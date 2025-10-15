Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

15/10/2025 08:45 Nessun commento
Pierluigi Basile - Foto Yuri Serafini
Pierluigi Basile - Foto Yuri Serafini

CHALLENGER Olbia 🇮🇹 – 1°- 2° Turno, cemento

Cloto Arena – ore 11:00
Nerman Fatic BIH vs Carlo Alberto Caniato ITA
Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Justin Engel GER

ATP Olbia
Martin Landaluce [3]
0
3
Justin Engel
0
5
Norbert Gombos SVK vs Hugo Grenier FRA

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Johannes Ingildsen DEN / Alexandru Jecan ROU vs Inigo Cervantes ESP / Daniel Cukierman ISR

Il match deve ancora iniziare

Pierluigi Basile ITA vs Pablo Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare

Pierluigi Basile ITA / Carlo Alberto Caniato ITA vs Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Victor Cornea ROU / Bruno Pujol Navarro ESP

Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff USA / Marcus Willis GBR vs Patrik Niklas-Salminen FIN / Michael Vrbensky CZE

ATP Olbia
George Goldhoff / Marcus Willis [3]
0
7
0
Patrik Niklas-Salminen / Michael Vrbensky
0
6
0
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Sergio Martos Gornes ESP / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / Giorgio Ricca ITA vs Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Hersonissos 6 🇬🇷 – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 09:00
Harry Wendelken GBR vs Dennis Novak AUT
ATP Hersonissos
Harry Wendelken
40
0
Dennis Novak
30
0
Maxim Mrva CZE vs Stefanos Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare

Lukas Hellum-Lilleengen NOR / Karan Singh IND vs Dimitris Sakellaridis GRE / Kris Van Wyk RSA

Il match deve ancora iniziare

Anthony Genov BUL / Petr Nesterov BUL vs Stefanos Sakellaridis GRE / Petros Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare




Court 20 – ore 09:00
David Poljak CZE / Max Westphal FRA vs Diogo Marques POR / Ivan Marrero Curbelo ESP
ATP Hersonissos
David Poljak / Max Westphal [3]
0
1
Diogo Marques / Ivan Marrero Curbelo
0
0
Fabrizio Andaloro ITA vs Ryan Peniston GBR

Il match deve ancora iniziare

Dimitris Azoidis GRE / Michalis Sakellaridis GRE vs Hamish Stewart GBR / Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare

Menelaos Efstathiou CYP / Eleftherios Neos CYP vs Javier Barranco Cosano ESP / Imanol Lopez Morillo ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 21 – ore 09:00
Luca Preda ROU vs Giles Hussey GBR
ATP Hersonissos
Luca Preda
0
0
Giles Hussey
0
0
Dimitar Kuzmanov BUL vs Dali Blanch USA (Non prima 10:00)

ATP Hersonissos
Dimitar Kuzmanov [4]
0
4
Dali Blanch
0
4
Geoffrey Blancaneaux FRA / Michael Geerts BEL vs Eliakim Coulibaly CIV / Antoine Escoffier FRA

Il match deve ancora iniziare

Jarno Jans NED / Niels Visker NED vs Alberto Barroso Campos ESP / Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare

Giles Hussey GBR / Mark Whitehouse GBR vs Raul Brancaccio ITA / Bernabe Zapata Miralles ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Shenzhen 4 🇨🇳 – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 05:00
Jie Cui CHN vs Pavel Kotov RUS
ATP Shenzhen
Pavel Kotov
2
6
4
Jie Cui
6
3
6
Vincitore: Cui
Jie Cui CHN vs Pavel Kotov RUS

Il match deve ancora iniziare

Zijiang Yang CHN / Yaojie Zeng CHN vs Tsung-Hao Huang TPE / Fajing Sun CHN

ATP Shenzhen
Zijiang Yang / Yaojie Zeng
0
0
Tsung-Hao Huang / Fajing Sun
0
0
Egor Agafonov RUS / Sergey Fomin UZB vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare




Covered Court 2 – ore 05:00
Fajing Sun CHN vs Hyeon Chung KOR
ATP Shenzhen
Fajing Sun
6
7
Hyeon Chung
3
6
Vincitore: Sun
Rio Noguchi JPN vs Kaichi Uchida JPN

ATP Shenzhen
Rio Noguchi [8]
0
7
4
1
Kaichi Uchida
0
5
6
1
Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN vs Blake Bayldon AUS / Omar Jasika AUS

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare



Covered Court 4 – ore 05:00
Ye Cong Mo CHN vs Henrique Rocha POR

ATP Shenzhen
Henrique Rocha [1]
5
4
Ye Cong Mo
7
6
Vincitore: Mo
Mostra dettagli

Yuta Shimizu JPN / Naoki Tajima JPN vs Petr Bar Biryukov RUS / Grigoriy Lomakin KAZ

ATP Shenzhen
Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
6
5
3
Yuta Shimizu / Naoki Tajima
4
7
10
Vincitore: Shimizu / Tajima
Jie Cui CHN / Rigele Te CHN vs Frederico Ferreira Silva POR / Henrique Rocha POR (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare

Luca Castelnuovo SUI / Aoran Wang CHN vs Jason Jung TPE / Jeevan Nedunchezhiyan IND

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lincoln 🇺🇸 – 2° Turno, cemento (indoor)

Stadium – ore 17:00
Juan Jose Bianchi VEN / Brandon Perez VEN vs Pranav Kumar USA / Kody Pearson AUS
Il match deve ancora iniziare

Johannus Monday GBR vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Samir Banerjee USA

Il match deve ancora iniziare

Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA vs Michael Mmoh USA / Dmitry Popko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Henry Bilicic USA / Henry Lamchinniah AUS vs Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez USA / Jamie Vance USA vs Cannon Kingsley USA / Dan Martin CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Michael Mmoh USA vs Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Dhakshineswar Suresh IND vs Alfredo Perez USA

Il match deve ancora iniziare

Adhithya Ganesan USA / Karl Poling USA vs Jody Maginley ANT / Jack Pinnington Jones GBR (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA vs Aryan Shah IND / Dhakshineswar Suresh IND (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Curitiba 🇧🇷 – 2° Turno, terra battuta

Quadra Central – ore 16:00
Pedro Boscardin Dias BRA vs Thiago Agustin Tirante ARG
Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Matias Soto CHI (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Juan Carlos Prado Angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA / Gabriel Roveri Sidney BRA vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX / Adolfo Daniel Vallejo PAR (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 1 – ore 17:00
Courtney John Lock ZIM / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Mariano Kestelboim ARG / Luis David Martinez VEN

Il match deve ancora iniziare

Mateus Alves BRA / Pedro Boscardin Dias BRA vs Ignacio Carou URU / Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare

Ryan Augusto Dos Santos BRA / Joao Eduardo Schiessl BRA vs Matias Soto CHI / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / Murkel Dellien BOL vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP / Mark Vervoort NED

Il match deve ancora iniziare



Quadra Pedro Amadeu – ore 17:00
Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Luis Britto BRA / Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

