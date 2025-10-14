Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 15 Ottobre 2025

14/10/2025 23:18 1 commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Six Kings Slam (🇸🇦 Arabia Saudita), cemento (al coperto)
QF Sinner ITA – Tsitsipas GRE 2° inc. ore 18:30

Il match deve ancora iniziare



SWE ATP 250 Stockholm – indoor hard
R32 Fery GBR – Sonego ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bolelli ITA/Vavassori ITA – Grevelius SWE/Heinonen SWE Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



BEL ATP 250 Brussels – indoor hard
R32 Hanfmann GER – Arnaldi ITA Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Cina ITA – Dzumhur BIH 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



KAZ ATP 250 Almaty – indoor hard
R16 Hijikata AUS – Cobolli ITA 3° inc. ore 08
Il match deve ancora iniziare



ITA CH Olbia – hard
R16 Fatic BIH – Caniato ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Basile ITA – Carreno Busta ESP 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R16 Basile ITA/Caniato ITA – Kielan POL/Pieczonka POL 2° inc. ore 14

Il match deve ancora iniziare

R16 Liutarevich BLR/Ricca ITA – Chandrasekar IND/Stalder USA 2° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare

