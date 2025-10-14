Da Olbia: Caniato vince all’esordio “Da maggio in poi ottima stagione, qui molti talenti”

Proseguono gli incontri di primo turno dell’Olbia Challenger, tra conferme e qualche sorpresa. La vittoria più dolce sui campi del Tennis Club Terranova l’ha ottenuta la wild card Carlo Alberto Caniato: il diciannovenne di Verona ha sconfitto sulla Cloto Arena il francese Dan Added per 7-5 7-5, regalandosi il secondo turno contro Nerman Fatic, a sua volta giustiziere della quinta forza del seeding Roberto Carballes Baena per 6-2 7-5. Avanza senza troppi patemi la testa di serie numero due Vit Kopriva, il quale ha sconfitto il lucky loser Enrico Dalla Valle per 6-3 6-4, mentre il qualificato Norbert Gombos (ex n. 80 del mondo) ha trionfato nella lunga battaglia contro Francesco Maestrelli per 6-1 6-7(4) 6-4 in oltre due ore e 30 minuti di gioco. Nel Challenger 125 sardo in programma fino al 19 ottobre scatterà in serata l’ora della prima testa di serie Alejandro Tabilo, opposto al tennista di casa Lorenzo Carboni, mentre il programma di giornata verrà chiuso con l’incontro tra Pablo Carreno Busta (sesta forza del seeding) e la wild card Pierluigi Basile.

Caniato sorprende Added sulla Cloto Arena – Ha portato la firma di Carlo Alberto Caniato la prima vittoria italiana di giornata nell’Olbia Challenger. Nato a Verona ma cresciuto a Ferrara – per poi trasferirsi a Forlì all’età di 15 anni – il classe 2005 ha superato al primo turno il francese Dan Added per 7-5 7-5. “È stato un match molto duro, faccio i complimenti al mio avversario. Io vengo da un periodo non bellissimo, però sono riuscito a sfruttare bene le occasioni che ho avuto e sono contento”. Questo il commento a caldo dell’azzurro, il quale sta confermando i progressi che gli hanno permesso di vivere quella che finora è la miglior stagione della sua carriera. Fuori dai primi 800 a inizio anno, è riuscito a togliersi varie soddisfazioni; dal primo titolo ITF – a Bacau, in Romania – al best ranking di numero 466 senza dimenticare ovviamente la wild card in doppio agli Internazionali BNL d’Italia, in coppia con Federico Bondioli, e l’incredibile vittoria contro Bolelli/Vavassori. “Ho fatto un’ottima stagione da maggio in poi. Questo è il mio primo Challenger 125 sul veloce, ma sono contento di come sto giocando e portando avanti i miei obiettivi” ha aggiunto. Al secondo turno a Olbia se la vedrà contro il bosniaco Nerman Fatic. Cresciuto nel mito di Rafa Nadal, ma con un occhio di riguardo per il connazionale Jannik Sinner negli ultimi anni, Caniato ha ritrovato sui campi del Tennis Club Terranova tanti coetanei con cui ha condiviso esperienze negli Slam a livello Juniores. Il suo debutto tra gli under 18 è arrivato nel 2023 a Wimbledon, dove ha superato le qualificazioni, mentre il suo miglior risultato l’ha ottenuto pochi mesi dopo, raggiungendo il terzo turno allo US Open: “Ci sono tanti ragazzi come me, li conosco praticamente tutti ed è bello vederci qui tutti insieme. Spero possano dare il meglio anche loro perché giocano molto bene”.

Risultati di martedì 14 ottobre

1° turno

Daniil Glinka (Q) b. Clement Tabur (Q) 7-6(4) 6-3

Luka Pavlovic b. Alexis Galarneau 7-6(4) 6-3

Alex Molcan b. Marek Gengel (Alt.) 6-2 6-4

Dusan Lajovic (7) b. Michele Ribecai (Q) 6-2 4-6 6-1

Nerman Fatic b. Roberto Carballes Baena (5) 6-2 7-5

Carlo Alberto Caniato (WC) b. Dan Added 7-5 7-5

Norbert Gombos (Q) b. Francesco Maestrelli 6-1 6-7(4) 6-4

Arthur Gea (NG) b. Tom Paris (Q) 6-2 6-0

Vit Kopriva (2) b. Enrico Dalla Valle (LL) 6-3 6-4