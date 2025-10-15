Circuito ATP ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo sei azzurri tra singolare e doppio (LIVE)

15/10/2025 08:25 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007

BEL ATP 250 Bruxelles – 1° – 2° Turno – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:30
Marcel Granollers ESP / Pedro Martinez ESP vs Christian Harrison USA / Evan King USA
Il match deve ancora iniziare

Yannick Hanfmann GER vs Matteo Arnaldi ITA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka CZE vs Gilles Arnaud Bailly BEL

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Francisco Comesana ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Quentin Halys FRA vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA vs Damir Dzumhur BIH / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Daniel Altmaier GER / Santiago Gonzalez MEX

Il match deve ancora iniziare





KAZ ATP 250 Almaty – 1°- 2° Turno – Cemento (al coperto)

CENTER COURT — Starts at 08:00

1) Arthur Cazaux 🇫🇷 vs Shintaro Mochizuki 🇯🇵

ATP Almaty
Arthur Cazaux
0
4
2
Shintaro Mochizuki
0
6
3
2) [WC] Beibit Zhukayev 🇰🇿 vs [6] Alex Michelsen 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

3) (Not before 12:30) Alexander Shevchenko 🇰🇿 vs [8] Corentin Moutet 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

4) (Not before 16:00) [5] Brandon Nakashima 🇺🇸 vs Fabian Marozsan 🇭🇺

Il match deve ancora iniziare




COURT 1 — Starts at 08:00


1) Jan-Lennard Struff 🇩🇪 vs Mackenzie McDonald 🇺🇸

ATP Almaty
Jan-Lennard Struff
0
2
6
3
Mackenzie McDonald
40
6
3
1
2) (Not before 09:30) [7] Gabriel Diallo 🇨🇦 vs [Q] James Duckworth 🇦🇺

Il match deve ancora iniziare

3) [LL] Rinky Hijikata 🇦🇺 vs [3] Flavio Cobolli 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare

4) (Not before 12:00)
[3] Jakob Schnaitter 🇩🇪 / Mark Wallner 🇩🇪 vs Rithvik Choudary Bollipalli 🇮🇳 / Arjun Kadhe 🇮🇳

Il match deve ancora iniziare

5) [1] Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 vs [WC] Alexander Shevchenko 🇰🇿 / Timofey Skatov 🇰🇿

Il match deve ancora iniziare





SWE ATP 250 Stoccolma – 1°-2° Turno – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Adam Pavlasek CZE / Jan Zielinski POL vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA
Il match deve ancora iniziare

Arthur Fery GBR vs Lorenzo Sonego ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Kamil Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare

Marin Cilic CRO vs Casper Ruud NOR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Leo Borg SWE vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 13:00
Aleksandar Kovacevic USA vs Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs Marton Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 250 Osaka – 2° Turno – Cemento

Center – ore 04:30
Jaqueline Cristian ROU vs (8) Jessica Bouzas Maneiro ESP
WTA Osaka
Jaqueline Cristian
0
6
6
Jessica Bouzas Maneiro [8]
6
4
2
Vincitore: Cristian
(1) Naomi Osaka JPN vs Suzan Lamens NED

WTA Osaka
Naomi Osaka [1]
7
3
6
Suzan Lamens
6
6
2
Vincitore: Osaka
Sorana Cirstea ROU vs Katie Boulter GBR

WTA Osaka
Sorana Cirstea
0
0
Katie Boulter
0
0
Court 1 – ore 04:30
(3) Miyu Kato JPN / (3) Fanny Stollar HUN vs Storm Hunter AUS / Desirae Krawczyk USA

WTA Osaka
Miyu Kato / Fanny Stollar [3]
0
3
5
0
Storm Hunter / Desirae Krawczyk
0
6
7
0
Vincitore: Hunter / Krawczyk
Ashlyn Krueger USA vs (6) Olga Danilovic SRB

WTA Osaka
Ashlyn Krueger
0
4
4
0
Olga Danilovic [6]
0
6
6
0
Vincitore: Danilovic
Momoko Kobori JPN / Ayano Shimizu JPN vs Ann Li USA / Caty McNally USA

WTA Osaka
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0
4
2
0
Ann Li / Caty McNally
0
6
6
0
Vincitore: Li / McNally
Jaqueline Cristian ROU / Olga Danilovic SRB vs Nadiia Kichenok UKR / Makoto Ninomiya JPN Non prima 09:00

WTA Osaka
Jaqueline Cristian / Olga Danilovic
0
0
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
0
0
CHN WTA 500 Ningbo – 2° Turno – Cemento

Center Court – ore 07:00
(6) Belinda Bencic SUI vs Yuliia Starodubtseva UKR
WTA Ningbo
Belinda Bencic [6]
0
5
5
Yuliia Starodubtseva
0
7
4
Ajla Tomljanovic AUS vs Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

Karolina Muchova CZE vs (7) Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

(1) Mirra Andreeva RUS vs Lin Zhu CHN Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 07:00
(3) Anna Danilina KAZ / (3) Aleksandra Krunic SRB vs Sofia Kenin USA / Laura Siegemund GER

WTA Ningbo
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [3]
0
6
7
0
Sofia Kenin / Laura Siegemund
0
2
5
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS

WTA Ningbo
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
40
2
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0
1
Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN vs Emily Appleton GBR / Isabelle Haverlag NED

Il match deve ancora iniziare

(1) Su-Wei Hsieh TPE / (1) Katerina Siniakova CZE vs Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN

Il match deve ancora iniziare

