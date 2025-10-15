ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo sei azzurri tra singolare e doppio (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
ATP 250 Bruxelles – 1° – 2° Turno – Cemento (al coperto)
Centre Court – ore 11:30
Marcel Granollers
/ Pedro Martinez
vs Christian Harrison
/ Evan King
Il match deve ancora iniziare
Yannick Hanfmann vs Matteo Arnaldi (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Jiri Lehecka vs Gilles Arnaud Bailly
Il match deve ancora iniziare
Raphael Collignon vs Francisco Comesana (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Marcos Giron vs Alejandro Davidovich Fokina
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Quentin Halys vs Nikoloz Basilashvili
Il match deve ancora iniziare
Federico Cina vs Damir Dzumhur
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Bonzi vs Valentin Royer
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Rafael Matos / Marcelo Melo
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Bonzi / Pierre-Hugues Herbert vs Damir Dzumhur / Piotr Matuszewski
Il match deve ancora iniziare
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Daniel Altmaier / Santiago Gonzalez
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Almaty – 1°- 2° Turno – Cemento (al coperto)
CENTER COURT — Starts at 08:00
1) Arthur Cazaux 🇫🇷 vs Shintaro Mochizuki 🇯🇵
ATP Almaty
Arthur Cazaux
0
4
2
Shintaro Mochizuki•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Cazaux
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Cazaux
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
S. Mochizuki
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-3 → 2-4
2) [WC] Beibit Zhukayev 🇰🇿 vs [6] Alex Michelsen 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
3) (Not before 12:30) Alexander Shevchenko 🇰🇿 vs [8] Corentin Moutet 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
4) (Not before 16:00) [5] Brandon Nakashima 🇺🇸 vs Fabian Marozsan 🇭🇺
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 — Starts at 08:00
1) Jan-Lennard Struff 🇩🇪 vs Mackenzie McDonald 🇺🇸
ATP Almaty
Jan-Lennard Struff
0
2
6
3
Mackenzie McDonald•
40
6
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Struff
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
M. McDonald
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
J. Struff
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Struff
15-15
df
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
M. McDonald
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
J. Struff
15-0
15-15
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
2) (Not before 09:30) [7] Gabriel Diallo 🇨🇦 vs [Q] James Duckworth 🇦🇺
Il match deve ancora iniziare
3) [LL] Rinky Hijikata 🇦🇺 vs [3] Flavio Cobolli 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
4) (Not before 12:00)
[3] Jakob Schnaitter 🇩🇪 / Mark Wallner 🇩🇪 vs Rithvik Choudary Bollipalli 🇮🇳 / Arjun Kadhe 🇮🇳
Il match deve ancora iniziare
5) [1] Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 vs [WC] Alexander Shevchenko 🇰🇿 / Timofey Skatov 🇰🇿
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Stoccolma – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)
Centre Court – ore 12:00
Adam Pavlasek
/ Jan Zielinski
vs Robert Cash
/ JJ Tracy
Il match deve ancora iniziare
Arthur Fery vs Lorenzo Sonego (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Korda vs Kamil Majchrzak
Il match deve ancora iniziare
Marin Cilic vs Casper Ruud (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Leo Borg vs Denis Shapovalov
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 13:00
Aleksandar Kovacevic vs Camilo Ugo Carabelli
Il match deve ancora iniziare
Jesper de Jong vs Marton Fucsovics
Il match deve ancora iniziare
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Erik Grevelius / Adam Heinonen (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Osaka – 2° Turno – Cemento
Center – ore 04:30
Jaqueline Cristian
vs (8) Jessica Bouzas Maneiro
WTA Osaka
Jaqueline Cristian
0
6
6
Jessica Bouzas Maneiro [8]
6
4
2
Vincitore: Cristian
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jaqueline Cristian
5-2 → 6-2
Jessica Bouzas Maneiro
4-2 → 5-2
Jaqueline Cristian
3-2 → 4-2
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Jaqueline Cristian
4-3 → 5-3
Jessica Bouzas Maneiro
4-2 → 4-3
Jaqueline Cristian
3-2 → 4-2
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 3-1
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(1) Naomi Osaka vs Suzan Lamens
WTA Osaka
Naomi Osaka [1]
7
3
6
Suzan Lamens
6
6
2
Vincitore: Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Naomi Osaka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Naomi Osaka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Naomi Osaka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
1*-3
2*-3
2-4*
3-4*
4*-4
5*-4
5-5*
6-5*
6*-6
7*-6
6-6 → 7-6
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Naomi Osaka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Sorana Cirstea vs Katie Boulter
