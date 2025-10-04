Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Zverev vince ma preoccupa – fastidio al servizio dopo il debutto a Shanghai. Rublev subito a casa. In campo Sinner, Musetti, Arnaldi e Darderi e Bole-Vavassori nel doppio (LIVE)

Alexander Zverev ha destato qualche preoccupazione dopo il suo debutto all’ATP di Shanghai 2025. Nonostante una buona vittoria all’esordio, il tedesco è stato trattato dal fisioterapista al termine del match, lasciando intendere di avere accusato qualche fastidio fisico, in particolare durante il servizio.

Negli ultimi giochi dell’incontro Zverev è apparso visibilmente a disagio ogni volta che serviva, e al termine del match ha confidato al fisioterapista: “Lo sentivo a ogni servizio”. Non è stata ancora chiarita la natura esatta del problema, ma il numero 19 del mondo avrà ora qualche giorno a disposizione per recuperare in vista del prossimo impegno nel Masters 1000 cinese.

Sorpresa all’inizio della giornata al Masters 1000 di Shanghai. Andrey Rublev, partito forte con un set di vantaggio, è stato eliminato al debutto dal giapponese Yoshihito Nishioka, numero 173 del mondo, con il punteggio di 2-6, 6-1, 6-4 in 1 ora e 49 minuti. Per il russo è la terza sconfitta consecutiva nella tournée asiatica. Riuscirà a invertire la rotta in questo finale di stagione?

ATP Shanghai Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 4 2 Alex de Minaur [7] Alex de Minaur [7] 6 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-5 → 2-5 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 1-4 → 1-5 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 ace ace 4-5 → 4-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Ugo Carabelli 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Camilo Ugo Carabellivs Alex de Minaur

Alexander Zverev vs Valentin Royer



ATP Shanghai Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 6 6 Valentin Royer Valentin Royer 4 4 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 V. Royer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 V. Royer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Royer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 V. Royer 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 6-4 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Zverev 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 V. Royer 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 A. Zverev 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Daniel Altmaier vs Jannik Sinner (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov vs Juncheng Shang



Il match deve ancora iniziare

Grandstand 2 – ore 06:30

Andrey Rublev vs Yoshihito Nishioka



ATP Shanghai Andrey Rublev [13] Andrey Rublev [13] 6 1 4 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 2 6 6 Vincitore: Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 3-5 → 4-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 1-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 Y. Nishioka 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Francisco Comesana vs Lorenzo Musetti



ATP Shanghai Francisco Comesana Francisco Comesana 4 0 Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-5 → 0-6 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

Luciano Darderi vs Yunchaokete Bu



ATP Shanghai Luciano Darderi [26] • Luciano Darderi [26] 40 4 Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Y. Bu 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Darderi 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Dalibor Svrcina vs Daniil Medvedev



Il match deve ancora iniziare

Show Court 3 – ore 06:30

Felix Auger-Aliassime vs Alejandro Tabilo



ATP Shanghai Felix Auger-Aliassime [12] Felix Auger-Aliassime [12] 6 6 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 3 3 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Tabilo 15-15 ace 30-15 30-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Tabilo 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Tabilo 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jesper de Jong vs Jakub Mensik



ATP Shanghai Jesper de Jong Jesper de Jong 4 7 6 Jakub Mensik [17] Jakub Mensik [17] 6 6 4 Vincitore: de Jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 J. Mensik 0-15 0-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 4-3 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. de Jong 15-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 J. Mensik 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. de Jong 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 J. Mensik 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 J. Mensik 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. de Jong 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 J. de Jong 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. de Jong 15-0 30-0 2-2 → 3-2 J. Mensik 0-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. de Jong 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Mensik 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Mensik 0-15 15-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. de Jong 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Mensik 0-15 15-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Mensik 0-15 0-30 15-40 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Arthur Cazaux vs Cameron Norrie



ATP Shanghai Arthur Cazaux Arthur Cazaux 0 1 Cameron Norrie [30] • Cameron Norrie [30] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Norrie 15-0 1-2 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 ace 0-1 → 0-2 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Nuno Borges vs Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 06:30

Quentin Halys vs Jiri Lehecka



ATP Shanghai Quentin Halys Quentin Halys 4 5 Jiri Lehecka [15] Jiri Lehecka [15] 6 7 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 Q. Halys 15-0 15-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Lehecka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Lehecka 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Denis Shapovalov vs Christopher O’Connell



ATP Shanghai Denis Shapovalov [23] Denis Shapovalov [23] 6 6 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 3 2 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 C. O'Connell 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-15 3-1 → 4-1 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Corentin Moutet vs Learner Tien



ATP Shanghai Corentin Moutet • Corentin Moutet 15 6 3 Learner Tien Learner Tien 40 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Moutet 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 L. Tien 0-15 df 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 L. Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Moutet 0-15 15-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Tien 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Tien 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Moutet 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Tien 15-0 30-15 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs John Peers / Jan Zielinski



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – ore 06:30

Brandon Nakashima vs Kamil Majchrzak



ATP Shanghai Brandon Nakashima [29] Brandon Nakashima [29] 4 0 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 6 Vincitore: Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-5 → 0-6 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 ace 0-3 → 0-4 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 ace 4-5 → 4-6 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 K. Majchrzak 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Majchrzak 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 K. Majchrzak 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 K. Majchrzak 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Nakashima 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Arthur Rinderknech vs Alex Michelsen



ATP Shanghai Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 6 6 Alex Michelsen [28] Alex Michelsen [28] 3 4 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Rinderknech 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Michelsen 15-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Alejandro Davidovich Fokina vs Matteo Arnaldi



ATP Shanghai Alejandro Davidovich Fokina [18] • Alejandro Davidovich Fokina [18] 40 6 3 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 30 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 0-15 0-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Davidovich Fokina 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 6 – ore 06:30

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Alexander Erler / Robert Galloway



ATP Shanghai Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 7 6 Alexander Erler / Robert Galloway Alexander Erler / Robert Galloway 5 4 Vincitore: Krajicek / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 A. Krajicek / Mektic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 A. Erler / Galloway 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 ace 30-0 2-3 → 3-3 A. Erler / Galloway 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Erler / Galloway 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Erler / Galloway 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Sander Arends / Luke Johnson vs Harri Heliovaara / Henry Patten



ATP Shanghai Sander Arends / Luke Johnson Sander Arends / Luke Johnson 7 4 4 Harri Heliovaara / Henry Patten [2] Harri Heliovaara / Henry Patten [2] 6 6 10 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 S. Arends / Johnson 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 2-6 2-7 3-7 4-7 ace 4-8 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Arends / Johnson 0-15 15-15 15-40 4-5 → 4-6 H. Heliovaara / Patten 30-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 S. Arends / Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 S. Arends / Johnson 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 S. Arends / Johnson 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Arends / Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 6-5 → 6-6 S. Arends / Johnson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Arends / Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 4-4 S. Arends / Johnson 0-15 15-15 15-30 30-40 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Arends / Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Arends / Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 S. Arends / Johnson 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Romain Arneodo / Zizou Bergs vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner

