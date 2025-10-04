Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Zverev vince ma preoccupa – fastidio al servizio dopo il debutto a Shanghai. Rublev subito a casa. In campo Sinner, Musetti, Arnaldi e Darderi e Bole-Vavassori nel doppio (LIVE)

Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Alexander Zverev ha destato qualche preoccupazione dopo il suo debutto all’ATP di Shanghai 2025. Nonostante una buona vittoria all’esordio, il tedesco è stato trattato dal fisioterapista al termine del match, lasciando intendere di avere accusato qualche fastidio fisico, in particolare durante il servizio.
Negli ultimi giochi dell’incontro Zverev è apparso visibilmente a disagio ogni volta che serviva, e al termine del match ha confidato al fisioterapista: “Lo sentivo a ogni servizio”. Non è stata ancora chiarita la natura esatta del problema, ma il numero 19 del mondo avrà ora qualche giorno a disposizione per recuperare in vista del prossimo impegno nel Masters 1000 cinese.

Sorpresa all’inizio della giornata al Masters 1000 di Shanghai. Andrey Rublev, partito forte con un set di vantaggio, è stato eliminato al debutto dal giapponese Yoshihito Nishioka, numero 173 del mondo, con il punteggio di 2-6, 6-1, 6-4 in 1 ora e 49 minuti. Per il russo è la terza sconfitta consecutiva nella tournée asiatica. Riuscirà a invertire la rotta in questo finale di stagione?

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 2° Turno (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Alex de Minaur AUS
ATP Shanghai
Camilo Ugo Carabelli
4
2
Alex de Minaur [7]
6
6
Vincitore: de Minaur
Alexander Zverev GER vs Valentin Royer FRA

ATP Shanghai
Alexander Zverev [3]
6
6
Valentin Royer
4
4
Vincitore: Zverev
Daniel Altmaier GER vs Jannik Sinner ITA (Non prima 12:30)

Karen Khachanov RUS vs Juncheng Shang CHN

Grandstand 2 – ore 06:30
Andrey Rublev RUS vs Yoshihito Nishioka JPN

ATP Shanghai
Andrey Rublev [13]
6
1
4
Yoshihito Nishioka
2
6
6
Vincitore: Nishioka
Francisco Comesana ARG vs Lorenzo Musetti ITA

ATP Shanghai
Francisco Comesana
4
0
Lorenzo Musetti [8]
6
6
Vincitore: Musetti
Luciano Darderi ITA vs Yunchaokete Bu CHN

ATP Shanghai
Luciano Darderi [26]
40
4
Yunchaokete Bu
15
3
Dalibor Svrcina CZE vs Daniil Medvedev RUS

Show Court 3 – ore 06:30
Felix Auger-Aliassime CAN vs Alejandro Tabilo CHI

ATP Shanghai
Felix Auger-Aliassime [12]
6
6
Alejandro Tabilo
3
3
Vincitore: Auger-Aliassime
Jesper de Jong NED vs Jakub Mensik CZE

ATP Shanghai
Jesper de Jong
4
7
6
Jakub Mensik [17]
6
6
4
Vincitore: de Jong
Arthur Cazaux FRA vs Cameron Norrie GBR

ATP Shanghai
Arthur Cazaux
0
1
Cameron Norrie [30]
15
2
Nuno Borges POR vs Stefanos Tsitsipas GRE

Court 4 – ore 06:30
Quentin Halys FRA vs Jiri Lehecka CZE

ATP Shanghai
Quentin Halys
4
5
Jiri Lehecka [15]
6
7
Vincitore: Lehecka
Denis Shapovalov CAN vs Christopher O’Connell AUS

ATP Shanghai
Denis Shapovalov [23]
6
6
Christopher O'Connell
3
2
Vincitore: Shapovalov
Corentin Moutet FRA vs Learner Tien USA

ATP Shanghai
Corentin Moutet
15
6
3
Learner Tien
40
4
2
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs John Peers AUS / Jan Zielinski POL

