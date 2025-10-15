Challenger Olbia, Curitiba, Lincoln, Shenzhen e Hersonissos 6: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Pierluigi Basile - Foto Yuri Serafini
CHALLENGER Olbia 🇮🇹 – 1°- 2° Turno, cemento
Cloto Arena – ore 11:00
Nerman Fatic
vs Carlo Alberto Caniato
Il match deve ancora iniziare
Martin Landaluce vs Justin Engel
ATP Olbia
Martin Landaluce [3]
0
3
Justin Engel•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Landaluce
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
J. Engel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Engel
15-0
15-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
Norbert Gombos vs Hugo Grenier
Il match deve ancora iniziare
Luca Van Assche vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Johannes Ingildsen / Alexandru Jecan vs Inigo Cervantes / Daniel Cukierman
Il match deve ancora iniziare
Pierluigi Basile vs Pablo Carreno Busta
Il match deve ancora iniziare
Edas Butvilas vs Arthur Gea
Il match deve ancora iniziare
Pierluigi Basile / Carlo Alberto Caniato vs Szymon Kielan / Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Alexander Merino / Christoph Negritu vs Victor Cornea / Bruno Pujol Navarro
Il match deve ancora iniziare
George Goldhoff / Marcus Willis vs Patrik Niklas-Salminen / Michael Vrbensky
ATP Olbia
George Goldhoff / Marcus Willis [3]
0
7
0
Patrik Niklas-Salminen / Michael Vrbensky•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Niklas-Salminen / Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
P. Niklas-Salminen / Vrbensky
6-5 → 6-6
G. Goldhoff / Willis
5-5 → 6-5
P. Niklas-Salminen / Vrbensky
5-4 → 5-5
G. Goldhoff / Willis
4-4 → 5-4
P. Niklas-Salminen / Vrbensky
4-3 → 4-4
G. Goldhoff / Willis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
P. Niklas-Salminen / Vrbensky
3-2 → 3-3
G. Goldhoff / Willis
2-2 → 3-2
P. Niklas-Salminen / Vrbensky
2-1 → 2-2
G. Goldhoff / Willis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
P. Niklas-Salminen / Vrbensky
1-0 → 1-1
G. Goldhoff / Willis
0-0 → 1-0
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Sergio Martos Gornes / David Vega Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Ivan Liutarevich / Giorgio Ricca vs Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 6 🇬🇷 – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 09:00
Harry Wendelken
vs Dennis Novak
ATP Hersonissos
Harry Wendelken•
40
0
Dennis Novak
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Wendelken
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
Maxim Mrva vs Stefanos Sakellaridis
Il match deve ancora iniziare
Lukas Hellum-Lilleengen / Karan Singh vs Dimitris Sakellaridis / Kris Van Wyk
Il match deve ancora iniziare
Anthony Genov / Petr Nesterov vs Stefanos Sakellaridis / Petros Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 09:00
David Poljak
/ Max Westphal
vs Diogo Marques
/ Ivan Marrero Curbelo
ATP Hersonissos
David Poljak / Max Westphal [3]
0
1
Diogo Marques / Ivan Marrero Curbelo•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Marques / Marrero Curbelo
D. Poljak / Westphal
0-0 → 1-0
Fabrizio Andaloro vs Ryan Peniston
Il match deve ancora iniziare
Dimitris Azoidis / Michalis Sakellaridis vs Hamish Stewart / Harry Wendelken
Il match deve ancora iniziare
Menelaos Efstathiou / Eleftherios Neos vs Javier Barranco Cosano / Imanol Lopez Morillo
Il match deve ancora iniziare
Court 21 – ore 09:00
Luca Preda
vs Giles Hussey
ATP Hersonissos
Luca Preda
0
0
Giles Hussey
0
0
Dimitar Kuzmanov vs Dali Blanch (Non prima 10:00)
ATP Hersonissos
Dimitar Kuzmanov [4]•
0
4
Dali Blanch
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Blanch
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
D. Blanch
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Geoffrey Blancaneaux / Michael Geerts vs Eliakim Coulibaly / Antoine Escoffier
Il match deve ancora iniziare
Jarno Jans / Niels Visker vs Alberto Barroso Campos / Inaki Montes-De La Torre
Il match deve ancora iniziare
Giles Hussey / Mark Whitehouse vs Raul Brancaccio / Bernabe Zapata Miralles
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Shenzhen 4 🇨🇳 – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 05:00
Jie Cui
vs Pavel Kotov
ATP Shenzhen
Pavel Kotov
2
6
4
Jie Cui
6
3
6
Vincitore: Cui
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Kotov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
P. Kotov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-4 → 3-4
J. Cui
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
P. Kotov
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
P. Kotov
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Cui
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Kotov
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
J. Cui
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kotov
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
2-5 → 2-6
J. Cui
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
J. Cui
15-0
40-0
40-15
40-30
A-40
1-3 → 1-4
P. Kotov
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
J. Cui
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
1-1 → 1-2
P. Kotov
15-0
15-15
df
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-1 → 1-1
Jie Cui vs Pavel Kotov
Il match deve ancora iniziare
Zijiang Yang / Yaojie Zeng vs Tsung-Hao Huang / Fajing Sun
ATP Shenzhen
Zijiang Yang / Yaojie Zeng
0
0
Tsung-Hao Huang / Fajing Sun
0
0
Egor Agafonov / Sergey Fomin vs Finn Reynolds / James Watt
Il match deve ancora iniziare
Covered Court 2 – ore 05:00
Fajing Sun
vs Hyeon Chung
ATP Shenzhen
Fajing Sun
6
7
Hyeon Chung
3
6
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
df
3*-3
3-4*
df
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
F. Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
H. Chung
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
F. Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
H. Chung
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
F. Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
F. Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
H. Chung
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
0-2 → 1-2
F. Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
H. Chung
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Chung
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
H. Chung
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
F. Sun
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
H. Chung
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Sun
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
H. Chung
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
1-0 → 2-0
F. Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Rio Noguchi vs Kaichi Uchida
ATP Shenzhen
Rio Noguchi [8]•
0
7
4
1
Kaichi Uchida
0
5
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-5 → 4-5
R. Noguchi
0-15
15-15
15-30
df
15-40
2-4 → 2-5
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
40-30
ace
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
K. Uchida
15-0
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
Kaito Uesugi / Seita Watanabe vs Blake Bayldon / Omar Jasika
Il match deve ancora iniziare
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
Il match deve ancora iniziare
Covered Court 4 – ore 05:00
Ye Cong Mo vs Henrique Rocha
ATP Shenzhen
Henrique Rocha [1]
5
4
Ye Cong Mo
7
6
Vincitore: Mo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Cong Mo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
H. Rocha
0-15
15-30
ace
15-40
30-40
ace
40-40
ace
3-3 → 4-3
H. Rocha
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
40-A
df
3-1 → 3-2
Y. Cong Mo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
H. Rocha
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Cong Mo
15-0
15-15
df
15-30
30-30
5-6 → 5-7
H. Rocha
15-0
30-15
30-30
30-40
df
5-5 → 5-6
Y. Cong Mo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
H. Rocha
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Y. Cong Mo
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
3-4 → 4-4
H. Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
df
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Y. Cong Mo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
H. Rocha
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Yuta Shimizu / Naoki Tajima vs Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
ATP Shenzhen
Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
6
5
3
Yuta Shimizu / Naoki Tajima
4
7
10
Vincitore: Shimizu / Tajima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Shimizu / Tajima
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-3
ace
9-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
5-6 → 5-7
Y. Shimizu / Tajima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
15-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
Y. Shimizu / Tajima
4-4 → 4-5
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
15-15
40-15
ace
40-30
3-4 → 4-4
Y. Shimizu / Tajima
3-3 → 3-4
P. Bar Biryukov / Lomakin
2-3 → 3-3
Y. Shimizu / Tajima
1-3 → 2-3
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Y. Shimizu / Tajima
1-1 → 1-2
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-1 → 1-1
Y. Shimizu / Tajima
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov / Lomakin
5-4 → 6-4
Y. Shimizu / Tajima
5-3 → 5-4
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Y. Shimizu / Tajima
4-2 → 4-3
P. Bar Biryukov / Lomakin
3-2 → 4-2
Y. Shimizu / Tajima
2-2 → 3-2
P. Bar Biryukov / Lomakin
1-2 → 2-2
Y. Shimizu / Tajima
1-1 → 1-2
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-1 → 1-1
Y. Shimizu / Tajima
0-0 → 0-1
Jie Cui / Rigele Te vs Frederico Ferreira Silva / Henrique Rocha (Non prima 09:30)
Il match deve ancora iniziare
Luca Castelnuovo / Aoran Wang vs Jason Jung / Jeevan Nedunchezhiyan
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lincoln 🇺🇸 – 2° Turno, cemento (indoor)
Stadium – ore 17:00
Juan Jose Bianchi
/ Brandon Perez
vs Pranav Kumar
/ Kody Pearson
Il match deve ancora iniziare
Johannus Monday vs Antoine Ghibaudo
Il match deve ancora iniziare
Patrick Kypson vs Samir Banerjee
Il match deve ancora iniziare
Zachary Fuchs / Wally Thayne vs Michael Mmoh / Dmitry Popko
Il match deve ancora iniziare
Henry Bilicic / Henry Lamchinniah vs Patrick Harper / Johannus Monday (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Alfredo Perez / Jamie Vance vs Cannon Kingsley / Dan Martin
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 17:00
Michael Mmoh vs Jack Pinnington Jones
Il match deve ancora iniziare
Dhakshineswar Suresh vs Alfredo Perez
Il match deve ancora iniziare
Adhithya Ganesan / Karl Poling vs Jody Maginley / Jack Pinnington Jones (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Kittay / Joshua Sheehy vs Aryan Shah / Dhakshineswar Suresh (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Curitiba 🇧🇷 – 2° Turno, terra battuta
Quadra Central – ore 16:00
Pedro Boscardin Dias
vs Thiago Agustin Tirante
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Matias Soto (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Rodrigo Pacheco Mendez vs Juan Carlos Prado Angelo
Il match deve ancora iniziare
Murkel Dellien vs Tomas Barrios Vera
Il match deve ancora iniziare
Joao Lucas Reis Da Silva / Gabriel Roveri Sidney vs Rodrigo Pacheco Mendez / Adolfo Daniel Vallejo (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Quadra 1 – ore 17:00
Courtney John Lock / Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Mariano Kestelboim / Luis David Martinez
Il match deve ancora iniziare
Mateus Alves / Pedro Boscardin Dias vs Ignacio Carou / Santiago Rodriguez Taverna
Il match deve ancora iniziare
Ryan Augusto Dos Santos / Joao Eduardo Schiessl vs Matias Soto / Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Boris Arias / Murkel Dellien vs Nikolas Sanchez Izquierdo / Mark Vervoort
Il match deve ancora iniziare
Quadra Pedro Amadeu – ore 17:00
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Luis Britto / Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit