, fastidi all’anca… credo che la situazione stia andando un po’ troppo oltre”, ha dichiarato Bertolucci con la consueta schiettezza. “È evidente che non ha la solidità fisica di Djokovic o di Alcaraz, e non mi sorprende. In ogni caso – ha aggiunto – resta il numero due del mondo, quindi non c’è motivo di allarmarsi troppo”.

Le parole dell’ex Davisman arrivano proprio nel momento in cui Sinner è tornato a parlare pubblicamente dei crampi sofferti a Shanghai, spiegando che si erano trattati anche di un problema “psicologico” oltre che fisico. Il numero 2 ATP è ora a Riad per difendere il titolo al Six Kings Slam 2025, torneo-esibizione saudita, e ha assicurato di sentirsi “bene fisicamente e mentalmente”.

Secondo Bertolucci, il futuro di Sinner dipenderà proprio da questo: “La sua crescita non si discute, ma per restare ai vertici servirà imparare a gestire il fisico e i momenti di difficoltà. Per ora – ha concluso – il suo talento compensa tutto il resto”.