Court 7 – ore 06:30
Brandon Nakashima USA vs Kamil Majchrzak POL

ATP Shanghai
Brandon Nakashima [29]
4
0
Kamil Majchrzak
6
6
Vincitore: Majchrzak
Arthur Rinderknech FRA vs Alex Michelsen USA

ATP Shanghai
Arthur Rinderknech
6
6
Alex Michelsen [28]
3
4
Vincitore: Rinderknech
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Matteo Arnaldi ITA

ATP Shanghai
Alejandro Davidovich Fokina [18]
40
6
3
Matteo Arnaldi
30
4
2
Court 6 – ore 06:30
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

ATP Shanghai
Austin Krajicek / Nikola Mektic
7
6
Alexander Erler / Robert Galloway
5
4
Vincitore: Krajicek / Mektic
Sander Arends NED / Luke Johnson GBR vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

ATP Shanghai
Sander Arends / Luke Johnson
7
4
4
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
6
6
10
Vincitore: Heliovaara / Patten
Romain Arneodo MON / Zizou Bergs BEL vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

ATP Shanghai
Romain Arneodo / Zizou Bergs
0
6
0
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
0
7
0
Marco M. 04-10-2025 11:21

Scritto da Diè

Scritto da Givaldo Barbosa
Il buon Comesana, a suo modo spettacolare, è perfetto per il gioco del sontuoso Musetti. Non capisco come, dopo questo match, uno debba subirsi un Sinner-Altmaier.

Per lo stesso motivo per cui noi utenti dobbiamo sorbirci la lettura di questi tuoi post.
A Sinner che tu lo possa osteggiare frega zero perché non ci legge.
A chi come me apprezza il Muso invece, vederlo “usato” come incentivo al “flame” nei confronti dei sostenitori di Jannik turba assai.
NON È QUESTO IL MODO, per favore.

Ha deciso di provocare i fan-atici di Jannik senza però contare che è urticante anche per tutti gli appassionati che seguono con affetto sia Jannik che Lorenzo.
Ovvio che anche a me piacerebbe vedere il Muso vincere Slam e arrivare in vetta, ma questo non mi ha impedito di commuovermi per il primo Slam di Sinner e per il primo (si spera non ultimo) Wimbledon vinto da un italiano.
Noioso Sinner? Ma quando mai ti puoi annoiare con i lavandini che passano a mezzo centimetro dal nastro e atterrano tra la riga e 5 centimetri dentro? Con un rovescio a due mani che sbatte gli avversari fuori dal campo? Con una risposta al servizio che lascia l’avversario ghiacciato?
Si annoia per questo? Problemi suoi.
Per quello che mi riguarda continuerò a seguire TUTTI i nostri e ad ammirare anche alcuni stranieri come Alcaraz, per esempio.
E, siccome lo manda in bestia, continuerò a chiedere alla Redazione se può pensare seriamente ad un abbonamento di cinque euro al mese per commentare, ovviamente lasciando la lettura libera a tutti, ci mancherebbe 🙂

 43
GuestingWho 04-10-2025 11:15

@ Zilvio (#4492887)

Una cosa è il pubblico che paga per andare a guardare le partite, un altro è chi scommette e butta via soldi

 42
Marco Tullio Cicerone 04-10-2025 11:03

Scritto da il capitano
Mentre Raf cantava “Cosa resterà degli anni 80”, vedendo le carriere di Medvedev, Rublev e Tsitsipas, mi domando “Cosa resterà degli anni 90”!!

Per ora 2 Slam, pochissimi per una generazione di tennisti. Sono rimasti schiacciati fra i big 3 e i due alieni. Zverev ci proverà fino all’ ultimo, Medvedev cercherà di riprendersi ma non sarà facile.

 41
Zilvio (Guest) 04-10-2025 11:02

Scritto da GuestingWho
@ Zilvio (#4492855)
Un gran chissene frega a chi scommette, problemi suoi e soldi persi suoi

Mica tanto. Giochi, lautamante pagato, per divertire il pubblico e anche per sostenere il business del betting, che investe tanti soldini nello sport. Non lo so, ma magari a inizio stagione l’ATP fornisce anche raccomandazioni e linee guida relative ai ritiri, che non possono non considerare anche le ragioni delle piattaforme di betting. Mi stavo semplicemente chiedendo se a quel livello il problema è percepito o no.

