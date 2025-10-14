Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Bruxelles, Stoccolma, Almaty, WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. C’è il derby a Stoccolma tra Berrettini e Zeppieri (LIVE)

14/10/2025 08:51 2 commenti
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty

BEL ATP 250 Bruxelles – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:00
Daniel Altmaier GER vs Gilles Arnaud Bailly BEL
ATP Brussels
Daniel Altmaier
0
4
4
Gilles Arnaud Bailly
0
6
3
Mostra dettagli

Valentin Royer FRA vs Sebastian Baez ARG (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Francisco Comesana ARG vs David Goffin BEL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Raphael Collignon BEL (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Eliot Spizzirri USA vs Pedro Martinez ESP

ATP Brussels
Eliot Spizzirri
40
6
4
Pedro Martinez
15
4
1
Mostra dettagli

Emil Ruusuvuori FIN vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Sander Arends NED / Luke Johnson GBR vs Benjamin Bonzi FRA / Pierre-Hugues Herbert FRA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





KAZ ATP 250 Almaty – 1° Turno – Cemento (al coperto)

CENTER COURT — Starts at 11:00


1) Aleksandar Vukic 🇦🇺 vs [Q] Marko Topo 🇩🇪

ATP Almaty
Aleksandar Vukic
6
3
6
Marko Topo
4
6
1
Vincitore: Vukic
Mostra dettagli

2) Nicolas Jarry 🇨🇱 vs [WC] Timofey Skatov 🇰🇿

ATP Almaty
Rinky Hijikata
30
7
2
3
Timofey Skatov
30
6
6
0
Mostra dettagli

3) [5] Brandon Nakashima 🇺🇸 vs Hamad Medjedovic 🇷🇸

Il match deve ancora iniziare

4) Laslo Djere 🇷🇸 vs Alexander Shevchenko 🇰🇿

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 — Starts at 11:00


1) Tristan Schoolkate 🇦🇺 vs Adam Walton 🇦🇺

ATP Almaty
Tristan Schoolkate
6
7
2
Adam Walton
7
6
6
Vincitore: Walton
Mostra dettagli

2) Doppio: Alternate Team 🇦🇺🇦🇺 vs Jakub Paul 🇨🇭 / Matej Vocel 🇨🇿

Il match deve ancora iniziare

3) Doppio: Diego Hidalgo 🇪🇨 / Patrik Trhac 🇺🇸 vs Joshua Paris 🇬🇧 / Takeru Yuzuki 🇯🇵

ATP Almaty
Diego Hidalgo / Patrik Trhac
6
6
6
0
Joshua Paris / Takeru Yuzuki
4
7
4
0
Mostra dettagli

4) Doppio: [WC] Amir Omarkhanov 🇰🇿 / Beibit Zhukayev 🇰🇿 vs James Duckworth 🇦🇺 / Adam Walton 🇦🇺

Il match deve ancora iniziare

5) Doppio: Rinky Hijikata 🇦🇺 / Mac Kiger 🇺🇸 vs [2] Constantin Frantzen 🇩🇪 / Robin Haase 🇳🇱

Il match deve ancora iniziare





SWE ATP 250 Stoccolma – 1° Turno – Cemento (al coperto)

Centre Court – ore 13:00
Mark Lajal EST vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Marin Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare

Elias Ymer SWE vs Mikael Ymer SWE (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Giulio Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 13:00
Miomir Kecmanovic SRB / Alexandre Muller FRA vs Rohan Bopanna IND / Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL vs Filip Misolic AUT

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Tomas Martin Etcheverry ARG / Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

Leo Borg SWE / Nikola Slavic SWE vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare





JPN WTA 250 Osaka – 1° Turno – Cemento

Center – ore 04:30
Hailey Baptiste USA vs (4) Leylah Fernandez CAN
WTA Osaka
Hailey Baptiste
0
2
5
0
Leylah Fernandez [4]
0
6
7
0
Vincitore: Fernandez
Mostra dettagli

Viktorija Golubic SUI vs Bianca Andreescu CAN

WTA Osaka
Viktorija Golubic
6
4
6
Bianca Andreescu
3
6
4
Vincitore: Golubic
Mostra dettagli

(5) Marie Bouzkova CZE vs Ena Shibahara JPN

WTA Osaka
Marie Bouzkova [5]
0
6
6
0
Ena Shibahara
0
1
1
0
Vincitore: Bouzkova
Mostra dettagli

(3) Elise Mertens BEL vs Cristina Bucsa ESP

WTA Osaka
Elise Mertens [3]
0
7
6
0
Cristina Bucsa
0
6
3
0
Vincitore: Mertens
Mostra dettagli



Court 1 – ore 04:30
(7) Ann Li USA vs Varvara Gracheva FRA

WTA Osaka
Ann Li [7]
0
6
6
0
Varvara Gracheva
0
4
0
0
Vincitore: Li
Mostra dettagli

Joanna Garland TPE vs Rebecca Sramkova SVK

WTA Osaka
Joanna Garland
0
3
1
0
Rebecca Sramkova
0
6
6
0
Vincitore: Sramkova
Mostra dettagli

