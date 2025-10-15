WTA 125 Rio de Janeiro, Tampico e Jinan: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

WTA 125 Rio de Janeiro 🇧🇷 – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 20:00
Alice Rame
vs Irene Burillo
Il match deve ancora iniziare
Gabriela Ce vs Ekaterine Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
(1) Ingrid Martins / (1) Laura Pigossi vs Sofia Da Cruz Mendonca / Leticia Garcia Vidal Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare
Julia Konishi Camargo Silva / Rebeca Pereira vs (4) Irene Burillo / (4) Ekaterine Gorgodze Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 20:00
Eva Vedder vs Tara Wuerth
Il match deve ancora iniziare
Tina Smith / Miriana Tona vs Martina Colmegna / Alice Rame Non prima 22:00
Il match deve ancora iniziare
Andrea Gamiz / Eva Vedder vs Luiza Fullana / Thaisa Grana Pedretti
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Tampico 🇲🇽 – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 23:00
(8) Harriet Dart
vs Dasha Plekhanova
Il match deve ancora iniziare
(1) Caroline Dolehide vs Katrina Scott
Il match deve ancora iniziare
Leonie Kung vs (6) Cadence Brace Non prima 03:00
Il match deve ancora iniziare
Anastasia Tikhonova vs (4) Marina Stakusic Non prima 03:30
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 23:00
Jessica Pieri vs (7) Kayla Cross
Il match deve ancora iniziare
Sahaja Yamalapalli vs (2) Petra Marcinko
Il match deve ancora iniziare
Elysia Bolton / Catherine Harrison vs (3) Kayla Cross / (3) Amelia Rajecki
Il match deve ancora iniziare
Usue Maitane Arconada / Katrina Scott vs Jessica Hinojosa Gomez / Sahaja Yamalapalli
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 00:00
Elvina Kalieva
vs Lea Ma
Il match deve ancora iniziare
(5) Hanne Vandewinkel vs Tessah Andrianjafitrimo
Il match deve ancora iniziare
Elvina Kalieva / Alana Smith vs Haley Giavara / Victoria Hu
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Jinan 🇨🇳 – 2° Turno, cemento
Indoor 1 – ore 08:00
Ye-Xin Ma
vs Alina Korneeva
WTA Jinan 125
Ye-Xin Ma•
0
6
6
0
Alina Korneeva
0
3
3
0
Vincitore: Ma
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Arina Rodionova vs (4) Veronika Erjavec
WTA Jinan 125
Arina Rodionova
6
6
6
Veronika Erjavec [4]
2
7
2
Vincitore: Rodionova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Veronika Erjavec
4-2 → 5-2
Arina Rodionova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Arina Rodionova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Veronika Erjavec
0-2 → 1-2
Arina Rodionova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Veronika Erjavec
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Arina Rodionova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Arina Rodionova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Veronika Erjavec
3-2 → 3-3
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Veronika Erjavec
0-1 → 1-1
Arina Rodionova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Arina Rodionova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Arina Rodionova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Veronika Erjavec
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Arina Rodionova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Arina Rodionova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Sijia Wei vs (2) Anna Bondar
WTA Jinan 125
Sijia Wei
40
1
Anna Bondar [2]•
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
Sijia Wei
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Sijia Wei
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Indoor 2 – ore 08:00
(8) Whitney Osuigwe vs Priska Nugroho
WTA Jinan 125
Whitney Osuigwe [8]
6
2
4
Priska Nugroho
2
6
6
Vincitore: Nugroho
Servizio
Svolgimento
Set 3
Priska Nugroho
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Priska Nugroho
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
Whitney Osuigwe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Priska Nugroho
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Whitney Osuigwe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Priska Nugroho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Whitney Osuigwe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Priska Nugroho
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Whitney Osuigwe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Whitney Osuigwe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Priska Nugroho
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Whitney Osuigwe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Priska Nugroho
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Whitney Osuigwe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Priska Nugroho
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Haruka Kaji vs Xinyu Gao
WTA Jinan 125
Haruka Kaji
0
3
3
0
Xinyu Gao
0
6
6
0
Vincitore: Gao
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Haruka Kaji
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Xinyu Gao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Haruka Kaji
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Haruka Kaji
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Xinyu Gao
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Haruka Kaji
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Haruka Kaji
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Haruka Kaji
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Haruka Kaji
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Xinyu Gao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(3) Janice Tjen vs Polina Iatcenko
WTA Jinan 125
Janice Tjen [3]
40
1
Polina Iatcenko•
A
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polina Iatcenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
Polina Iatcenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Indoor 3 – ore 08:00
Arianne Hartono vs (6) Lulu Sun
WTA Jinan 125
Arianne Hartono
0
1
2
0
Lulu Sun [6]
0
6
6
0
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Arianne Hartono
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Arianne Hartono
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arianne Hartono
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Arianne Hartono
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(1) Anastasia Zakharova vs Tatiana Prozorova
WTA Jinan 125
Anastasia Zakharova [1]
0
6
6
0
Tatiana Prozorova•
0
1
2
0
Vincitore: Zakharova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatiana Prozorova
5-2 → 6-2
Anastasia Zakharova
4-2 → 5-2
Tatiana Prozorova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Anastasia Zakharova
3-1 → 4-1
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Tatiana Prozorova
0-1 → 1-1
Anastasia Zakharova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatiana Prozorova
5-1 → 6-1
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Tatiana Prozorova
3-1 → 4-1
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Anastasia Zakharova
0-1 → 1-1
Tatiana Prozorova
0-0 → 0-1
Alina Korneeva / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
WTA Jinan 125
Alina Korneeva / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0
0
4
0
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold•
0
6
6
0
Vincitore: Pridankina / Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 4-6
Alina Korneeva / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Alina Korneeva / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Alina Korneeva / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Alina Korneeva / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
1-0 → 1-1
Alina Korneeva / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
0-5 → 0-6
Alina Korneeva / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-4 → 0-5
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-3 → 0-4
Alina Korneeva / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Elena Pridankina / Ekaterina Reyngold
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Alina Korneeva / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-0 → 0-1
Hiroko Kuwata / Priska Nugroho vs Riya Bhatia / Ankita Raina
WTA Jinan 125
Hiroko Kuwata / Priska Nugroho•
0
3
Riya Bhatia / Ankita Raina
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hiroko Kuwata / Priska Nugroho
Hiroko Kuwata / Priska Nugroho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Riya Bhatia / Ankita Raina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Hiroko Kuwata / Priska Nugroho
1-3 → 2-3
Riya Bhatia / Ankita Raina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Hiroko Kuwata / Priska Nugroho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Riya Bhatia / Ankita Raina
0-1 → 1-1
Hiroko Kuwata / Priska Nugroho
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