 40
il capitano 04-10-2025 10:47

Mentre Raf cantava “Cosa resterà degli anni 80”, vedendo le carriere di Medvedev, Rublev e Tsitsipas, mi domando “Cosa resterà degli anni 90”!!

 39
GuestingWho 04-10-2025 10:47

@ Zilvio (#4492855)

Un gran chissene frega a chi scommette, problemi suoi e soldi persi suoi

 38
Diè (Guest) 04-10-2025 10:47

Scritto da Givaldo Barbosa
Il buon Comesana, a suo modo spettacolare, è perfetto per il gioco del sontuoso Musetti. Non capisco come, dopo questo match, uno debba subirsi un Sinner-Altmaier.

Per lo stesso motivo per cui noi utenti dobbiamo sorbirci la lettura di questi tuoi post.
A Sinner che tu lo possa osteggiare frega zero perché non ci legge.
A chi come me apprezza il Muso invece, vederlo “usato” come incentivo al “flame” nei confronti dei sostenitori di Jannik turba assai.

NON È QUESTO IL MODO, per favore.

Zilvio (Guest) 04-10-2025 10:41

Scritto da Massimo
@ Zilvio (#4492855)
Confondi un risentimento muscolare con un abbassamento di pressione…

Non facevo riferimento a nessuno in particolare, mi scuso se ho fatto pensare il contrario. Avevo anche specificato che se c’è rischio di farsi male o peggiorare le cose ovviamente è giusto fermarsi. Però a volte ci si ferma perché non si è in condizione di competere, ma si potrebbe finire anche senza rischiare nulla. Ma sono scelte personali e non è neanche detto sia la cosa giusta da fare.

 36
Manu09 04-10-2025 10:30

Scritto da Pikario Furioso
Dopo aver visto Comesana accasciarsi sul 5-0 dopo uno scambio durissimo sono andato a verificare le condizioni meteo di Shanghai: 29 gradi (feel 33), 68% umidita’, ma soprattutto pessima qualita’ dell’aria, particolato sottile PM2.5 vicino ai 100 che rende la respirazione molto difficile. Infatti con pm2.5 a 100 non si dovrebbe nemmeno praticare attivita’ fisica intensa, respirare particelle di quelle dimensioni e’ deleterio alle vie respiratorie.

Anche perché il buon Francisco fuma, magari non molto ma la sua traccia la lascia

 35
Pikario Furioso 04-10-2025 10:25

Dopo aver visto Comesana accasciarsi sul 5-0 dopo uno scambio durissimo sono andato a verificare le condizioni meteo di Shanghai: 29 gradi (feel 33), 68% umidita’, ma soprattutto pessima qualita’ dell’aria, particolato sottile PM2.5 vicino ai 100 che rende la respirazione molto difficile. Infatti con pm2.5 a 100 non si dovrebbe nemmeno praticare attivita’ fisica intensa, respirare particelle di quelle dimensioni e’ deleterio alle vie respiratorie.

 34
Marco Tullio Cicerone 04-10-2025 10:24

Molto bene Musetti, ora speriamo che Darderi ci regali il derby. Il pubblico direi che lo ha perdonato.

 33
antoniov 04-10-2025 10:22

Scritto da antoniov
Quasi 10 minuti di sospensione tra primo e secondo set !
Forza Lorenzo, portiamo a casa il match nel minor tempo possibile !

Bravissimo Lorenzo a chiuderla con un bagel nel secondo set ed appena 25 minuti di tennis effettivo !

Andiamo avanti 🙂

@ Marco M. (#4492858)

Credo anch’io che l’argentino abbia accusato dei problemi fisici, tuttavia nel secondo set ha giocato abbastanza bene i primi tre games e anche l’ultimo !