Katie Volynets USA vs (8) Jessica Bouzas Maneiro ESP Non prima 07:30

WTA Osaka
Katie Volynets
0
2
4
0
Jessica Bouzas Maneiro [8]
0
6
6
0
Vincitore: Bouzas Maneiro
Mostra dettagli

Tereza Valentova CZE vs Alexandra Eala PHI

WTA Osaka
Tereza Valentova
0
6
6
0
Alexandra Eala
0
1
2
0
Vincitore: Valentova
Mostra dettagli



Court 8 – ore 04:30
Jaqueline Cristian ROU vs Elisabetta Cocciaretto ITA

WTA Osaka
Jaqueline Cristian
0
6
7
0
Elisabetta Cocciaretto
0
2
6
0
Vincitore: Cristian
Mostra dettagli

Dalma Galfi HUN vs Alycia Parks USA Non prima 06:00

WTA Osaka
Dalma Galfi
0
6
6
0
Alycia Parks
0
4
4
0
Vincitore: Galfi
Mostra dettagli

Nao Hibino JPN / Katarzyna Piter POL vs Jaqueline Cristian ROU / Olga Danilovic SRB Non prima 07:00

WTA Osaka
Nao Hibino / Katarzyna Piter
0
3
4
0
Jaqueline Cristian / Olga Danilovic
0
6
6
0
Vincitore: Cristian / Danilovic
Mostra dettagli

Anna Blinkova RUS / Elisabetta Cocciaretto ITA vs Ashlyn Krueger USA / Elena-Gabriela Ruse ROU

WTA Osaka
Anna Blinkova / Elisabetta Cocciaretto
0
1
0
Ashlyn Krueger / Elena-Gabriela Ruse
0
6
0
Vincitore: Krueger / Ruse
Mostra dettagli



Court 6 – ore 04:30
Hayu Kinoshita JPN / Wakana Sonobe JPN vs Natsumi Kawaguchi JPN / Sara Saito JPN

WTA Osaka
Hayu Kinoshita / Wakana Sonobe
0
1
4
0
Natsumi Kawaguchi / Sara Saito
0
6
6
0
Vincitore: Kawaguchi / Saito
Mostra dettagli

Nadiia Kichenok UKR / Makoto Ninomiya JPN vs (4) Giuliana Olmos MEX / (4) Aldila Sutjiadi INA Non prima 04:30

WTA Osaka
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
0
6
7
0
Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi [4]
0
1
5
0
Vincitore: Kichenok / Ninomiya
Mostra dettagli

Quinn Gleason USA / Sabrina Santamaria USA vs (2) Kristina Mladenovic FRA / (2) Taylor Townsend USA

WTA Osaka
Quinn Gleason / Sabrina Santamaria
0
1
1
0
Kristina Mladenovic / Taylor Townsend [2]
0
6
6
0
Vincitore: Mladenovic / Townsend
Mostra dettagli

Ann Li USA / Caty McNally USA vs Eri Hozumi JPN / Moyuka Uchijima JPN

WTA Osaka
Ann Li / Caty McNally
0
6
6
0
Eri Hozumi / Moyuka Uchijima
0
3
4
0
Vincitore: Li / McNally
Mostra dettagli





CHN WTA 500 Ningbo – 1° Turno – Cemento

Center Court – ore 07:00
(5) Clara Tauson DEN vs Ajla Tomljanovic AUS
WTA Ningbo
Clara Tauson [5]
6
6
3
Ajla Tomljanovic
1
7
6
Vincitore: Tomljanovic
Mostra dettagli

Marketa Vondrousova CZE vs Karolina Muchova CZE

WTA Ningbo
Marketa Vondrousova
0
4
3
0
Karolina Muchova
0
6
6
0
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli

Emma Raducanu GBR vs Lin Zhu CHN

WTA Ningbo
Emma Raducanu
15
5
Lin Zhu
30
3
Mostra dettagli

Yue Yuan CHN vs Xinyu Wang CHN Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 07:00
Antonia Ruzic CRO vs Veronika Kudermetova RUS

WTA Ningbo
Antonia Ruzic
0
3
2
0
Veronika Kudermetova
0
6
6
0
Vincitore: Kudermetova
Mostra dettagli

Hanyu Guo CHN vs (8) Liudmila Samsonova RUS

WTA Ningbo
Hanyu Guo
0
2
4
0
Liudmila Samsonova [8]
0
6
6
0
Vincitore: Samsonova
Mostra dettagli

Victoria Mboko CAN vs Dayana Yastremska UKR

WTA Ningbo
Victoria Mboko
15
3
5
Dayana Yastremska
0
6
2
Mostra dettagli

Xiyu Wang CHN / Yifan Xu CHN vs Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Tomax (Guest) 14-10-2025 11:36

Io ho paura che Jasmine perda da kudermetova

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 14-10-2025 10:26

Mi sono svegliato con un quesito, anzi due.
Sta per cominciare l’era di Teresa Valentova?
Qualcuno l’avrà messa vincente torneo nel gioco pronostici?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!