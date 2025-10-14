Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Martedì 14 Ottobre 2025

Sono cinque gli italiani che accedono agli ottavi di finale del singolare maschile del quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi di Santa Margherita di Pula.

A Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino, vincenti nei match di lunedì, si sono aggiunti, dopo aver vinto tre derby tricolori, Gianmarco Ferrari (che ha regolato 6-1, 6-3 il qualificato Michele Mecarelli), il numero 7 del seeding Luca Potenza (7-5, 2-6, 7-6 su Giovanni Oradini in 3h02′) e Manuela Mazza (6-0, 6-3 su Fausto Tabacco).

Out Sebastiano Cocola, sconfitto 4-6, 6-2, 6-1 in 2h08′ dal ceco Dominik Recek in una sfida tra qualificati.

Cade la testa di serie numero 3, il russo Ivan Gakhov (non al meglio), sconfitto 7-5, 6-1 dal serbo Stefan Popovic.

Nel torneo femminile, sei italiane superano le qualificazioni: Camilla Gennaro (6-1, 6-7, 10-4 su Angelica Sara in 2h19′), Gaia Maduzzi (5-7, 6-3, 11-9 su Noemi La Cagnina in 2h04′), Francesca Gandolfi (7-5, 6-7, 10-7 su Cristina Pescucci in 2h23′), Eleonora Alvisi (doppio 6-1 sulla bulgara Aleksandra Mateva), Marta Lombardini (6-2, 6-4 sulla francese Delia Gaillard) e Barbara Desolis (che ha approfittato del ritiro della sorella minore Marcella sul 6-2, 1-0).

Nel main draw, vanno agli ottavi Angelica Raggi (che la spunta 5-7, 6-3, 6-2 in 3h09′ sulla testa di serie numero 4 Giorgia Pedone), Alessandra Mazzola (7-5, 6-3 sulla francese Mahilde Lollia in 2h05′),

Sconfitte la numero 6 del seeding Lisa Pigato (che si ritira sul 5-7, 1-0 contro la svedese Lisa Zaar), le wild card Viola Bedini (6-1, 6-2 dalla testa di serie numero 1, la magiar Amarissa Kiara Toth) e Sveva Pieroni (6-1, 6-3 dalla romena Eva Maria Ionescu), mentre Tatiana Pieri si ritira per un problema musclare dopo tre giochi contro la bulgara Rositsa Dencheva)