 32
Massimo (Guest) 04-10-2025 10:21

@ Zilvio (#4492855)

Confondi un risentimento muscolare con un abbassamento di pressione…

 31
Marco M. 04-10-2025 10:21

Scritto da antoniov
Bravo Lorenzo ad attaccare il turbo contro un Comesana che sta giocando, peraltro, abbastanza bene
I tocchi del nostro ragazzo sono davvero deliziosi …

Dopo il toilet-break deve aver avuto qualche problema, nel primo set Comesana ha giocato molto bene. Il bagel forse non lo meritava, però bene Lorenzo, solido e cinico.

P.S. nessun fischio alla fine e molti applausi, bene…

 30
Detuqueridapresencia 04-10-2025 10:21

Scritto da Sporadico

Scritto da andrewthefirst
Musetti gioca? Credevo fosse gravemente infortunato…

Si, lo è stato, ma è notorio come lui abbia grandissime capacità di recupero…

….al contrario di altri che sono irrecuperabili. E nemmeno capiscono una mazza di tennis!

 29
Detuqueridapresencia 04-10-2025 10:20

Scritto da andrewthefirst
Musetti gioca? Credevo fosse gravemente infortunato…

No quello gravemente infortunato è un altro.

Ma non a livello fisico.

 28
Zilvio (Guest) 04-10-2025 10:20

Non sono uno scommettitore, ma a occhio chi ha scommesso su Musetti ha apprezzato la scelta di Comesana di finire il match, giusto?
Forse è il motivo per cui non ci si dovrebbe ritirare a pochi punti dalla sconfitta, se si può terminare senza rischi per la salute.

 27
Massimo (Guest) 04-10-2025 10:19

Tra lui e la sicurezza delle finals rimane, probabilmente, solo Auger Aliassime e potrebbe esserci l’incrocio agli ottavi.

 26
Silvy__89 (Guest) 04-10-2025 10:14

Molto bene Musetti

 25
Manu09 04-10-2025 10:13

Scritto da Pikario Furioso
Bello vedere il Muso giocare cosi’ bene. Anche lui un mille lo vincera’ prima o poi.

Più di uno si spera

 24
Tifoso degli italiani (Guest) 04-10-2025 10:05

Dai Lorenzo, questo torneo potrebbe già essere deciso per la corsa a Torino!

 23
antoniov 04-10-2025 10:04

Bravo Lorenzo ad attaccare il turbo contro un Comesana che sta giocando, peraltro, abbastanza bene 🙂

I tocchi del nostro ragazzo sono davvero deliziosi …

 22
Pikario Furioso 04-10-2025 10:03

Bello vedere il Muso giocare cosi’ bene. Anche lui un mille lo vincera’ prima o poi.

 21
Givaldo Barbosa (Guest) 04-10-2025 10:01

Il buon Comesana, a suo modo spettacolare, è perfetto per il gioco del sontuoso Musetti. Non capisco come, dopo questo match, uno debba subirsi un Sinner-Altmaier.

 20
Pier no guest 04-10-2025 09:57

Ho amato la serie televisiva E.R. che per molti anni ha mostrato, e romanzato,la quotidianità di un pronto soccorso e dei suoi protagonisti.
Leggendo i commenti di un paio di utenti capisco che,prima di internet e di tutte le risposte del web, potrebbero invece avere cercato di curarsi guardando gli episodi della serie.
Purtroppo,come col web,l’autodiagnosi e la cura non ha funzionato e la reticenza nel cercarsi uno bravo permane.

 19
Manu09 04-10-2025 09:55

Il dritto di Musetti è il più sottovalutato del circuito. Veramente letale

 18
Pikario Furioso 04-10-2025 09:54

Scritto da antoniov
Quasi 10 minuti di sospensione tra primo e secondo set !
Forza Lorenzo, portiamo a casa il match nel minor tempo possibile !

Ho notato anch’io, 8 minuti di toilet break, sguaraus???? Comunque controproducenti per il gaucio, visto che si e’ fatto brekkare subito.

 17
antoniov 04-10-2025 09:49

Quasi 10 minuti di sospensione tra primo e secondo set !

Forza Lorenzo, portiamo a casa il match nel minor tempo possibile !

 16
maverikkk 04-10-2025 09:47

Lorenzo perfetto, nel primo set, senza forzare troppo, contro un discreto Comesana.

