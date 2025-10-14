Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 15 Ottobre 2025
Six Kings Slam (🇸🇦 Arabia Saudita), cemento (al coperto)
QF Sinner – Tsitsipas 2° inc. ore 18:30
ATP 250 Stockholm – indoor hard
R32 Fery – Sonego Non prima 14:00
R16 Bolelli /Vavassori – Grevelius /Heinonen Non prima 18:00
ATP 250 Brussels – indoor hard
R32 Hanfmann – Arnaldi Non prima 13:30
R32 Cina – Dzumhur 2° inc. ore 11
ATP 250 Almaty – indoor hard
R16 Hijikata – Cobolli 3° inc. ore 08
CH Olbia – hard
R16 Fatic – Caniato Inizio 11:00
R32 Basile – Carreno Busta 2° inc. ore 11
R16 Basile /Caniato – Kielan /Pieczonka 2° inc. ore 14
R16 Liutarevich /Ricca – Chandrasekar /Stalder 2° inc. ore 13:30
