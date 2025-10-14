Valentin Vacherot riceve una wild card per Basilea: debutto in un ATP 500 dopo il trionfo di Shanghai

Non si ferma la favola di Valentin Vacherot, protagonista di uno dei più grandi colpi di scena del 2025. Pochi giorni dopo il suo trionfo al Masters 1000 di Shanghai, il monegasco continuerà la sua corsa in Europa: è infatti ufficiale la sua partecipazione all’ATP 500 di Basilea, dove ha ricevuto una wild card da parte degli organizzatori.

Per il campione del torneo cinese, sarà la prima apparizione in carriera in un evento ATP 500, un traguardo che segna un’ulteriore tappa della sua sorprendente ascesa. L’invito, arrivato su sua richiesta, è stato accolto con entusiasmo dagli organizzatori svizzeri, desiderosi di ospitare il nuovo volto che ha catturato l’attenzione del circuito.

Vacherot, che solo due settimane fa era fuori dai radar dei grandi tornei, ha riscritto la storia a Shanghai, diventando il primo tennista del Principato di Monaco a conquistare un titolo di questa categoria. Ora avrà la possibilità di testarsi contro un campo di partecipanti di altissimo livello e verificare se la magia cinese potrà proseguire anche sul cemento indoor europeo.

Con l’ingresso diretto nel tabellone principale di Basilea, Valentin Vacherot vivrà il suo debutto assoluto in un ATP 500, un salto che fino a pochi giorni fa sembrava impensabile. Dopo Shanghai, dove ha battuto tra gli altri Novak Djokovic e il cugino Arthur Rinderknech, il monegasco proverà a dare continuità a una settimana che ha già consegnato alla storia del tennis.





Marco Rossi