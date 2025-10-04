Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Zverev vince ma preoccupa – fastidio al servizio dopo il debutto a Shanghai. Rublev subito a casa. In campo Sinner, Musetti, Arnaldi e Darderi e Bole-Vavassori nel doppio (LIVE)

Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev ha destato qualche preoccupazione dopo il suo debutto all’ATP di Shanghai 2025. Nonostante una buona vittoria all’esordio, il tedesco è stato trattato dal fisioterapista al termine del match, lasciando intendere di avere accusato qualche fastidio fisico, in particolare durante il servizio.
Negli ultimi giochi dell’incontro Zverev è apparso visibilmente a disagio ogni volta che serviva, e al termine del match ha confidato al fisioterapista: “Lo sentivo a ogni servizio”. Non è stata ancora chiarita la natura esatta del problema, ma il numero 19 del mondo avrà ora qualche giorno a disposizione per recuperare in vista del prossimo impegno nel Masters 1000 cinese.
Sorpresa all’inizio della giornata al Masters 1000 di Shanghai. Andrey Rublev, partito forte con un set di vantaggio, è stato eliminato al debutto dal giapponese Yoshihito Nishioka, numero 173 del mondo, con il punteggio di 2-6, 6-1, 6-4 in 1 ora e 49 minuti. Per il russo è la terza sconfitta consecutiva nella tournée asiatica. Riuscirà a invertire la rotta in questo finale di stagione?
Ha deciso di provocare i fan-atici di Jannik senza però contare che è urticante anche per tutti gli appassionati che seguono con affetto sia Jannik che Lorenzo.
Ovvio che anche a me piacerebbe vedere il Muso vincere Slam e arrivare in vetta, ma questo non mi ha impedito di commuovermi per il primo Slam di Sinner e per il primo (si spera non ultimo) Wimbledon vinto da un italiano.
Noioso Sinner? Ma quando mai ti puoi annoiare con i lavandini che passano a mezzo centimetro dal nastro e atterrano tra la riga e 5 centimetri dentro? Con un rovescio a due mani che sbatte gli avversari fuori dal campo? Con una risposta al servizio che lascia l’avversario ghiacciato?
Si annoia per questo? Problemi suoi.
Per quello che mi riguarda continuerò a seguire TUTTI i nostri e ad ammirare anche alcuni stranieri come Alcaraz, per esempio.
E, siccome lo manda in bestia, continuerò a chiedere alla Redazione se può pensare seriamente ad un abbonamento di cinque euro al mese per commentare, ovviamente lasciando la lettura libera a tutti, ci mancherebbe 🙂
@ Zilvio (#4492887)
Una cosa è il pubblico che paga per andare a guardare le partite, un altro è chi scommette e butta via soldi
Per ora 2 Slam, pochissimi per una generazione di tennisti. Sono rimasti schiacciati fra i big 3 e i due alieni. Zverev ci proverà fino all’ ultimo, Medvedev cercherà di riprendersi ma non sarà facile.
Mica tanto. Giochi, lautamante pagato, per divertire il pubblico e anche per sostenere il business del betting, che investe tanti soldini nello sport. Non lo so, ma magari a inizio stagione l’ATP fornisce anche raccomandazioni e linee guida relative ai ritiri, che non possono non considerare anche le ragioni delle piattaforme di betting. Mi stavo semplicemente chiedendo se a quel livello il problema è percepito o no.
Mentre Raf cantava “Cosa resterà degli anni 80”, vedendo le carriere di Medvedev, Rublev e Tsitsipas, mi domando “Cosa resterà degli anni 90”!!
@ Zilvio (#4492855)
Un gran chissene frega a chi scommette, problemi suoi e soldi persi suoi
Per lo stesso motivo per cui noi utenti dobbiamo sorbirci la lettura di questi tuoi post.
A Sinner che tu lo possa osteggiare frega zero perché non ci legge.
A chi come me apprezza il Muso invece, vederlo “usato” come incentivo al “flame” nei confronti dei sostenitori di Jannik turba assai.
NON È QUESTO IL MODO, per favore.
Non facevo riferimento a nessuno in particolare, mi scuso se ho fatto pensare il contrario. Avevo anche specificato che se c’è rischio di farsi male o peggiorare le cose ovviamente è giusto fermarsi. Però a volte ci si ferma perché non si è in condizione di competere, ma si potrebbe finire anche senza rischiare nulla. Ma sono scelte personali e non è neanche detto sia la cosa giusta da fare.
Anche perché il buon Francisco fuma, magari non molto ma la sua traccia la lascia
Dopo aver visto Comesana accasciarsi sul 5-0 dopo uno scambio durissimo sono andato a verificare le condizioni meteo di Shanghai: 29 gradi (feel 33), 68% umidita’, ma soprattutto pessima qualita’ dell’aria, particolato sottile PM2.5 vicino ai 100 che rende la respirazione molto difficile. Infatti con pm2.5 a 100 non si dovrebbe nemmeno praticare attivita’ fisica intensa, respirare particelle di quelle dimensioni e’ deleterio alle vie respiratorie.
