Taylor Fritz elogia Djokovic e difende il Six Kings Slam: “Non è un’esibizione, giocheremo tutti per vincere. L’unico lato negativo è che, con un calendario così pieno, a volte bisogna scegliere se partecipare a tornei ufficiali o prendere parte a eventi come questo”

Tra i protagonisti annunciati del Six Kings Slam 2025 a Riad ci sarà anche Taylor Fritz, uno dei volti più solidi del tennis americano e presenza costante nella top-10 mondiale. Il numero 4 del ranking ha parlato a Tennis365 alla vigilia del torneo saudita, toccando temi di grande attualità: dal fitto calendario ATP alla presenza dei migliori giocatori del mondo, fino alle sue parole su Novak Djokovic, a cui ha riservato un elogio sincero.

Fritz, che esordirà contro Alexander Zverev oggi pomeriggio alle ore 18:30 italiane, ha difeso la validità del torneo organizzato in Arabia Saudita, dove ogni partecipante riceve 1,5 milioni di dollari solo per scendere in campo. “Ogni volta che i migliori del mondo si affrontano, è un bene per il tennis. Questo evento ci dà visibilità, ci mette alla prova e offre un grande spettacolo ai tifosi” – ha spiegato lo statunitense. “L’unico lato negativo è che, con un calendario così pieno, a volte bisogna scegliere se partecipare a tornei ufficiali o prendere parte a eventi come questo. Ma è divertente, ci trattano benissimo e l’esperienza è speciale”.

Il californiano ha anche respinto le critiche che definiscono il Six Kings Slam una semplice esibizione: “Non lo considero un torneo d’esibizione, perché tutti noi giocheremo per vincere. La cosa bella di manifestazioni come questa è che ci permettono di vivere esperienze nuove, di conoscerci meglio tra giocatori e di portare il tennis in posti diversi del mondo”.

Fritz si è poi soffermato sul proprio momento di forma, al termine di una stagione non semplice ma comunque positiva: “Sono felice di essere ancora tra i migliori. Ho avuto alti e bassi, anche qualche problema fisico, ma ho continuato a dare tutto e sono contento dei progressi fatti”.

Il momento più interessante della sua intervista è arrivato quando gli è stato chiesto un parere su Novak Djokovic, reduce da un’annata complicata ma ancora capace di arrivare in fondo in tutti gli Slam: “Non vedo segnali di declino nel suo tennis. È arrivato in semifinale in tutti i Major, il che dice molto sul suo livello. È ancora motivato, competitivo e ama profondamente questo sport. Sinceramente, mi sembra difficile immaginare che si ritiri presto”.

Con queste parole, Fritz ha ribadito la sua ammirazione per il campione serbo e ha sottolineato il valore del torneo saudita, che per lui rappresenta una vetrina prestigiosa e un’occasione per chiudere in grande stile la stagione. A Riad, tra stelle come Sinner, Alcaraz, Tsitsipas, Djokovic e Zverev, anche Taylor Fritz vuole dimostrare di poter stare al tavolo dei “sei re” del tennis mondiale.





