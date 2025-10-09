Quote in salita per vedere Sinner di nuovo numero 1 al mondo: vale 12 il sorpasso ad Alcaraz entro fine anno
Si complica il possibile ritorno di Jannik Sinner come numero 1 del mondo entro fine 2025. Se fino all’inizio del torneo di Shanghai, come riporta Agipronews, sulla lavagna dei bookmaker il nuovo sorpasso a Carlos Alcaraz valeva 6 volte la giocata, con il ritiro dell’italiano al terzo turno del Master 1000 in Cina la quota è raddoppiata, offerta quindi a 12. I prossimi impegni in programma da qui a fine anno saranno cruciali, a cominciare dall’Atp 500 di Vienna: vincendo, Sinner avrebbe la possibilità di accorciare a 840 punti il distacco da Alcaraz. Decisivo sarà però il Master 1000 di Parigi-Bercy: per tornare in vetta alla classifica, l’italiano dovrà necessariamente vincerlo, con lo spagnolo che non dovrebbe superare i quarti finale. Altra ipotesi è che Sinner arrivi in finale a Vienna e vinca a Parigi, con Alcaraz che però dovrebbe perdere in Francia prima degli ottavi di finale. Una cosa, al momento, è certa: comunque vadano i risultati, Alcaraz inizierà le Atp Finals di Torino – dove Sinner è campione in carica – da numero 1 al mondo.
TORNEI DELLO SLAM – Guardando al nuovo anno, invece, Jannik Sinner proverà vincere anche il Roland Garros – unico torneo dello Slam ancora assente nella sua bacheca -, a confermarsi campione in carica agli Australian Open e a Wimbledon e a trionfare nuovamente agli Us Open, dopo aver alzato il trofeo nel 2024: il Grande Slam nel 2026 è offerto a 25 su Snai. Più alla portata, per gli esperti, la vittoria di tre tornei, in lavagna a 2,75 e di due a 1,33.
trovo triste questa fissazione del numero uno del mondo, è un forte giocatore anche un bravo ragazzo, è già straricco e giocherà teoricamente altri 10 anni!
Per me se anche fosse il numero 3 o 5 non cambierebbe niente.
Ma è chiaro il significato di “uno così”, le faccio la traduzione: “un povero pirla come Sinner”, perchè per certa gente Jannik è un povero pirla, non come l’argentocrinito Alcaraz.
Era improba soprattutto perchè doveva poi vincere ancora anche in Australia: rifare un finale perfetto di stagione e iniziare l’anno dopo col botto non capita sempre. Deve contenere il distacco e assestare i primi colpi di recupero in primavera.Da dopo l’Australian Open iniziano le sue praterie e la pressione passa su Alcaraz fino al Roland Garros dove deve rivincere.
Sarebbe generosa anche una quota di 120.
Il sorpasso ci sarà ma l’anno prossimo quando Alcatraz dovrà difendere tutti i punti dei numerosissimi tornei stravinti.
Tranquillo Jannik anche se dovessi vincere 1 torneo ogni 3/4 giocati per noi va benissimo.Tanto saranno tutti master 1000 o slam.
personalmente sono più interessato alle sue condizioni fisiche che al possibile ritorno al n.1 entro l’anno.
@ MarcoP (#4496214)
Penso giocherà il 6 kings slam, Vienna, Parigi la Defence, Finals e forse le Finals 8 (la finale almeno).
12 è una quota fin troppo generosa.
Per superare Alcaraz dovrebbe giocare tutti i tornei arrivando in fondo e sperare che l’altro faccia pochi punti.
E arriverebbe cotto in Australia.
Sinner non è stupido, non ci pensa nemmeno a diventare numero 1 a fine anno. Deve prepararsi per le Finals e poi per gli Aus Open, giocando il giusto numero di tornei.
E grazie al c… Anche vincendo Shanghai l’impresa era improba, ora è disperata. Ha più senso pensare a difendere le ATP Finals e gli AO, per il sorpasso bisognerà attendere la primavera
Uno così che significa? Guardi che anche Alcaraz potrebbe avere dei assi falsi nn sono mica robot, sperando d nn incorrere in infortuni
Come buttare via i soldi.
Cercando di essere realisti, @12 sarà anche quello del 2026. Difficilissimo che uno così mantenga il livello che ha tenuto gli ultimi 2 anni.