Molto bene Musetti, ora speriamo che Darderi ci regali il derby. Il pubblico direi che lo ha perdonato.
Bravissimo Lorenzo a chiuderla con un bagel nel secondo set ed appena 25 minuti di tennis effettivo !
Andiamo avanti 🙂
—
@ Marco M. (#4492858)
Credo anch’io che l’argentino abbia accusato dei problemi fisici, tuttavia nel secondo set ha giocato abbastanza bene i primi tre games e anche l’ultimo !
@ Zilvio (#4492855)
Confondi un risentimento muscolare con un abbassamento di pressione…
Dopo il toilet-break deve aver avuto qualche problema, nel primo set Comesana ha giocato molto bene. Il bagel forse non lo meritava, però bene Lorenzo, solido e cinico.
P.S. nessun fischio alla fine e molti applausi, bene…
….al contrario di altri che sono irrecuperabili. E nemmeno capiscono una mazza di tennis!
No quello gravemente infortunato è un altro.
Ma non a livello fisico.
Non sono uno scommettitore, ma a occhio chi ha scommesso su Musetti ha apprezzato la scelta di Comesana di finire il match, giusto?
Forse è il motivo per cui non ci si dovrebbe ritirare a pochi punti dalla sconfitta, se si può terminare senza rischi per la salute.
Tra lui e la sicurezza delle finals rimane, probabilmente, solo Auger Aliassime e potrebbe esserci l’incrocio agli ottavi.
Molto bene Musetti
Più di uno si spera
Dai Lorenzo, questo torneo potrebbe già essere deciso per la corsa a Torino!
Bravo Lorenzo ad attaccare il turbo contro un Comesana che sta giocando, peraltro, abbastanza bene 🙂
I tocchi del nostro ragazzo sono davvero deliziosi …
Bello vedere il Muso giocare cosi’ bene. Anche lui un mille lo vincera’ prima o poi.
Il buon Comesana, a suo modo spettacolare, è perfetto per il gioco del sontuoso Musetti. Non capisco come, dopo questo match, uno debba subirsi un Sinner-Altmaier.
Ho amato la serie televisiva E.R. che per molti anni ha mostrato, e romanzato,la quotidianità di un pronto soccorso e dei suoi protagonisti.
Leggendo i commenti di un paio di utenti capisco che,prima di internet e di tutte le risposte del web, potrebbero invece avere cercato di curarsi guardando gli episodi della serie.
Purtroppo,come col web,l’autodiagnosi e la cura non ha funzionato e la reticenza nel cercarsi uno bravo permane.
Il dritto di Musetti è il più sottovalutato del circuito. Veramente letale
Ho notato anch’io, 8 minuti di toilet break, sguaraus???? Comunque controproducenti per il gaucio, visto che si e’ fatto brekkare subito.
Quasi 10 minuti di sospensione tra primo e secondo set !
Forza Lorenzo, portiamo a casa il match nel minor tempo possibile !
Lorenzo perfetto, nel primo set, senza forzare troppo, contro un discreto Comesana.
Su Sky non si e`visto l’ingresso in campo.
Dopo la figura che hai fatto con i tuoi pronostici su Musetti astieniti dal parlare di lui e vai a guardarti Zeppieri.
Me lo sono perso anche io l’ingresso, ma vedo che nel corso del match non hanno dato segnali di antipatia. Forse i mille e passa km di distanza aiutano 😎
Concordo, potrebbe vincere un 1000 e se lo meriterebbe. Deve solo sperare che the bigger 2 non partecipino. Forse atp1000 Parigi, alieni permettendo.
Mi sono perso l’ingresso in campo del Muso e mi chiedevo se i cinesi l’avessero perdonato. Fischi o applausi???
Per uno che mai è poi mai può migliorare la posizione numero 16 questa capacità porta a sospettare. È questo lo dice uno che è competente di tennis e ricordo che diceva (in modo offensivo) che gli altri avrebbero dovuto smettere di scrivere.
Fai pena.
Meglio scrivere se non ci fosse stato Sinner
Altmaier, come penso a tanti, mi riporta a ricordi non piacevoli.
Vedo che nell’ultimo incontro con Schoolkate, se sono giuste le statistiche, ha fatto 26 vincenti e solo 3 non forzati. Pertanto avversario da non sottovalutare assolutamente.
Rublev-Nishioka match imbarazzante. L’ottusità fatta tennis. Specchio della stupidità contemporanea, non solo tennistica.
se c’è un tennista che merita di vincere un master 1000 quello è Alex De Minaur.
Sono convinto che, se non ci fosse Sinner, l’australiano poteva farcela
Si, lo è stato, ma è notorio come lui abbia grandissime capacità di recupero…
@ andrewthefirst (#4492756)
Come si fa a stare così? Me lo spieghi?
Hai sbagliato verbo, volevi scrivere “speravo” non “credevo”
Clicca qui per visualizzarlo.
Musetti gioca? Credevo fosse gravemente infortunato…