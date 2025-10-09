Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 09 Ottobre 2025

09/10/2025 19:55 1 commento
Massimo Giunta nella foto

ITA M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Quarter-final
Massimo Giunta ITA b [3] Gabriele Piraino ITA 6-4 4-6 7-6


TUN M15 Monastir 15000 – 2nd Round
Aaron Gil Garcia LUX b Edoardo De Filippo ITA 6-1 6-3
[6] Abel Forger NED b Gian Marco Ortenzi ITA 6-0 6-2


EGY M15 Sharm ElSheikh 15000 – 2nd Round
[5] Aleksandre Bakshi GEO b Leonardo Malgaroli ITA 6-3 6-3


GRE W50 Heraklion 40000 – 3rd Round
[2] Raluca Georgiana Serban CYP b [16] Jessica Bertoldo ITA 6-1 6-3
[9] Lisa Pigato ITA b [8] Elena Ruxandra Bertea ROU 6-0 3-1 (rit.)
Laura Mair ITA b Marcelina Podlinska POL 6-2 6-3


ESP W35 Seville 30000 – Quarter-final
[2] Federica Urgesi ITA b [5] Anastasia Abbagnato ITA 7-5 2-6 6-3


USA W35 Redding 30000 – 2nd Round
Aspen Schuman USA vs Francesca Pace ITANon prima delle 21:00
Il match deve ancora iniziare



ITA W35 Santa Margherita di Pula 30000 – 2nd Round
Julie Struplova CZE b [5] Samira De Stefano ITA 6-2 6-4
Julie Pastikova CZE b Noemi Basiletti ITA 6-3 6-3
[2] Nicole Fossa Huergo ITA b Yuliana Lizarazo COL 7-6 7-5
Federica Bilardo ITA b Mathilde Lollia FRA 4-6 6-2 6-4

mattia saracino 09-10-2025 20:44

Un brodo.

