Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 09 Ottobre 2025
M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Quarter-final
Massimo Giunta b [3] Gabriele Piraino 6-4 4-6 7-6
M15 Monastir 15000 – 2nd Round
Aaron Gil Garcia b Edoardo De Filippo 6-1 6-3
[6] Abel Forger b Gian Marco Ortenzi 6-0 6-2
M15 Sharm ElSheikh 15000 – 2nd Round
[5] Aleksandre Bakshi b Leonardo Malgaroli 6-3 6-3
W50 Heraklion 40000 – 3rd Round
[2] Raluca Georgiana Serban b [16] Jessica Bertoldo 6-1 6-3
[9] Lisa Pigato b [8] Elena Ruxandra Bertea 6-0 3-1 (rit.)
Laura Mair b Marcelina Podlinska 6-2 6-3
W35 Seville 30000 – Quarter-final
[2] Federica Urgesi b [5] Anastasia Abbagnato 7-5 2-6 6-3
W35 Redding 30000 – 2nd Round
Aspen Schuman vs Francesca Pace — Non prima delle 21:00
W35 Santa Margherita di Pula 30000 – 2nd Round
Julie Struplova b [5] Samira De Stefano 6-2 6-4
Julie Pastikova b Noemi Basiletti 6-3 6-3
[2] Nicole Fossa Huergo b Yuliana Lizarazo 7-6 7-5
Federica Bilardo b Mathilde Lollia 4-6 6-2 6-4