 15
maverikkk 04-10-2025 09:46

Scritto da Marco M.

Scritto da Pikario Furioso
Mi sono perso l’ingresso in campo del Muso e mi chiedevo se i cinesi l’avessero perdonato. Fischi o applausi???

Me lo sono perso anche io l’ingresso, ma vedo che nel corso del match non hanno dato segnali di antipatia. Forse i mille e passa km di distanza aiutano

Su Sky non si e`visto l’ingresso in campo.

 14
Purple Rain 04-10-2025 09:43

Scritto da Sporadico

Scritto da andrewthefirst
Musetti gioca? Credevo fosse gravemente infortunato…

Si, lo è stato, ma è notorio come lui abbia grandissime capacità di recupero…

Dopo la figura che hai fatto con i tuoi pronostici su Musetti astieniti dal parlare di lui e vai a guardarti Zeppieri.

 13
Marco M. 04-10-2025 09:42

Scritto da Pikario Furioso
Mi sono perso l’ingresso in campo del Muso e mi chiedevo se i cinesi l’avessero perdonato. Fischi o applausi???

Me lo sono perso anche io l’ingresso, ma vedo che nel corso del match non hanno dato segnali di antipatia. Forse i mille e passa km di distanza aiutano 😎

 12
Pikario Furioso 04-10-2025 09:30

Scritto da italo
se c’è un tennista che merita di vincere un master 1000 quello è Alex De Minaur.
Sono convinto che, se non ci fosse Sinner, l’australiano poteva farcela

Concordo, potrebbe vincere un 1000 e se lo meriterebbe. Deve solo sperare che the bigger 2 non partecipino. Forse atp1000 Parigi, alieni permettendo.

 11
Pikario Furioso 04-10-2025 09:26

Mi sono perso l’ingresso in campo del Muso e mi chiedevo se i cinesi l’avessero perdonato. Fischi o applausi???

 10
Pheanes (Guest) 04-10-2025 09:24

Scritto da Sporadico

Scritto da andrewthefirst
Musetti gioca? Credevo fosse gravemente infortunato…

Si, lo è stato, ma è notorio come lui abbia grandissime capacità di recupero…

Per uno che mai è poi mai può migliorare la posizione numero 16 questa capacità porta a sospettare. È questo lo dice uno che è competente di tennis e ricordo che diceva (in modo offensivo) che gli altri avrebbero dovuto smettere di scrivere.
Fai pena.

 9
Paul440 (Guest) 04-10-2025 09:21

Scritto da italo
se c’è un tennista che merita di vincere un master 1000 quello è Alex De Minaur.
Sono convinto che, se non ci fosse Sinner, l’australiano poteva farcela

Meglio scrivere se non ci fosse stato Sinner

 8
Cogi53 04-10-2025 08:34

Altmaier, come penso a tanti, mi riporta a ricordi non piacevoli.
Vedo che nell’ultimo incontro con Schoolkate, se sono giuste le statistiche, ha fatto 26 vincenti e solo 3 non forzati. Pertanto avversario da non sottovalutare assolutamente.

 7
Givaldo Barbosa (Guest) 04-10-2025 08:21

Rublev-Nishioka match imbarazzante. L’ottusità fatta tennis. Specchio della stupidità contemporanea, non solo tennistica.

 6
italo (Guest) 04-10-2025 08:15

se c’è un tennista che merita di vincere un master 1000 quello è Alex De Minaur.
Sono convinto che, se non ci fosse Sinner, l’australiano poteva farcela

 5
Sporadico (Guest) 03-10-2025 23:54

Scritto da andrewthefirst
Musetti gioca? Credevo fosse gravemente infortunato…

Si, lo è stato, ma è notorio come lui abbia grandissime capacità di recupero…

 4
Givaldo Barbosa (Guest) 03-10-2025 23:40

@ andrewthefirst (#4492756)

Come si fa a stare così? Me lo spieghi?

 3
Marco M. 03-10-2025 22:36

Scritto da andrewthefirst
Musetti gioca? Credevo fosse gravemente infortunato…

Hai sbagliato verbo, volevi scrivere “speravo” non “credevo”

 2
