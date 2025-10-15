WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

15/10/2025 08:58 1 commento
Jessica Pieri nella foto
WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 20:00
Alice Rame FRA vs Irene Burillo ESP
Il match deve ancora iniziare

Gabriela Ce BRA vs Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare

(1) Ingrid Martins BRA / (1) Laura Pigossi BRA vs Sofia Da Cruz Mendonca BRA / Leticia Garcia Vidal BRA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

Julia Konishi Camargo Silva BRA / Rebeca Pereira BRA vs (4) Irene Burillo ESP / (4) Ekaterine Gorgodze GEO Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 20:00
Eva Vedder NED vs Tara Wuerth CRO

Il match deve ancora iniziare

Tina Smith AUS / Miriana Tona ITA vs Martina Colmegna ITA / Alice Rame FRA Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare

Andrea Gamiz VEN / Eva Vedder NED vs Luiza Fullana BRA / Thaisa Grana Pedretti BRA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Tampico 🇲🇽 – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 23:00
(8) Harriet Dart GBR vs Dasha Plekhanova CAN
Il match deve ancora iniziare

(1) Caroline Dolehide USA vs Katrina Scott USA

Il match deve ancora iniziare

Leonie Kung SUI vs (6) Cadence Brace CAN Non prima 03:00

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Tikhonova RUS vs (4) Marina Stakusic CAN Non prima 03:30

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 23:00
Jessica Pieri ITA vs (7) Kayla Cross CAN

Il match deve ancora iniziare

Sahaja Yamalapalli IND vs (2) Petra Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare

Elysia Bolton AUS / Catherine Harrison USA vs (3) Kayla Cross CAN / (3) Amelia Rajecki GBR

Il match deve ancora iniziare

Usue Maitane Arconada USA / Katrina Scott USA vs Jessica Hinojosa Gomez MEX / Sahaja Yamalapalli IND

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 00:00
Elvina Kalieva USA vs Lea Ma USA
Il match deve ancora iniziare

(5) Hanne Vandewinkel BEL vs Tessah Andrianjafitrimo FRA

Il match deve ancora iniziare

Elvina Kalieva USA / Alana Smith USA vs Haley Giavara USA / Victoria Hu USA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Jinan 🇨🇳 – 2° Turno, cemento

Indoor 1 – ore 08:00
Ye-Xin Ma CHN vs Alina Korneeva RUS
WTA Jinan 125
Ye-Xin Ma
0
6
6
0
Alina Korneeva
0
3
3
0
Vincitore: Ma
Mostra dettagli

Arina Rodionova AUS vs (4) Veronika Erjavec SLO

WTA Jinan 125
Arina Rodionova
6
6
6
Veronika Erjavec [4]
2
7
2
Vincitore: Rodionova
Mostra dettagli

Sijia Wei CHN vs (2) Anna Bondar HUN

WTA Jinan 125
Sijia Wei
40
1
Anna Bondar [2]
30
4
Mostra dettagli



Indoor 2 – ore 08:00
(8) Whitney Osuigwe USA vs Priska Nugroho INA

WTA Jinan 125
Whitney Osuigwe [8]
6
2
4
Priska Nugroho
2
6
6
Vincitore: Nugroho
Mostra dettagli

Haruka Kaji JPN vs Xinyu Gao CHN

WTA Jinan 125
Haruka Kaji
0
3
3
0
Xinyu Gao
0
6
6
0
Vincitore: Gao
Mostra dettagli

(3) Janice Tjen INA vs Polina Iatcenko RUS

WTA Jinan 125
Janice Tjen [3]
40
1
Polina Iatcenko
A
1
Mostra dettagli



Indoor 3 – ore 08:00
Arianne Hartono NED vs (6) Lulu Sun NZL

WTA Jinan 125
Arianne Hartono
0
1
2
0
Lulu Sun [6]
0
6
6
0
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

(1) Anastasia Zakharova RUS vs Tatiana Prozorova RUS

WTA Jinan 125
Anastasia Zakharova [1]
0
6
6
0
Tatiana Prozorova
0
1
2
0
Vincitore: Zakharova
Mostra dettagli

Alina Korneeva RUS / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Elena Pridankina RUS / Ekaterina Reyngold RUS

WTA Jinan 125
Alina Korneeva / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0
0
4
0
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0
6
6
0
Vincitore: Pridankina / Reyngold
Mostra dettagli

Hiroko Kuwata JPN / Priska Nugroho INA vs Riya Bhatia IND / Ankita Raina IND

WTA Jinan 125
Hiroko Kuwata / Priska Nugroho
0
3
Riya Bhatia / Ankita Raina
0
4
Mostra dettagli

1 commento

mattia saracino 15-10-2025 09:27

Forza Anastasia Zakharova.

 1