WTA Osaka
Sorana Cirstea
0
0
Katie Boulter
0
0
Court 1 – ore 04:30
(3) Miyu Kato / (3) Fanny Stollar vs Storm Hunter / Desirae Krawczyk
WTA Osaka
Miyu Kato / Fanny Stollar [3]•
0
3
5
0
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0
6
7
0
Vincitore: Hunter / Krawczyk
Servizio
Svolgimento
Set 3
Miyu Kato / Fanny Stollar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
5-5 → 5-6
Miyu Kato / Fanny Stollar
4-5 → 5-5
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
4-4 → 4-5
Miyu Kato / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Miyu Kato / Fanny Stollar
2-3 → 3-3
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Miyu Kato / Fanny Stollar
1-2 → 2-2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miyu Kato / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Miyu Kato / Fanny Stollar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Miyu Kato / Fanny Stollar
3-1 → 3-2
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
2-1 → 3-1
Miyu Kato / Fanny Stollar
1-1 → 2-1
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
1-0 → 1-1
Miyu Kato / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Ashlyn Krueger vs (6) Olga Danilovic
WTA Osaka
Ashlyn Krueger
0
4
4
0
Olga Danilovic [6]
0
6
6
0
Vincitore: Danilovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Olga Danilovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Olga Danilovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Olga Danilovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Momoko Kobori / Ayano Shimizu vs Ann Li / Caty McNally
WTA Osaka
Momoko Kobori / Ayano Shimizu•
0
4
2
0
Ann Li / Caty McNally
0
6
6
0
Vincitore: Li / McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
2-5 → 2-6
Ann Li / Caty McNally
2-4 → 2-5
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
Ann Li / Caty McNally
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
1-2 → 2-2
Ann Li / Caty McNally
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ann Li / Caty McNally
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Ann Li / Caty McNally
4-4 → 4-5
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
4-3 → 4-4
Ann Li / Caty McNally
4-2 → 4-3
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Ann Li / Caty McNally
3-1 → 3-2
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Ann Li / Caty McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-1 → 1-1
Ann Li / Caty McNally
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Jaqueline Cristian / Olga Danilovic vs Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya Non prima 09:00
WTA Osaka
Jaqueline Cristian / Olga Danilovic
0
0
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
0
0
WTA 500 Ningbo – 2° Turno – Cemento
Center Court – ore 07:00
(6) Belinda Bencic
vs Yuliia Starodubtseva
WTA Ningbo
Belinda Bencic [6]
0
5
5
Yuliia Starodubtseva•
0
7
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
5-3 → 5-4
Yuliia Starodubtseva
4-2 → 5-2
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Belinda Bencic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Yuliia Starodubtseva
5-5 → 5-6
Belinda Bencic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Yuliia Starodubtseva
5-3 → 5-4
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
0-0 → 0-1
Ajla Tomljanovic vs Zeynep Sonmez
Il match deve ancora iniziare
Karolina Muchova vs (7) Diana Shnaider
Il match deve ancora iniziare
(1) Mirra Andreeva vs Lin Zhu Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 07:00
(3) Anna Danilina / (3) Aleksandra Krunic vs Sofia Kenin / Laura Siegemund
WTA Ningbo
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3]•
0
6
7
0
Sofia Kenin / Laura Siegemund
0
2
5
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
6-5 → 7-5
Sofia Kenin / Laura Siegemund
5-5 → 6-5
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
4-5 → 5-5
Sofia Kenin / Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Sofia Kenin / Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
1-4 → 2-4
Sofia Kenin / Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
1-2 → 1-3
Sofia Kenin / Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-1 → 1-1
Sofia Kenin / Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
5-2 → 6-2
Sofia Kenin / Laura Siegemund
4-2 → 5-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Sofia Kenin / Laura Siegemund
3-1 → 4-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
2-1 → 3-1
Sofia Kenin / Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
1-0 → 1-1
Sofia Kenin / Laura Siegemund
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Hanyu Guo / Alexandra Panova
WTA Ningbo
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls•
40
2
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Hanyu Guo / Alexandra Panova
1-1 → 2-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-1 → 1-1
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0-0 → 0-1
Xinyu Wang / Saisai Zheng vs Emily Appleton / Isabelle Haverlag
Il match deve ancora iniziare
(1) Su-Wei Hsieh / (1) Katerina Siniakova vs Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
Il match deve ancora iniziare
